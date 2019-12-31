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 Політика України
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Все про:обмін (601) полонені (713) Мендель (51)

 Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель

Президенти України і Росії під час телефонної розмови 31 грудня домовилися про негайний початок узгодження списку на обмін.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявила речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час телефонної розмови 31 грудня президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно, отже, вже в січні 2020 року", - сказала вона.

За словами Мендель, до того, як списки будуть узгоджені, неможливо сказати, скільки саме людей вдасться обміняти або назвати їхні імена.

"Сподіваємося, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року", - додала Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Путін телефоном обмінялися привітаннями і домовилися про узгодження нових списків на обмін

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони привітали один одного з прийдешніми святами і домовилися негайно розпочати узгодження списків для звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають у Криму та на території Росії, і росіян, які перебувають в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168069
 
 
 Топ коментарі
 
Всіх українців з наступаючим новим роком , всіх шанувальників зеленого гімна і саме зелене , та кало мойське щоб згинуло як роса на сонці, щоб запанували українці та стали господорями у своїй Країни
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что отдавать будет, воду в крым?
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як спас?
можеш навести приклад якихось конкретних дій?
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яке відношення мають коменти до доказів?
докази - це або свідоцтва конкретних людей, або документи
є ще речові, але не в даному випадку
поки що докази свідчать про те, що колояйський на посаді керівника обласі займався рекетом (набивав кишеню), а про "спасіння" жодного доказу я не бачив
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За год своего пребывания в кресле губернатора Игорь Коломойский активно помогал разным подразделениям ВСУ и финансировал создание добровольческих батальонов. Общая численность всех вооружённых формирований, которых одевал и кормил олигарх-губернатор, втрое превосходит вооружённые силы Эстонии.
Заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан ещё в августе 2014 года говорил, что Игорь Коломойский помогает батальонам "Днепр-1", "Донбасс", "Шахтёрск", "Азов" и "Айдар". Плюс те соединения ВСУ, которые базируются в Днепропетровской области: 25-я воздушно-десантная бригада, 93-я пехотно-механизированная, 17-я танковая. То есть всего около 15 тыс. бойцов. По словам Геннадия Корбана, на один батальон ежемесячно выделялось около 10 млн грн. Деньги на содержание этой армии шли через "Фонд оборони країни", который как минимум на 70% наполнял Коломойский. Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель - Цензор.НЕТ 324
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Корбан, значить
ню-ню
мля, ти ще б привів Сєню Кендюха чи Додіка Маланця
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*******,А ОТПУЩЕННЫЕ БЕРКУТОВЦЫ СЕЙЧАС ПО ПОЛНОЙ ДАЮТ ИНТЕРВЬЮ,ЧТО В РАССТРЕЛЕ ВИНОВАТЫ САМИ УКРАИНЦЫ !!!! У ЛОХОВСКАЯ ЗЕЛЕНАЯ ШВАБРА !!!!!!!
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а олигарх Кернес Харьковскую ? да Изя?
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ты же в то время и строчил про коломойского..моня..
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да нет изя, каломыйский не мой герой. пусть ему слуги облизуют... меня больше гепа с допой занимают.
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Да не Украину он спасал , а свое бабло в Украине ********** пропангандоны тогда сильно перестарались и поклонники сруського мира решили , что за Майдан виновен беня , ну и начали его майно крушить , там где могли А сейчас тенденции поменялись у бени по всему миру майно арестовано , вот он и решил за 100 млрд торгонуть Украиной для кацапов
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Стрєлок Воз борн ту Хєлл‏ @GoshaGo06574197 43 мин.43 минуты назад

