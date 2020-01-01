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Все про:Зеленський (4025) Новий рік (160) привітання (450)

 Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Новим Роком.

Відео з привітанням опубліковано на каналі глави держави в YouTube, інформує Цензор.НЕТ 

У своєму новорічному привітанні Зеленський зазначив, що в історії України чимало епізодів, які об'єднують українців, і ми навчилися бути єдиною країною, але поки "епізодично".

"У новому році нам треба бути єдиною країною щодня. Це має стати нашою національною ідеєю. Навчитися жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми уявляємо його однаково – це успішна та квітуча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де неважливо як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Якщо ми бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об’єднати", - підкреслив Зеленський.

У своєму привітанні Зеленський зазначив, що зазвичай у таких привітаннях президенти розповідають про зростання ВВП, падіння інфляції, імплементацію, диверсифікацію та інші дуже незрозумілі терміни.

"Одним словом переконують, що насправді ми почали жити краще, просто поки що ви цього не помітили і тому дуже часто під час звернення президента ми вимикаємо звук. Чекаємо поки він закінчить свою казку, щоб нарешті перейти до шампанського, канапок зі шпротами та олів’є. Сьогодні буде інакше. Давайте сьогодні кожен чесно відповість сам собі на важливе питання: хто я?", - запропонував президент.

"Президент України, успішний адвокат, звичайна домогосподарка, студент-філософ із Могилянки, агроном з Черкащини. Хто я? Колишній фотограф, який захищає країну на Сході? Колишній фізик, який миє посуд в Італії? Чи колишній хімік, який будує висотку в Новосибірську? Донецький лікар, який переїхав і відкрив власну практику? Чи вчитель з Луганська, який переїхав, два роки таксував і врешті повернувся назад? Хто я?

Той, хто 10 років живе за кордоном і любить Україну в Інтернеті? Той, хто втратив все в Криму, та почав все з нуля в Харкові? ІТівець, який мріє втекти з країни? Чи полонений, який мріяв повернутися додому? Хто я?

Житель Франківська, який захищає свою рідну мову? Уродженець Гурзуфа, який береже свою рідну мову (вимовлено кримськотатарською мовою. - Ред.)? Житель Берегова, який береже свою рідну мову (вимовлено угорською мовою. - Ред.)? Или житель Краматорська, который говорит на своем родном языке? Той, хто вивчив українську? Бо це нормально знати державну мову. Чи той, хто не хоче цього робити? Хто я?

Той, хто сплачує податки? Хто підрізає на дорозі? Тримає вдома собаку? Рудий? Мусульманин? Має вади слуху? Ненавидить оливки? Ліберал? Відмінник? Не дивився "Гру престолів"? Сангвінік? Веган? Козеріг? Не поступається місцем у метро? Донор крові? Відмовився від пластику?

Це кожен із нас. Це українці. Такі як є. Не ідеальні і не святі. Тому що просто люди. Живі. Зі своїми недоліками і "тарганами". Але в нашому паспорті не вказано правильний чи неправильний українець. Немає рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець". Там написано: "Громадянин України", який має права і обов’язки. Ми з вами дуже різні.То хто ж ми?

73%, які обрали президента. 25%, які його не сприймають. Чи ті, хто не ходив на вибори? Ті, хто відзначає Різдво 25 грудня? Чи ті, хто сьомого січня? Хто знайомий 100 років? Чи ті, хто зустрівся 2014-го? Ті, хто зробили найбільший у світі літак, і хто ставить заглушку замість ременя безпеки? Читаємо Жадана чи слухаємо Марув? Дивимось "Іронію долі" чи "Сам удома". Вболіваємо за "Динамо" чи "Шахтар"? Чи разом за Ломаченка та Усика. Ті, хто святкує 8 Березня? Чи навпаки вважає його пережитком "совка"? Ідемо в неділю до церкви чи нічого не робимо у суботу? Ми ті, хто каже: "Я тебе кохаю" или "Я тебя люблю".

