 Мінімальний вік для прийняття до патрульної поліції знизили до 18 років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Львівської області.
"Новий рік - нові можливості! Тепер ще більше шансів до нас потрапити на службу! Тобі 18 років і ти відчуваєш, що можеш долучитися до змін на краще? Приєднуйся", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що з урахуванням тих, хто на лікарняному і у відпустці, в Києві бракує 50% патрульних поліцейських.
обязательно )))
"- Возьмите лучших из лучших!
- Лучшие из лучших зализывают раны…
- Соберите лучших из худших!..."
Зрештою - президент - шмаркля - логічно...
Минимальный возраст для получения водительских прав отличается в разных штатах, от 14 лет (в Аляске, Арканзасе, Айове, Канзасе, Северной и Южной Дакоте, Висконсине и Вайоминге), до 17 лет в Нью-Джерси. В большинстве штатов законы для начинающих водителей относятся к новичкам - подросткам, которые именуются «временными водителями», «младшими операторами» и др. В отличие от Австралии и некоторых провинций Канады, в США для начинающих водителей не существует дополнительных ограничений скорости, запрета управлять автомобилем с прицепом и др. Ограничения обычно касаются количества несовершеннолетних пассажиров, и времени суток.
От начинающих водителей младше 18 лет также могут потребовать пройти расширенное обучение. Некоторые штаты, например Нью-Йорк, могут требовать пройти обучение и от совершеннолетних начинающих водителей.
И при чем тут США или АВСТРАЛИЯ??? В УКРАИНЕ ПРАВА С КАТЕГОРИЕЙ В ВЫДАЮТСЯ ПОСЛЕ 18 ЛЕТ!!!
Так вот и не трындите!
здешнее большинство начинает отвечать до того, как поймёт смысл сообщения, на которое отвечает
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попробуй как-то обосновать тезис
и мы знаем что понты не помогут!!!
- отслужил срочную,
- имеет положительные характеристики,
- готов защищать народ Украины,
- знает законы и права граждан.
Или нет?
Есть желание власти, давно хотел поиздеваться на бабульками торгующими семечками ... - и вперед.
пора разрешать огнестрельное. Да только бандиты в погонах очкуют, что перевалят их, иже ******* мажорских отпрысков всей этой швали дорвавшейся до власти.
Свет идет бойся мразь
а менты-понты рехВорма свинохряка!!!!
Без проходження служби в ВСУ - яка нафіг поліція? То по "Жовтій газеті" набирайте, та тренуйте у Трускавці. Тільки не за мої гроші. Я, як полковник запасу "контори", буду посилати (чемно) у далекі краї т.я. заню їхні внутрішні накази та закон про МВС.
Зелені - ліки в аптеках України.
И всем нам он подарки прекрасные несет,
Откройте свои души и мысли, и сердца,
Пусть в них вольется радость, наполнив до конца.
Год Крысы пусть готовит сюрпризы каждый день,
Проблемы исчезают, а с ними - грусть и лень,
Идей, удач, успехов кружит вас хоровод,
Безоблачное счастье пусть каждый миг вас ждет.
Пусть планы и надежды вам не дают скучать,
Желаю целый год вам любить, творить, мечтать,
Желаю достигать вам побед, вершин, высот,
Пусть ждет вас самый яркий, прекрасный новый год!
Это как быть родителем, надо созреть, а юношеский максимализм приведёт к убийству и тюремному сроку
уже будучи 20-ти летним в карауле в армии чуть не стрельнул лезшего на меня в наглую деда.
до сих пор как вспомню, страшно становится - по глупости мог лишить человека жизни и себя занапастить.
При совдепии в райотделе работало меньше 10 рыл во главе с капитаном, редко майором и был какой то порядок.
Сейчас в райотделе больше десятка одних полковников!
Это ж как можно прокормить эту свору дармоедов?
этих пацанов он будет бросать под "молотовы" и снайперов добробатов
и это было правильно
К чему бы это???
( тех которых я знаю ) не хотят служить из-за шатких перспектив , дело Олийныка висит над каждым ( кроме руководства ) , беспредел судов , все это одталкивает многох
Багато ці менти-панти напрацюють, аж уявити страшно. А хоч якесь там тестування з психології чи визначення ступеню нормальності там передбачено?
увидел мусара , плюнь.