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Все про:Газпром (497) Нафтогаз (677) транзит газу (155) Оператор ГТС (14)

 ГТС України транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із "Газпромом"

"Оператор ГТС України", який із 1 січня 2020 став новим оператором української газотранспортної системи замість "Укртрансгазу", заявив про продовження транзиту російського газу згідно з новою угодою між "Газпромом" і "Нафтогазом України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОГТСУ в Facebook.

"Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу за новим транзитним контрактом, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі", - сказано в повідомленні.

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Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".

ГТС України транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із Газпромом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168105
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вот, пришел к нам Новый Год -
Небритый, сиплый обормот
С мешком подарков разных
Преступных и опасных.

Кулек большой в нем есть с землей.
Им он поделится с братвой.
Есть карты и рулетки,
Чтоб привыкали детки.
Еще с убийцами пакет.
Мы можем все гордиться!
Их он отправил на банкет
В российскую столицу
А мужикам он право дал
(Их жены онемели!) -
Нести семейный общий нал
В легальные бордели.
И кодекс новый о труде?
Рабы б кричали: Мы в беде
Но мы о том забыли -
Траву ведь разрешили!
На самом дне того мешка,
Как же наш мир прекрасен,(!)
Суды и долгая тюрьма
Для тех, кто не согласен.
...
Скажи нам Старый Новый год:
Мозги где наши были?
Ну что ж мы, сука, за народ,
Что боги нас забыли?!



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З такою гордістю пишуть... Нібито у мокшів був інший варіант. ПП 2 спасибі США йде прямо на дно моря.
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а и да - всех кто читает,пишет и даже работает на цензоре - Украина победит .в этом нет сомнений ,но просто сейчас слегка увеличился путь - но мы и это переживем - Слава Украине и с Новым Годом
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За деньги, которые иудоглобализаторская мафия с Порошенко украла из Украины можно было бы закупить десятикратные объемы газа от любого продавца.
youtube.com/watch?v=JtP8V9oDVJI
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Поставить заглушку в газопровод и забыть, что газпром существует. Но нам всякая иуданутая власть полощет мозги газом для высасывания всей крови и ускорения пополнения кладбищ в турборежиме.
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скотобаза, торгаши, эти позорные контракты нужны только олигархам, миллионы в офшоры мимо кассы Украины, ещё и торговля с оккупантом
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когда есть реверс газа , закройте заджвижку "зе" слуги на подачу газа от куйла....- так,как два раза куйло морозило Европу..и покажите миру,потока нет, куйло,который должен был сей газ для меркели с макарон ссученым ,подать обещанным потоком северным, и без трубы украинской ,газ в жопе он своей , в Европу по контракту должен протащить ,,,
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с утра это стало уже заметнее, шо это уже нет тот, старый вчерашний газ. этот свежак. газистее прошлогоднего я б сказал. против вчерашнего - котёл не так сильно газовать стал и вода в душе горячее и от батарей в доме стало куда теплее. а то со старым было прям беда ))
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Скільки тут ексбредів по газу та геополітиці. А хтось задумався що тисячі людей не втратили роботу завдяки підписанню контракту? Хтось подякував газовикам що є газ у кожного вдома? А то почитаєш цензор і таке враження що тутодні шльопнуті в більшості на голову зависають.
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нарид дякуе газовикам двойной ценой
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Идет 6-ой год войны. Уже и джавелины есть, и флот.
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зрада. никода раньше такого не было. только "словацкий" газ по "реверсу".
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каждый день будут рассказывать сколько газа с раши прокачали?
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беглый обзор последних тем российских СМИ:
1/ Впервые с 2014 украинский и российский президенты поздравили друг друга с Новым Годом

2, Освобожденные беркутовцы в своих первых интервью в РФ рассказали, что Беркут на Майдане они нача стрелять только после того как были убиты первые беркутовцы (боюсь что дальше эту версию они протранслируют в Европу)

3. Венедиктов на Эхе Москвы очень радуется что Газпром спасен от дальнейших судов с Украиной, и признает, что Газпрому могло бы быть очень плохо.

4. Венедиктов еще больше радуется, что Путин формально выполнил все условия Макрона для снятия в июле 2020 г части санкций(заложников обменяли, транзит газа обеспечен)

вот такая внешняя политика Зеленского....
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