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Все про:Ірпінь (77) Новий рік (160) Кривонос Сергій (42) Загороднюк (102)

 Загороднюк і Кривонос привітали поранених бійців в Ірпінському госпіталі. ФОТО

Глава Міноборони Андрій Загороднюк і заступник секретаря РНБО Кривонос відвідали військовослужбовців, які проходять лікування в госпіталі в Ірпені під Києвом.

Про це Загороднюк написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із Сергієм Кривоносом приїхав до Ірпінського військового госпіталю особисто привітати з Новим роком поранених військовослужбовців. Дякую кожному з них за службу!" - написав він.

Загороднюк і Кривонос привітали поранених бійців в Ірпінському госпіталі 01
Загороднюк і Кривонос привітали поранених бійців в Ірпінському госпіталі 02
Загороднюк і Кривонос привітали поранених бійців в Ірпінському госпіталі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168082
 
   
 Топ коментарі
 
Президент Украины должен управлять страной так, чтобы его никогда не поздравлял президент России!
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Голимая показуха расчитанная на зелохов!!!
а аппарат для откачки гноя привез? А то уже задолбали эти волонтеры постоянно на какие то аппараты собирать!
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да в россие они всех задолбали ... а в украине наоборот
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Кривонос не лізе поперед всіх фоткаться. Не зразу й побачив. Поважаю.
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Так они становятся украинцами.Если этому малобитному,подсунули контенкт по его памяти..То это никого не е.ёт Загороднюк и Кривонос поздравили раненых бойцов в Ирпенском госпитале - Цензор.НЕТ 8717
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Так зачем собирать если есть Зеленский? Самый честный президент который остановил вора Порошенка?
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А вот подругу попрошу остаться.... для проверки.. ээээ, ну вот, документов Загороднюк и Кривонос поздравили раненых бойцов в Ирпенском госпитале - Цензор.НЕТ 4722
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Президент Украины должен управлять страной так, чтобы его никогда не поздравлял президент России!
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Знаєш, згадуючи декотрих знайомих "служивих", я результатом виборів серед військових засмучений, але не здивований...
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Молодцы,но не удальцы.Загороднюк и Карпинос родив свой шлак,обрушили фондовую биржу Загороднюк и Кривонос поздравили раненых бойцов в Ирпенском госпитале - Цензор.НЕТ 4451
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сейчас каждый кого то поздравляет....НГ через пару часов...об этом статьи писать нужно????????
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...Я под Комсомольским была ранена...Австрийская МедСтраховка выплатила 100 000 евро..а Украинцам Бутылочку Шампанского(((...грустно.
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Щирі привітання нашим Героям та побажання їм міцного здоров'я.
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скорiшого одужання нашим пораненим Героям! здоров,я до 100 рокiв!
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Kryvonos Serhii‏ @KryvonosSerhii 30 дек.

Вітаю всіх з наступаючим Новим роком! Бажаю родинного щастя, здоров'я всім близьким, здійснень та перемог! Подякуйте під час святкування, хлопцям на передовій та на службі-за мирний сон в Ваших містах! Згадайте всіх, хто ні коли не сяде поруч. Бережіть друзів та дружні стосунки!
https://twitter.com/i/status/1211722477514240001
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Где же наш народный през,ах да в Гуте забыл!
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З Новим роком, хлопці !
Нехай він буде кращим за попередній !
Одужання та сил вам !
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Муженко бы туда, он просто воевал. И было бы лучше видеть генерала в форме, а не министра в пиджаке. Завгороднюк - это кто? А, мужик какой-то.
Муженко лично высаживался с десантниками и разблокировал колонну, напав на террористов. То есть атаковав их.
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Загороднюк и Кривонос поздравили раненых бойцов в Ирпенском госпитале. ФОТО

а недавно нарыли журналисты, что папа министра загороднюка получил почтибесплатнго газовые скважиныыыы

дебилоиды

ахахаха
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Так он в этом бизнесе давно.Оттуда и денежка на покупку должностей сынку.
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А когда президент будет посещать раненых бойцов?
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