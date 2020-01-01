 ГТС України транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із "Газпромом"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОГТСУ в Facebook.
"Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу за новим транзитним контрактом, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі", - сказано в повідомленні.
Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".
youtube.com/watch?v=JtP8V9oDVJI
1/ Впервые с 2014 украинский и российский президенты поздравили друг друга с Новым Годом
2, Освобожденные беркутовцы в своих первых интервью в РФ рассказали, что Беркут на Майдане они нача стрелять только после того как были убиты первые беркутовцы (боюсь что дальше эту версию они протранслируют в Европу)
3. Венедиктов на Эхе Москвы очень радуется что Газпром спасен от дальнейших судов с Украиной, и признает, что Газпрому могло бы быть очень плохо.
4. Венедиктов еще больше радуется, что Путин формально выполнил все условия Макрона для снятия в июле 2020 г части санкций(заложников обменяли, транзит газа обеспечен)
вот такая внешняя политика Зеленского....