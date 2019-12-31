 На Новий рік і Різдво вхід на 5 центральних станцій столичного метро можуть обмежити, - КМДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

Також можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" і "Майдан Незалежності".

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