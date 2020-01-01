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 Політика України
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Все про:Беркут (348) обмін (602) Порошенко (7897) полонені (714)

 Звільнити "беркутівців" і терористів - означає зруйнувати прямі докази причетності Росії до злочинів, - Порошенко

Звільнення в порядку так званого "обміну утримуваними особами" співробітників "Беркута", терористів і пособників країни-агресора неприпустиме. Воно суперечить закону і справедливості, руйнує міжнародну коаліцію на підтримку України і фактично знищує прямі докази злочинів Кремля.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ. Інтерв'ю було записано напередодні судових засідань, на яких "беркутівців" відпустили під особисте зобов'язання.

"Коли ми складали "Мінськ", там записано, що не підпадають (під амністію. - Ред.) ті, хто скоїв тяжкі злочини, не підпадають ті злочинці, які не мають жодного стосунку до подій на фронті", - нагадав Порошенко.

На думку п'ятого президента, навіть факт видачі Україною терориста Цемаха під час минулого обміну руйнує світову коаліцію на користь нашої країни.

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"Нам потрібно робити все, щоб утримувати владу від подібних речей. Так, доводиться приймати непрості рішення. Так, я можу припустити, що і Зеленському зараз нелегко. Але державність - тримай! По-іншому бути не може", - зазначив Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168079
 
   
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Как можно разрушить доказательства,болван просто мелет языком что бы про него не забывали и думает опять занять место какого нибудь министра экономики в правительстве Бойко.
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Видно здали ці продажні "Слуги" але не Українського народу а слуги кремлівських фашистів )(уйла і кривавих нелюдей вбивць терористів - колаборантів з окупованої кремлем бандитської резервації "лугандоніі". Злочинно Іуди здали Україну на милість проклятої паРаші. І тепер знищення територіальної цілісності Крим і Донбас з подальшою загибеллю нашої Української держави може зупинити тільки Український народ на потужному протестному "Майдані" Як це було при такому ж продажному Іуді як і екс- кловун ... резидент - капітулянт ЗЕбіл при кремлівському прихвостню який втік в паРашу кривавому ЗЕКУ. Тоді кривавої цінної загибелі сотень активістів патріотів героїв України врятували Українську державу від поневолення проклятоЮ паРашєю. І це навіть не обмовляється що ми обовязково врятуємо її і зараз чого б це не коштувало Українського народу.
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Чому цей ексклоун продажний ... резидент крмля ЗЕбіл капітулянт в усьому йде на поступки кремлівським фашистам окупантам і антиукраїнським силам в Україні в питаннях одностороннього перемир'я і кацапського статусу окупованих Крима і Донбасу піддаючи страшної загрозі територіальну цілісність і сам суверенітет Української держави. Невже він ЗЕбіл "Слуга не українського народу а кремля" не розуміє що якби Український народ: ВСУ, націоналісти , патріоти, добровольці, волонтери не відстояли незалежність України ... Тоді він би Іуда так і залишився на все життя бридким клоуном - блазнем але вже в "Малоросії" і смішив і кривлявся зі своїм ідіотським антиукраїнським 95 кварталом плазуючи вже перед кремлівськими окупантами. Чому ж він тоді кремлівський янічара не береже незалежність України і її Героїв воїнів які захищають і суверенітет Української держави і його тимчасового херового але все таки поки що продажного гаранта ... резидента и при цьому гинуть через його продажну капітуляцію України під виглядом нібито миру на милість свого лютого ворога - окупанта проклятої паРаші..
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Лол, на 5 канале Пороха показывают вместо зеленой чумы)))
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А шо ж ты, голубь сизый, за пять лет у власти не обнаружил прямых доказательств причастности России к преступлениям?
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Для дебилов.

1. Не освободить, а обменять.
2. Процесс, который Мародер не захотел закончить за свои 5 лет, будет закончен без его свинячьего вмешательства.
3. Факт затребования Мордором ублюдков убийц из беркута и есть прямое доказательство причастности россии к трагедии Небесной Сотни.

(прохоботам - огнетушитель дать? )
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Лікуй своїх расєян, зебіл вогнегасник...
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Ничтожное доказательство для суда, по сравнению с их показаниями в суде (которые могли бы быть).
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.
Показания для суда? А за 5 лет их не успели взять по форме и по сути??? А чого?

Все показания для суда взяты. Ничего эти ублюдки уже не добавят. Судить их можно и заочно, что Рябошапка и подтвердил.

Но при этом ДОМОЙ ВЕРНУЛИ НАШИХ и чтобы осуждать ТАКОЕ, надо посидеть на подвале хотя бы денек... Кто из тутошнитх домашних диванных военофф сидел на подвале? Никто? В таком разе надобно просто закрыть рот.

