 У нашому паспорті немає рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець", - Зеленський

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.
"У нашому паспорті не зазначено, правильний чи неправильний українець. Нема рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець". Там написано: громадянин України. У якого є права і обов'язки", - сказав Зеленський.
На думку глави держави, українці - дуже різні.
"І як же нам, таким різним, жити далі разом? Відгородитися величезним парканом? А раптом хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення? Раптом це не так? Хіба нас мало об'єднує?" - запитав Зеленський.
"Ми однаково раділи, коли наші вийшли на Євро (чемпіонат Європи з футболу 2020 року. - Ред.). Однаково посміхаємося, коли їдемо по рівній дорозі. Однаково радіємо народженню первістка. І хлопчика, і дівчинки. Ми щасливі, якщо закохані. Хоч у Слов'янську, хоч у Дрогобичі. І хрести на могилах солдатів що у Тернополі, що в Кривому Розі, не змагаються у патріотизмі. А коли повернулися наші моряки і полонені, ми плакали від щастя все: і україномовні, і російськомовні, і звичайна домогосподарка, і успішний адвокат, і президент України", - зазначив Зеленський.
На думку глави держави, українці уявляють майбутнє однаково.
"Це успішна і процвітаюча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий ", - описав його Зеленський.
"Давайте пам'ятати, що любити Україну - означає любити всіх українців. В якому б куточку нашої країни вони не народилися. Миру всім нам!" - підсумував президент.
И доктор Геббельс, и Отдел пропаганды и агитации при ЦК КПСС его широко использовали в своей деятельности.
Зато Ты..
***** ватный....и продажная шкура!!!
вату нужно жечь
Мне не стыдно читать, что я - украинец! Мне хотелось бы это видеть в своем удостоверении личности!!! По-моему, отсутствие такой строки, как-то унижает украинцев!
Зебил - это безродное быдло, которое смиренно пашет на предприятиях олигархата, глушит водку и смотрит по ящику все подряд со словами "какая разница". Зебил не знает истории, у зебила нет гражданства и национальной памяти, а патриотизм для него пустое слово.
Попытка наконец-то структурировать в украинском обществе картину мира украинского государства с 14 по 19 год не увенчалась успехом. Подавляющая часть населения благодаря колоссальной промывке мозгов олигархТВ пожелала остаться одним большим космополитическим ничем, лишь бы было чё пожрать.
Если все останется как есть нас в скором времени ждет поглощение Россией. Она заставит это "дикое поле", живущее в режиме "какая разница", которое никак не может определиться кто оно, принять российскую модель хотят они этого или нет.
И улицы будут называться именем российских героев и памятники будут им же.
Не хотите своего, будете колонией.
Но я решила вообще на это говно не смотреть, чтоб случайно не....испортить праздничный стол...
Полагаю что в ЗЕ тоже не одно гражданство.
Об этом событии здесь
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/12/13/7104226/
немає також записів:
"злочинець" або "не злочинець",
"крадій" або "не крадій",
"гвалтівник" або "не вдається до насильства",
"вбивця" або "не вбивав",
"бандит" або "в організованих злочинних групах участі не брав",
"не поважає інших людей" або "поважає інших людей",
"брехун" або "чесний"...
та багатьох інших записів немає в паспортах.
Зе сообразил, что ничего не сделал и заговорил даже не эзоповым языком, когда смысл остаётся скрытым от цензора, а простой пропагандой бессодержательности.
А реальность в том, что цензор - народ, а смысл должен быть в том чтобы не заболтать "успехи", а честно признаться, что ребята, я бездарность, провалившая экономику Украины и сливающая страну Путину.