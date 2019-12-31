 Пірати напали на танкер біля берегів Камеруну, серед викрадених моряків - українець, - Maritime Bulletin

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Maritime Bulletin.

Танкер Happy Lady зазнав нападу близько 23:00 30 грудня на південному заході Лімбе, Камерун, де танкер стоїть на якорі з кінця листопада.

8 із 28 членів екіпажу було викрадено, серед них 5 греків, 2 філіппінця і 1 українець.

Крім того, цього ж дня пірати напали ще на два кораблі біля Камеруну - Drogba та Vinaline Mighty. Атаки були відбиті нігерійськими збройними групами безпеки.

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