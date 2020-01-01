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 Політика України
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Все про:Зеленський (4025) Новий рік (160) привітання (450)

 У нашому паспорті немає рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у новорічному привітанні наголосив на необхідності зберігати в 2020 році єдність країни і заявив, що неважливо, як називається вулиця, якщо вона освітлена і заасфальтована.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.

"У нашому паспорті не зазначено, правильний чи неправильний українець. Нема рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець". Там написано: громадянин України. У якого є права і обов'язки", - сказав Зеленський.

На думку глави держави, українці - дуже різні.

"І як же нам, таким різним, жити далі разом? Відгородитися величезним парканом? А раптом хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення? Раптом це не так? Хіба нас мало об'єднує?" - запитав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського. ВIДЕО

"Ми однаково раділи, коли наші вийшли на Євро (чемпіонат Європи з футболу 2020 року. - Ред.). Однаково посміхаємося, коли їдемо по рівній дорозі. Однаково радіємо народженню первістка. І хлопчика, і дівчинки. Ми щасливі, якщо закохані. Хоч у Слов'янську, хоч у Дрогобичі. І хрести на могилах солдатів що у Тернополі, що в Кривому Розі, не змагаються у патріотизмі. А коли повернулися наші моряки і полонені, ми плакали від щастя все: і україномовні, і російськомовні, і звичайна домогосподарка, і успішний адвокат, і президент України", - зазначив Зеленський.

На думку глави держави, українці уявляють майбутнє однаково.

"Це успішна і процвітаюча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий ", - описав його Зеленський.

"Давайте пам'ятати, що любити Україну - означає любити всіх українців. В якому б куточку нашої країни вони не народилися. Миру всім нам!" - підсумував президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168089
 
   
 Топ коментарі
 
З Днем народження Степана Бандери всіх українців! Війна не програна, поки не опустив руки останній українець. А русні, малоросам і зефілітикам повного горла пір'я! В нашем паспорте нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8789
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Андрій Смолій1 ч.ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗДІЛИВ КРАЇНУ!Подивився «привітання». Ще одна ганьба для України. Зеленський замість реального привітання фактично розділив Україну.Він не говорив про досягнення. Не говорив про те що зробив за свої 8 місяців. Не говорив про вектор розвитку та про перемогу. Він говорив про 25% та 73%, про україномовних та російськомовних.Для нього, в цьому ролику НЕВАЖЛИВО нічого! Ні мова, ні перемога, ні назви вулиць, ні цінності, ні історію.Для нього це країни «какая разніца». Для нього немає Української та Європейської країни.Ролик Зеленського - дешева пародія на привітання президента. Проте, це привітання не для України. Це привітання для Малоросії. Зеленський та його команда перетворили країну у віртуальну не Україну, Малоросію. Країну без обличчя, без ідентифікації, без сенсів, без перемоги.
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75% правды и 25% лжи - это хороший пропагандистский прием.
И доктор Геббельс, и Отдел пропаганды и агитации при ЦК КПСС его широко использовали в своей деятельности.
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К сожалению, это еще один исторический урок для учебников по психологии по превращению (по обараниваю) граждан страны в послушных исполнителей чьей-то воли. Это удалось сделать Йозефу Геббельсу, Иосифу Сталину, Вовочкам Путину и Зе.
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Все верно говорит зеля
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Яка різниця,Україна чи західний федеральний округ Новороссія? Яка різниця українець чи кацап?
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В нашем паспорте нет строчки "патриот"
Зато Ты..
***** ватный....и продажная шкура!!!
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Кстати, о бандеровцах. Сегодня 111 лет со дня рождения Степана! Поздравляю всех украинцев! И желаю нам всем именно такого президента, как Степан!
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Нужно срочно вводить в паспорт строку национальность!
Мне не стыдно читать, что я - украинец! Мне хотелось бы это видеть в своем удостоверении личности!!! По-моему, отсутствие такой строки, как-то унижает украинцев!
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За 28 лет независимости олигархическое ТВ и квартал 95 насадили населению идеологию зебилизма.

