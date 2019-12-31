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 Від початку доби найманці РФ вогневої активності не проявляли, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку поточної доби не порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 випадків порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 30 грудня збройні формування РФ двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Один військовослужбовець зазнав поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнених з полону військовослужбовців доставили до Головного військового госпіталю, де вони пройдуть медобстеження, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168054
 
 
 Топ коментарі
 
Вже бухають. Нажруться і почнуть шмаляти.
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Зеля уже пообещал куйло по телефону особый статус лугандонии,пока будет тихо.
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Вже бухають. Нажруться і почнуть шмаляти.
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Зеля уже пообещал куйло по телефону особый статус лугандонии,пока будет тихо.
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Это - на 23 февраля. Своему кумиру, ЗАЩИТНИКУ и чму мачу
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Нет,на это не пойдёт даже зелёный предатель Украины.
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Предатель пойдет на все, наша задача не дать ему это сделать.
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Давай по правде.То что он УЖЕ сделал отпустив террористов,цемаха и убийц Майдана,а никто не вышел......то ничего не будет.Какие могут быть дальше причины,чтобы вышли? Признания Крыма-так это кацапы и просить не будут именно от Украины и Зели.
Тем более я со дня разгона студентов(сами от холода уже расходились,а их зачем-то бить начали для продолжения Майдана) считал,что всё это москальский сговор с Януком.Им нужен был его ПОБЕГ.А дальше песня хунта пришла к власти,госпереворот,нелегимная власть......и у банднровцев кража Крыма.Всё ведь так очевидно.А Герои Майдана просто инструмент достижения их целей.
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При Порохе можно было за Украину не беспокоиться,со всеми его минусами даже..Они есть у каждого.
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ще не вечір. 5-ро беркутят ще квасять, потім почнуть стреляти. Благо в нас же "лохануте перемирие"...
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мин обороны ещё не знает что для зели хло друг товарищ и брат.
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Читаю постоянно: "вчера.. сегодня ... нарушение режима прекращения огня..." и не понимаю: на кого эта мантра расчитана!?
или так: " надеюсь, очередное "нарушение прекращения" не отразилось на сегодняшнем телефонном разговоре двух пиделидеров?"
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Кабанця рік - славна мить
Хай же в ньому вам щастить.
Море сміху я бажаю,
Й з Новим роком вас вітаю!
Всім бажаю довго жити,
Кабанчика приручити,
Сніжок на вулиці хрустить,
Хай вам у всьому пощастить!
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у наёмников рф по сахалинскому времени уже новый год наверное. Буряты бухают.
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Интересно много ли в Украине захотят смотреть новогоднее поздравление от 42 летнего Янелоха?
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Может послушать эту гнусавую крысу захочет тот, кто уже к этому моменту накидается и захочет проблеваться
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Выберите у себя во Львове в Президенты Пашинского или Фарионшу и слушайте их новогодние поздравления.
А Украинцы будут слушать Зеленского, которого выбрали. И который спас газовый транзит, спас людей, принес стране уже миллиарды долларов. Последний транш - 3 миллиарда нахаляву, а не в кредит.
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Забыли спросить ватного ольгинского мудака пишущего из-под британского прокси!
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Не кажіть що мені робити і я не буду казати куди вам йти .
Шо Шо ? Любитель халяви, про які гроші баєш? Про ті що відсуджені при Порошенко?
Зебільчик
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Прогнозовано, що після розмови Зе з ****** припинилися обстріли. Але це триватиме не дуже довго.
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Мабуть триватиме стільки, скільки тривала телефонна розмова.
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Шлем Зеленского@Shlemofondo27
Каждый день я слышу шум прилетов на Светлодарке. Но о замесах там никто не сообщает, ни одно тн СМИ. Не хотят расстраивать электорат Бубочки? Постреляшки надоели?
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хочу привітати з новим роком тих, хто сьогодні замість бокалу шампанського триматиме в руці тепловізор і спостерігатиме за ворогом, і буде обінімати не кохану і діточок, а автомат.
дякую тобі, солдате!
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