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Все про:гральний бізнес (121) Гончарук_Олексій (427)

 Повторимо "сеанс переконання", - Гончарук не відкидає можливості проведення нового рейду щодо закриття гральних закладів

Закриті напередодні нелегальні гральні заклади почали "піднімати голову". Після нового року правоохоронці можуть повторити рейд.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр зазначає, що деякі нелегальні гральні заклади "почали піднімати голову".

"Ми це бачимо, я думаю, що після нового року ми, можливо, повторимо "сеанс переконання".

За словами Гончарука, в уряді не бачать масового повернення гральних залів і контролюють ситуацію щодня.

"Просто хтось ховається, хтось якимись табличками завісив ці вивіски і намагається приховати, що вони продовжують роботу. Хтось домовився з місцевими правоохоронцями. Рано чи пізно це все припиниться і до всіх дійдуть руки", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

Також Гончарук закликав українців повідомляти про всі працюючі гральні заклади, яким вдалося сховатися від поліції.

Читайте також: Гончарук закликав громадян повідомляти про нелегальні гральні заклади на урядову гарячу лінію 1545

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168058
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, у вас вообще мозги есть? Повторим "сеанс убеждения", - Гончарук не исключает возможности проведения нового рейда по закрытию игорных заведений - Цензор.НЕТ 9631
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Зебилы...и мозги...это не совместимо...
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пост Наталі Королевської.
Наталя - народний депутат України і заступник голови комітету у справах ветеранів.
Ще раз.
Це пише... Заступник ГОЛОВИ комітету ВР у справах ВЕТЕРАНІВ !!!!!!!



Повторим "сеанс убеждения", - Гончарук не исключает возможности проведения нового рейда по закрытию игорных заведений - Цензор.НЕТ 3275

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Надо сперва, с игральными заведениями разобраться...Через годик-другой ,и до таможни черёд дойдёт...Промышленность, то на издыхании находится..Её уже не реанимируешь..Реально ,правящие робята, ситуацию понимают.. Повторимо "сеанс переконання", - Гончарук не відкидає можливості проведення нового рейду щодо закриття гральних закладів - Цензор.НЕТ 6164
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Промишлєнность унічтожєна повністю. Бюджет проїли. Землю продали проклятим піндосам. В Ураїні голод, холод і доллар посто.
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да уж прижали хвосты порохосвиньям.....визжат от безисходности как крысы...ну ничего оставшиеся 4% это пыль!
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Сікоко сікоко за комірець вже влили? Повторимо "сеанс переконання", - Гончарук не відкидає можливості проведення нового рейду щодо закриття гральних закладів - Цензор.НЕТ 9318
Кому кому прижали? Гокам, металургам, табачним виробникам, Укрспірту?
І ви певні що то 4% від бюджету? Чи то все порохоботське?
Вибачте забув що зебілятко. Ходіть ... здорові. Попросіть у діда
Мороза розума. Поки не зупізнились назавжди. Повторимо "сеанс переконання", - Гончарук не відкидає можливості проведення нового рейду щодо закриття гральних закладів - Цензор.НЕТ 9318
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Пусть лучше повторит цифру дефицита бюджетных выплат хотя бы на ближайший месяц. Такой небольшой(миллиардов на 60) сеанс убеждения для зебилов. Они будут рады. Правда они не понимают, о чем речь. Но это уже другой вопрос. С Новым Годом, зебилье.
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тобто це рейд ?
одноразовий,і не всюди ?

не закриття ? Повторимо "сеанс переконання", - Гончарук не відкидає можливості проведення нового рейду щодо закриття гральних закладів - Цензор.НЕТ 2110
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Прікол. Або Гончарук такий самий дебіл, як і Мілованов, або він співає "арію дебіла". Весь нарко і ігорно бізнес під Аваковим(це, якщо мафію ДАІ не згадувати). А Гончарук стукає собі в груди і маше саблею. Цей фокус всі давно знають, Гончарук! Тобі ніхто аплодувати не буде!
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Конкуренты закрыты. Авакова клубы после 18 января открываться работать в закрытом режиме, выкуси лол.
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Ось, воно як... Виходить, що це звичайна конкурентна боротьба? А я думав, що Аваков хотів врятувати ігрозалежних і їх сім'ї. Виходить, що це далеко не так...
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И каким образом у монобольшинства не получилось проголосовать за легализацию игорного бизнеса??? Наверное это было сделано для оправдания передела игорного бизнеса, который начался сразу после неголосования и который мы наблюдаем сейчас. Но неужели этого хотели избиратели зеленского?
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Та я вас умоляю, к чему эти нелепые телодвижения с рейдами? Возьмите за жабры собственника этого нелегального бизнеса некоего Арсена с погонялом дон Арсен Харьковский и МВДэшно-Рюкзачный, и всё таки закроется практически автоматически.
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Чем ещё отвлечь внимание украинцев от коррупции, заоблачных тарифов и нищеты? Может зелёным полудуркам в космос слетать без скафандров?
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Зашёл, почитал комментарии порохоботов, посмеялся и ушёл " Элита нации" не меняется Повторимо "сеанс переконання", - Гончарук не відкидає можливості проведення нового рейду щодо закриття гральних закладів - Цензор.НЕТ 2248
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