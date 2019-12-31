 Сталін і Гітлер грубо поділили Польщу, - Берлін відповів на слова Путіна

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Позиція федерального уряду зрозуміла: пакт Молотова-Ріббентропа слугував для підготовки злочинної наступальної війни нацистської Німеччини проти Польщі. СРСР разом з Німеччиною брав участь у цьому жорстокому поділі Польщі", - зазначив Нікель.
Як відомо, Путін на пресконференції 19 грудня, а потім 24 грудня на колегії Міноборони Росії заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини. Крім того, Путін заявив, що приводом для початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Довоєнного посла Польщі в Німеччині Юзефа Липського він назвав "сволотою та антисемітською свинею".
Судя по звучанию фразы немецкий посол говорил на русском.
Само собой, совершенно очевидно и логично, что СССР очень хотел, чтоб Гитлер начал "преступную наступательную войну нацистской Германии против Польши", потому и помог в подготовке, а без пакта все было бы иначе, Гитлер Польшу побоялся бы трогать, как и до того боялся всех прочих трогать.
Запад должен думать и говорить только про то, почему цивилизованные страны не прихлопнули гитлеровскую армию и оборонную промышленность, как только те вышли за дозволенные условиями капитуляции пределы, а вместо того делегации Запада зиговали фюреру на Олимпиаде.
Крайне неоднозначное и опасное для Украины заявление. Это что получается - Украина должна вернуть Польше Западную Украину, или, как поляки называют и требуют обратно, Восточную Польшу (Волынь, Галычину, Львов) ?? Румынии Буковину, а Закарпатье Словакии и Венгрии. Все то, чем мы владеем благодаря этому самому пактук. Сталин все правильно сделал. Или, действительно, мы согласны отдать соседям половину Украины. А что нам останется, кроме возвращения в московское стойло.
Українців і так багато в Польщі. Навіщо їм ще 7-10 мільйонів людей які не готові асимілюватись, після чого Польща ризикує перестати бути польською.
До речі, кацапе, 90% території московії є окупованими. А давай їх повернемо? Ну, хоча б, Кенігсберг, Карелію, Курили... давай кацап, згадай історію. Чи слабо? Або смілянщину сябрам, чи Білгородщину, Кубань і Курщину Україні? Таке не підходить, кацапе?
Умом расею не понять, надо опуститься на уровень ихнего дурдома, иначе два плюс два не складывается... иная реальность. У них апельсин круглый, потому что оранжевый...
Ждут правосудия?
Ніколи звичай не минеться.
Завжди на світі так було:
Коли стоїть, то ..уєм зветься,
А як обвисне, то ..уйло
🤑