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Все про:США (5876) транзит газу (155)

 Договір про транзит газу - значне досягнення України, - США

Сполучені Штати привітали Україну з контрактом на транзит і отриманням 2,9 млрд доларів від "Газпрому".

Про це посольство США в Україні повідомляє на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Україну з укладанням контракту з Росією щодо транзиту газу та отриманням 2,9 млрд доларів за Стокгольмським арбітражем. Це значні досягнення", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".

За словами Коболєва, про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але всередині уряду України з цього приводу відбувається "інтенсивна й емоційна дискусія".

Читайте також: ГТС України транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із "Газпромом"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168084
 
 
 Топ коментарі
 
Штати більше були б раді привозити свій зріджений газ на LNG термінал біля Одеси
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А Порошенко считает это провалом. Кто-то ошибается - или он, или американцы Договор о транзите газа - значительное достижение Украины, - США - Цензор.НЕТ 6317
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А Порошенко считает это провалом. Кто-то ошибается - или он, или американцы
Есть такая старая метода: критиковать всё у оппонента. Со временем окажется, что что-то действительно было плохо, тогда вытаскивают старые газеты и верещат: а я ещё тогда предупреждал. Ну а про то, в чем ошиблись сами - скромно забывают.
Особенно действенно на Украине, где большинство не помнит, что было год назад. Многие сегодня помнят о ПРИКРУТИ Пороха?
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Провал политики начало которой в 2014 г. это правда.
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С кацапами необходимо прекратить все отношения и полностью закрыть границу. Изоляция.
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Договор о транзите не достижение, а предоставление отсрочки Газпромом. В принципе это максимум, что можно выжать из нынешней ситуации, когда южный обходной газопровод российским Газпромом завершён, а второй законсервирован, но как ожидается на срок порядка года. А что потом?
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