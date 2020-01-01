 Загороднюк і Кривонос привітали поранених бійців в Ірпінському госпіталі. ФОТО

Про це Загороднюк написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із Сергієм Кривоносом приїхав до Ірпінського військового госпіталю особисто привітати з Новим роком поранених військовослужбовців. Дякую кожному з них за службу!" - написав він.





