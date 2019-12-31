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 Київські новини
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Все про:КМДА (741) Новий рік (157) транспорт (398)

 У новорічну ніч у столиці перекриють рух на центральних вулицях

У Києві в новорічну ніч буде перекрито рух транспорту Володимирським проїздом і вулицею Володимирською. Громадський транспорт працюватиме довше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у ніч із 31 грудня на 1 січня буде заборонено рух на ділянці вулиці Володимирської від будинку №23 на вулиці Софійській до Рильського провулка. Заборона набуде чинності о 20:00 1 грудня і діятиме до 03:00 1 січня 2020 року. Повторно рух буде закрито з 14:00 до 22:00 1 січня.

У зв'язку із забороною буде дозволено рух на вулиці Хрещатик.

Також повідомляється, що в новорічну ніч продовжать роботу автобуси, тролейбуси і трамваї. Автобуси №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586 продовжать роботу в режимі маршрутного таксі до 05:00 1 січня.

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Рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде змінено на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах. 31 грудня з 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня з 13:30 до 20:00 і 7 січня з 10:30 до 14:00 тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська", тролейбуси № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу, тролейбуси № 18 - від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Метрополітен продовжить роботу на 3 години.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168070
 
 
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и не поспоришь... У новорічну ніч у столиці перекриють рух на центральних вулицях - Цензор.НЕТ 1825

У новорічну ніч у столиці перекриють рух на центральних вулицях - Цензор.НЕТ 5406 Mikhail Golub

@golub

·17 мин

Самое большое разочарование в уходящем году, что в нашей стране живет 73% долб*ебов.
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Этот "путч" в ваших зеленых мозгах.
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Поки грудень не минув, небезпека "путчу" не минає
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А где же путч, который думал сделать Порошенко, не вышло, народ адекватный стал, никто не захотел за барыгу выходить на Майдан.
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Так це слуги народ лякали, що їх "путчить" почне в грудні Лякали злим Рошеном
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и не поспоришь... У новорічну ніч у столиці перекриють рух на центральних вулицях - Цензор.НЕТ 1825

Mikhail Golub

@golub

·17 мин

Самое большое разочарование в уходящем году, что в нашей стране живет 73% долб*****.
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Я бачу тут немає кому захистити Україну. Не ганьби Неньку.
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Украинцы..С Новым годом!!!Привет из Владивостока..
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Без разницы..Я от души..
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Вітаю весь зубожілий люд із наступаючим святом "хлєба і зрєліщ". Бажаю вам у новому році продовження блокбастєру "свати" та 95-го кварталу в рєжимє нон-стоп.
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Україна моя!
Серце моє!
Хай тобі щастить!
Змінимось самі на краще, зміниться простір.
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дорогие украинцы, пользователи ЦН и не только! Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать Вам мира и благополучия!!! Пусть сбудутся все Ваши наилучшие мечты!
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Такое впечатление, что народ поголовно сидел минимум месяц на хлебе и воде, а это решил дорваться до нормальной еды и весь Новый год будет жрать в 3 горла! Гребут такими сумярами, как с голодного края... Натуральные животные. Упиться до всирачки и обожраться до печеночных колик - вот оно счастье пересичного. Сумасшествие какое-то коллективное, стадный инстинкт.
С Новым Годом ! !
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