Все це і є ми. І як же нам, таким різним, жити далі разом? Відгородитися? Відгородитися величезним парканом? Хто переконав нас, що наші відмінності мають значення. А раптом це не так? Уявіть собі, хіба нас мало що об’єднує? Ми однаково пишаємось великими українцями. Чи перестали б їх поважати, дізнавшись за кого на виборах голосували б Шевченко чи Леся Українка? Якби Сковорода чи Хмельницький мали б різні погляди щодо НАТО? Нам було б важливо, до якої церкви ходять Каденюк та Лобановський? Що думають Антонов чи Корольов щодо розмитнення автомобілів? І як Ступка чи Биков ставляться до "нормандського формату"?

Ми цінуємо їх за інше, бо цінуємо ми насправді інше. Ми однаково раділи, коли наші вийшли на "Євро". Однаково посміхаємось, їдучі рівною дорогою. Однаково радіємо народженню первістка. І не важливо хлопчика чи дівчинки. Ми щасливі, якщо закохані хоч у Слов’янську, хоч у Дрогобичі. І хрести на могилах наших солдат що в Тернополі, що у Кривому Розі не змагаються в патріотизмі. А коли повернулись наші моряки та наші полонені, ми плакали від щастя всі і україномовні, і русскоговорящие, і звичайна домогосподарка, і успішний адвокат, і президент України", - зазначив Зеленський.

Президент побажав українцям у новому 2020 році поважати один одного: "Бути здоровими, мати достаток і багато приводів посміхатися. Бажаю всім гарно відпочити, виспатись, не переїсти і, звичайно, легкого та приємного запаморочення на ранок. Миру всім нам. Давайте пам’ятати, що любити Україну означає любити всіх українців, в якому б куточку нашої країни вони б не народились. Миру всім нам!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168087
 
   
 Топ коментарі
 
пошел ты. не смотрел . я смотрю поздравление пороха. он мой президент!
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Порохоботы, как обычно, врут. Гимн исполняли, много разных людей. Про Украинский язык он сказал, что, ессно, единственный государственный. И никакого официоза, нормальное человеческое поздравление. Но порохоботы всегда будут недовольны.
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Ещё раз гимн исполняли только на г+г и я это считаю операцией прикрытия У самого агента кремля именующего себя гидрант во время выступления ни одного символа Украины не было
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Народ объединяет общая история и культура, язык
А чем собрался объединять Украину этот человек, которому на все это наплевать?
С его приходом только раздрай в стране и постоянные плевки в душу украинского народа.
Он объединяет только колбасистов малоросов.
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Только два сорта и есть, податься некуда: либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни Александр Островский
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Где нетразницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен
Зеля


