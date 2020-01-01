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 Ворог за добу 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

31 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС у Facebook.

Ворог обстріляв позиції наших підрозділів з БТР, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Один обстріл із гранатометів різних систем і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".

Чотири обстріли позицій українських захисників противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:

  • двічі поруч із населеним пунктом Зайцеве - з озброєння БТР і великокаліберних кулеметів;
  • біля Новолуганського - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

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Ворог за добу 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168092
 
 
 Топ коментарі
 
Дякую воїнам за Новий Рік !
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Как и ожидалось войско лугандонское вчера на трезвую голову не стреляло, а потом приняли на грудь боевой стекломой и давай шмалять во все стороны. Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 159
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В українському паспорті нема строчки " стріляв по українцям", тепер що, парканом від них відокремлюватись, зешмаркля.
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Хомчак выступал не в полевой форме - конечно у него "потерь нет".
Ясен хрен что в кабинете ему побоку что там взорвалось и кого там убили рашкованы - просто высрал секретарю(нехороший он) своему - ээээ, седня - "потерь нет".
Вместо разнести парочку опорников террористов, они там пьяные, мона было провести несколько операций и сказать - Какие ваши доказательства шо это они сами не курили в постели и случайно покрошились до уровня "собачий корм"? Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4094
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Яка різниця? Наш Великий Кормчий Зелебобочка сказав, що немає різниці між урками та українцями. Між тими, хто ріже людей на органи і тими, хто боронить свою країну немає жоднісінької різниці, адже і ті, і інші насолоджуються рівними дорогами.
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"Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС" - рассказывали, что Зеленский кроме обмена "всех на всех" ещё договорился в Париже о новогоднем перемирии.
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Пала у пеклі клята масковія та путін-*****!!!! Одужання пораненним воїнам України!!!
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ихтамнетское рашазверьё на утилизацию напрашивается !
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Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов/ что этого не может быть подтвердят 75% избирателей. Б. Шефир" "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ".
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Выродки и копрофилы... хотя может чуют, что не долго им осталось, людям праздники портить
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Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 446Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
47 хв ·

У перші хвилини нового року важко поранений в голову український лейтенант. Московицький снайпер поцілилив його в районі «розведення» Золоте.

Який сенс було розводити?

Президент лейтенанта привітав президента снайпера з новим роком і оце президент снайпера так подякував.

«Розведення», привітання і обміни нашого президента занадто дорого коштують.

Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1639
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Не знаю, как считают эти "разы" но стрельба, в т.ч. из тяжелого, продолжалась до 2-х часов ночи. Как встретишь, так и проведешь..
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Значит в следующем году Пусть рашисты стреляют друг в друга!
А у нас пусть будет мир!
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Анатолий Штирлиц‏ @Shtirlitz53 31 дек. 2019 г.ЕщеДякую що читаєте, реагуєте, коментуєте та підписуєтеся!
Разом переможемо! Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7149
Знаю, вірю, впевнений!
Від мене вам самий великий Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5319
Слава Україні і з Новорічними святами! Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7149
телеграм-канал Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9024

ПС. Фото для тих хто писав що я фейк Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7487Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7487Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7487
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Низький уклін нашим дорогим чоловікам, хлопцям і дівчатам, що боронять нашу Неньку від путлерівської орди! Дякую ВАМ, дорогенькі, за спокій у тилу, за впевненість, що дітки можуть спокійно додивлятись свої чудові сни! ХАЙ ВАС ОБЕРІГАЄ ГОСПОДЬ!!! СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ!!! З НОВИМ РОКОМ І БУДЬТЕ ЖИВІ!!!
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