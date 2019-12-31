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 Політика України, Економіка
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Все про:Нафтогаз (674) Росія (14221) Коболєв (197) Турецький потік (26) транзит газу (150)

 Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв

Обсяги транзиту газу наступного року можуть перевищити мінімально гарантовані і сягнути 75 млрд кубометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час брифінгу.

"За інформацією, якою я володію, Російська Федерація не має судна, яке могло б добудувати "Північний потік-2". Якщо це припущення правильне, то в такому випадку обсяг транзиту українською територією може сягнути 75 млрд кубометрів", - сказав Коболєв.

За його словами, цього року обсяг транзиту становив 90 млрд кубометрів, однак наступного року буде втрачений той обсяг, який перекинуть на добудований "Турецький потік" - 15 млрд кубометрів.

"Залишається 75 млрд кубометрів. Я б очікував на цьому рівні", - додав Коболєв.

При цьому він зазначив, що тариф на прокачування гарантованих обсягів лишився незмінним.

"Тариф встановлював регулятор на підставі європейських правил", - заявив Коболєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168067
 
   
 Топ коментарі
 
шо кацапа,не любишь коболева? Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 976ну правильно,он неплохо твой прёмгаз общипал...
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Кобалєв герой. Бо США зробило всю роботу. Однак премію отримає Кобалєв. Певно за коментарі.
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наши деньги безбожно 3,14zдел мальдивский барыга!!! с подбарыжниками типа "коляхарошийпарень", свинарчуками, гонтаревыми, коболевыми! сейчас эти деньги снова 3.14sтят! но уже "парни с нашего двора", не в таком количестве, без ведома Зе, но 3,14sтят!!! обратил внимание на распил участков под газодобычу!!!
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ага и дира в бюджете 70 лярдов опять виноват какойто барига )))))
зедрочерам все мерещится мальдивский барига )))
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зеленскІй, дубінськІй, пальчевськІй, каломойськІй и проч. Ж2 п#здили при Порошенку, не даючи йому розбудовувати вільну незалежну Україну і п#здять вже після нього з потроєною силою!
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Коли ви вже почнете поважати українців, а не заздрити і не принижувати. Наче ви на його місці краще б все зробили
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Він краще зробив у першу чергу для себе, за це я маю його ще і поважати...?
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чого б це кацап,та й почав українців поважати?
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он лично будет пердеть в трубу что било 75млр?
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не.думаю вы всеми 140 млн...бо в новом году кушатки все равно хотецца будет Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 9145
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Наче ви на його місці краще б все зробили
Нет, мне 25 млн дол за работу, которую чел обязан делать по должности, никогда не получить.

Если серьезно, то всё сделали Штаты: затягивание Данией выдачи разрешения, иски Польши против Опал, затягивание запуска Болгарией своего куска трубы (сербский уже готов), угрозами заставили шведов прервать прокладку СП-2.
Что из этого в борьбе за загрузку своей ГТС сделала Украина? Ничего.
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У кожного своя справа і вони її виконали разом, кожний на своєму місці. І поки демократичний світ разом, хай московіти із своїм "раздєляй і властвуй" хоч подавляться
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поки демократичний світ разом,
Например, всегда и во всем, особенно по СП-2, Германия и Штаты. Редкостное единство.

Мы на одном глобусе живем?
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На одному, просто ви песиміст, а я оптиміст
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До речі, заздрість вам не личить. Посміхайтеся і світ стане навколо кращі.
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Какую "всю работу"?!Задача Америки заместить российский газ своим. Как США расценят шаг Украины ещё неизвестно.
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Как США расценят шаг Украины ещё неизвестно.
Врядли Кобалев пошел на подписание контракта, не получив добро от Штатов.
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У американців нема такої мети як замістить мокшанський газ.
Все що вони роблять - не дають мокшанам шантажувати союзників за допомогою енергоносіїв.
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Виявляється Академік Черський проходить в Находці модернізацію і ремонт ПЛАНУЮТЬ завершити в 2020 році. Ми знаємо, як мокші планують і коли завершають. Так що земний уклін янкі і датчанам, 2020 по газу проскочимо.
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Так що земний уклін янкі і датчанам, 2020 по газу проскочимо.
Верно, хотя датчане - только исполнители. Вопрос - что дальше? Ведь за транзит газа за последние 10 лет получили 40-50 дол миллиардов, и где они? последние годы укр ГТС получала только треть от необходимого, остальное - неизвестно куда.
Так что - что будет через 5 лет с укрГТС?
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Когда будет, тогда и говори. А то ты заранее премию выписывал и сейчас тоже за ранее "какой я молодец".
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Транзит газа в 2020 году может составить 75 млрд кубометров, - Коболев. Может составить, а может и не составить. Так как с зебилами всегда выходит худший вариант - значит не составит
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По опыту запуска Голубого Потока и СП-1 в первый год прокачка незначительная, на полную мощность трубы выходили через неск лет. Так что прачка через укр ГТС 70-80 млд в 2020 и 50-60 в 2021 - весьма вероятна.
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Голубий потік забезпечив додаткові поставки газу, потреба в яких росла поступово, а ТП, ПП-2 - чисто "обхідні".
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Основну затримку запуску "обходу" дають газопроводи-виводи по території ЄС.
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РЕАЛЬНО УСІ ОТРИМАЮТЬ ДРУГУ ЧАСТИНУ ПРЕМІЇ 50%. Тобто мама таки буде щасливою.
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А может и не может...все зависит от длины языка зели!
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ПНХ, СОЕВЫЙ УБЛЮДОК КОБЕЛЁВ! ПОД ЮБКУ К СВОЕЙ МАМАШКЕ !
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шо кацапа,не любишь коболева? Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 976ну правильно,он неплохо твой прёмгаз общипал...
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ПНХ, 73%ВІДСОТКОВИЙ ЗЕУБЛЮДОК КОБЕЛЁВ! ПОД ЮБКУ К СВОЕЙ МАМАШКЕ !
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как это отразится на твоей зарплате рыжая вошь ????
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И чему радуется? Тому, что опять крепко на игле сидеть? Рано или поздно транзит кончится, давно пора отвыкать от халявных денег.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 1 ч.1 час назад

