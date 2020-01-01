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 Політика України
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Все про:ВР (5486) депутат (971) недоторканність (497)

 В Україні більше не діє депутатська недоторканність

Недоторканність народних депутатів України припиняє діяти з 1 січня 2020 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, Верховна Рада 3 вересня 2019 року внесла зміни до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів (законопроект №7203 - ред).

Згідно з прийнятими змінами, стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цементує недоторканність": Вакарчук розкритикував реформи Зеленського

Водночас, згідно з новою редакцією статті 80-ї Конституції, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Окрім того, напередодні нового року президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закон (законопроект №2237 - ред), який привів у відповідність з Конституцією законодавство в частині недоторканності нардепів. Згідно з прийнятими змінами, клопотання про дозвіл на затримання, про запобіжний захід (утримання під вартою домашній арешт), проведення інших слідчих розшукових дій повинні бути узгоджені з генеральним прокурором.

Вести досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів, мають право слідчі НАБУ і центрального апарату ДБР. Забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім Національного антикорупційного бюро України та центрального апарату Державного бюро розслідувань відповідно до їх підслідності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП закликали Зеленського ветувати закон, який нібито знімає депутатську недоторканність

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168090
 
   
 Топ коментарі
 
И тебе Порох в штаны насрал или по жизни опущеный
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А вот теперь Пете надо напрячься !! И валить шустренько из страны вместе со своими Свинарчуками, пока не поздно. Теперь перспектива оказаться на нарах стала очень реальной.
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Непркосновенность снималась ЛЕГКО и до закона, 226 голосами.
У зе-фракции их 250.
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Все лайкающие радостные вопли про "вот наконец-то сняли непркосновенность!" не помнят как зе-депутаты легко и просто снимали ее этой осенью с Дубневича?
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Для Пети чем ближе расследование его мутных дел тем громче и истеричнее он будет призывать к 3 майдану .А как же ,,циничные бандеры " Петя ? А когда ж они будки собачьи построят если против Зе команды майданить выйдут ? А лодку зачем качать во время войны если можно просто прийти на концерт 95 квартала и попить там каву с пироженками и пообщаться в тёплой дружеской обстановке о наболевшем за прошедшие месяцы .Так же Пэця?
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Беги пОця пидрошенка...беги и кубло свое прихвати.
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Ну наконец то.Свершилось...Дождались...Хотя с другой стороны вопиющая несправедливость...С депутатов сняли неприкосновенность,теперь надо ее снять с *********** и судей...Если бить так бить всех...А то МоникаЗе и судьи с ума будут сходить а по ряхе будут получать депутаты.Несправедливо.....
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Зараз зняти недоторканість важче ніж було до цього. Так, що екстаз, ще рано.
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нарешті сталось те, що Петро Олексійович так хотів зробити всі 5 років !
тільки порохоботики чомусь не задоволені )))
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Фишка в том, что 100%-свой-плокулол будет "брать" только тех, на кого покажет его хозяин, а "нужных" людей трогать не будут.
Односторонщина и пиар.
Хотя, и шаг в правильном направлении, тоже верно.
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"Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом Украины, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований"

Ага. Бой кита со слоном за кормовую базу.
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Ну что ж, наконец-то страшный сон соевого Кондитера сбылся, он стал простым смертным. То, что обещал, когда был при корыте, но так и не выполнил, потому что трыздун по жизни, сбылось без его участия.А теперь, порохатые, сушите сухари для своего хозяина, правда, я не уверена, что он надолго задержится в Украине, у него уже земля под ногами горит...
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А к тибе, Франческа, сегодня же ночью спустится Гагарин!
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Какой? Тот,шо из 5й палаты или с твоей 6й?
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Сергей и Франческа - две стороны одной медали....
Гагарин не терял времени даром!
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Ты реально больной, но я тебе не сочувствую..
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Ах так???
Тогда этой ночью к тибе придёт не Гагарин, а Адский Порошенко!
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Мечты? До сих пор никто не мешал вести на него дела, а сейчас что-то изменится?
У вас болезненная фишка - непременно посадить порошенко, любым способом, по закону и справедливости, или по беззаконию и беспределу - вам всё равно. Ваша фишка направлена на "только посадить".

