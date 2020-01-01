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 Політика України, Суспільство
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Все про:виборчий закон (114) кодекс (23)

 В Україні почав діяти Виборчий кодекс

1 січня 2020 починає діяти Виборчий кодекс, який передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками і гарантує гендерний баланс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у розділі XXII в статті 133 визначено, що "вибори народних депутатів України здійснюються на засадах пропорційної системи за єдиними списками кандидатів у депутати в загальнодержавному виборчому окрузі, з яких формуються регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партій.

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Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають партії, на підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від яких у межах загальнодержавного округу подано 5% і більше від загальної кількості голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від всіх партій у рамках загальнодержавного округу.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс, погодившись із пропозиціями президента України Володимира Зеленського.

27 грудня президент Зеленський підписав Виборчий кодекс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168093
 
 
 Топ коментарі
 
Нет ,вчера три часа сидел на своём Кривом и рассказывал, 'как зеленский слил Украину путену '
Псевдопатриот подготовил себе амплуа 'жертвы режима'
И самое смешное, что порохоботам наче пороблено, они забыли, что министр экономики при Януковиче не может быть бандеровцем и националистом. Оно просто заняло нишу Свободы, временно, ситуация того требует.
Надеюсь, Рябошапка не станет долго тянуть с арестом главсвина. И обвинения будут серьёзными , а не для галочки.
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Снятие депутатской неприкосновенности, отмена мажоритарки - все, что петроляксеич намагався, кричал вперёд, но никак не получалось (((
Порохоботы, вы ж надеюсь рады, что наконец-то удалось то, к чему якобы стремился петрушка.
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Никому из нелохов не верьте, верьте Петрулексевичу)))
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І голосуйте за націоналістів. Не зрадять неньку Україну!
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Уже раз проголосовали...!
Пока хватит!!!
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даже Антиколорадос обосрался. грит шо всегда за "Свободу" голосовал. да и я тоже. Орест Муц походу не лгал тогда, а его обосрали....(Рыгоанал такой из х.з., может Франковска или что там ближе)
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🐷, увидев на дворе мапнгал, начал ловить мышей и
лаять на чужих...
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Нет ,вчера три часа сидел на своём Кривом и рассказывал, 'как зеленский слил Украину путену '
Псевдопатриот подготовил себе амплуа 'жертвы режима'
И самое смешное, что порохоботам наче пороблено, они забыли, что министр экономики при Януковиче не может быть бандеровцем и националистом. Оно просто заняло нишу Свободы, временно, ситуация того требует.
Надеюсь, Рябошапка не станет долго тянуть с арестом главсвина. И обвинения будут серьёзными , а не для галочки.
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С новым годом! А я вчера фрагментарно смотрел 95 квартал, и ловил себя на том, что и шутки у них есть ничего, и пробуют показать себя проукраински, но как не был их любителем до 2014, то сейчас ловлю себя на мысли, что вообще противно слушать их сладкие речи. Да и выглядит всё довольно лицемерненько. Мучат их украинские реалии. Они хоть и хотят показаться своими ребятами, но выглядят чужими. И дело здесь не в порохоботстве или бенеботстве. Тенденциозность плохая штука. Я не желаю никому сумы и тюрьмы. Не понимаю, что за надежды у вас. Вы зациклены пропагандой.
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Я давно не встречала НГ в Украине. Оливье и телевизор для меня не традиционно. Теперь вот ещё походы в гости , которые замечательные, но потом прийдется сбрасывать все наетое и напитое за праздники.
Вот и вчера , вы будете удивлены, но впервые смотрела Квартал, др этого смотрела в инете их классный номер с хором Веревки. Мне понравилось.
Ещё важно, что это украинский продукт, которого очень мало в Украине.
Я вообще зациклена только на своих детях. И именно поэтому хочу жить в стране без коррупции и с равенством граждан перед законом. И переезжать 6икуда я не собираюсь .
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Зацикленность на своих детях - это прекрасно и правильно. Просто я иногда смотрю ваши комментарии, в которых вы выглядите то как кацапотролль, то просто как ватник. Если вы давно не живёте в Украине, то у вас, конечно, своё восприятие процессов. Для меня многое в квартальном творчестве выглядит как жлобство и издевательство над Украиной. В госуправлении они выглядят так же.
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Странно, где вы увидели, что я не живу в Украине. Я НГ не люблю встречать за столом и дома. А кацапотроллем выглядите как раз вы, простите
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Если бы я был кацапотроллем, вы бы этого не поняли, потому что я вобрал в свою личность лучшие черты умных представителей еврейского народа, не будучи этническим евреем.
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Классно сказано. Про евреев.

Про троллинг- пусть это остаётся на вашей совести. Хотя хочу вам напомнить, что женщины при принятии решений, или вычисляя врага, часто очень верно пользуются своим подсознанием. Именно поэтому человечество до сих пор не загнулось, не вымерло, нас не сожрали хищники , поэтому мы продолжаем рожать детей и молимся за наших защитников на фронте
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Для чеснтых выборов надо иметь по крайней мере честных кандидатов а честных в избирательную компанию и на пушечный выстрел не подпускают.Да и честные как обычно не богатые а избирательные законы предусматривают внесение милионных залогов.Вот и вся суть честных выборов.
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Снятие депутатской неприкосновенности, отмена мажоритарки - все, что петроляксеич намагався, кричал вперёд, но никак не получалось (((
Порохоботы, вы ж надеюсь рады, что наконец-то удалось то, к чему якобы стремился петрушка.
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Топить за шмарклю уже отказываются даже проплаченные троли.
Новый набор объявлен в интернатах психоневрологического профиля.
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Ну парочка дурачков еще пописывают.
В основном остались лахтинские кацапы и недобитые апалченцы
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Чем выборы отличаются от похода в публичный дом? В публичном доме ты выбираешь, а потом трахаешь, кого выбрал. На выборах ты выбираешь, а потом те, кого выбрал, трахают тебя.
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Я так зрозумів що ботів Петро проплатив ще й на 2020) ото в нього грошей))
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)) навіть більше. Порохоботами стають вчорашні виборці Зе
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Чушь это собачья!
В Раде 450 депутатов? Украина делится на 450 округов, каждая партия выдвигает одного своего кандидата в каждом округе. Вот вам и личный выбор!
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Так. Треба вдосконалювати механізми розводняка під знаменами фасадної демократії. А що в Україні немає жодної справжньої партії - забудь. В Украине начал действовать Избирательный кодекс - Цензор.НЕТ 9272
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В Україні зараз є дві партії,які дійсно можна за всіма ознаками вважати партіями - "Свобода" і "Батьківщина".Всі інші - це групки "по интересам".
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