Нелох позвонил ***** и поздравил с Новым Годом. Представляю как сейчас ржут в Кремле: "Мы их шестой год убиваем, аннексировали Крым, Донбасс кровью залили, а клоун нам звонит и с Новым Годом поздравляет!"

Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5303
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Справжнім свідомим українцем є лише той, хто вважає кляту московію одвічним і головним ворогом українського народу. І не тільки вважає так зараз, але вважав так ЗАВЖДИ, тобто і до 2014 року!
І лише такі Українці мусять керувати державою!
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Какой транзит газа Кабель!? В ЕС все хранилища заполнены газом под 100%, цена газа падает(уже 130 долл.), плюс теплая зима...
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Что потеряла Украина: АМКУ простил «Газпрому» $7,4 млрд штрафа за монопольное поведение на рынке. Соответствующий документ подписал Кабмин Алексея Гончарука;«Нафтогаз» отказался от иска против «Газпрома» на сумму $12,25 млрд;Через Украину на весь период (в течение 5 лет, кроме 2020 года) будут поставлять минимально необходимый для существования ГТС объем газа - 40 млрд куб.м.
Что получила Украина: Россия выплатила $2,9 млрд по уже выигранному иску в Арбитраже;Газотранспортная система продолжит работать, хотя объемы газа, которые через нее проходят, будут снижаться.
В России соглашениями довольны...
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І вся прибиль мимо собачого рота((( Песики страдають...пороховата кидається лайном у людей...))))
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Соглашусь наверное с господином Коболевым. Но все же думаю, поменьше, за счет теплой зимы и накопленных запасах в хранилищах. Ну и вторую нитку ТП не стоит сбрасывать со счетов
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у меня только один вопрос : Какая стоимость транзита 1000 кубов газа в контракте ??
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ЦЕ ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ!!! ЯК І РАНІШЕ!!! Лохторату по губах і бороді, а в рот одне гівно!
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Стране почти писец ,в экономическом плане а цензорята все пиписками меряються ,чей кумир их меньше обворовал .
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Всих "кумірів" послав НХ!!! Одна гнида змінює іншу! Де добре підтримаю, де ні мовчати не буду!
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Сегодня Да,а "Завтра"?,когда Северный поток заработает на полную
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Впервые за последние 10 лет Беларусь и россия (кацапстан/москальщина) не смогли договориться по поставкам газа в Беларусь и не подписали газовый контракт! Прям сейчас, за несколько часов до НГ - Лукашенко дал команду прекратить переговоры с мокшанами и в срочном порядке найти альтернативные пути поставок газа в Беларусь).
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Да цену он себе набивает, не первый раз такие у него истерики, а потом кацапы ведутся на его манипуляции.
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Команду то он дать может. Но где у него альтернативные варианты поставок?
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oni ocen mnogo zakupajet gaza 20 miliardov kub metrov,jesli mense byli bi alternatyvi.Da i vse trubi u nix gazprom kupil
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65-40-40-40 до 2024 года. Вот это то, чем гордятся, почему-то больше всего и президент, и премьер. Серьезно? Простая арифметика. Есть трубопровод "Северный поток". Не 2, а 1. Или кто-то думает, что "2" это для красоты придумано? Эти трубопроводы идут параллельно. Отличие только в точка входа и выхода. А теперь считаем. Пропускная способность "1" - 55 млрд куб., проектная пропускная у "2" - 55 млрд куб. В сумме - 110 млрд. Пропускная способность украинской ГТС - 140 млрд. куб (это максимум, столько было прокачано в 1996 году). В этом году транзит по украинской трубе составил около 90 млрд. Нетрудно подсчитать, что вся потребность Европы в газе, это плюс-минус 140 млрд в год. С учетом того, что "Северный поток-2" достроят не в 2020 году (это в РФ понимают и именно поэтому объем транзита через Украину в следующем году 65 млрд), то вторая по мощности и протяженности в Европе украинская ГТС, которая сама может пропустить через себя весь требуемый Евросоюзу газ, через два года будет жалким дополнением к двум "Северным потокам". И через нас будут прокачивать газ по остаточному принципу. И те 40 млрд, которые мы будем прокачивать это, ***, совсем не победа, а просто тот минимум, который РФ вынуждена прокачивать через нас, поскольку пропускной способности двух "северов" вместе взятых просто не хватает для обеспечения потребности ЕС. В чем победа? В том, что вам дали то, что и так дали бы - веди НАК переговоры или не веди.
Команда президента Зеленского мне напоминает детей в песочнице. Все что им не покажи, всему рады. Не понимают двойного дна простых предложений. Янукович такой же был. Вот только он бабки для себя еще тырял, а тут, похоже, на идеализме разводят. Ну или тыряет кто-то другой.
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В чем победа? В том, что вам дали то, что и так дали бы - веди НАК переговоры или не веди.
То, что вы написали, было ясно ещё в 2010 - начало строительства СП-1. После появления планов на Южный поток и СП-2 должно быть ясно даже идиотам. Но всё надеялись, что само рассосется.



