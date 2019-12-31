 Сталін і Гітлер грубо поділили Польщу, - Берлін відповів на слова Путіна

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція федерального уряду зрозуміла: пакт Молотова-Ріббентропа слугував для підготовки злочинної наступальної війни нацистської Німеччини проти Польщі. СРСР разом з Німеччиною брав участь у цьому жорстокому поділі Польщі", - зазначив Нікель.

Як відомо, Путін на пресконференції 19 грудня, а потім 24 грудня на колегії Міноборони Росії заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини. Крім того, Путін заявив, що приводом для початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Довоєнного посла Польщі в Німеччині Юзефа Липського він назвав "сволотою та антисемітською свинею".

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