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 Сталін і Гітлер грубо поділили Польщу, - Берлін відповів на слова Путіна

Посол Німеччини в Польщі Рольф Нікель озвучив позицію федерального уряду Німеччини щодо останніх заяв президента Росії Володимира Путіна про початок Другої світової війни.

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція федерального уряду зрозуміла: пакт Молотова-Ріббентропа слугував для підготовки злочинної наступальної війни нацистської Німеччини проти Польщі. СРСР разом з Німеччиною брав участь у цьому жорстокому поділі Польщі", - зазначив Нікель.

Як відомо, Путін на пресконференції 19 грудня, а потім 24 грудня на колегії Міноборони Росії заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини. Крім того, Путін заявив, що приводом для початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Довоєнного посла Польщі в Німеччині Юзефа Липського він назвав "сволотою та антисемітською свинею".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Путіна перекреслюють зусилля Горбачова та Єльцина, які визнали відповідальність СРСР за розв'язання Другої світової війни, - МЗС Польщі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168072
 
   
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"Позиция федерального правительства ясна: пакт Молотова-Риббентропа служил для подготовки преступную наступательную войну нацистской Германии против Польши. СССР вместе с Германией участвовал в этом жестоком разделении Польши"

Судя по звучанию фразы немецкий посол говорил на русском.
Само собой, совершенно очевидно и логично, что СССР очень хотел, чтоб Гитлер начал "преступную наступательную войну нацистской Германии против Польши", потому и помог в подготовке, а без пакта все было бы иначе, Гитлер Польшу побоялся бы трогать, как и до того боялся всех прочих трогать.
Запад должен думать и говорить только про то, почему цивилизованные страны не прихлопнули гитлеровскую армию и оборонную промышленность, как только те вышли за дозволенные условиями капитуляции пределы, а вместо того делегации Запада зиговали фюреру на Олимпиаде.
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Ну а насчёт раздела Чехословакии между Германией, Венгрией и ... Польшей он что сказал?
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В то время Польша была самым агрессивным захватчиком Европы. Зарвавшихся слабаков всегда рано или поздно наказывают.
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жаль, что вас Сагайдачный когда-то пожалел..
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Сталин и Гитлер грубо поделили Польшу, - Берлин ответил на слова Путина????????????

Крайне неоднозначное и опасное для Украины заявление. Это что получается - Украина должна вернуть Польше Западную Украину, или, как поляки называют и требуют обратно, Восточную Польшу (Волынь, Галычину, Львов) ?? Румынии Буковину, а Закарпатье Словакии и Венгрии. Все то, чем мы владеем благодаря этому самому пактук. Сталин все правильно сделал. Или, действительно, мы согласны отдать соседям половину Украины. А что нам останется, кроме возвращения в московское стойло.
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Учи историю рузке. Польша вернула УНР завоеванные земли в 1918-1920 но часть УНР осталось в Польше до сих пор, поэтому поляки и проводили операцию Висла.
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Поляки так не считают. Они считают что Львов польский город. И если СССР получил эти территории незаконно, по пакту Молотова Риббентропа, развязав войну, то их надо вернуть Польше. Поляки только ждут когда Украина развалится, что забрать Западную Украину обратно. И это не балачки
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а ти щітаіш маскву русскім горадам ілі єврєйскім?
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Ну от війде Україна в ЄС, і знову будемо разом.
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Можна пруви посилання на якихось офіційних чи авторитетних осіб, а не на маргиналів, які ні на що не впливають.

