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Все про:Зеленський (3977) обмін (601) Путін (3573) Офіс Президента (201)

 Зеленський і Путін телефоном обмінялися привітаннями і домовилися про узгодження нових списків на обмін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони привітали один одного з прийдешніми святами і проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб.

Про це в Telegram повідомляє Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що також глави держав привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні.

Під час розмови очільники держав також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають у Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.

"Сторони висловили сподівання на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський і Путін телефоном обмінялися привітаннями і домовилися про узгодження нових списків на обмін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168051
 
 
 Топ коментарі
 
Они теперь дружбаны...хуйло и подхуйловник...
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Они и были дружбанами... только самый упорото-тупорылый зескот этого не видел.
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це востаннє було стільки коментарів хто знає? Лох це не добрий знак для тебе зеленого Шрек ти наш безмізковий.
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Долго, ****. жидок выключался. Не хотел, падло с экрана слазить, шоб он сдох.
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Это рекордсмен,по длине языка в жопе клоунов. До гланд достает по всем веткам.
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