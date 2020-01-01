 Мінімальна зарплата виросла на 550 грн з 1 січня 2020 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з проєктом Державного бюджету на 2020 рік, мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет збільшується на 550 гривень і становитиме 4 723 гривні.
Востаннє мінімальна заробітна плата підвищувалася на 450 гривень або 12,1% до 4 173 гривень 1 січня 2019 року.
Також зріс і прожитковий мінімум.
Згідно з Держбюджетом, у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.
Головне для визначення достатку народу - реальна зарплата! І цим показником є суто середня зарплата! А вона, середня, порівняно з минулим роком - не виросла, хоча ще пів-року тому була на 500грн більша, ніж станом на 01.01.19р.!
30 тис.грн.Х 0.805=37267грн+22%=45465 грн - тоесть чтобы на карточку получить 30 тыс грн. зарплаты, нужно ещё 15 тыс отдать государству. Много. Проще и выгоднее отдать в конверте.
Пока это не изменят - так и будет.