 "Прямо тут і зустрічатиму Новий рік", - захисники України готуються до свята на передовій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Штаб Операції об'єднаних сил опублікував фото і відео підготовки українських вояків до святкування Нового року на Луганському напрямку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Подивимося цього разу. У минулі роки там було зовсім по-іншому. Вони святкували. Як кажуть, мінометами "привітали"", - говорить військовослужбовець Олексій.

Лариса вже четвертий рік служить на посаді фельдшера батальйону. Сьогодні вона готує новорічний стіл.

"Готуємо традиційно голубці. Олів'є - два тазики. Риба. Котлети. Картопля-пюрешка. На війні буде незвичайна страва - це риба заливна", - розповіла Лариса.

"Ми намагаємося максимально наших хлопців побалувати. Хоч далеко від дому. Але хоч трішки, трішки створити їм домашній затишок або хоча б домашню їжу", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ вогневої активності не проявляли, - Міноборони





