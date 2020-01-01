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 Економіка, Суспільство
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Все про:держбюджет (261) прожитковий мінімум (35) мінімальна зарплата (112)

 Мінімальна зарплата виросла на 550 грн з 1 січня 2020 року

Проєкт держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з проєктом Державного бюджету на 2020 рік, мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет збільшується на 550 гривень і становитиме 4 723 гривні.

Востаннє мінімальна заробітна плата підвищувалася на 450 гривень або 12,1% до 4 173 гривень 1 січня 2019 року.

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Також зріс і прожитковий мінімум.

Згідно з Держбюджетом, у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168101
 
 
 Топ коментарі
 
А курс на 250?
Ваш комент розрахований на тупих
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Клятый Порох увеличивал минимальные зарплаты всего на 200%, а зебилы аж на 12%
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Разница в зарплатах между средней и зарплатой высокопоставленных чиновников должна быть не более, чем в 3 раза, как в Европе.
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Очень смешные эти дебилы из кабмина.Прожиточный минимум за полгода они хотят увеличить на 90 гривен.Хочу сообщить этим недоразвитым что за эти деньги сейчас даже не пообедаешь один раз в пузатой хате.В общем национальное шоу развод лохов продолжается.
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Зате у вчителів заробітна плата 4000$. Мінімальна зарплата виросла на 550 грн з 1 січня 2020 року - Цензор.НЕТ 3109
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Ну всё логично!Финансовая "Дыра" в кармане государства,ещё с того года 105 миллиардов!....и она катострафически растёт!!!Но так как акцизы на сигареты,водку и тд уже подняли, а налоги на ФАПы и ФЛП будут повышаться только к концу 2020 года...то деньги придётся брать с самих же граждан-путём простого повышения 4х зарплатных налогов с владельцев торгового и промышленного бизнеса!А те будут либо сокращать свой персонал,либо повышать цены на свой товар!!!!
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Вообще-то ФОП платит налоги от прожиточного минимума, так что они сразу и повысятся..
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Это у вас в кацапстане? У нас 22% от минимальной зарплаты, погугли на всяк случай
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Это означает только одно - налоги растут,бизнесу опять не дают свободно дышать.
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Ой бяда, треба нову велику торбу для грошей шити
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попередня влада продовжує грабувати бюджет - коли це вже припинеця???
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по факту эти поднятием дурачки поднимают только налоги и тарифы, реальная зп людей уменьшиться
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Що таке мінімальна зарплата? Це - розрахункова величина, суто для тих, хто на ринку працює за готівку (ну, і якщо повністю відверто - приховує доходи). Ті, хто на ЄСВ, наприклад...
Головне для визначення достатку народу - реальна зарплата! І цим показником є суто середня зарплата! А вона, середня, порівняно з минулим роком - не виросла, хоча ще пів-року тому була на 500грн більша, ніж станом на 01.01.19р.!
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Шо ви хочете від людей - сам прєзєдент повністю відверто приховує свої доходи в офшорах (мінімум 42 млн долл на Кіпрі)!
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Для работодателя очень дорого обходится официальный наёмный рабочий. Вот простая формула - Бажану суму на руки треба поділити на коефіцієнт 0,805 і додати +22%ЭСВ.
30 тис.грн.Х 0.805=37267грн+22%=45465 грн - тоесть чтобы на карточку получить 30 тыс грн. зарплаты, нужно ещё 15 тыс отдать государству. Много. Проще и выгоднее отдать в конверте.

Пока это не изменят - так и будет.
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Довольнi хами, ситi в них *****, день ото дня растьот процент жиров у маслi...
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Ну все...завтра цены на продукты нас "здивують"! Так как мин.з.пл. напрямую связана с тарифами и ценами! Девіз "зробимо їх разом" в дію! ( тільки тут "їх" - це народ)
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Профессионалы-экономисты говорят, что первая половина 2020 г. будет тяжелая, а дальше придет лето, появятся грибы, ягоды....!
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народу на 550 гр , а себе на 30-50000гр , а то они не могут свести концы с концами .как говорил Милованов . Малюська и Рябошляпка .
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"Виросла з 1 січня"? Кому ж її вже встигли виплатити?
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Ще не встигли нарахувати,а петушарій вже й поділив.
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Да ну, аж на 550 грн.- охренеть, да таким повышением вы же всех депутатов по миру пустите, вы в своём уме???
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Мне плевать на минималку, но не плевать на ЕСВ, который к нему привязан. Если я предприниматель какого власть думает, что мои доходы должны расти пропорционально этой сраной минималки
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