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Все про:Нацполіція (8736) патрульна поліція (968)

 Мінімальний вік для прийняття до патрульної поліції знизили до 18 років

На роботу до патрульної поліції почали приймати з 18 років. Раніше мінімальний вік для прийняття на роботу становив 20 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Львівської області.

"Новий рік - нові можливості! Тепер ще більше шансів до нас потрапити на службу! Тобі 18 років і ти відчуваєш, що можеш долучитися до змін на краще? Приєднуйся", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що з урахуванням тих, хто на лікарняному і у відпустці, в Києві бракує 50% патрульних поліцейських.

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Мінімальний вік для прийняття до патрульної поліції знизили до 18 років 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168048
 
 
 Топ коментарі
 
Прищаві шмаркачі стануть поліцейськими...
Зрештою - президент - шмаркля - логічно...
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давайте прямо с горшков с яслей....
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Бене с Аваковым уже не хватает верных псов?
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Тєкучка страшна. Реально працює половина патрульних. Як би хто до них не відносився, але чергувати часто добу через добу напевно важко. А тепер вже діючі мєнти проходять тестування на компютерах. Тричі не здав, і на вихід.
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12000 грн за очень трудную и смертельно опасную работу когда начальство просто сидит в кабинетах и получает десятки тысяч $ в месяц на взятках? Ну шо зебилы, есть ли среди вас желающие на такую работу? Мінімальний вік для прийняття до патрульної поліції знизили до 18 років - Цензор.НЕТ 6199
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Мы - старая милиция, работали без выходных за 2500 грн (100 долл на тот момент). Я, как и многие уволился с реформой, и счастлив. Так вот, кто раньше нас критиковал, сами попали в 2015 году в полицию, теперь они поняли что это такое, от чего и увольняются
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А чого беркутні кацапам віддали? Нехай би у патрульні йшли. Аваков такі потрібні будуть. Скоро. А якщо серйозно, то такої потужної і швидкої дискредитації власним же керівництвом не зазнавала ні одна структура.
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нет надо как порохня сливать людей пуйлу и торговать с лугандоном Мінімальний вік для прийняття до патрульної поліції знизили до 18 років - Цензор.НЕТ 2223
обязательно )))
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Я так розумію, пишеш з паралельної реальності? 😏
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Поэтому дадим возможность желающим закосить армию - сделать это?!)))
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Бене с Аваковым уже не хватает верных псов?
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Да вообще полицейских не хватает. Сейчас как в мультфильме:
"- Возьмите лучших из лучших!
- Лучшие из лучших зализывают раны…
- Соберите лучших из худших!..."
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Молодь не дуже розумна тому авякову підходить більше, як ті у кого вже сформовано щось типу життєвих принципів або не дай Боже ще і совісті...
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Прищаві шмаркачі стануть поліцейськими...
Зрештою - президент - шмаркля - логічно...
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Это полный пипец. Это чтобы легче было выращивать новый беркут? Как янычар, прямо с детства.Чтобы не думали и не умели принимать сознательные решения.
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Певно це гіпербола? Ви вважеєте що ЗЄ-йло утримається при владі десятиліття, щоб виросли зєлєнці?
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Ну, десятилетия и не нужны. А что в нашей стране невозможно?
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Ото дітвора почне турніри по стрільбі по консервах у лворах влаштовувати...
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зачем в армию идти в 18 если можно в полицию
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Давайте набирати патрульних у ясельній групі😊
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а пользоваться огнестргльным оружием со скольки лет? Или будут ходить с чупа-чупсами в кобуре?
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"В Украине водительское удостоверение дает право пользоваться транспортом класса B(автомобили) при достижении 18-летнего возраста." - то есть это будут водители без подготовки и стажа.
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І що? Ось як в США, наприклад. Чи ви бажаєте взагалі усі права давати лише "заслуженим" пердунам?

