 "Вперше в історії нашої країни Президент, Парламент і Уряд працюють єдиною командою", - новорічне привітання уряду

Текст привітання опубліковано на сайті уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Дорогі українці! Вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! В цьому році ви зробили складний, але дуже правильний вибір. Ви вибрали майбутнє, ви вибрали нове покоління! Ми вам за це дуже вдячні!" - сказано в привітанні.

"Вперше в історії нашої країни Президент, Парламент і Уряд працюють єдиною командою. Працюють для того, щоб країна реально змінилася", - зазначили в уряді.

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У Кабміні зауважили, що за останні 4 місяці "вдалося дуже багато", але ми розуміємо, що цього не достатньо, щоб ви відчували реальні зміни".

"В наступному році я хочу вам побажати, щоби нам всім вистачило сили перетворити нашу країну на найуспішнішу країну в світі. І щоб ви нарешті відчули реальні зміни в нашій країні", - сказано в повідомленні.