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 Події, За кордоном
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Все про:Камерун (3) корабель (663) пірати (33) викрадення (377)

 Пірати напали на танкер біля берегів Камеруну, серед викрадених моряків - українець, - Maritime Bulletin

30 грудня пірати напали на танкер Happy Lady і викрали 8 членів екіпажу, серед яких один українець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Maritime Bulletin.

Танкер Happy Lady зазнав нападу близько 23:00 30 грудня на південному заході Лімбе, Камерун, де танкер стоїть на якорі з кінця листопада.

8 із 28 членів екіпажу було викрадено, серед них 5 греків, 2 філіппінця і 1 українець.

Крім того, цього ж дня пірати напали ще на два кораблі біля Камеруну - Drogba та Vinaline Mighty. Атаки були відбиті нігерійськими збройними групами безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має активізувати зусилля у боротьбі з піратством і підробками, - ЄС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168056
 
 
 Топ коментарі
 
На кого будем менять этого пленного?
Предлагаю на портнова и зеленского.
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На порошенка и тебя - как раз по цене этого моряка будет...
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На кого будем менять этого пленного?
Предлагаю на портнова и зеленского.
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На порошенка и тебя - как раз по цене этого моряка будет...
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Ты свою цену назови.
Бот копеечный.
Попривыкали оцениватели.....
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Как самокритично! Видно, что ты истинный порохобот...
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Так понятно что ты всех оценил от порохоботов до лугандонских водителей.
Себя правда забыл...
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А якщо на Порошенко і awgyr?
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кому эти два куска дерьма нужны? сивоху можно хоть в национальной кухне использовать... Пірати напали на танкер біля берегів Камеруну, серед викрадених моряків - українець, - Maritime Bulletin - Цензор.НЕТ 2406
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Гавно не выветришь - все равно вонять будет..
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Да Вы шо,на открытие водного канала в Крым.
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Опять кацапы набирают пленных для обменного фонда .Пираты напали на танкер у берегов Камеруна, среди похищенных моряков - украинец, - Maritime Bulletin - Цензор.НЕТ 3536 Ну и кого теперь будете менять после того как всех кацапов и подкацапников выпустили?
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Это не кацапы это пираты.
Разница между ними в том что у одних есть ядереая бомба,а у других нет,отсюда и отличие в статусе.
Одних международное сборище таких себе а ля виборцив зеленой сопли считает преступниками,а других уважаемыми членами совбеза ООН с правом вета.
А потом значит пишут резолюцию _ констатацию что де мешает обмен установлению истины и наказанию виновных.
Ой йой йой... а кто это сделал?
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А те що в 21 ст існують пірати, які особливо не ховаються, нікого не дивує?
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Судя по методичкам порохоботов и в этом виноваты зебилы.
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Я этого не говорил, это у порхоботов во всем виноваты зебилы, а порох белый и пушистый.
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А у зеботов кто виноват?
То что ты об этом не говорил это понятно....
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Надеюсь это не Андрей Шевченко?

прикол в том что пулемет нельзя поставить, запрещено, а вот нанять охрану за 100500 евро - пожалуйста. владельцы суден жлобятся от этого. иногда отбиваются морячки от негров бутылками и брандспойнтами аж Пірати напали на танкер біля берегів Камеруну, серед викрадених моряків - українець, - Maritime Bulletin - Цензор.НЕТ 746
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Андрій з поляками працює, а не з греками.
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А, ок.(бросається жерти за здоров.я Андрія) Пірати напали на танкер біля берегів Камеруну, серед викрадених моряків - українець, - Maritime Bulletin - Цензор.НЕТ 9617

в принципі кулемет, РПК мона на судні мати, а потім викинути, після проходження небезпечної зони. нігери ще на підході спіймають пару черг і точно передумають атакувати(х.з., а може там у них взвод "блеквотера", чи як там воно зараз зветься)
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Отдайте им Бо-бу, советника Зе-бы! Он: 1) вылитый камерунец, только ******** очень 2) после этого пиратства камеруна уйдут в историю: у них просто начнется нравственный дегенеративизЬм!
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Пираты всегда захватывают людей только с целью выкупа, но слуги народа зажмотят деньги на выкуп и скорее всего его там просто в плену и убьют
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Деньги да.
Деньги нельзя отдавать это святое.
Может они беркутами возьмут?
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я ж не говорю - выкупить. Я говорю - поменять. 1) опыт (хе-ровый, правда и позорный) есть 2) бо-бу вернут через неделю С ПРОЦЕНТАМИ! - 100% дело говорю!
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Зеленский- путлеровская подстилка.Ватная мерзость на троне.
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Ну, судя по налогам, что платил Бубочка, он нищеброд. А всем зеботам перед выборами втирали "Успешный бизнесмен, его жена даже не помнит им принадлежит вилла в Италии, или им ее Порошенко подкинул..."
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Сподіваюсь не Андрій, там наче поляки.
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Ніби в Сомалі піратів висікли до ноги. Свої ж нігери з калашами, тільки під виглядом урядових сил.
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В Сомали 50 млн баксов + 1000 наемников и один месяц работы. Результат - все прекратилось.
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Пірати нігерійські. Камерунці такою фігньою не промишляють. А нігерійці у Гвінейській затоці біля Лімбе і Дуали бушують. Камерун, наче грозиться розвивати берегову охорону, і бабла нормально освоїли на це діло, але був я на їх базі берегової охорони - все досить убого. Поки набагато більше ресурсів у них йде на боротьбу з англомовними повстанцями сепаратистами.
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И что сделало Государство Украина? Правильно, ЗАСКАВЧАЛА. И усё.
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Куди ж подітися нещасним українським морякам, коли українська влада за 28 років знищила свій морський флот при наявності кількох потужних суднобудівних заводів. Тільки в Миколаєві їх було аж три. Бо були президенти, втім, не було державників, окрім Порошенка, але він мусив боронити державу від російсько-фашистських окупантів.
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Просто мистика какая-то. Откуда пираты узнали, что именно на этом корабле плывёт украинец?
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Віддайте їм Стефанчука і Сивохо. Такі розхарчовані свинарчуки, що пірати всією бандою наїдяться Пірати напали на танкер біля берегів Камеруну, серед викрадених моряків - українець, - Maritime Bulletin - Цензор.НЕТ 1859
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Вроде поразгоняли одно время всю эту плесень пиратскую, в основном силами Black waters (не помню, как они сейчас правильно называются). И опять все повылезали. Плохо
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Н й х... з ним, його ,туди, не посилали!!! Його пробленми! Чи ***** мінятиме на нашу територію Пірати напали на танкер біля берегів Камеруну, серед викрадених моряків - українець, - Maritime Bulletin - Цензор.НЕТ 3627
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А что, пираты не люди ? Новый год как-никак, самое время оттянуться.
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Романтики с больших водных просторов.Потом станут губернаторами островов и будут заведовать офшорами Пірати напали на танкер біля берегів Камеруну, серед викрадених моряків - українець, - Maritime Bulletin - Цензор.НЕТ 1385
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Прилітає гамериканська експедиція на Місяць, всі радіють. Аж тут несподівано з неба з неймовірним скрегітом спускається щось подібне на підводний човен синьо-жовтого кольору і звідти виходять три чолочка.
Американці:
- Ви хто?
- Ну я - Микола, це мій кум Петро, а це мій зять Степан.
- А що ви робите на Місяці?
- На заробітки приїхали!
- Як, на заробітки на Місяць?
- Та яке на місяць, мінімум на півроку!!!
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