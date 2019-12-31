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 "Прямо тут і зустрічатиму Новий рік", - захисники України готуються до свята на передовій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські воїни зустрічатимуть 2020 рік неподалік від позицій противника. На святковий стіл поставлять традиційні олів'є, заливну рибу, котлети і голубці.

Штаб Операції об'єднаних сил опублікував фото і відео підготовки українських вояків до святкування Нового року на Луганському напрямку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Подивимося цього разу. У минулі роки там було зовсім по-іншому. Вони святкували. Як кажуть, мінометами "привітали"", - говорить військовослужбовець Олексій.

Прямо тут і зустрічатиму Новий рік, - захисники України готуються до свята на передовій 01Прямо тут і зустрічатиму Новий рік, - захисники України готуються до свята на передовій 02Прямо тут і зустрічатиму Новий рік, - захисники України готуються до свята на передовій 03

Лариса вже четвертий рік служить на посаді фельдшера батальйону. Сьогодні вона готує новорічний стіл.

"Готуємо традиційно голубці. Олів'є - два тазики. Риба. Котлети. Картопля-пюрешка. На війні буде незвичайна страва - це риба заливна", - розповіла Лариса.

"Ми намагаємося максимально наших хлопців побалувати. Хоч далеко від дому. Але хоч трішки, трішки створити їм домашній затишок або хоча б домашню їжу", - додала вона.

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Прямо тут і зустрічатиму Новий рік, - захисники України готуються до свята на передовій 04
Прямо тут і зустрічатиму Новий рік, - захисники України готуються до свята на передовій 05
Прямо тут і зустрічатиму Новий рік, - захисники України готуються до свята на передовій 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168077
 
   
 Топ коментарі
 
Завтра, в українців інше свято
"Прямо здесь и буду встречать Новый год", - защитники Украины готовятся к празднику на передовой - Цензор.НЕТ 1326
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З Новим Роком, козаченьки!
Хай оминають вас ворожі кулі, міни та снаряди!
Тримайтеся! Нехай вам щастить!
А ворогам - більше 200-х та 300-х з травматичними ґампутаціями та іншими невідновлюваними травмами.
Слава Україні - Смерть ворогам! "Прямо здесь и буду встречать Новый год", - защитники Украины готовятся к празднику на передовой - Цензор.НЕТ 5511

P.S.: окреме вітання котикові. Щасти тобі, кицюнчик! Бережи себе! :3
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тупій школоті,котра писала новорічне привітання Президента
не головокружіння а запоморочення.
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Жена, утром.."Я не помню такого Нового года. Целую ночь!!! ... салюты, песни и много детей на улице".
Героям Слава!!! Слава Воинам!!
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