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 Політика України
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Все про:Порошенко (7897) злочини проти Майдану (70) Труба (240) ДБР (745)

 Трубу буде притягнуто до відповідальності за скоєні злочини на посаді глави ДБР, а також за переслідування майданівців у 2014, - Порошенко

Ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба буде притягнутий до відповідальності і за злочини, які він вчинив під час перебування ня посаді, і за переслідування майданівців у лютому 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейська Солідарність", про це в інтерв’ю "Прямому" заявив п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Повністю дискредитоване Державне бюро розслідувань злочинця Труби. Злочинця – тому що те, що він зробив і що з’явилось на записах, чітко доводить склад злочину. Він отримував незаконні вказівки від керівництва країни, Офісу президента і реалізовував їх, даючи незаконні вказівки слідчим", – зазначив Порошенко.

"В тому числі і щодо підписання Мінських угод. В тому числі і щодо Керченської протоки і дій військових моряків. І в тому числі і щодо націоналізації Приватбанку і багатьох-багатхох іншим питань, які мають державну вагу", – додав п'ятий президент.

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Порошенко переконаний, що Трубу буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

"Я твердо переконаний, що пана Трубу буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ці злочини, які він скоїв, перебуваючи на цій посаді. І не виключено, що і за злочини проти майданівців, які він скоїв у 14-му році, які зараз відкрилися", – наголосив він

Нагадаємо, раніше журналістка Ольга Худецька заявила, що Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки в 2014 фабрикував справи проти Євромайдану.

Також читайте: Зеленський звільнив Трубу і призначив т.в.о. голови ДБР нардепку від СН Венедіктову, - указ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168104
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, Петя. Почему это говно стало директором дбр при твоей власти? Два года комиссия выбирала директора и выбрала.
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Что то я сомневаюсь что Петя с его возможностями до 2019 года не знал про Трубу все. Наверное просто думал этим держать его на крючке, а тот вышел из под контроля.
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А хто ж ту трубу в систему вмонтував?!?!?! Прийшов час відповідати, а труба тут ні до чого. Не було б Петі не було б і Труби. Поросячий вереск-не більше.
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Петро Олексійович, будеш сидіти з Трубою в одній камері, начисти йому пику, за те, що не виправдав твоїх очикувань Трубу буде притягнуто до відповідальності за скоєні злочини на посаді глави ДБР, а також за переслідування майданівців у 2014, - Порошенко - Цензор.НЕТ 379 .
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і знову понос
короче, обісрались і так кожен день існування незалежної
то президент не той, то депутати сволота, то крим віддали, то дощ в сахарі
і все щось не так
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поміняти Петцю та його команду на щось більш приємне
або подарувати його, його банду в рашку, подарунок на Новий Рік
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жалко стало, пожалій його
ти граня-мордор, не тіки распутний, а ще і дурний
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Народ, зверніть увагу, що за ЗЕнаркомана верещать тільки ті, кого цілими місяцями не видно на ЦН: такі собі корабльови, фітаки,барісови, якісь пальцемдєлані камсамольці...
Але ж ви навіть не думайте, що це казламорді кацапи на давольствіі фсб. Трубу буде притягнуто до відповідальності за скоєні злочини на посаді глави ДБР, а також за переслідування майданівців у 2014, - Порошенко - Цензор.НЕТ 14
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Ублюдок-коррупционер труба должен содеть, прыйде вэсна будэмо саджаты, это о нем!!! Верю в народного президента!!!
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"Труба будет привлечен к ответственности за ... преследование майдановцев в 2014, - Порошенко". Цікаво, а той хто Трубу призначав на посаду голови ДБР хіба цього не знав? Чи на момент призначення це не було складом злочину?
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Хряк окончательно рехнулся.
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вот будет привлечен, - тогда и напишите.........
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петя не понимает, что больше никогда не будет президентом.......
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