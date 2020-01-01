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Все про:Газпром (497) Нафтогаз (677) Коболєв (198)

 "Нафтогаз" поки не веде переговори про пряму закупівлю газу з Росії, - Коболєв

Поки "Нафтогаз" не веде переговори з російським "Газпромом" про прямі поставки газу в Україну з РФ, але з цього приводу йде "інтенсивна й емоційна дискусія" всередині уряду України.

Про це заявив на брифінгу глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується імпорту газу, поки мені важко передбачити, з цього приводу йде досить інтенсивна й емоційна дискусія всередині українського уряду і більш широкого політикуму. Після її закінчення, я думаю, ми до цієї розмови зможемо повернутися. Поки "Нафтогаз" такі переговори не веде", - сказав він.

Також Коболєв назвав малоймовірним те, що Росія братиме участь у модернізації української газотранспортної системи.

Читайте також: Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв

"Фінансових доходів нового Оператора ГТС, а також його здатності залучати кредитні кошти буде цілком достатньо для її модернізації в тій частині, в якій ця модернізація буде потрібна. Тому я, чесно кажучи, такого варіанту (залучення Росії. - Ред.) не очікую" , - зазначив глава Нафтогазу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168074
 
 
 Топ коментарі
 
Пока не веде... А там що з подачі Пу-йла та Зє-йла напідписували, а хрін йогознає.
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Дякую.
З Наступаючим Вас !
"Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 3809
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І що ж "штатівська креатура" пробачила росіянам десяток мільярдів доларів? Щось пішло не так?
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І що ж "штатівська креатура" пробачила росіянам десяток мільярдів доларів?

Где они, эти "десяток мільярдів доларів" ???? мрии...
Полагаю, ЕС надавил - им не нужны проблемы с газом зимой. А у Украины торговый оборот с ЕС - 42%, большинство гастов - тоже там, так что не забалуешь.
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Пока "Нафтогаз" не ведет переговоры с российским "Газпромом" о прямых поставках газа в Украину из РФ, но по этому поводу идет "интенсивная и эмоциональная дискуссия" внутри правительства Украины.

Да ладно вам, давайте пробивайте и это днище. С вас станется!
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Украина только слезла с газовой рашистской иглы, большими силами, потерями и кровью!
Посадить Украину обратно на эту иглу - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
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Не все это понимают. ВВХ говорил про меньшую на 25 процентов цену на газ для предприятий. Ну, а поскольку Нелох вообще "независим" от олигархов, конечный результат можно предсказать с вероятностью 99.9 процента
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Тут другой коленкор есть интересній - прямые договора с Газпромом на поставку фирмочек друзей Путина - дешёвый газ для финансування всяких там Медведчуков....
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Нічого не заважає Нафтогазу продавати дешевше ніж імпортний кацапський, тим більше тариф на точки входу підвищили
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Та не бреши. Уже монітор обплював любов'ю до свого Газпрому
🤔
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Якщо я "збрехав", то в чому? Напиши-но всю правду "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 3365
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Дорогой электрик!
Ты очень умён (почти как Тутанхамон), но причём тут Нафтогаз?
Речь идёт о прямых договорах фирм Медведчука_Фирташа с Газпромом.
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Друг мой, я, несомненно, потрясён твоим знанием слова "конкуренция"!
Умоляю, расскажи нам поподробнее про конкуренцию Нафтогазовского газа, закупленного по рыночной цене и Газпромовского газа, поставляемого ****** своему куму!
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"Нафтогазовского газа, закупленного по рыночной цене"

По якій-якій ціні? "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 2328
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Ага, знов пірова перемога «Короля Віслюків»
@ZelenskyyUa?
Вартість транзиту за 5 років 7 млрд доларів : (65 млрд + (40 млрд х 4) : 1000)) =3,1$ або 2,72 євро. Може не так порахував? Але якщо це приблизно так, тоді це дуже низька вартість і тепер ми недоотримуємо десь 5-6 млрд $
(C)
@ze_benya

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3,1$ або 2,72 євро. ......тоді це дуже низька вартість і

Стоимость транзита по СП-1 - ок 2 дол/100 км. А по европейскому Энергопакету цена транзита должна быть конкурентной.... и как раз действующий СП-1 - прямой конкурент укр ГТС.
Европейские правила служат для снижения цены газа для ЕС, а вовсе не для защиты интересов транзитеров, в частности - Украины. Для ЕС чем дешевле транзит - тем лучше. А укр ГТС так и не модернизировали, компрессорам по 30 лет, газу жрут много больше, чем новые на СП-1.
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Я так понимаю, что следующим ударом по Украине будет распродажа земли.
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гонорары коболева неподъемны газпрому...
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Навіщо мені слухати чиїсь промови? Ти вже роздрукував черговий пост в пейсбучику свого вальцмана, не забув помолитись іконці *******?
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Починаєш кар'єрку порохоімбецила з низів - сранням в каменти оптом тупих картинок?
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а шо уже пора газ у куйла закупать? дожились блин....хотя разве могло быть иначе при теперешней власти любящей рашку?
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У Зє-команди на новорічний корпоратив з дорогущими наїдками і напоями вистачає? Вистачає. То які питання? "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 6394
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Ну так убирайте лоббистов мордогаза и будет вам счастье
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а пецики уже зраду разогнали - вой уже стоит на псино-мокшанских болотах )))
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Перемога! Платить будем ***** чтоб он наших на востоку Украины убивал...
Перемоха вашу мать! Выбрали на нашу голову клоуна.
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ну клоун-мародер купил выборы 5 лет назад - и все завалил)))
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Не кловуна а нікчемного кєвєєного 3.14дара "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 1706
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сперва по высокой цене зимой облапошить свой Народ, а летом можно немного вражеского по дешевке купить, на следующую зиму и опять продать как газ власного видобутку.
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- пока не ведет - хто нерозуміє, що веде "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 2039 "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 2039 - Яке,ж,розумово відстале бидло нас визискує "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 4895 "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 2039
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Скажите,а кто-то верит в то,что мелет,языком,нынешняя власть,не зависимо от занимаемой должности?Ведь практика показывает,что из трех,сказанных ими слов,два оказываются ложью.
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Крєпкіє хазяйствєнікі про##бали все,що тільки змогли. Дайош знову на кацапську газову голку! Але не забувайте- ви це зробили разом.
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Вани не забувають, вани упевненні, що винні паперєднікі вайцмани з гройсманами і порохоботами соевиемі...
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Чого так? ще не вивчили "славься отечество..."?
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На хрена Украине, такой дешёвый российский газ, который дороже, даже со скидкой, чем покупать газ в словакии или в венгрии !!??? Ну разве, что создать новую прокладку типа "росукрэнерго" и зарабатавать на этом многие миллиарды, как было многие годы!? И подолжать грабить украинский народ!
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чем покупать газ в словакии или в венгрии !!
Там купят тот же газпромовский газ, только спотовый, ГП ныне продает 30% по споту.
Простая арифметика: выгодней продать газпромовский газ чем норвежский - гнать его ближе, соотв - прибыль продавца выше. В вост и центральной Европе бОльшай часть газа именно газпромовская по происхождению, трейдеры просто разные.
Тоже самое по СПГ: росс СПГ в ЕС - на втором месте после Катара и впереди Штатов, по той же причине - выгоднее. А на бумаге - может быть от кого угодно, кстати много швейцарского.....
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