 Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявила речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час телефонної розмови 31 грудня президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно, отже, вже в січні 2020 року", - сказала вона.
За словами Мендель, до того, як списки будуть узгоджені, неможливо сказати, скільки саме людей вдасться обміняти або назвати їхні імена.
"Сподіваємося, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року", - додала Мендель.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони привітали один одного з прийдешніми святами і домовилися негайно розпочати узгодження списків для звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають у Криму та на території Росії, і росіян, які перебувають в Україні
можеш навести приклад якихось конкретних дій?
моцний доказ
докази - це або свідоцтва конкретних людей, або документи
є ще речові, але не в даному випадку
поки що докази свідчать про те, що колояйський на посаді керівника обласі займався рекетом (набивав кишеню), а про "спасіння" жодного доказу я не бачив
Заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан ещё в августе 2014 года говорил, что Игорь Коломойский помогает батальонам "Днепр-1", "Донбасс", "Шахтёрск", "Азов" и "Айдар". Плюс те соединения ВСУ, которые базируются в Днепропетровской области: 25-я воздушно-десантная бригада, 93-я пехотно-механизированная, 17-я танковая. То есть всего около 15 тыс. бойцов. По словам Геннадия Корбана, на один батальон ежемесячно выделялось около 10 млн грн. Деньги на содержание этой армии шли через "Фонд оборони країни", который как минимум на 70% наполнял Коломойский.
ню-ню
мля, ти ще б привів Сєню Кендюха чи Додіка Маланця
А чо ви горите.Ви від малоросійської макаки патріотизму чекали? Після всього? Після плювання в **** Небесній сотні? Після замовчування кількості загиблих? Та у мене горіло б якби воно патріота включило . А так все норм.
, заблокувавши вихід . Через деякий час в районі залізничного вокзала було припинено існування Майкопської бригада як військової одиниці. Панічний страх перед простим патріотом своєї країни, але зі сброєю в руках ми бачимо у імперських нацистів до цього часу
отак сразі і щастя, гебнявий!
следующий обмен "всех на всех", который потребует ***** - это нас загрузят в теплушки и отправят в сибирь, а в наши дома вселят русню?
Люди не розуміють наявності в списках осіб, які навіть межі ордло покидати не хочуть... Навіть тимчасово, не хочуть в Україну...
Це поки що відмазка... Але після серії кидків, люди скажуть, що він в долі...
"- 3инушка, что это такое означает?
- Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, - ответила Зина.
- Опять! - горестно воскликнул Филипп Филиппович. - Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.
А нових заручників пуйло собі ще набере, он за одну добу вже трьох взяв...
Весь мир уже месяц как живёт в зимний период, а для неё зима ещё не наступила.
Мендель нехило тормозит или живёт по марсианскому календарю.
Ну да х..р с ней, ну, в том смысле, что на неё, надо ложить орган которым её патрон имитировал игру на рояле.
ВСЕЙ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И РЕГИОНА ПРОЖИВАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2020 ГОДОМ!
Стаи умственно отсталых в своём развитии пернатых ЗеДятлов это не касается.
На 100% уверен, что ЗеДятлы, будут слушать поздравление с наступающим Новым Годом, одного криворожского тупого, как его папашка, ***..ща, которое набивало, набивает и намеренно набивать свои счета в кипрском офшоре, благодаря таким, как вы, дол...бам ЗЕлёного окраса. Пускай в наступающем 2020 году ваших отцов, сыновей и внуков, призовут в ВСУ, в окопы, ну а там, пускай Господь всем воздаст по их мыслям, уму и делам вашим. АМИНЬ!
З Новим Роком всіх свідомих !
Слава Україні!
Смерть ворогам!
о 20-00 всі слухаємо інструктаж пана Гетьмана !
Третий закон Менделя - это закон независимого распределения признаков!
Наши источники сообщают, что следующий обмен пленными произойдет уже после принятия Украиной закона про амнистию.
На этом будет настаивать российская сторона.
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Мультфильм «Король Осел» в котором пародируют Зеленского, сняли с украинского проката
Мультфильм «Король - Осел» внезапно исчез из украинского проката, хотя его показ в кинотеатрах был анонсирован еще в середине декабря. Причины снятия с проката мультфильма не объясняются. Сам мультфильм имеет пародийный дубляж, явно намекающий на действующего президента Украины Владимира Зеленского. В России мультфильм идет в прокате под провокационным названием «Новый слуга народа».
Будет ли мультфильм вообще транслироваться в Украине пока неизвестно.
сейчас не один наёмник не волнуется.
нахватают в Крыму, в ордло, в россии.
Дело дрянь.