 Ворог за добу 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС у Facebook.

Ворог обстріляв позиції наших підрозділів з БТР, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Один обстріл із гранатометів різних систем і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".

Чотири обстріли позицій українських захисників противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:

двічі поруч із населеним пунктом Зайцеве - з озброєння БТР і великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

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