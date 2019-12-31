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Все про:Держприкордонслужба (2356) Жуляни (38) затримання (3091)

 Чоловіка, розшукуваного за викрадення людей, затримано в аеропорту "Київ", - Держприкордонслужба

В аеропорту "Київ" ім. Сікорського ("Жуляни") затримали чоловіка, розшукуваного за викрадення людини і порушення правил безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Жуляни" затримали українця, якого правоохоронці Рівненської області оголосили в розшук за вчинення двох кримінальних злочинів: незаконне позбавлення волі або викрадення людини та порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Чоловік 1972 року народження прибув рейсом з Лондона. Під час прикордонного контролю на нього спрацювала одна з баз даних.

Затриманого чоловіка передали співробітникам Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аеропорту "Київ" скасовано три рейси, ще два десятки затримуються

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168053
 
   
 Топ коментарі
 
Если еще и убивал украинцев то точно отпустят. Обменяют на какого-то таксиста домбасянина. Слава зебилам которые разом это сделали..
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Что ЗЕ готовится к новому обмену?
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Твари место им на зоне -- пожизненно или на обмен в козлостан Чоловіка, розшукуваного за викрадення людей, затримано в аеропорту "Київ", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7852
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некисло щас за похищения людей платят: из Лондона товарисч...
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Твари место им на зоне -- пожизненно или на обмен в козлостан
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Если еще и убивал украинцев то точно отпустят. Обменяют на какого-то таксиста домбасянина. Слава зебилам которые разом это сделали..
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Спасибо пороху и порохоботам за судебную систему.
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С ручника снимись. Порох давным-давно не президент
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Так и я о том же, до сих пор не сидит, и деньги не вернуло в бюджет.
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Если не волонтёр, то отпустить под додписку о невыезде.
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Мужчина 1972 года рождения прибыл рейсом из ЛондонаИсточник: https://censor.net.ua/n3168053 При кловане все бандосы назад в Украину съежаются.
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Когда потроха и его подельников ахметку со свинарчуком арестуете.
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