А потом что? Наступит благоденствие на Земле?
Скорее, наоборот - особенно если пойдут по беззаконию и беспределу.
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Никакой "болезненной фишки" у меня нет)) Потроха и так накажут на совершенно законных основаниях. Неприкосновенность с него уже сняли...А потом наступит "не благоденствие", а справедливость.
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Потроха и так накажут на совершенно законных основаниях
Здесь у Вас целых два предположения:
1) Порох виноват, и его можно наказать на совершенно законных основаниях

2) Его на этом основании действительно смогут наказать.
И если хотя бы одно из двух условий не сработает - Пороха не накажут, ВЫ это понимаете?
Поэтому, я считаю вероятность этого события очень малой, то есть, - мечтами, как и было сказано.



А потом наступит "не благоденствие", а справедливость.

Её можно будет намазать на хлеб? (С Томосом вроде не получилось намазать).
Что она Вам даст?

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от цікаво, де зустрічав Новий Рік Петро Олексійович і коли повернеться в Україну?
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Поехал наверное в Лондон здоровье поправить подорванное в Испании .Или наоборот
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Та не.У него ж традиция подрывать здоровье,на новый год,строго на Мальдивах
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И чё, теперя барыга со Свинарчуками сядут? В Україні більше не діє депутатська недоторканність - Цензор.НЕТ 8673
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Неприкосновенность не мешала раньше посадить поросю и его подельников в клетку пожизненно с конфискацией. Просто нет политической воли
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в этом то и проблема, что они не несут ответственности за то, что голосуют. Как так может быть, что фотографы голосуют за законы там связанные с медициной или медики голосуют за законы связанные с экономикой и за то, что они голосуют, они не несут никакой ответственности. Рада - это не просто безответственный орган, а это вредительский орган! В Украине нужно оставить только президента и министров, которые будут нести полную ответственность за свои сферы деятельности! Например министр медицины будет нести полную ответственность за уровень здравоохранения в стране и если вдруг, народ будет крайне возмущен плохим уровнем медицины, то министра народ сможет уволить при помощи онлайн демократии, которая должна быть введена вместо Рады. Тоже самое и по другим министрам допустим МВД и если преступность большая, то народ голосует онлайн или через колл центры - это для пенсионеров и если половина населения голосует против, то министра МВД снимают и начинается новый конкурс и люди выбирают из предоставленных резюме то, какого выбрать нового министра. И министрам можно будет набирать сколько им угодно помощников, но ответственность всегда полная будет лежать персонально на министре определенной сферы! Тоже самое и над президентом будет контроль народа Украины, что если вдруг, президент начнет делать действия, которые народу не понравятся и или президент вдруг обманом пришел к власти и не выполняет обещаний, то народ сможет проголосовать при помощи прямой демократии и уволить президента и назначить перевыборы! Так будет идеальный демократический строй! Райский практически! митингов не будет больше и хаоса! Все несут ответственность! Все идеально!
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просто не уявляю, що буде з усіма порохоботами, коли їм платити перестануть.
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А їм і не платять, тупе ти зебільня.
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ти головне - не хвилюйся сильно. все буде добре.
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А мені що, я валю з ціеї країни. Ви кретини просрали Україну. Тупоголове бидло без честі та гідності. Повелись і ведетесь на дешеве шоу.
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Я на історію, макроекономічні показники та прогнози, приховані аспекти принятих законів зеленим кодлом, здоровий глузд.
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І здоровий глузд мені каже що вам п..зда. А як залишусь тут то і мені...
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При Петі все було набагато краще. Стопудово. Навіть сумніву не підлягає. )))
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Да при Пэце вовсю шли 144 патужных рехформы . И перемоги ! Перемоги везде и всюди . И доллар рос медленно не 1 к 50 а только 1 к 30 а потом и вообще до 1 к 26 скатился , спасибо лерке . И цены росли медленно а правительство работало лучше и даже зарплаты несколько подросли стараниями Пети НО большинство их повышения не прочувствовало потому что перебралось работатьой отдыхать уже в Польшу спасибо вовремя подоспевшему безвизу большинство украинцев вдруг проявило интерес к путешествиям в Европу на длительные сроки
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Найбільш потужні реформи - це 17, 31, 68 і 124. Країна зробила небувалий прорив. )))
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Опа, товпа зеботів накинулась. Так от. Петя був покидьком, проте він був звичайним покидьком. І ще була надія що після нього зьявиться щось або хтось адекватний. Зара же ви кретини привели до влади не просто покидька, це покидьок з великої букви він має підхід до ваших примітивних мізків. По перше що ви зробили це розвалили баланс де був уряд, рада, президент, а тепер є просто "зе". Рада нічого не рішае, уряд теж, систему противажелів і запобіжників демонтовано. По друге, це "зе" не знае історії і культури являеться жидом і не ідентифікуе себе з Україною, і як наслідок загальна деградація по напрямку самоідентифікації, ну ви чули виступ "Какая разница". По трете воно брехло, і коли брехав Петя, то він хоча б червонів і пітнів, а коли бреше оце, то воно посміхаеться, лунае трек Манатіка, а в бекграунді трясе цицьками Полякова та Каменських, а ви регочете і вірте. Він може впарити вам що завгодно, а ви схаваете і нічого его не зупине. Отож маємо Коломойского у абсолютній владі, повністью прикритого ширмою зе, а бидло регоче. І ви зробили це разом.
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та їдь вже за кордон, не мучся тут, бо шкода дивитись
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це фотомонтаж! гетьмани не пукають і в носі не колупаються )))
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Аль Капучина -- а ты какаешь шоколадом, и в носу у тебя не козюли, а цукаты... -- но тебя не взяли на Рошен! -- поэтому ничего и не платят.

