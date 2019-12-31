 Зеленський і Путін телефоном обмінялися привітаннями і домовилися про узгодження нових списків на обмін

Про це в Telegram повідомляє Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що також глави держав привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні.

Під час розмови очільники держав також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають у Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.



"Сторони висловили сподівання на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

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