 Повторимо "сеанс переконання", - Гончарук не відкидає можливості проведення нового рейду щодо закриття гральних закладів

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр зазначає, що деякі нелегальні гральні заклади "почали піднімати голову".

"Ми це бачимо, я думаю, що після нового року ми, можливо, повторимо "сеанс переконання".

За словами Гончарука, в уряді не бачать масового повернення гральних залів і контролюють ситуацію щодня.

"Просто хтось ховається, хтось якимись табличками завісив ці вивіски і намагається приховати, що вони продовжують роботу. Хтось домовився з місцевими правоохоронцями. Рано чи пізно це все припиниться і до всіх дійдуть руки", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

Також Гончарук закликав українців повідомляти про всі працюючі гральні заклади, яким вдалося сховатися від поліції.

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