...городской бесплатный сумашедший -- альтруист! *)
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Это ты его любишь! ...а я девочек люблю... -- у кого, чего болит, тот про то и говорит...*)
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Я тебе ещё больше скажу: Пэтя всё украл -- у тебя -- и мне отдал! НГ я встречал на борту круизного лайнера, по дороге на Рим...
...лучше всего жить на свете, за счёт таких, как ты... -- "Ему с три короба наврёшь и делай с ним, шо хош..." *)
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С Праздником! В Україні більше не діє депутатська недоторканність - Цензор.НЕТ 4549
В Україні більше не діє депутатська недоторканність - Цензор.НЕТ 2092
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Германия без Нюрнбергского процесса

Представляете как выглядела бы Германия без Нюрнбергского процесса? Если бы все фашисты не были переловлены и не предстали перед судом, а сидели бы там где и были? Организовали бы с помощью нацисткой избирательной коммиссии перевыборы и с помощью нацистких денег прошли бы в Бундестаг под флагами Гитлерблока, Нацисткого фронта, Блока CC и Блока Германа Геринга. А потом себе еще из бюджета денег выделили чтобы отбить назад свои нацисткие деньги!!! Фашисткие менты, убивавшие, грабившые и отпровлявшие людей в концлагеря, провели бы «переатестацию», поменяли название и форму и оставили в своих рядах 95% из старого состава. А в это время, нацисткие судьи и прокуроры «боролись» бы из зо всех сил с нацизмом. А потом нацисты бы заполнили декларации о доходах и показывали в своих доходах 10-ки тысяч золотых зубов, сотни обручальных колец, килограммы драгоценностей и полотна шедевров из музеев мира, расказывая что это все подарок от бабушки, остатки от бывшей «стоматологической практики», подарки любящего супруга и собственное творчество.

Нереальный сюр из ночного кошмара? А вот и нет. Это реалии сегодняшней Украины. И весь этой кошмарный сюр будет продолжаться пока мы не проведем свой Нюрнбергский процесс и настоящую люстрацию, покончивши с воровской коррумпированной кликой.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ УКРАИНСКИЙ СУД САМЫЙ СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД НА СВЕТЕ !
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В то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

І що, тепер можна забити болта на все що вони будуть публічно видумувати та експерементувати, навіть за злочинні закони, як при бандюковичу.Непонятка.
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и че там Свинорылого Барыгу посадят наконец?
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Юрий Бирюков: Адекватных дел у них нет. Что и не сюрприз, как бы. Просто не надо было верить в свою собственную пропаганду про липецк-мародер-барыга. Не надо было эту пропаганду придумывать, распространять, а потом еще и верить в нее. И еще не надо было заниматься херней, хотя это сложно для пустышек.

Понимаете, на ПП у них нет НИЧЕГО.

Никодим.
Игнат.
Харитон.
Ульяна.
Яков.

Но отрабатывать политическую целесообразность как-то нужно, вот и пыжатся.

В Україні більше не діє депутатська недоторканність - Цензор.НЕТ 1971
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>>> "...за винятком відповідальності за образу чи наклеп."
Тобто, брехати можна - головне, не переходити на особистості, інакше то буде наклеп і відповідальність. А от брехати про начебто громадянську війну, уявних "бендеровцев" та ретранслювати іншу дезінформацію від російських злочинців можна.
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