Хочешь стереть с лица земли народ - найди способ системного подрыва его традиций.
Сергей Георгиевич Кара-Мурза
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Сергей Марченко
10 ч. ·
Почему вы нас так не любите? Этот вопрос так волнует Зеленского, что он даже в новогоднюю речь включил слова о 25%, которые его не воспринимают.
Потому что вы врете, Владимир Александрович. Мы - европейски ориентированное меньшинство самодостаточных людей. А в Европе не принято врать.
Вы записали отлично снятый ролик. Очень технологичный. Прекрасная работа режиссера и актеров. Вы тоже сыграли выше всяких похвал. Если бы мы не знали, что позавчера вы отпустили тех, кто расстреливал Майдан, вчера поздравили с Новым годом Путина, а завтра примете на шею дырявому украинскому бюджету Донбасс на условиях Кремля, мы могли бы вам даже поверить. Настолько убедителен был ваш вкрадчивый баритон. Браво!
Но в ролике вы врете, господин президент. Вы говорите о том, что бандеровцы и ватники должны примириться. А мы не понимаем, почему примирение должно быть за наш счет? Почему патриот и малоросс для вас, президента Украины, одинаковы? Почему все, что важно нам: украинская церковь, украинский язык, памятники украинским героям вы объявляете неважным? Вы ведь давно озабочены проблемой 25% и прекрасно знаете, что для нас такое "сойтись посередине" неприемлемо. Что мы не отдадим своих героев и не купимся на красивые слова. Почему же, зная, что для нас такой компромисс невозможен, вы его предлагаете?
Объяснение только одно. Вы снова врете. Ваша речь не сшивала Украину, как вы хотели представить. Никакой вы не миротворец и не объединитель нации. Ваша речь написана не для всех украинцев, а для вашего электората. Для тех, кому "какая разница". Кто запускает салют по московскому времени, смотрит "Иронию судьбы" и пилит селфики на Красной площади.
В своей новогодней речи вы сознательно возмутили 25% призывами забыть наш язык и ценности для того, чтобы углубить раскол между вашими противниками и лоялистами. Потому что, чем выше градус напряжения в обществе, тем тяжелее донести до ваших сторонников очевидные вещи о состоянии экономики, узурпации власти, развороту в сторону интеграции с Россией.
Вы говорили, что не такой как все политики. Действительно. Так цинично, как врете для достижения своих целей вы, не врал еще ни один президент.
https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/2994965003869425
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Мені важко повірити у відмінний ролик, прекрасну роботу і якийсь там баритон ...
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===Вы говорите о том, что бандеровцы и ватники должны примириться.===
Типичная порохоботская манипуляция. Он говорит, что нас сознательно разделяют, навешивая ярлыки ватник/патриот, запад/восток и т.д., все в путинском духе.
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Народ - кто сам себе не врёт.
Народ - кто враг духовной лени.
Лишь тот, кто мыслит, - тот народ,
все остальные - населенье
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Якщо прибрати з заголовку слова:"президента України", все стає на свої місця.Приватна промова Вови Зеленського.Але.Ці слова є.І це не президентське привітання.Уоutube захлинається від задоволення ,а мені не подобається.
Під привітанням ***** вимкнули коментарі.Прибрали лайк-дізлайк.Це дзвіночок.Ця падлюка не бажає чути глас народу.
Лукашенко прослизнув між краплями.
Всіх українців з Новим роком!
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Только два сорта и есть, податься некуда: либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни Александр Островский
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А если мерзавец прячется за патриотизм, чтобы не сесть в тюрьму?
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Для этого есть суд. А мерзавцем может быть и не патриот.
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Я на стороне Украины. А все кто живет в Украине и не уважает ее, на стороне врага.
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Олег Сенцов
11 ч. ·
Минулий рік був дуже важливий для мене. Також як і більше сотні полонених, я повернувся до своєї родини та до своєї країни. Я дуже радий за усіх визволених, та нескінченно вдячний тим, хто боровся та виборов нашу свободу. Дякую вам усім! Я ніколи не забував про тих, хто ще залишається у полоні та буду говорить про них на усіх рівнях, поки остання людина звідти не повернеться додому.
У наступному році я бажаю Україні та ії громадянам не тільки повернення в'язнів, але і найголовнішого. Того, без чого не можливо не появлення нових полонених. Того, без чого не можливе не появлення нових загиблих. Того, без чого не можливо повернення наших територій та прихід справжнього миру. Я бажаю усім нам одного - перемоги! Тому що без неї у нас немає майбутнього. Тому що без неї ми не будемо мати свою країну. Тому що мені не байдуже назва вулиць, якими я ходжу у своєму місті. Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна.
І до речи, Степане Андрійовичу, зі святом!Олег Сенцов, росіянин за походженням, українець за менталітетом і громадянством (до речі, українською) - https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/2746063445477174
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з Новим роком Вас, Сильна Людина, Олег Сєнцов !
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Они хотят жить в прошлом советского формата, без истории, традиций и культуры.
Анализируя новогоднее обращение президента Украины Зеленского хочется быть объективным и поэтому это обращение очень напоминает манифест победившего манкурта.
Поздравление президента Владимира Зеленского с Новым годом - удивительная, причудливая смесь приемлемых и позитивных тезисов с подрывными и губительными для страны.
Чего только стоит фраза «…успешная и процветающая страна, где нет войны». Это зависит не только от нас. Если враг пришел к нам с войной, как сделать «нет войны»? Капитулировать?
«Неважно, в честь кого названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована». То есть, если следовать логике президента, то, например, улица Сталина или Путина, или Чикатило, разве это важно?
Или вот еще фраза «…нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен». То есть, это памятник Бандере, или героев НКВД - какая разница, в НКВД также служили украинцы, почему бы не прославить и их как героев?
Национальное примирение - это однозначно хорошо, но национального примирения «без берегов» не бывает, ибо «без берегов» не бывает нации.
Нация начинается с ментальных границ: «вот это и это для нас неприемлемо, а об остальном давайте договариваться». И еще: на одном благосостоянии идею нации не построишь. Потому благосостояние бывает не только в Украине.
Это не национальная идея, это идея «колбасного патриотизма»: «где богаче, там и родина», а это мы уже слышали - там же, где слышали «все будет Дамбас».
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Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой культуре - основа патриотического воспитания.
Нельзя вырастить настоящего гражданина и достойного человека без уважительного, трепетного отношения к своим истокам.
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Какие же вы обидчивы порохоботы. Несчастны прям. Но вы держитесь
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успехов зебликам... Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 1266
а настоящих украинцев с Днём Рождения Степана Бандеры ...!!!
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Да как-то нам не всеравно, когда плюют в душу украинского народа.
А вам, зебилам хоть сцы в глаза, вы утретесь, не обидитесь
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Ти уважно прочитав текст,зебіл?Чи лохторат шута зовсім не має мізків?
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Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
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когда узнал что наш Зе поздравил пуйло с Новым годом-никакого п"паздравления" даже смотреть не стал...теперь вот прочитал и впечатление-"многа текста и всё мимо"...недоразумение...
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Я никому ничего не обещал
Ні обіцянок, ні пробачень,
Мне всеравно как называется улица,
Мне всеравно под каким памятником...
Мне всеравно...
Проходимец, проходи мимо, раз тебе все всеравно
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Яке ж воно притрушене,це зелене непорозуміння.Повний пиндец наступає від шута-малороса,ватника і зрадника зелемойського.Це Жах!
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Манкурты - люди, у которых империя удалила сердца и мозги, оставив только желудок.