А чо ви горите.Ви від малоросійської макаки патріотизму чекали? Після всього? Після плювання в **** Небесній сотні? Після замовчування кількості загиблих? Та у мене горіло б якби воно патріота включило . А так все норм.
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юленька вы себе уже израильский пачпорт зделали ? если нет звоните бене он поможет
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И почему же менделюшка промолчала о поздравлении зелохочмом .уйла с Новым Годом ? Зассала ?
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А кого Украина будет в этот раз отдавать если всех уже отдали?
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Сивоха с Ермаком и Мендель пока в ступоре, но к весне что нибудь придумают...
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мендель , а мы на кого менять будем? вы ведь уже всех преступников в луганду отдали! а наши солдаты вам по фигу! разве что зельца, тебя, изю каломыйского и всех слуг пуйлу отдать? думаю украинцы не против будут.
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Корова зелена захрюкала... Шо цього разу плануєте віддати *****? Воду в Крим, я так розумію, пустити? Чи, гуляти так гуляти, відразу Крим расєйським признати?
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Сьогодні знаменна дата, 25 річчя як в Грозному люди, які вчора були вчителями, тракторістами , а сьогодні вперше взяли в руки зброю , розгромили 90 000 тисячну групу вторгнення проф. вбивць- фашистів з 6 000 легкою і важкою бронетехнікою. В м. Грозний агресор заходив з 3 сторін, після того як по приказу головнокомандувача Дудаєва , який навчався в військовому училищі в Україні ,атакуючих пропустили в центр, їх всіх знищили
, заблокувавши вихід . Через деякий час в районі залізничного вокзала було припинено існування Майкопської бригада як військової одиниці. Панічний страх перед простим патріотом своєї країни, але зі сброєю в руках ми бачимо у імперських нацистів до цього часу
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А зебилы предлагают сдаться , лишь бы не стреляли
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Мендель, а ты мне можешь объяснить какое отношение беркута и харьковские подрывники имели к войне в лугандоне? если они так куйлу нужны были, почему их не меняли прямо через мацкву на таких же сидящих там как были к примеру сенцов и сущенко? как моряков? зачем их в луганду повезли? короче про.бали вы с зелей парафию. сейчас пытаетесь украинцев отвлечь и мозги засрать, но уже поздно.
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Прочитав в інтернеті сьогодні цікаву пропозицію: віддати за всіх наших оптом Зе з зекомандою + Портнова з сракоблоком. Я згоден, а ви?
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А шо у Мендель з обличчям, якщо співчуває то кому?
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А Коломойского с Боголюбовым чего пропустил? Дешевка криворожская...
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Не поспішайте бо лугандонцi ще не встигли відловити партію маршрутників для обміну
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Мендель, а ты мне можешь объяснить какое отношение беркута и харьковские подрывники имели к войне в лугандоне? если они так куйлу нужны были, почему их не меняли прямо через мацкву на таких же сидящих там как были к примеру сенцов и сущенко? как моряков? зачем их в луганду повезли? короче про.бали вы с зелей парафию. сейчас пытаетесь украинцев отвлечь и мозги засрать, но уже поздно.
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Как же порхоботы сопротивляются освобождению украинцев. Для порохоботов смерть украинцев - это счастье. Ну не срази?
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Ми опираємось визволенню вбивць, терористів, зрадників і т.п. погані!
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слышишь моня, там в лугандоне таких "украинцев", которые в 13-14 бегали по донецку и луганску с триколорами и громко кричали с терриконов приди-введи, каждый день на подвалы кидают. тот долги не отдал, тот податки в лнр/днр не платит, другой на начальника матюкнулся, третий кричал про зарплату маленькую и т.д. так что их всех нашими считать? я этого совсем не понимаю. кого зеля в этот раз наосвобождал? таксистов, перевозчиков, предпренимателей, владельцев ларьков? я не считаю их героями! я думал там военнопленных 40-50% будет, ведь отдаем то действительно преступников и террористов, а оказалось что? и не фиг про ад кричать! вы с зельцем уже влетели в ад и в историю как люди которым по фигу Украина. не удивлюсь что весной вы воду в крым дадите! ведь тамженашилюди да моня?
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убийц и террористов снова будут обменивать на дурачков которые через линию фронта все время катались и бабло зашибали?
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а воно , шей тим ротом говорить? диво дивне! не тільки смокче..
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Portobello‏ @missy_porto 30 дек.



