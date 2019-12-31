 У новорічну ніч у столиці перекриють рух на центральних вулицях

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у ніч із 31 грудня на 1 січня буде заборонено рух на ділянці вулиці Володимирської від будинку №23 на вулиці Софійській до Рильського провулка. Заборона набуде чинності о 20:00 1 грудня і діятиме до 03:00 1 січня 2020 року. Повторно рух буде закрито з 14:00 до 22:00 1 січня.

У зв'язку із забороною буде дозволено рух на вулиці Хрещатик.

Також повідомляється, що в новорічну ніч продовжать роботу автобуси, тролейбуси і трамваї. Автобуси №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586 продовжать роботу в режимі маршрутного таксі до 05:00 1 січня.

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Рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде змінено на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах. 31 грудня з 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня з 13:30 до 20:00 і 7 січня з 10:30 до 14:00 тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська", тролейбуси № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу, тролейбуси № 18 - від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Метрополітен продовжить роботу на 3 години.

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