Українців і так багато в Польщі. Навіщо їм ще 7-10 мільйонів людей які не готові асимілюватись, після чого Польща ризикує перестати бути польською.
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украинцы на ура ассимилируются с поляками
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Ну так, ну так за сотні років не вийшло, але тепер ось має получитись.
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"Вернула" - прикольно Вы манипулируете, в статье четко написано - жестко забрали, отжали и Вы, походу, это одобряете.
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Кацапе, мапу УНР 1918 подивись, собіратєль-возвращатєль херов. Все, кордони непорушні, це всі нормальні люди розуміють, але ж не кацапи, їх то пече і мучить. Застрало все, що має, і ще під себе падло москаляче тягне, ніяк не насититься.
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При чем тут мапа. Западную Украину и Западную Белоруссию страны Антанты отдали Польше по Версальскому договору. Западная Украина принадлежала Польше с 1349 года. Не уточняя я лишь призываю быть осторожнее и немножко думать, прежде чем что-то заявить
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Польше отдали эти земли на правах автономии ..о 1349 расскажите..
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Знову, пілять. Захоплення чужих територій не дає право претензії на них. Так було, так є і так буде. Те, що поляки 1349-го захопили землі Галицько-волинського князівства не робить ці землі польськими.Так і ті землі, що були захоплені чи поляками після Версальського, чи окупована кацапами Україна після Брестського АБСОЛЮТНО не дає право ***** на них претендувати. Все. кацап. заспокойся! Кацапе, 21-століття! Людство не може дозволити собі такої розкоші - кордони перекроювати, бо це шлях в прірву. Всі то розуміють, але ж не кацап.
До речі, кацапе, 90% території московії є окупованими. А давай їх повернемо? Ну, хоча б, Кенігсберг, Карелію, Курили... давай кацап, згадай історію. Чи слабо? Або смілянщину сябрам, чи Білгородщину, Кубань і Курщину Україні? Таке не підходить, кацапе?
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На якій мапі є територія під назвою Західна Україна? Західно Українська Народна Республіка була і потім вона об'єдналася з Українською Народною Республіку. Приблизно 73% населення України про це навіть і не здогадуються.
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У мардвы сваго тока мехесрань мудянскае балото, астальное спижжыно.
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с радостью уйдем всей буковиной в польшу и будем жить в правовом европейском госсударстве
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Поляки - це поляни (Polonia)...так що ми фактично один народ...
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Так в чому проблема - бери квиток і повертайся, потяги і автобуси туди ходять.
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22 сентября 1939. Польша. Брест. Совместный парад армий Гитлера и Сталина https://ru-ru.facebook.com/milinua/videos/337811036992026/


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"СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию"
Умом расею не понять, надо опуститься на уровень ихнего дурдома, иначе два плюс два не складывается... иная реальность. У них апельсин круглый, потому что оранжевый...
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Кто в Бресте целовался в дёсны в 1939г, те и есть оккупанты,сейчас в Минске происходит тоже самое Сталін і Гітлер грубо поділили Польщу, - Берлін відповів на слова Путіна - Цензор.НЕТ 8281
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Пусть теперь на засРашке жрут только такую красную икру

