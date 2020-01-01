 Звільнити "беркутівців" і терористів - означає зруйнувати прямі докази причетності Росії до злочинів, - Порошенко

Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ. Інтерв'ю було записано напередодні судових засідань, на яких "беркутівців" відпустили під особисте зобов'язання.
"Коли ми складали "Мінськ", там записано, що не підпадають (під амністію. - Ред.) ті, хто скоїв тяжкі злочини, не підпадають ті злочинці, які не мають жодного стосунку до подій на фронті", - нагадав Порошенко.
На думку п'ятого президента, навіть факт видачі Україною терориста Цемаха під час минулого обміну руйнує світову коаліцію на користь нашої країни.
"Нам потрібно робити все, щоб утримувати владу від подібних речей. Так, доводиться приймати непрості рішення. Так, я можу припустити, що і Зеленському зараз нелегко. Але державність - тримай! По-іншому бути не може", - зазначив Петро Порошенко.
1. Не освободить, а обменять.
2. Процесс, который Мародер не захотел закончить за свои 5 лет, будет закончен без его свинячьего вмешательства.
3. Факт затребования Мордором ублюдков убийц из беркута и есть прямое доказательство причастности россии к трагедии Небесной Сотни.
(прохоботам - огнетушитель дать? )
Показания для суда? А за 5 лет их не успели взять по форме и по сути??? А чого?
Все показания для суда взяты. Ничего эти ублюдки уже не добавят. Судить их можно и заочно, что Рябошапка и подтвердил.
Но при этом ДОМОЙ ВЕРНУЛИ НАШИХ и чтобы осуждать ТАКОЕ, надо посидеть на подвале хотя бы денек... Кто из тутошнитх домашних диванных военофф сидел на подвале? Никто? В таком разе надобно просто закрыть рот.
ИМХО.
- А в нас в школі всі уроки тепер та по-українськи ведуться. А ще сьогодні після занять ми анкету заповняли, то я в графі національність написав, що я yкраїнець.
Всі очі вилупили…а батько й каже:
- Гаваріш, что yкраінєц тєперь? Ну-ну…Значіт завтра поєдєш в школу не на лєгковушке, а на автобусе, как всє бaндеровци єздят. Понял?
А дідусь і собі:
- А в школу внучєк на завтрак я тебе дам нє доллар, а гривню.
А мати:
- Ну вот сейчас ми будєм кушать осетрінку с крабамі, каторую дядя с Дальнєго вастока прівєз, а ти будєш кушать картошку, как украінци. Харашо?
Сидять всі їдять…А мати знову, підморгуючи до всіx з усмішкою, та й каже:
- Ну што синочєк, как оно, xарашо бить украінцем, а-а-а?
А той мовчазно так, насуплено та й каже:
- Я…я всього тільки як годину українець, а як вас москалів вже ненавиджу..
той самий Пилип Орлик, що є автором прешої в Європі Конституції, коли був при певній владі в Україні, а потім втративши її, багато чого зрозумів, написав цю саму Конституцію виважену і правильну..
В смысле, надо дать ему остальные 25% уничтожить?
Но есть и факты. Факт №1: три четверти стратегического боезапаса Украины на сумму почти миллиард долларов США уничтожены в Украине на протяжении нескольких лет во время войны путём поджогов складов. Слишком вопиющий факт, который не укладывается в голове ни у кого, кроме порошкодрочеров. И второй факт: никто не наказан за это.
В нормальной стране ОДНОГО подрыва склада хватило бы, чтобы исключить в принципе повтор. В Украине это продолжалось несколько лет с завидной регулярностью по одному и тому же сценарию: слабо охраняемый (фактически не охраняемый) склад на большой территории, куда заходи кто хочет, делай что хочешь, боеприпасы складируются под открытым небом...
Октябрь 2015 года, Сватово, Луганская область.
Март 2017 года, Балаклея, Харьковская область.
Сентябрь 2017 года, Калиновка, Винницкая область.
Октябрь 2018 года, Ичня, Черниговская область.
И это ещё не всё. Все инциденты - за время правления порошка и бытность его протеже мужеложенко начальником генштаба.
На воздух за это время взлетели 210 килотонн боеприпасов. Для сравнения, за пять лет войны на боевые действия на Донбассе и разнообразные учения потратили около 70 килотонн.
В итоге у нас острейший дефицит 6-дюймовых снарядов и ракет к градам, смерчам и ураганам. Уже в 2016 году, когда я был на сборах на Широком Лане в артбригаде, мы там две недели валялись в поле рядом с МСТА-Б и периодически "отрабатывали стрельбу". Моя задача была - сделать вид, что открываю ящик и поднести в руках воздух к пушке, изображая снаряд.
В то же время нашей армии запрещают стрелять по оккупантам таким оружием. Такое совпадение.
Какие факты ЕЩЁ нужны, чтобы понять, что это - как минимум, преступная халатность, а на самом деле - откровенное предательство? Только упоротые порошокодрочеры не понимают этого.
Ну так почему Порошенко не в тюрьме? Отпустил главаря беркутовцев - Садовника, тот, ессно, сразу сбежал в Россию. За 5 лет нет ни одного приговора остальным. Бесплатно?
прийшов на крові і ще хоче крові
за долари вже і не кажу, крав, краде і буде красти
такм його істота ганебна