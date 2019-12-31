 На Новий рік і Різдво вхід на 5 центральних станцій столичного метро можуть обмежити, - КМДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.
Також можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" і "Майдан Незалежності".
Тільки хитра сіра Миша
Прогриза тихенько дірку,
Щоб наповнить власну нірку.
Хай поможе їй Всевишній
Так примножить свої статки,
Щоб водилися не миші, а доходи і достатки!
В сейфах - злитки, в погребах - вино і сало.
Щоб у хаті і коморі те, що треба, те й стояло!
День за днем, і крок за кроком...
З новим щастям, З Новим Роком!