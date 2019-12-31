 Пірати напали на танкер біля берегів Камеруну, серед викрадених моряків - українець, - Maritime Bulletin

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Maritime Bulletin.
Танкер Happy Lady зазнав нападу близько 23:00 30 грудня на південному заході Лімбе, Камерун, де танкер стоїть на якорі з кінця листопада.
8 із 28 членів екіпажу було викрадено, серед них 5 греків, 2 філіппінця і 1 українець.
Крім того, цього ж дня пірати напали ще на два кораблі біля Камеруну - Drogba та Vinaline Mighty. Атаки були відбиті нігерійськими збройними групами безпеки.
Предлагаю на портнова и зеленского.
Бот копеечный.
Попривыкали оцениватели.....
Себя правда забыл...
Разница между ними в том что у одних есть ядереая бомба,а у других нет,отсюда и отличие в статусе.
Одних международное сборище таких себе а ля виборцив зеленой сопли считает преступниками,а других уважаемыми членами совбеза ООН с правом вета.
А потом значит пишут резолюцию _ констатацию что де мешает обмен установлению истины и наказанию виновных.
Ой йой йой... а кто это сделал?
Не темни.
То что ты об этом не говорил это понятно....
прикол в том что пулемет нельзя поставить, запрещено, а вот нанять охрану за 100500 евро - пожалуйста. владельцы суден жлобятся от этого. иногда отбиваются морячки от негров бутылками и брандспойнтами аж
в принципі кулемет, РПК мона на судні мати, а потім викинути, після проходження небезпечної зони. нігери ще на підході спіймають пару черг і точно передумають атакувати(х.з., а може там у них взвод "блеквотера", чи як там воно зараз зветься)
Деньги нельзя отдавать это святое.
Может они беркутами возьмут?
Американці:
- Ви хто?
- Ну я - Микола, це мій кум Петро, а це мій зять Степан.
- А що ви робите на Місяці?
- На заробітки приїхали!
- Як, на заробітки на Місяць?
- Та яке на місяць, мінімум на півроку!!!