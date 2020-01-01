 В Україні більше не діє депутатська недоторканність

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, Верховна Рада 3 вересня 2019 року внесла зміни до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів (законопроект №7203 - ред).
Згідно з прийнятими змінами, стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
Водночас, згідно з новою редакцією статті 80-ї Конституції, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Окрім того, напередодні нового року президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закон (законопроект №2237 - ред), який привів у відповідність з Конституцією законодавство в частині недоторканності нардепів. Згідно з прийнятими змінами, клопотання про дозвіл на затримання, про запобіжний захід (утримання під вартою домашній арешт), проведення інших слідчих розшукових дій повинні бути узгоджені з генеральним прокурором.
Вести досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів, мають право слідчі НАБУ і центрального апарату ДБР. Забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім Національного антикорупційного бюро України та центрального апарату Державного бюро розслідувань відповідно до їх підслідності.
У зе-фракции их 250.
тільки порохоботики чомусь не задоволені )))
Односторонщина и пиар.
Хотя, и шаг в правильном направлении, тоже верно.
Ага. Бой кита со слоном за кормовую базу.
Гагарин не терял времени даром!
Тогда этой ночью к тибе придёт не Гагарин, а Адский Порошенко!
У вас болезненная фишка - непременно посадить порошенко, любым способом, по закону и справедливости, или по беззаконию и беспределу - вам всё равно. Ваша фишка направлена на "только посадить".
А потом что? Наступит благоденствие на Земле?
Скорее, наоборот - особенно если пойдут по беззаконию и беспределу.
Здесь у Вас целых два предположения:
1) Порох виноват, и его можно наказать на совершенно законных основаниях
2) Его на этом основании действительно смогут наказать.
И если хотя бы одно из двух условий не сработает - Пороха не накажут, ВЫ это понимаете?
Поэтому, я считаю вероятность этого события очень малой, то есть, - мечтами, как и было сказано.
А потом наступит "не благоденствие", а справедливость.
Её можно будет намазать на хлеб? (С Томосом вроде не получилось намазать).
Что она Вам даст?
работатьой отдыхать уже в Польшу спасибо вовремя подоспевшему безвизу большинство украинцев вдруг проявило интерес к путешествиям в Европу на длительные сроки
...городской бесплатный сумашедший -- альтруист! *)
...лучше всего жить на свете, за счёт таких, как ты... -- "Ему с три короба наврёшь и делай с ним, шо хош..." *)
Представляете как выглядела бы Германия без Нюрнбергского процесса? Если бы все фашисты не были переловлены и не предстали перед судом, а сидели бы там где и были? Организовали бы с помощью нацисткой избирательной коммиссии перевыборы и с помощью нацистких денег прошли бы в Бундестаг под флагами Гитлерблока, Нацисткого фронта, Блока CC и Блока Германа Геринга. А потом себе еще из бюджета денег выделили чтобы отбить назад свои нацисткие деньги!!! Фашисткие менты, убивавшие, грабившые и отпровлявшие людей в концлагеря, провели бы «переатестацию», поменяли название и форму и оставили в своих рядах 95% из старого состава. А в это время, нацисткие судьи и прокуроры «боролись» бы из зо всех сил с нацизмом. А потом нацисты бы заполнили декларации о доходах и показывали в своих доходах 10-ки тысяч золотых зубов, сотни обручальных колец, килограммы драгоценностей и полотна шедевров из музеев мира, расказывая что это все подарок от бабушки, остатки от бывшей «стоматологической практики», подарки любящего супруга и собственное творчество.
Нереальный сюр из ночного кошмара? А вот и нет. Это реалии сегодняшней Украины. И весь этой кошмарный сюр будет продолжаться пока мы не проведем свой Нюрнбергский процесс и настоящую люстрацию, покончивши с воровской коррумпированной кликой.
І що, тепер можна забити болта на все що вони будуть публічно видумувати та експерементувати, навіть за злочинні закони, як при бандюковичу.Непонятка.
Понимаете, на ПП у них нет НИЧЕГО.
Никодим.
Игнат.
Харитон.
Ульяна.
Яков.
Но отрабатывать политическую целесообразность как-то нужно, вот и пыжатся.
Тобто, брехати можна - головне, не переходити на особистості, інакше то буде наклеп і відповідальність. А от брехати про начебто громадянську війну, уявних "бендеровцев" та ретранслювати іншу дезінформацію від російських злочинців можна.