ИМХО.
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Першокласник з школи приxодить після уроків додому, та й мовить домашнім по-українськи:
- А в нас в школі всі уроки тепер та по-українськи ведуться. А ще сьогодні після занять ми анкету заповняли, то я в графі національність написав, що я yкраїнець.
Всі очі вилупили…а батько й каже:
- Гаваріш, что yкраінєц тєперь? Ну-ну…Значіт завтра поєдєш в школу не на лєгковушке, а на автобусе, как всє бaндеровци єздят. Понял?
А дідусь і собі:
- А в школу внучєк на завтрак я тебе дам нє доллар, а гривню.
А мати:
- Ну вот сейчас ми будєм кушать осетрінку с крабамі, каторую дядя с Дальнєго вастока прівєз, а ти будєш кушать картошку, как украінци. Харашо?
Сидять всі їдять…А мати знову, підморгуючи до всіx з усмішкою, та й каже:
- Ну што синочєк, как оно, xарашо бить украінцем, а-а-а?
А той мовчазно так, насуплено та й каже:
- Я…я всього тільки як годину українець, а як вас москалів вже ненавиджу..
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Его до сих пор плющит, что Путин его переиграл: не отправил на дно ни одного (!) матроса, а расчет был на это(!!!)...аплодирую Путину
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расиськіє погранічнінкі ще при януковичу відправили на дно МИРНИХ рибаків (може й браконьєрів) з Маріуполя. Но в афрікє про це не знають.
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и это говорит чудило которое пришло во власть после Майдана и НИКОГО из убийц Майдана не покарало … сюр какой то .
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Пецику после праздников на допрос.Секас будут делать однако.
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наразі, будь-яка людина, що є патріотом України, не може не підтримувати Пороха..
той самий Пилип Орлик, що є автором прешої в Європі Конституції, коли був при певній владі в Україні, а потім втративши її, багато чого зрозумів, написав цю саму Конституцію виважену і правильну..
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Поддерживать того, кто допустил (а может, и организовал) уничтожение 75% боеприпасов Украины во время войны на сумму почти миллиарда долларов?
В смысле, надо дать ему остальные 25% уничтожить?
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Точно об этом может знать лишь тот, кто эти акции и осуществлял. Так что там о фактах? - Нетути? Пустой трёп значится
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Собственно говоря, отсутствие фактов о том, кто эти акции осуществлял, красноречиво говорит об "эффективности" гаранта. Даже не удосужились расследование провести. Ну правильно, чтобы случайно на самих себя не выйти.
Но есть и факты. Факт №1: три четверти стратегического боезапаса Украины на сумму почти миллиард долларов США уничтожены в Украине на протяжении нескольких лет во время войны путём поджогов складов. Слишком вопиющий факт, который не укладывается в голове ни у кого, кроме порошкодрочеров. И второй факт: никто не наказан за это.
В нормальной стране ОДНОГО подрыва склада хватило бы, чтобы исключить в принципе повтор. В Украине это продолжалось несколько лет с завидной регулярностью по одному и тому же сценарию: слабо охраняемый (фактически не охраняемый) склад на большой территории, куда заходи кто хочет, делай что хочешь, боеприпасы складируются под открытым небом...
Октябрь 2015 года, Сватово, Луганская область.
Март 2017 года, Балаклея, Харьковская область.
Сентябрь 2017 года, Калиновка, Винницкая область.
Октябрь 2018 года, Ичня, Черниговская область.
И это ещё не всё. Все инциденты - за время правления порошка и бытность его протеже мужеложенко начальником генштаба.
На воздух за это время взлетели 210 килотонн боеприпасов. Для сравнения, за пять лет войны на боевые действия на Донбассе и разнообразные учения потратили около 70 килотонн.
В итоге у нас острейший дефицит 6-дюймовых снарядов и ракет к градам, смерчам и ураганам. Уже в 2016 году, когда я был на сборах на Широком Лане в артбригаде, мы там две недели валялись в поле рядом с МСТА-Б и периодически "отрабатывали стрельбу". Моя задача была - сделать вид, что открываю ящик и поднести в руках воздух к пушке, изображая снаряд.
В то же время нашей армии запрещают стрелять по оккупантам таким оружием. Такое совпадение.
Какие факты ЕЩЁ нужны, чтобы понять, что это - как минимум, преступная халатность, а на самом деле - откровенное предательство? Только упоротые порошокодрочеры не понимают этого.
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===Освободить "беркутовцев" и террористов - значит разрушить прямые доказательства причастности России к преступлениям, - Порошенко===
Ну так почему Порошенко не в тюрьме? Отпустил главаря беркутовцев - Садовника, тот, ессно, сразу сбежал в Россию. За 5 лет нет ни одного приговора остальным. Бесплатно?
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А не довести за 5 лет расследование до конца и не посадить их на пожизненное - это как называется?
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Пеця ніяк не заспокоїться
прийшов на крові і ще хоче крові
за долари вже і не кажу, крав, краде і буде красти
такм його істота ганебна
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у вас перекладач зламався. І текстовий редактор ні в ... дугу
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та і так йому, що хотів, те і написав, таки ж прочитали, значить зрозуміли суть
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