Сталін і Гітлер грубо поділили Польщу, - Берлін відповів на слова Путіна - Цензор.НЕТ 2851
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A jesli jesjcjo vo vnimanije to cjto nu minimum 50 stk oni drug druga ubjot ili 5000 izkolecjit, to pustj na rassije budet novij god kazdij denj.
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Все вірно, але є поляки, які вдерлися аж до Києва, користуючись зубожінням від 1-ї світової, де східна Україна навіть не знала нічого.
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Надеюсь Президент Польши Дуда позвонил по своей инициативе Путину и поздравил его с Новым годом ? Сталін і Гітлер грубо поділили Польщу, - Берлін відповів на слова Путіна - Цензор.НЕТ 2513
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ви що такі борзИе , панове нордстрімщікі ?? А якщо царь акції Газпрому забере ?Царь сказав що Польща винна в рoзгортанню другої світової війни так воно так і має бути!
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Интересно сегодня 31 декабря Путин будет передавать власть Медведеву?
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Дива не станеться, ***** ні Єльцин - цей упир буде сидіти до тих пір, поки його з кремля не винесуть ногами вперед.
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Клоны не магут власть пиридавать, иё у них нима. Сталін і Гітлер грубо поділили Польщу, - Берлін відповів на слова Путіна - Цензор.НЕТ 1209 Сталін і Гітлер грубо поділили Польщу, - Берлін відповів на слова Путіна - Цензор.НЕТ 1209 Сталін і Гітлер грубо поділили Польщу, - Берлін відповів на слова Путіна - Цензор.НЕТ 1209
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ДИДОЙЧЕ -супер. С какого то перепугу Меркель в 2014 году возглавила санкции против РАШИ и так провела, что, если бы волонтеры не засекли СИМЕНКС турбины в Крыму, и, ну очень наглядно, не строила со Штайнмаййером Северный-2, то (обамка в это время выращивал морковь возле побеленного дома, а обамчик думал - есть компромат Упутли или это было не явью в гостинице перед Кремлем) и Гитлера с новым порядком Путина не метили бы. С Новым Годом!
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Прочиталось...Сталин и Гитлер грубо поделили Польшу, - Берлин поделил Путина
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Пожелаем российскому ****** сдохнуть в новом году, а зелёной сопле вернуться в своё шапито и вместе с ним переехать на паРашу.
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А зеЛеный упырь поздравил ***** с НГ скорей бы его на ростов погнать уже!
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Я так розумію, що зєлєністи вже починають говорити, що "нікакой украіни нє била, нєт і бить ні можит"?
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Ну що ж в новому побажання 2020 - Путину - здохнути, пейсатому: -всього- на тельавивщині!
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Сталин и Гитлер грубо поимели Польшу...каждый свою часть, а виноваты у поляков украинцы.
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В Севастополе затонул плавдок и подлодка.с праздником
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Поділили Польщу,поділили Німеччину,поділили і Союз,зараз ділять Україну...Завжди хтось когось ділив і хтось з цього користав...і цього хто користав теж потім ділили...Хто після нас?..
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Польша напала на Германию и СССР варварски и внезапно.Нарушив братский план Гитлер-Сралин .ФошЫзды...
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А голандцы почему посольство раши не штурмуют?
Ждут правосудия?
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Чому Путін уйло?

Ніколи звичай не минеться.

Завжди на світі так було:

Коли стоїть, то ..уєм зветься,

А як обвисне, то ..уйло

🤑
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Майдан напал на Путлера внезапно и вираломна.потому и ИХТАМНЕТы дохнут.Особенно из Псковской,Костромской,Брянской,Новгородской области
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Мало кто помнит, что 30 августа 1939 года через неделю после договора Молотов-Рибентроп в СССР была принята новая военная доктрина "О призыве на военную службу призывников".С пространной речью выступил Нарком обороны ссср Ворошилов
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Кремлёвское чмо из неолита совка,щось булькнуло об истории.И все, як завзятые историки ведутся на его бульканье.И нет,щоб сказать и шо?Ты паря в адеквате?Ты ще вспомни,що було за царя Гороха
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Вообще прикольно.Чекист не воин,собирается захватить весь мир с помощью оленевода Сталін і Гітлер грубо поділили Польщу, - Берлін відповів на слова Путіна - Цензор.НЕТ 4297
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Ну чё с маньсями ано рассчиталася за спижжыный гас - дало на откуп моськов. Сталін і Гітлер грубо поділили Польщу, - Берлін відповів на слова Путіна - Цензор.НЕТ 4802 Сталін і Гітлер грубо поділили Польщу, - Берлін відповів на слова Путіна - Цензор.НЕТ 4802 Сталін і Гітлер грубо поділили Польщу, - Берлін відповів на слова Путіна - Цензор.НЕТ 4802
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Ну что вы, это все русские земли, в том числе Берлин и Париж.
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меркель с рашистом трупиным сделали тоже самое в Минске,но на этот раз с частьюУкраины используя формулу рашистского"штанмаера" который тоже фриц...
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Так я не пойму. Сталин всё правильно сделал, когда аннексировал часть Польши в 1939-м ? Или ему тогда не надо было этого делать.
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его нужно переждать просто...и никак не реагировать на его слова......он жаждет наших(ваших) реакций, не нужно ему их давать
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