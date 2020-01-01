 В Україні більше не діє депутатська недоторканність

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, Верховна Рада 3 вересня 2019 року внесла зміни до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів (законопроект №7203 - ред).

Згідно з прийнятими змінами, стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цементує недоторканність": Вакарчук розкритикував реформи Зеленського

Водночас, згідно з новою редакцією статті 80-ї Конституції, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Окрім того, напередодні нового року президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закон (законопроект №2237 - ред), який привів у відповідність з Конституцією законодавство в частині недоторканності нардепів. Згідно з прийнятими змінами, клопотання про дозвіл на затримання, про запобіжний захід (утримання під вартою домашній арешт), проведення інших слідчих розшукових дій повинні бути узгоджені з генеральним прокурором.

Вести досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів, мають право слідчі НАБУ і центрального апарату ДБР. Забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім Національного антикорупційного бюро України та центрального апарату Державного бюро розслідувань відповідно до їх підслідності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП закликали Зеленського ветувати закон, який нібито знімає депутатську недоторканність