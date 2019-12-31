 Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час брифінгу.
"За інформацією, якою я володію, Російська Федерація не має судна, яке могло б добудувати "Північний потік-2". Якщо це припущення правильне, то в такому випадку обсяг транзиту українською територією може сягнути 75 млрд кубометрів", - сказав Коболєв.
За його словами, цього року обсяг транзиту становив 90 млрд кубометрів, однак наступного року буде втрачений той обсяг, який перекинуть на добудований "Турецький потік" - 15 млрд кубометрів.
"Залишається 75 млрд кубометрів. Я б очікував на цьому рівні", - додав Коболєв.
При цьому він зазначив, що тариф на прокачування гарантованих обсягів лишився незмінним.
"Тариф встановлював регулятор на підставі європейських правил", - заявив Коболєв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу.
зедрочерам все мерещится мальдивский барига )))
Нет, мне 25 млн дол за работу, которую чел обязан делать по должности, никогда не получить.
Если серьезно, то всё сделали Штаты: затягивание Данией выдачи разрешения, иски Польши против Опал, затягивание запуска Болгарией своего куска трубы (сербский уже готов), угрозами заставили шведов прервать прокладку СП-2.
Что из этого в борьбе за загрузку своей ГТС сделала Украина? Ничего.
Например, всегда и во всем, особенно по СП-2, Германия и Штаты. Редкостное единство.
Мы на одном глобусе живем?
Врядли Кобалев пошел на подписание контракта, не получив добро от Штатов.
Все що вони роблять - не дають мокшанам шантажувати союзників за допомогою енергоносіїв.
Верно, хотя датчане - только исполнители. Вопрос - что дальше? Ведь за транзит газа за последние 10 лет получили 40-50 дол миллиардов, и где они? последние годы укр ГТС получала только треть от необходимого, остальное - неизвестно куда.
Так что - что будет через 5 лет с укрГТС?
Нелох позвонил ***** и поздравил с Новым Годом. Представляю как сейчас ржут в Кремле: "Мы их шестой год убиваем, аннексировали Крым, Донбасс кровью залили, а клоун нам звонит и с Новым Годом поздравляет!"
І лише такі Українці мусять керувати державою!
Что получила Украина: Россия выплатила $2,9 млрд по уже выигранному иску в Арбитраже;Газотранспортная система продолжит работать, хотя объемы газа, которые через нее проходят, будут снижаться.
В России соглашениями довольны...
По ее (НАК "Нафтогаз Украины") данным, на период 2020-24 гг. при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс.куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м - $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км.При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все - с НДС).
То що - в результаті перемовин ціна не піднялась, і так і залишилась $2,61?
Команда президента Зеленского мне напоминает детей в песочнице. Все что им не покажи, всему рады. Не понимают двойного дна простых предложений. Янукович такой же был. Вот только он бабки для себя еще тырял, а тут, похоже, на идеализме разводят. Ну или тыряет кто-то другой.
То, что вы написали, было ясно ещё в 2010 - начало строительства СП-1. После появления планов на Южный поток и СП-2 должно быть ясно даже идиотам. Но всё надеялись, что само рассосется.
Але якщо все ж таки орієнтуватись на Ваші розрахунки, то 140-(55+55)/2=85 млрд. куб. - саме стільки залишається на Українську ГТС. Це якщо не брати до уваги можливий форс-мажор на нових газогонах, і якщо колись, в осяжному мабутньому, СП-2 таки добудують.
А можно ще з Туркменією чи Казахстаном домовитись про транзит чи закупівлю в них газу. Чи Московія, за звичкою, буде забороняти транзит чужого газу через свої газогони?
И бюргеры закусив бульдожий намордник,як лошадь удила,начала б достраивать,щоб конвеер мерсов для лаптеногих не останавливлся
Белоруссия отказалась от российской нефти
Александр Лукашенко
Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Белоруссия прекратит переговоры с Россией о поставках нефти и будет искать альтернативные источники получения топлива. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
В частности, глава республики поручил завозить нефть из портов Балтии и организовать альтернативные поставки по нефтепроводу «Дружба».
Ранее во вторник, 31 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что странам не удалось договориться по поставкам топлива.
Отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Белоруссию с 1 января 2020 года, Песков ответил, что риски преувеличивать не стоит. «Такие апокалиптические сценарии мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен», - заключил пресс-секретарь. Срок действия контракта на поставку в Белоруссию природного газа истекает 31 декабря 2019 года.