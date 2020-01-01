 Ворог за добу 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС у Facebook.
Ворог обстріляв позиції наших підрозділів з БТР, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Один обстріл із гранатометів різних систем і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".
Чотири обстріли позицій українських захисників противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:
- двічі поруч із населеним пунктом Зайцеве - з озброєння БТР і великокаліберних кулеметів;
- біля Новолуганського - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
Ясен хрен что в кабинете ему побоку что там взорвалось и кого там убили рашкованы - просто высрал секретарю(нехороший он) своему - ээээ, седня - "потерь нет".
Вместо разнести парочку опорников террористов, они там пьяные, мона было провести несколько операций и сказать - Какие ваши доказательства шо это они сами не курили в постели и случайно покрошились до уровня "собачий корм"?
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У перші хвилини нового року важко поранений в голову український лейтенант. Московицький снайпер поцілилив його в районі «розведення» Золоте.
Який сенс було розводити?
Президент лейтенанта привітав президента снайпера з новим роком і оце президент снайпера так подякував.
«Розведення», привітання і обміни нашого президента занадто дорого коштують.
А у нас пусть будет мир!
Разом переможемо!
Знаю, вірю, впевнений!
Від мене вам самий великий
Слава Україні і з Новорічними святами!
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ПС. Фото для тих хто писав що я фейк
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