следующий обмен "всех на всех", который потребует ***** - это нас загрузят в теплушки и отправят в сибирь, а в наши дома вселят русню?
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На жаль з обмінів, політичних дивідендів, більше не буде...
Люди не розуміють наявності в списках осіб, які навіть межі ордло покидати не хочуть... Навіть тимчасово, не хочуть в Україну...
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получаеться что с этими людьми (заранее зная что они в Украину не хотят) луганда и куйло зелю просто на.бали?
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Получаєтьься, що Зеленського тупо кинули...
Це поки що відмазка... Але після серії кидків, люди скажуть, що він в долі...
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Классика
"- 3инушка, что это такое означает?
- Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, - ответила Зина.
- Опять! - горестно воскликнул Филипп Филиппович. - Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.
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Падіння промвиробництва на 7,5 %, а зелене жабориння нам розказує про якісь обміни, а стіну з ордою збудували, а патронний завод, а танки "Оплот", а заводи збудували, а літаки, а ракети? Хватить лайно колотити, пора зелєбоби в Ростов.
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Эта особа уже раздает аванс террористам-убийцам,боевикам,наемникам от лугандона и раши?Стреляйте мол,убивайте ,насилуйте,калечьте украинцев,а мы вас зимой включим на обмен..
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Мандель як мандель - звичайна лярва Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель - Цензор.НЕТ 6401
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Обмін по формулі зеленої шмарклі - це випускати вбивць Українців, виконувати всі забаганки пуйла, не згадувати всіх тих, хто в катівнях на території обісРашки чи анексованого Криму.
А нових заручників пуйло собі ще набере, он за одну добу вже трьох взяв...
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а, ще обов'язково для шмарклі не забути ініціативно привітати пуйла при любій нагоді, впавши на коліна.
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Що там робили шікельгруберовці Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель - Цензор.НЕТ 2321 - холокост
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На московии куча наркоманов отбывает наказание похоже из команды зебуинов Ща клоун скажет что это наши разведчики и их надо освобождать
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Какие списки, вы же всех на всех поменяли, уштырки
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"Хорошая девочка" Мендель открыла рот для говорения и тут же наговорила ккуйни.
Весь мир уже месяц как живёт в зимний период, а для неё зима ещё не наступила.
Мендель нехило тормозит или живёт по марсианскому календарю.
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Ооооо, помойная шавка гавкнула. Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель - Цензор.НЕТ 822 Или , как её там? Преститутка Моники Зеленски? Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель - Цензор.НЕТ 352
Ну да х..р с ней, ну, в том смысле, что на неё, надо ложить орган которым её патрон имитировал игру на рояле.
ВСЕЙ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И РЕГИОНА ПРОЖИВАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2020 ГОДОМ!
Стаи умственно отсталых в своём развитии пернатых ЗеДятлов это не касается. Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель - Цензор.НЕТ 352
На 100% уверен, что ЗеДятлы, будут слушать поздравление с наступающим Новым Годом, одного криворожского тупого, как его папашка, ***..ща, которое набивало, набивает и намеренно набивать свои счета в кипрском офшоре, благодаря таким, как вы, дол...бам ЗЕлёного окраса. Пускай в наступающем 2020 году ваших отцов, сыновей и внуков, призовут в ВСУ, в окопы, ну а там, пускай Господь всем воздаст по их мыслям, уму и делам вашим. АМИНЬ!

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Это единственая которая прошла "па конкурсу" которые ЗЕкловун обещал своим ЗЕбилам? Ессно кто б сомневался шо Мендель победит в "конкурсе"... не Петренко же в самом деле..
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"Сгинуть кляті ЗЕлєнухи як роса на сонці...!"

З Новим Роком всіх свідомих !

Слава Україні!
Смерть ворогам!

о 20-00 всі слухаємо інструктаж пана Гетьмана !
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Они еще не поняли, что проведенный обмен это смертный приговор ЗЕбеньке ? Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель - Цензор.НЕТ 3656
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Ты сама поняла, что сказала?
Третий закон Менделя - это закон независимого распределения признаков!
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А Зеля тем временем подготовит к выдаче еще несколько киллеров, убивавших патриотов и приговоренных к пожизненному.
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еще есть киллеры в тюрьме, или думают что появятся новые киллеры украинцев ?
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Вона таки тупенька - зимою, якою, а зараз що, літо?
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Вона таки тупенька - зимою, якою, а зараз що, літо?
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Побольше обменов всяких и разных...пиар-хайп это всё что интересует зелебобиков
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#Слухи
Наши источники сообщают, что следующий обмен пленными произойдет уже после принятия Украиной закона про амнистию.
На этом будет настаивать российская сторона.

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Мультфильм «Король Осел» в котором пародируют Зеленского, сняли с украинского проката
Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель - Цензор.НЕТ 7003
Мультфильм «Король - Осел» внезапно исчез из украинского проката, хотя его показ в кинотеатрах был анонсирован еще в середине декабря. Причины снятия с проката мультфильма не объясняются. Сам мультфильм имеет пародийный дубляж, явно намекающий на действующего президента Украины Владимира Зеленского. В России мультфильм идет в прокате под провокационным названием «Новый слуга народа».
Будет ли мультфильм вообще транслироваться в Украине пока неизвестно. Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель - Цензор.НЕТ 7614
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Вова Путин на обмен в турборежиме не пойдет, несмотря даже на Манрдепль!
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путину можно что хочешь творить, всё равно всех выпустят.
сейчас не один наёмник не волнуется.
нахватают в Крыму, в ордло, в россии.
Дело дрянь.
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