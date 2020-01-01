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Все про:Польща (2041) Путін (3657) Сталін (66) Пєкло (51)

 Путін нібито "воскресив" дух Сталіна і хоче посварити українців, - експосол Польщі Пєкло

Історична політика президента РФ Путіна повністю збігається з історичною політикою Сталіна. Його мета - "збирання земель" і дестабілізація України.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло, інформує Цензор.НЕТ.

"Історична політика, яку представляє і популяризує сьогодні Путін, майже на 100% збігається з історичною політикою Сталіна. Здається, що він ожив, а його дух ходить кабінетами Кремля і диктує кремлівським чиновникам, що потрібно робити", - сказав він.

За словами дипломата, мета Путіна - "збирання земель" і розширення російського впливу. Першою жертвою цієї політики може стати Мінськ, адже його можливості для маневру обмежені.

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"Путін також прагне дестабілізувати Україну, зокрема і за допомогою так званої формули Штайнмаєра і зустрічей Нормандської четвірки", - підкреслив Пєкло.

"Він хоче створити ситуацію, за якої можна було би посварити українців всередині країни, щоб там з'явилися два непримиренні табори, як зараз це трохи спостерігається в Польщі. У такому випадку Путіну легше буде впливати на українську політику", - додав експосол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168085
 
   
 Топ коментарі
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 4 ч.4 часа назад

Желаю в Новом году каждому гражданину Украины счастья, здоровья, любви и веры в лучшее будущее.
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло - Цензор.НЕТ 4794
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Молодець Зеля-розкусив ху"ла-на обьеднання укрів курс намітив.Козли з свинотою на дні-лізуть у вікна,а в хаті вже Білий Щур хазяйнує.Земля,зерно,зелень-З Новим Роком!
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а по мнению порошенко, путин украинцев не поссорил, а объединил:

«Знаете, кто объединил украинскую нацию и сделал ее более проевропейской? Это был Путин. Именно Путин сделал нас более ответственными за будущее нашей страны и подтолкнул нас к членству в НАТО. Будущее Украины и будущее Грузии именно в членстве в НАТО», - сказал Порошенко.
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Не будьте так оптимистичны. Украинская нация не так уж и объединилась. И не надо цитировать Пороха. Народ на выборах показал как он к нему относится. Тем более, благодаря таким как Порошенко и подобным, Украина может не дожить до времени, когда ее станут принимать а НАТО.
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Пока удмурд квакал с экрана, под ЯБП шел бой с применением тяжелого, продолжался до 2 часов ночи.
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А Зе йому в цьому свідомо чи не свідомо підігрує і думає, що це йому безкарно обійдеться, наївний чи цинічний.
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Да, Сталин это величина, до сих пор им пугают.
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Это так. Но наши олигархи и подвластные им политики, спекулируя на второстепенном ради своих шкурных интересов, очень помогают Путину раскалывая народ. Нам необходимо бороться против олигархии, против обкрадывания народа олигархами, политиками и другими. Необходимо полностью заменить политиков. А не борьба до отупения - Бандера герой или нет. А как заменить политиков (чтобы новые не оказались копией старых или хуже) это вопрос отдельный.
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И еще. Чтобы заменить политиков, для начала необходимо, чтобы под давлением общественности, парламент принял закон, чтобы те кто был депутатами на момент майдана 2013-2014 не допускались далее до выборов навсегда. Они все виноваты, что помогли Путину расколоть украинцев и результат налицо.
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Это получается что Г'азумков, по примеру унтер-офицерской вдовы у Н. Гоголя должен, как бывший рыгоаньльщик, сам себя высечь!?
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Це дух не тільки Сталіна, це дух москальських предків - монголів-бурятів, які лізуть в усіх напрямках: в Америку(Аляска), в Японію (Куріли) в Німеччину (Кьонігсберг).Мріяли захопити Дарданели з Константинополем, помити чоботи в Індійському океані (Жириновський). Сирія, Україна, Польща - лише чергові жертви цього світового монстра, який загрожує всім. І не має значення, хто керує цією імперією зла: цар,генсек чи президент
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