 Від початку доби найманці РФ вогневої активності не проявляли, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 випадків порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 30 грудня збройні формування РФ двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Один військовослужбовець зазнав поранення.

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