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Все про:газ (1117) Росія (14221) транзит газу (150) Європейська Солідарність (205)

 За рахунок України врятовано "Газпром", а отже і Росію, - "ЄС" про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ

Підписавши газову угоду в такому вигляді, Україна позбавила себе можливості притягнути Росію до відповідальності за енергетичну агресію. Ця угода стала доповненням у системі відбілювання Російської Федерації, яку запроваджує нинішня влада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це йдеться в заяві партії.

"Допомагаючи Росії уникнути відповідальності за збиття пасажирського літака рейсу MH17, нинішня влада видає їй Володимира Цемаха. Прикриваючи організаторів злочинів Януковича, зокрема проти Майдану, і терактів в українських містах – віддає Росії беркутівців і терористів. Така політика умиротворення агресора ставить під загрозу накладення на нього міжнародних санкцій і веде до виходу Кремля з-під відповідальності за агресію", - йдеться в повідомленні.

Україна мала винятково сильну позицію на газових переговорах з Росією. Виграш України у Стокгольмському арбітражі і чітка перспектива виграшу за позовом 2018 року ставили "Газпром" на межу дефолту.

Команда НАК "Нафтогаз України" у попередні п’ять років забезпечила виконання президентських директив і доручень, гарантувавши енергетичну безпеку і незалежність України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Єврокомісії вітали підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ

"Запровадження США санкцій проти "Північного потоку-2" поставило під сумнів реальність побудови газопроводів в обхід України. Тепла зима і накопичені резерви газу дозволяли ухвалювати рішення не в умовах цейтноту, а виходячи з найбільш вигідних позицій", - зазначили в пресслужбі "Євросолідарності".

Попри це, нинішня влада пішла на умови, які суттєво послаблюють можливості України протидіяти російському агресору.

"Недарма помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак, чий підпис стоїть під протоколом, який ліг в основу умов транзиту, отримав високу оцінку російської сторони", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що за прийнятими умовами, Україна не лише відмовляється від багатомільярдних штрафів, арешту майна "Газпрому" у межах відповідальності Росії за угодою 2009 року, але й фактично дає згоду на добудову газопроводів в обхід своєї території. Адже з 2021 року прийнято гарантований обсяг транзиту лише у 40 млрд кубометрів газу – те, що Росія від початку пропонувала через західних партнерів як свою позицію. Це ставить під сумнів перспективу подальших санкцій.

"Тому не дивно, що Путін обмінявся із Зеленським новорічними привітаннями. Всі підстави для цього створені. Фактично, за рахунок України врятовано "Газпром", а значить Росію", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ: "Усі питання врегульовано, взаємні претензії припинено"

У зв‘язку з цим, "Європейська Солідарність" вимагає:

1. Не допустити згортання міжнародних судових процесів проти Російської Федерації та її суб‘єктів, зокрема щодо повернення кримських родовищ;

2. Запровадити заборону на прямі постачання в Україну російського газу;

3. Продовжити координацію зусиль з міжнародними партнерами щодо недопущення побудови "Північного потоку-2".

Також читайте: Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168068
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а вы бы лучше прислушались к умным людям с ЕС
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Завтра они заявят, что это Петя подписал этот газовый договор.
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через п'ять з половиною годин Петіна карета перетвориться на гарбуз, а Петя - на щура. )))
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Подкацапник а я с фотошопил , где ты лайкаешь на высер кацапа о том как они сделали хохлов с газовым контрактом , там такой идиот только ты один
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Через пять часов тебе санитары очередную дозу галаперидола вколят и баиньки чучело..
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чого ти так розхвилювався? любиш Петра?
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за счет Украины весь нерушимый держался.а с 91-го кацапия.
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А точнее, за счет Газпрома спасена ГТС.
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Выборы - раз в 5 лет! Это-приговор Украине.
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Саме так. Запорожці кожен рік обирали собі старшину - кошевого(президента), генерального писаря(шефа МЗС), генерального суддю(генпрокурора), головного обозного(прем'єра), бунчужного(спікера)...
Доречі - вибори в колі були Першого Січня. Могли залишити стару старшину, якщо вона їх влаштовувала. Але обов'язково були вибори
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Січ була ПЕРШОЮ демократією в Європі. І з січовиками рахувались всі найбільші потуги того світу: османи, кримчаки, Рим, польський король, москвіни...
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Если так выбирать, как вы выбрали сейчас, то и, как видим, и полгода хватило, чтобы просрать все достижения Порошенко и слить Украину Путину. Смешон наш шут на троне короля и глуп народ, который его выбрал.
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Голоті на виборах слова не давали. На відміну від теперішніх демократій.
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цей лядський цирк буде до тих пір, поки ми не повернемо Пороха назад к Президентське крісло!
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давай повертай, хтось заважає? )))
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Твій "порох", клоун лахтинський, повернеться в те крісло тоді, коли твоя бабушка (бабуся, укр.) знову дівкою стане.
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Одні громадяни не ******* Пороха за те що сала за шкуру москалю заливав, другі не ******* за те що мало залив, а прийшов Бубочка та й почав москалеві примочки на болючі місця ставити.
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Так, так, сала він їм залив стільки, що ні один лахтинський порохобот не може навіть приблизно сказати де він те сало брав і куди саме лив. Під Іловайськом і Дебальцевим, ніби не сало лилося, а щось зовсім іншого кольору. З підірваних складів також не шматки сала розліталися.
Так що ж і кому той кондитер щось лив?
Нє, ну, заливати він, звичайно, міг, але хіба що лохам про те який він крутий пахан і "усмірітєль" агресивних сепаратистів і "цинічних бандер".
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Порошенко лайно, а ваш бубочка взагалі зелена дрисня.
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та щоб збанкротував хаспром та зникла клята расія!!
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Констатирую:Рашке вже ни що не допоможе За рахунок України врятовано "Газпром", а отже і Росію, - "ЄС" про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ - Цензор.НЕТ 7152
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каждое слово - лицемерие и брехня политических неудачников.
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точно. слоник набрал в парламенте восемь процентов.
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Это борьба за электорат, все так делают, глупо на месте пети этим не воспользоваться
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Порошенко и его ПЕС начали нести полную чушь , на белое говорят черное...
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это было видно как ясен день с самого начала...иметь годовой запас газа и отказаться от 19 млрд.?(всего 22 было, минус 3)=19, выиграем в лучшем случае за 5 лет -5 млрд. !!!...В 4 раза себя *******...и кто дохтур?....кацы год кипятком бы ссали, неустойку выплачивая европейцам и нам штрафы и пени по судам..... ...та же картина маслом на лбах дубоголовых с пленными моряками и военными, тут вашше позорище дикое...кремляди ******* 2-жды и по крупному...С наступающим форумчане, админы и вся редакцию сайта За рахунок України врятовано "Газпром", а отже і Росію, - "ЄС" про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ - Цензор.НЕТ 2239 ..
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3. Продовжити координацію зусиль з міжнародними партнерами щодо недопущення побудови "Північного потоку-2".

За рахунок України врятовано "Газпром", а отже і Росію, - "ЄС" про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ - Цензор.НЕТ 7947
за рахунок України врятовано "Газпром", а значить Росію", -

творче перебільшення.
типове для штабів оппо партій ))
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