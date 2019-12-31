 Аміна була не проти, - Осмаєв про обмін Крінарі, який вчинив замах на нього та Окуєву

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, написав на своїй сторінці у Facebook чеченський доброволець, учасник АТО, вдівець убитої під час замаху учасниці АТО Аміни Окуєвої.
"Багато запитують про обмін полоненими. Переконаний, що потрібно повертати українських полонених із земного пекла на сході. Аміна також була не проти, щоб міняли російського найманця, якого вона підстрелила, на українських полонених. Шкода, що не змогли забрати всіх", - написав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Серед тих, кого українська сторона передала найманцям РФ, громадянин Росії Артур Крінарі, він же - Артур Денісултанов, обвинувачений у замаху на Осмаєва і Окуєву.
Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві відбувся замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Своєю чергою, дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.
30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.
Про це і мова. А взагалі Аміна того найманця зробила інвалідом і тому він більше не буде вбивати.
Коли зайде мова про видачу Коломойського до штатів то гідрант зі 100% своїм прокурором зразу згадають Конституцію. От побачите.
І якраз щойно було підписано акт молодого Лікантропа.
Сталіну 60 виповнилося у 1938 році!
Райх та СРСР тоді воювали, ідіот?!
Поздравляли его, думаю, по официальной версии - 9.12.39
Петен, находившийся, несмотря на возраст, в здравом уме и твердой памяти, не признал суда и не стал отвечать на вопросы прокурора и свидетелей. Он уверял, что сочувствовал Сопротивлению и единственно хотел сохранить страну и уменьшить число жертв, поэтому судить его должен весь французский народ, а не верховный трибунал.
В итоге маршал был признан виновным в государственной измене и военных преступлениях и, как большинство лидеров коллаборационистов, приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. Однако де Голль, принимая во внимание возраст осужденного и его былые заслуги перед нацией, заменил расстрел пожизненным заключением. Последние годы жизни маршал провел в тюрьме на острове Йе в департамента Вандея."
Приходь привітати політв'язнів у Новорічну ніч!
31 грудня з 20:00 під Ізолятором тимчасового тримання (Косогірний провулок 7) друзі Андрія та Юлі зберуться, щоб підтримати їх і зустрітити поряд з ними свято. Щоб вони почули і відчули нашу підтримку.
Ми не віримо в причетність Андрія і Юлі до вбивства Павла Шеремета.
Ми вважаємо, що доказів для обвинувачення - замало, а наявні - не витримують жодної критики.
Ми вбачаємо в цій справі політичне забарвлення та переслідування й тиск на активний прошарок суспільства.
Ми вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні!
Приходьте. Долучитись до останної у цьому році акції підтримки Андрія "Ріффмастера" та Юлії Кузьменко можна з 20:00 до 00:00.
Контактний номер: 063-51-91-334
Побратими завжди поруч.
так ты уже пять лет одно и тоже завываешь.
только вот ведь какая штука .маятник не остановишь.пригнуться то успеешь?
...
Якщо сюди зайдуть кацапські війська та головорізи з ОРДЛО - їх не цікавитиме, за кого там ти голосував і топив в інтернеті, був ти проти Пороха чи взагалі за "ваньку-освободителя".
Для них ти - хохол. Кастрюля. "Доскакавшийся" абориген. Якого можна просто так взяти і застрелити. Або зарізякати, якщо не захочеш лезгінку танцювати. Або кинути "на подвал" за наклепом, чи просто щоб відчавити хату/машину. А кізяцькі нагайки та дубінали росгвардії - то так, дрібниці. Щоденна "дефашизація".
Французская Le Figaro понимает, что Зеленский, согласившись на сомнительный «обмен» попал в зону огромного политического риска.
Причём риск - не просто в потенциальной потере поддержки, а в утрате веры в существование справедливости в обществе, - в результате того, что преступления, совершенные против участников Майдана 2014 г. никогда не будут наказаны.
Из-за обмена украинская власть получает расколотое украинское общество, где победителей не будет. Единственный, кто выиграет от этого раскола - это Путин, который вынудил Зеленского к сомнительному соглашению.
При этом, Зеленский жестко придушил в Украине верховенство права и политизировал институт прокуратуры...
⁉️Почему французская Le Figaro все это понимает, а Зеленский - нет?
«Не спи, моя рідна земля!»
Я тобі скажу, де квітне дивний сад,
Де ********* ніч тремтить у темних водах.
У далекий край лежить нелегкий шлях,
Доки хижа ніч кружля по колу.
Приспів 1:
Не спи, моя рідна земля!
Прокинься, моя Україно!
Відкрий свої очі у світлі далеких зірок!
Це дивляться з темних небес
Загиблі поети й герої -
Всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.
Тільки два шляхи…
Один веде у пекло.
Інший шлях веде
Тебе туди, де світ.
Щоб знайти цей шлях,
Послухай своє серце -
Твоє серце знає,
Як його знайти!
Приспів 1.
Я тобі повім про мрію золоту,
Що палким вогнем горить в моєму серці.
Про щасливий край, про радісних людей,
Де життя кидає виклик смерти.
Приспів 1.
Приспів 2:
Не спи, моя рідна земля!
Прокинься, моя Україно!
Відкрий свої очі у світлі далеких зірок!
Це дивляться з темних небес
Загиблі поети й герої - Всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє
"Коли Сергія Фоменка запитують про його дар передбачення, він лиш усміхається і заперечливо хитає головою: «Я всього лиш митець». Але все ж хочеться процитувати одне його інтерв'ю 2008 року. Тоді він переконував у потребі дієздатної професійної армії в Україні: «Величезній кількості молодих людей потрібен вид діяльності, пов'язаний із силовими структурами. А у нас якраз не вистачає професійної армії. Якби я міг розподіляти бюджет, на військо виділяв би величезні кошти. Україна - чудова країна, але вона потребує захисту. Дивлячись правді в очі, маємо усвідомити, що у світі багато локальних війн, особливо через землю…»
Taras Berezovets
@TarasBerezovets
·2 ч
Владимир Александрович поздравил Владимира Владимировича с наступающими праздниками нового года.
Следующая остановка 23 февраля и 9 мая!
Как у них в Московии говорят, можем повторить.
Если завтра не выйдут миллионы (а они не выйдут) униженных и оскорбленных этим поздравлением украинцев.., то хана - сгорела хата...
А они не выйдут....
Вы, млять, понимаете, про что это?