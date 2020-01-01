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 Політика України
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Все про:Кабмін (3162) Новий рік (160) привітання (450)

 "Вперше в історії нашої країни Президент, Парламент і Уряд працюють єдиною командою", - новорічне привітання уряду

Кабінет міністрів України привітав громадян країни з Новим роком.

Текст привітання опубліковано на сайті уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Дорогі українці! Вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! В цьому році ви зробили складний, але дуже правильний вибір. Ви вибрали майбутнє, ви вибрали нове покоління! Ми вам за це дуже вдячні!" - сказано в привітанні.

"Вперше в історії нашої країни Президент, Парламент і Уряд працюють єдиною командою. Працюють для того, щоб країна реально змінилася", - зазначили в уряді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського. ВIДЕО

У Кабміні зауважили, що за останні 4 місяці "вдалося дуже багато", але ми розуміємо, що цього не достатньо, щоб ви відчували реальні зміни".

"В наступному році я хочу вам побажати, щоби нам всім вистачило сили перетворити нашу країну на найуспішнішу країну в світі. І щоб ви нарешті відчули реальні зміни в нашій країні", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168088
 
 
 Топ коментарі
 
Впервые в истории нашей страны Беня купил всех оптом, - Президента, Парламент и Правительство.
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Нынешний премьер - абсолютно нулячий дурнык. Такой и нужен БеЗе. Единая позиция, блин...
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.. і лише Телеграм Канали СН Бужанського,Дубинського і "Темний рицарь".... "Вперше в історії нашої країни Президент, Парламент і Уряд працюють єдиною командою", - новорічне привітання уряду - Цензор.НЕТ 2650 йдуть не в ногу ...
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"Тебе судьбу мою вершить.
Тебе одной меня судить,
Команда молодости нашей,
Команда, без которой мне не жить.

Трава на стадионах зеленеет,
А мудрость, словно осень, настаёт...
Друг к другу мы становимся нежнее,
Когда борьба все яростней идёт.
Припев.

Со спортом мы расстанемся не скоро.
Но время не унять и не сдержать...
Придут честолюбивые дублёры,
Дай Бог им лучше нашего сыграть!

Припев.
На верность проверяются таланты.
Нам есть за что судьбу благодарить:
Мы преданы единственной команде,
Команде, без которой нам не жить.
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Хорошо, когда Президент, Рада, Правительство- одна команда.
Плохо, что пока не видно успехов от этой единой команды.
В плюс можно записать:
-освобождение пленных моряков и кораблей
-обмен пленными с ОРДЛО
-разъединение войск на линии соприкосновения
-продолжен транзит газа в ЕС

В минусе:
-спад пром. производства
-не сбалансированный гос. бюджет
-отсутствует четкая программа по оздоровлению экономики и росту благосостояния населения.

Считаю, что минусов больше.
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Просто плюсы - наследие шоколадных а минусы это уже наработки зеленых.
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"Впервые в истории нашей страны Президент, Парламент и Правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась", - отметили в правительстве. Источник: https://censor.net.ua/n3168088

Вперше в історії цирку на який ви перетворили Україну:


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завжди працювали в тандемі, тому такі і результати: мільйони українців закордоном; економіка із знаком -; гривня дерев'яна.
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"удалось очень многое", но не для нас
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Впервые в истории Украины президент, парламент и правительство управляется посторонним человеком.
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Коней загнали всіх до стайні, і коні стали одностайні.
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...ЄДИНЕ Запитання .. ТІЛЬКИ до Президента, Парламентської більшості СН і Уряду ...чи здатні Ви ЗУПИНИТИСЯ в ублюдочному намірі ВКРАСТИ останній ресурс Українців СвЗемлю МИРНИМ шляхом ... Будь - ласка... відповідь...
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Підписання угоди про нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом знову пробуксовує. Керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден направив відповідного листа низці українських чиновників. Про це пише видання The Page із посиланням на джерела у Міністерстві фінансів і представництві МВФ в Україні.

За наявними даними, у листі йдеться ініціативи української влади, які не узгоджуються з раніше досягнутими домовленостями. Листа отримали, зокрема, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник голови Офісу президента України Юлія Ковалів та ін.
У Мінфіні цю інформацію прокоментувати не змогли, оскільки міністр була недоступною для коментарів, але пообіцяла зробити це пізніше. Ковалів розповіла, що українська влада постійно веде діалог з МВФ. Про претензії до Мінфіну вона не знає.
Співрозмовники The Page заявили, що в листі йдеться про перегляд тарифів на тепло. З 1 лютого вони мають бути ринковими. Але уряд знову хоче впливати на їхній розмір.
МВФ також стурбований тим, що 12 грудня парламент у першому читанні прийняв законопроєкт №2290, яким вносяться зміни до Кодексу за процедурами банкрутства. Ці нововведення можуть призвести до неможливості застосовувати нові правила банкрутства. Незадоволені у Фонді й тим, що Кабмін планує переглянути правила індексації пенсій.
Крім того, голова українського представництва нагадав чиновникам, що неприпустимо загрожувати керівництву НБУ та залякувати його. Про це президенту Володимиру Зеленському говорила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у телефонній розмові напередодні Нормандської зустрічі.

https://prm.ua/mvf-nezadovoleniy-initsiativami-************-vladi-zmi/
короче, транш в тумані.
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