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Відновлення планів добудови ПП на ще 2 гілки підозріло співпало з судовими обмеженнями видобутку Гронінгена Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 1112
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Чому кацапи забувають про те, що проектну пропускну здатність треба поділити навпіл, відповідно до Європейських правил. Відповідно, всі ваші розрахунки годяться лише для дебілоідів з Московії.
Але якщо все ж таки орієнтуватись на Ваші розрахунки, то 140-(55+55)/2=85 млрд. куб. - саме стільки залишається на Українську ГТС. Це якщо не брати до уваги можливий форс-мажор на нових газогонах, і якщо колись, в осяжному мабутньому, СП-2 таки добудують.
А можно ще з Туркменією чи Казахстаном домовитись про транзит чи закупівлю в них газу. Чи Московія, за звичкою, буде забороняти транзит чужого газу через свої газогони?
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Не шукай сложные ответы,на сложные вопросы.Для москалей прибыль 10%,це тебя унизили и опустили Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3501
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Не знаю чем москали думают...Но,будь я на месте москалей,я б взорвал укр.гтс и бюргерам,ничего больше не оставалось,як достраивать СП 2,бо украинская гтс взорвана.А потом,ще подгонял бы фрицев.Арбайтен дойчи арбайтен.Не для нас рашиков строите,а для себя.
И бюргеры закусив бульдожий намордник,як лошадь удила,начала б достраивать,щоб конвеер мерсов для лаптеногих не останавливлся
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На Балтике масса старьіх мин на дне после двух мировьіх войн , не пугай .
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Та,шо мне пугать?!Як,що Пуйло не в бизнесе,а в истории совковой утоп?Тут никакая подводная лодка всплыть не поможет.Включая мины
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Ну вони так і зробили за допомогою Юлі у 2009 - там навіть підривати нічого не знадобилось
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Шутишь?Юляха выбила Фирташа с Росукрэнерго.Фирташ,це сегодняшний Медведчук.А теперь уяви степень унижения,когда её Фирташ нагнул и отправил на поклон в Мордор Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7899
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, 31 декабря 2019
Белоруссия отказалась от российской нефти





Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4580

Александр Лукашенко

Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Белоруссия прекратит переговоры с Россией о поставках нефти и будет искать альтернативные источники получения топлива. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
В частности, глава республики поручил завозить нефть из портов Балтии и организовать альтернативные поставки по нефтепроводу «Дружба».
Ранее во вторник, 31 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что странам не удалось договориться по поставкам топлива.
Отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Белоруссию с 1 января 2020 года, Песков ответил, что риски преувеличивать не стоит. «Такие апокалиптические сценарии мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен», - заключил пресс-секретарь. Срок действия контракта на поставку в Белоруссию природного газа истекает 31 декабря 2019 года.
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Не актуально.Бо Крым не вяжется с трубой.Ну и т.п. Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3997
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*....а может и 75....*. Я тоже может и два раза смогу в 2020г. Но виагру с собой уже беру. На всякий случай.
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Что при Порошенко Коболев греб миллионы, что при Зеленскому. Ну очень выгодно оказывается перепродавать газ в Украине.
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