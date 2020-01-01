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Все про:пожежа (1971) Тернопільщина (208) ДСНС (2210)

 21-річний перехожий врятував односельця з полум'я, - ДСНС

Житель Тернопільщини йшов вулицею і помітив, що з вікон одного з будинків валить густий чорний дим. Ризикуючи життям, він кинувся в будинок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС Тернопільської області.

Було це 30 грудня в с. Висічка Борщівського району Тернопільщини. Молодого чоловіка, який кинувся рятувати односельчанина, звуть Василь Герман.

"Хлопець, йдучи вулицею, помітив чорний густий дим з вікна будівлі. Ризикуючи власним життям, юнак забіг до хати. На підлозі літньої кухні лежав непритомний господар. Василь, оцінивши небезпеку ситуації, витягнув чоловіка назовні і надав йому домедичну допомогу", - сказано в повідомленні ДСНС.

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Постраждалого направили до Борщівської центральної районної комунальної лікарні. Пожежу погасили - господарську і житлову споруди вдалося врятувати від полум'я.

За минулий рік на Тернопільщині у вогні загинуло понад 50 осіб. Всього ж торік зафіксовано майже 2500 пожеж, що на 1 150 більше, ніж у попередньому (2018) році.

21-річний перехожий врятував односельця з полумя, - ДСНС 01
21-річний перехожий врятував односельця з полумя, - ДСНС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168080
 
   
 Топ коментарі
 
Ось кого треба брати до поліції та рятувальників
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Ось кого треба брати до поліції та рятувальників
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Кого?!Може вiн ему грошей забаргував 21-летний прохожий вытащил односельчанина из пламени, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2350
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От за ШО?Не пойму,хоть убей.Стояла себе хата,и вдруг загорелась.И рядом парубок молодой спаситель оказался,бо не довернул
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У нас в селі деяким літнім кухням можуть позаздрити багато хат чи домівок
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на його місці кожний із нас поступив би так само!
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До чого тут я?Я просто виказав идею,що пограбування,може закончится пожаром и невиновностью спасителя 21-летний прохожий вытащил односельчанина из пламени, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 350
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Василий, оценив опасность ситуации, вытащил мужчину наружу и предоставил ему домедицинскую помощь" Источник: https://censor.net.ua/n3168080\\\\\\\\\\

налил 100 и предоставил огурец.... ээээ, из банки огурец достал то.... 21-летний прохожий вытащил односельчанина из пламени, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8827
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из дома вестимо. зашел, выпил, закусил, вытащил хозяина, а потом они выпили вместе.)
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дякую, тезка!!!! пишаюсь!
не пройшов повз біди, врятував односельця...
гарними справами рік завершив!!! то й Новий рік нехай тобі, Васильку, добром віддячить!!!
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Молодец, истинный мужчина-спасатель, удачи тебе в будущем.
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