Зебил - это безродное быдло, которое смиренно пашет на предприятиях олигархата, глушит водку и смотрит по ящику все подряд со словами "какая разница". Зебил не знает истории, у зебила нет гражданства и национальной памяти, а патриотизм для него пустое слово.

Попытка наконец-то структурировать в украинском обществе картину мира украинского государства с 14 по 19 год не увенчалась успехом. Подавляющая часть населения благодаря колоссальной промывке мозгов олигархТВ пожелала остаться одним большим космополитическим ничем, лишь бы было чё пожрать.

Если все останется как есть нас в скором времени ждет поглощение Россией. Она заставит это "дикое поле", живущее в режиме "какая разница", которое никак не может определиться кто оно, принять российскую модель хотят они этого или нет.

И улицы будут называться именем российских героев и памятники будут им же.

Не хотите своего, будете колонией.
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У України є прапор, герб і гімн. А от у того непорозуміння Зе у привітанні чомусь нема. Цікаво, чому?
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Можливо він громадянин іншої держави
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Интересно , как пацаны в окопах на передовой восприняли поздравление с новым годом президента Украины - путину ???
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На шостому році війни , 14 тис, вбитих кацапами українців, Україна має президента" какая разница", співвітчизники , ви з' їхали з глузду?
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Прекрасный коллаж!!!
Но я решила вообще на это говно не смотреть, чтоб случайно не....испортить праздничный стол...
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У меня в шампанском тупо пробка оторвалась, и все, даже не открылось, не то что там вылетела . Пришлось другую бутылку брать. Весь вечер шутили что клоун проклял, а бахать люди во дворе тоже с задержкой начали, видимо у них тоже первые салюты просрали. Короче знаково так получилось.
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Від Херсона і до Львова лунає дружньо "fuck you", Вова!
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Откуда мне знать, какие строчки есть в вашем израильском паспорте?
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По сути, те кто имеют по несколько гражданств это не украинцы, а граждане мира и транснационалы. Например, Коломойский не украинец, а транснациональный еврей.

Полагаю что в ЗЕ тоже не одно гражданство.
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Карнавал в Бельгии. Фото в следующем комментарии, фрагмент видео еще в следующем. Организаторов шествия обвинили в антисемитизме. Но я думаю что это не антисемитизм, а насмешки над конкретными людьми. Полагаю,то в Бельгии хорошо наслышаны о наших украинских олигархах. Там "герои" сидят на мешках с деньгами.
Об этом событии здесь
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/12/13/7104226/
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Світ зійшов з ума. Можна над всіма жартувати, з усіх кепкувати тільки не з євреїв. А жиди тільки но хтось скаже критичне слово на їх адресу, зразу кричать: "Антисемітизм!". У радянський час в період брежнєвського застою навіть стали карати, якщо єврея назвав жидом. Тоді був такий анекдот: "Один чоловік побачив знайомого на автобусній зупинці і питає: "Що ти тут робиш?". А той йому відповідає: "Автобус подєвреюю". Слово "поджидаю" замінив іншим.
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Зеля является ярким представителем малоросса в Украине.
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У паспорті громадянина України (як і в паспорті громадянина РФ, який отримали вже багато колишніх громадян України, особливо, в окупованих Росією зонах)
немає також записів:
"злочинець" або "не злочинець",
"крадій" або "не крадій",
"гвалтівник" або "не вдається до насильства",
"вбивця" або "не вбивав",
"бандит" або "в організованих злочинних групах участі не брав",
"не поважає інших людей" або "поважає інших людей",
"брехун" або "чесний"...
та багатьох інших записів немає в паспортах.
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Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Правду говорить нельзя, а заговорить ее - это мы умеем.

Зе сообразил, что ничего не сделал и заговорил даже не эзоповым языком, когда смысл остаётся скрытым от цензора, а простой пропагандой бессодержательности.
А реальность в том, что цензор - народ, а смысл должен быть в том чтобы не заболтать "успехи", а честно признаться, что ребята, я бездарность, провалившая экономику Украины и сливающая страну Путину.
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