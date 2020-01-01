 "Нафтогаз" поки не веде переговори про пряму закупівлю газу з Росії, - Коболєв

Про це заявив на брифінгу глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується імпорту газу, поки мені важко передбачити, з цього приводу йде досить інтенсивна й емоційна дискусія всередині українського уряду і більш широкого політикуму. Після її закінчення, я думаю, ми до цієї розмови зможемо повернутися. Поки "Нафтогаз" такі переговори не веде", - сказав він.
Також Коболєв назвав малоймовірним те, що Росія братиме участь у модернізації української газотранспортної системи.
"Фінансових доходів нового Оператора ГТС, а також його здатності залучати кредитні кошти буде цілком достатньо для її модернізації в тій частині, в якій ця модернізація буде потрібна. Тому я, чесно кажучи, такого варіанту (залучення Росії. - Ред.) не очікую" , - зазначив глава Нафтогазу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу.
Где они, эти "десяток мільярдів доларів" ???? мрии...
Полагаю, ЕС надавил - им не нужны проблемы с газом зимой. А у Украины торговый оборот с ЕС - 42%, большинство гастов - тоже там, так что не забалуешь.
Да ладно вам, давайте пробивайте и это днище. С вас станется!
Посадить Украину обратно на эту иглу - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
🤔
Ты очень умён (почти как Тутанхамон), но причём тут Нафтогаз?
Речь идёт о прямых договорах фирм Медведчука_Фирташа с Газпромом.
Умоляю, расскажи нам поподробнее про конкуренцию Нафтогазовского газа, закупленного по рыночной цене и Газпромовского газа, поставляемого ****** своему куму!
По якій-якій ціні?
@ZelenskyyUa?
Вартість транзиту за 5 років 7 млрд доларів : (65 млрд + (40 млрд х 4) : 1000)) =3,1$ або 2,72 євро. Може не так порахував? Але якщо це приблизно так, тоді це дуже низька вартість і тепер ми недоотримуємо десь 5-6 млрд $
(C)
@ze_benya
Стоимость транзита по СП-1 - ок 2 дол/100 км. А по европейскому Энергопакету цена транзита должна быть конкурентной.... и как раз действующий СП-1 - прямой конкурент укр ГТС.
Европейские правила служат для снижения цены газа для ЕС, а вовсе не для защиты интересов транзитеров, в частности - Украины. Для ЕС чем дешевле транзит - тем лучше. А укр ГТС так и не модернизировали, компрессорам по 30 лет, газу жрут много больше, чем новые на СП-1.
🤔
🤑
Перемоха вашу мать! Выбрали на нашу голову клоуна.
Там купят тот же газпромовский газ, только спотовый, ГП ныне продает 30% по споту.
Простая арифметика: выгодней продать газпромовский газ чем норвежский - гнать его ближе, соотв - прибыль продавца выше. В вост и центральной Европе бОльшай часть газа именно газпромовская по происхождению, трейдеры просто разные.
Тоже самое по СПГ: росс СПГ в ЕС - на втором месте после Катара и впереди Штатов, по той же причине - выгоднее. А на бумаге - может быть от кого угодно, кстати много швейцарского.....