 Путін нібито "воскресив" дух Сталіна і хоче посварити українців, - експосол Польщі Пєкло

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло, інформує Цензор.НЕТ.

"Історична політика, яку представляє і популяризує сьогодні Путін, майже на 100% збігається з історичною політикою Сталіна. Здається, що він ожив, а його дух ходить кабінетами Кремля і диктує кремлівським чиновникам, що потрібно робити", - сказав він.

За словами дипломата, мета Путіна - "збирання земель" і розширення російського впливу. Першою жертвою цієї політики може стати Мінськ, адже його можливості для маневру обмежені.

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"Путін також прагне дестабілізувати Україну, зокрема і за допомогою так званої формули Штайнмаєра і зустрічей Нормандської четвірки", - підкреслив Пєкло.

"Він хоче створити ситуацію, за якої можна було би посварити українців всередині країни, щоб там з'явилися два непримиренні табори, як зараз це трохи спостерігається в Польщі. У такому випадку Путіну легше буде впливати на українську політику", - додав експосол.