Свою ущербность они проявляют агрессией - у них все виноваты, кроме них самих. Их довольно много, и они считают, что их масса их оправдывает.

"Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери - одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом.
Чингиз Айтматов «Буранный полустанок»
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Лела Ніжарадзе is with Lela Nizhara.

Скажите, а президент какой страны на первой фотографии? Судя по ёлочкам, Лапландии? Потому как на второй фотографии рядом с Канцлером вижу флаг ФРГ. Рядом с Макроном флаг Франции. А где флаг Украины рядом с нашим недорозумением? Какую страну этот...представляет?Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 4981
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Он представляет страну без основ,без историческрой памяти, без героев. Такую себе воронью слободку галдящую на разных языках.Где всем все всеравно - где какая улица, где какой памятник, где какой праздник, где какие памятные даты для укрансского народа. Такое нечто называющееся Украиной,но без флага, герба и гимна.
Вобщем, территория для зарабатывания для всяких равнодушных к Украине проходимцев и местных манкуртов.Скотный двор
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В цьому році,не дивилась ніякого новорічного поздоровлення,так як цю зелену єпідемію,ІО зелемойське, не можу прийняти ні в якому стані,тільки шут-Не лох.Зрадник,брехун і повний делітант в усьому.Шо зараз робиться в Украіні?Квартально-зрадницька постанова,по повній капітуляціі,і здачі Украіни цією сущностю.
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Отже, я зробила правильний висновок, коли неодноразово писала на форумі, що ЖОДЕН УКРАЇНЕЦЬ НЕ МІГ проголосувати на це україноненависницьке чмо.
ЖОДЕН !
І так само називаю його конкретно україноненависником, а не українофобом, бо це не одне й те ж, перше якраз гірше.

