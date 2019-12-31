 Чоловіка, розшукуваного за викрадення людей, затримано в аеропорту "Київ", - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
У пункті пропуску "Жуляни" затримали українця, якого правоохоронці Рівненської області оголосили в розшук за вчинення двох кримінальних злочинів: незаконне позбавлення волі або викрадення людини та порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Чоловік 1972 року народження прибув рейсом з Лондона. Під час прикордонного контролю на нього спрацювала одна з баз даних.
Затриманого чоловіка передали співробітникам Нацполіції.