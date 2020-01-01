 "Нафтогаз" поки не веде переговори про пряму закупівлю газу з Росії, - Коболєв

Про це заявив на брифінгу глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується імпорту газу, поки мені важко передбачити, з цього приводу йде досить інтенсивна й емоційна дискусія всередині українського уряду і більш широкого політикуму. Після її закінчення, я думаю, ми до цієї розмови зможемо повернутися. Поки "Нафтогаз" такі переговори не веде", - сказав він.

Також Коболєв назвав малоймовірним те, що Росія братиме участь у модернізації української газотранспортної системи.

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"Фінансових доходів нового Оператора ГТС, а також його здатності залучати кредитні кошти буде цілком достатньо для її модернізації в тій частині, в якій ця модернізація буде потрібна. Тому я, чесно кажучи, такого варіанту (залучення Росії. - Ред.) не очікую" , - зазначив глава Нафтогазу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу.

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