Я не збираюся, геть і не подумаю, примирятися з бидло-манкуртами, які ненавидять Україну і нищать її: прикликали війну з чужою армією, =ґаласавалі= за цю істоту, яка просто здає країну агресору, телефонує по сто разів х**лу, вітає, виконує всі кремлівські настанови і т.д.

І не треба мені розказувати про якихось там =патріотів= з 73%, про протестний лохторат і т.д.
Дебіли і манкурти. Тим більше, під час війни віддати країну на поталу такому ж-виродку і його кагалу. Таким чином, ще й вороги і зрадники.
А тепер скиглять: =ми АщиблІсь=, =нас АдурачІлІ= і про дострокові вибори волають вже...
Ага.
Я залишаюся при своїй думці. І не вибачаю всій цій 73%, 2% і 38% сволоті, яка уможливила це все і поставила Україну в неймовірну скрутну ситуацію.
УКРАЇНЦЯМ (тій критичній меншості) знову небезпечно жити на своїй землі і бути УКРАЇНЦЯМИ.
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Сумно,дуже сумно дивитись на це обіжене,тупе,маленьке хубло!
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почему в полночь в Новогоднюю ночь - не звучал гимн Украины в эфире?
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Тому що у владі знаходиться Зрадник,ватник,малорос і совкодрочерске хубло-зелемойський.
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И флага не было и герба... Одна зеленая плесень...Просрали страну "разом" твари зеленые!
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Як можно подоровляти вбивцю,садиста,ворога номер 1 Украіни,карлика із Кремля?Це повністю тече криша,у ціеі зеленоі гидоти.
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надо аннулировать этот конченный пост президента, там явно пороблено, не было там нормальных..
сначала комуняка, которое сдало ядерное оружие в обмен на промокашку,
потом кучмо - основатель криминально-олигархическорй системы в Украине, если бы не чучмо - мы были бы круче Прибалтики,
потом - иуда ющенко,
потом завгарище,
потом мародерище,
сейчас - инфантильный статист, который пытается договариваться с маньяком в кремле..
поросенко думал, что Украина - это его приватный бизнес, а зеленский - что это шоу потапов и прочих гомосятин...
что это было за поэдравление? я не смотрю никогда поздравления этих презиков, но в этом году - решил посмотреть.. это был ужас.. какой то шабаш, и по форме, и по содержанию..
ни гимна, на флага.. ау, зеленский, надо быть президентом Украины, а не подмостков..
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зебіли, а що, у вас справді, там, де має бути голова - там жопа?
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вальцманоиды, а что, у вас правда, тема жоп - близкая и больная тема??..
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таки точно, зебіли, вам допоможе лише лоботомія; тим більше, там у вас причинне місце, буде неболяче
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З Новим роком удачі і неосяжного добра!

Забрати Ви на цих керівників, всі вони споглядають тільки те що вони розуміють і сприймають, Але не розуміють те, що все одно буде так як написано Творцем, бо люди всього наявного прості свідомі користувачі, а все що є належить Творцю.

При янику писав, він награбується і втіче, втік.

При пороху писав, тебе погубить матеріальна жадоба, погубила, він ж хотів на другий термін, отримав винагороду, програв так що ...

А цей зібрав команду і щось типу старається, але походу забув хто він і де він знаходиться, совість може і чиста але шептунів має ох доведуть вони його.

