 "Вперше в історії нашої країни Президент, Парламент і Уряд працюють єдиною командою", - новорічне привітання уряду

Текст привітання опубліковано на сайті уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Дорогі українці! Вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! В цьому році ви зробили складний, але дуже правильний вибір. Ви вибрали майбутнє, ви вибрали нове покоління! Ми вам за це дуже вдячні!" - сказано в привітанні.
"Вперше в історії нашої країни Президент, Парламент і Уряд працюють єдиною командою. Працюють для того, щоб країна реально змінилася", - зазначили в уряді.
У Кабміні зауважили, що за останні 4 місяці "вдалося дуже багато", але ми розуміємо, що цього не достатньо, щоб ви відчували реальні зміни".
"В наступному році я хочу вам побажати, щоби нам всім вистачило сили перетворити нашу країну на найуспішнішу країну в світі. І щоб ви нарешті відчули реальні зміни в нашій країні", - сказано в повідомленні.
Тебе одной меня судить,
Команда молодости нашей,
Команда, без которой мне не жить.
Трава на стадионах зеленеет,
А мудрость, словно осень, настаёт...
Друг к другу мы становимся нежнее,
Когда борьба все яростней идёт.
Припев.
Со спортом мы расстанемся не скоро.
Но время не унять и не сдержать...
Придут честолюбивые дублёры,
Дай Бог им лучше нашего сыграть!
Припев.
На верность проверяются таланты.
Нам есть за что судьбу благодарить:
Мы преданы единственной команде,
Команде, без которой нам не жить.
Плохо, что пока не видно успехов от этой единой команды.
В плюс можно записать:
-освобождение пленных моряков и кораблей
-обмен пленными с ОРДЛО
-разъединение войск на линии соприкосновения
-продолжен транзит газа в ЕС
В минусе:
-спад пром. производства
-не сбалансированный гос. бюджет
-отсутствует четкая программа по оздоровлению экономики и росту благосостояния населения.
Считаю, что минусов больше.
Вперше в історії цирку на який ви перетворили Україну:
За наявними даними, у листі йдеться ініціативи української влади, які не узгоджуються з раніше досягнутими домовленостями. Листа отримали, зокрема, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник голови Офісу президента України Юлія Ковалів та ін.
У Мінфіні цю інформацію прокоментувати не змогли, оскільки міністр була недоступною для коментарів, але пообіцяла зробити це пізніше. Ковалів розповіла, що українська влада постійно веде діалог з МВФ. Про претензії до Мінфіну вона не знає.
Співрозмовники The Page заявили, що в листі йдеться про перегляд тарифів на тепло. З 1 лютого вони мають бути ринковими. Але уряд знову хоче впливати на їхній розмір.
МВФ також стурбований тим, що 12 грудня парламент у першому читанні прийняв законопроєкт №2290, яким вносяться зміни до Кодексу за процедурами банкрутства. Ці нововведення можуть призвести до неможливості застосовувати нові правила банкрутства. Незадоволені у Фонді й тим, що Кабмін планує переглянути правила індексації пенсій.
Крім того, голова українського представництва нагадав чиновникам, що неприпустимо загрожувати керівництву НБУ та залякувати його. Про це президенту Володимиру Зеленському говорила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у телефонній розмові напередодні Нормандської зустрічі.
https://prm.ua/mvf-nezadovoleniy-initsiativami-************-vladi-zmi/
короче, транш в тумані.