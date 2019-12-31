 Медведєв про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ: "Усі питання врегульовано, взаємні претензії припинено"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, транзит російського газу через Україну продовжиться на умовах, які влаштовують усі сторони.

"Протягом значного часу Уряд Росії і ПАТ "Газпром" працювали над урегулюванням проблеми з Україною і в двосторонньому, і в тристоронньому форматі (тобто за участю Європейської комісії). Тепер усі питання врегульовано, взаємні претензії припинено", - зазначив він.

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".

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