А щодо Агресора то не переживайте Там скоро буде стільки проблем що їм не позавидуєш, жаль тільки простих росіян, але все в руках Творця він вирішує що кому і як, і так має бути і це треба сприймати як таке що мало статися.
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Українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України, продюсерка, громадська діячка Ірма Вітовська-Ванца розкритикувала новорічну промову Президента України Володимира Зеленського. Про це вона пише у своєму Фейсбук:"Для мене є різниця!!! І я знаю, хто я! І знаю історію своєї країни! І знаю, що вона різна, але моя! І точно знаю, яка!!!
І кордони, які і коли саме були… І мови, і діалекти, і говірки…і візерунки на вишивках, і міфи, і пісні.. і трагедії, і здобутки..
Більше того.. я знаю, які мови зникли і завдяки кому…
І я пам'ятатиму всіх, хто поклав і кладе голову за цю землю.. за право бути і жити тут! На своїй землі!!!
Правда! Бути по її стороні важко, але тільки по її стороні! Тоді здобудеш Перемогу!!! Навіть, якщо втративши життя! Бог з Правдою! З Богом!"

https://www.facebook.com/irmcya/posts/2733988496658440
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Если в понятии Родины нет места для святынь и отеческих гробов, если она становится «суммой интересов», то патриотизм по отношению к ней - позорен
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У паспорті громадянина України (як і в паспорті громадянина РФ, який отримали вже багато колишніх громадян України, особливо, в окупованих Росією зонах)
немає також записів:
"злочинець" або "не вчиняє злочини",
"крадій" або "не краде",
"гвалтівник" або "не вдається до насильства",
"вбивця" або "не вбиває",
"бандит" або "в організованих злочинних групах участі не бере",
"не поважає інших людей" або "поважає інших людей, тобто не порушує права інших людей",
"брехун" або "чесний"...
та багатьох інших записів немає в паспортах.
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>>> "... плакали ... коли повернулися наші полонені моряки ... "
Звідки повернулися?
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>>> "... той, хто втратив все у Криму і почав з нуля в Харкові. ... "
З якої причини втратив все у Криму?
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>>> "... захищають нашу країну на сході ... "
Від кого захищають?
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>>> "... щоб Донбас повернувся в Україну ... "
Що цьому перешкоджає? Хто цьому заважає?
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>>> "... щоб Крим повернувся в Україну ... "
Що для цього потрібно?
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Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.
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Супрун о поздравлении Зеленским Путина:
"Бандера не поздравлял с Новым годом ни Гитлера, ни Сталина"
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Сенцов: "Лучше ходить по проспекту Бандеры, чем Сталина"

А Зюзе всеравно по какой улице, лишь бы был асфальт...
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>>> "... Мир. Мир. Мир. ... "
Що це означає ця ціль? Як її досягти?

.....................2.2.3. Пекельна трясина. (Війна.) - https://2homosapiens-ua.livejournal.com/?skip=8

шлях до правди і миру (шлях до миру) - https://2-homo-sapiens.livejournal.com/807.html

this is message to You - 2_homo_sapiens
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Первая поздравительная речь Владимира Зеленского в качестве президента Украины длилась почти девять минут.

За это время он несколько раз задал вопрос "кто я", заявив, "какая разница", под каким памятником стоять в ожидании свидания, "какая разница", на каком языке говорить, "нет разницы" в вероисповеданиях, когда общество живет в достатке и мире
Основатель Бюро сопротивления гибридной войне Тарас Березовец обратил внимание на то, что после выступления Зеленского в Офисе президента не сочли нужным поставить национальный гимн.

Это произошло впервые за все время независимости нашей страны!

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Прапор, Герб та Гімн України зовсім не приваблюють Янєлоха. Єдине, що його цікавило - це булава. Ну, то взяв би хочаб її на привітання та поразмахував нею, нагадав би своїм зевиборцям, що вони все ж таки українці, як би їм цього не хотілось.
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