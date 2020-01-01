 Договір про транзит газу - значне досягнення України, - США

Про це посольство США в Україні повідомляє на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаємо Україну з укладанням контракту з Росією щодо транзиту газу та отриманням 2,9 млрд доларів за Стокгольмським арбітражем. Це значні досягнення", - сказано в повідомленні.
Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".
За словами Коболєва, про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але всередині уряду України з цього приводу відбувається "інтенсивна й емоційна дискусія".
Есть такая старая метода: критиковать всё у оппонента. Со временем окажется, что что-то действительно было плохо, тогда вытаскивают старые газеты и верещат: а я ещё тогда предупреждал. Ну а про то, в чем ошиблись сами - скромно забывают.
Особенно действенно на Украине, где большинство не помнит, что было год назад. Многие сегодня помнят о ПРИКРУТИ Пороха?