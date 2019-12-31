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 На Новий рік і Різдво вхід на 5 центральних станцій столичного метро можуть обмежити, - КМДА

31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоків забезпечать короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота" на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

Також можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" і "Майдан Незалежності".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168064
 
 
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Це коментар у групі підтримки зе. Чи можливо з цим скот@м жити в межах однієї Держави?

На Новий рік і Різдво вхід на 5 центральних станцій столичного метро можуть обмежити, - КМДА - Цензор.НЕТ 5448
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В Харькове под НГ мотросящий дождик,пока солнце,а после полуночи -снежок!Всех с наступающим 2020!Победы в новом году!
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В домі ніч. Навколо тиша...
Тільки хитра сіра Миша
Прогриза тихенько дірку,
Щоб наповнить власну нірку.
Хай поможе їй Всевишній
Так примножить свої статки,
Щоб водилися не миші, а доходи і достатки!
В сейфах - злитки, в погребах - вино і сало.
Щоб у хаті і коморі те, що треба, те й стояло!
День за днем, і крок за кроком...
З новим щастям, З Новим Роком!
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