Минимальный возраст для получения водительских прав отличается в разных штатах, от 14 лет (в Аляске, Арканзасе, Айове, Канзасе, Северной и Южной Дакоте, Висконсине и Вайоминге), до 17 лет в Нью-Джерси. В большинстве штатов законы для начинающих водителей относятся к новичкам - подросткам, которые именуются «временными водителями», «младшими операторами» и др. В отличие от Австралии и некоторых провинций Канады, в США для начинающих водителей не существует дополнительных ограничений скорости, запрета управлять автомобилем с прицепом и др. Ограничения обычно касаются количества несовершеннолетних пассажиров, и времени суток.
От начинающих водителей младше 18 лет также могут потребовать пройти расширенное обучение. Некоторые штаты, например Нью-Йорк, могут требовать пройти обучение и от совершеннолетних начинающих водителей.
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Автокурсы берут учеников и не достигших нужного возраста. Главное, чтоб на момент сдачи экзаменов в ТСЦ на права с категорией В необходимый возраст - 18 лет был достигнут.

И при чем тут США или АВСТРАЛИЯ??? В УКРАИНЕ ПРАВА С КАТЕГОРИЕЙ В ВЫДАЮТСЯ ПОСЛЕ 18 ЛЕТ!!! Мінімальний вік для прийняття до патрульної поліції знизили до 18 років - Цензор.НЕТ 152
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как то возникла ассоциация с гитлерюгендом
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а могли бы служить в разведке, а могли бы играть в кино...
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это какое-то торпедировние потужной лиформы.
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Вы ЛИЧНО пойдёте в полицию работать?
Так вот и не трындите!
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ну как расскажи как сопливое в 18 лет,обеспечит порядок на улице,ну ск4ажем в следующем году в в туже новогоднюю ночь
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Они толпой, по 15-20 человек, будут ходить, со штакетами и пешком. Так как в силу малого возраста оружие и автомобиль им не положены.
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логика уж больно упрощённая. а если точнее, нет брезгливого отношения к тухлым аргументам
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Проблема не в аргументах. Проблема в том, что здешнее большинство начинает отвечать до того, как поймёт смысл сообщения, на которое отвечает...
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проблема с аргументами есть. употребляющих тухлятину просто быстро перестают воспринимать всерьёз.

здешнее большинство начинает отвечать до того, как поймёт смысл сообщения, на которое отвечает
--
попробуй как-то обосновать тезис
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мои прогнозы выполняются удивительно точно: от подобного рода "полемиста" нормальных аргументов не будет т.к. их не может быть в принципе.
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Отличительной особенностью дурака является его железная уверенность в собственной правоте по любому поводу. Это я пока не тебе, но советую подумать.
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какая прелесть. кто ты такой чтоб мне советовать? а? заруби себе на носу: вывести меня из равновесия у тебя кишка тонка. на меня действуют хорошо сформулированные аргументы. точнее, могут действовать. если в них действительно есть сила. но с формулировками у тебе тоже... кишка тонка... или с силой аргументов...
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В США даже в период Великой депрессии стать полицаем означало полное социальное падение... Хотя совкам не понять....
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ну счас там полиция поинтереснее - а тут она все падает
и мы знаем что понты не помогут!!! Мінімальний вік для прийняття до патрульної поліції знизили до 18 років - Цензор.НЕТ 3365
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МВС врятує тільки діджіталізація!
Мінімальний вік для прийняття до патрульної поліції знизили до 18 років - Цензор.НЕТ 3785
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Ох мля...! Там и так сцали хулиганов со штафетами..уговаривали по 30 минут а этих ещё и ******* начнут и стволы отбирать..Сцыкух туда побольше понабирайте по 18 лет на наши деньги..что б уже камерным петухам и джек пот сразу был Что б уже и по ********* надавали и ******* и ствол с машиной получили....****, до чего мы докатимся? Уже стреляли ведь в Днепре в убегающих копов ! Ещё не дошло что возраст должен быть в рамках от и до.Не выше и не ниже .И подготовку нужно купить у Израиля а не воровать бабло в одно хачевское рыло сраное! И отбор, и зарплата..И обеспечение. Что эти *********** делают уже в конце концов? Цель - чем хуже??
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А ви збільшість квоту на жінок до 90%, дегенерати. Понабирали малолітніх шльондр ростом 150 см в патрульні. Питається - на який ляд? Її перший же наркоман заламає і покаже де раки зимують. Що за дибілізм! Авакова треба різати за його реформи.
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😀 та давай те уже прям с роддома набирать...тех кого акушерка уронила...головой вниз...
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Этот контингент уже давно в мусарке...
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Давайте вже сосницьких з 13-річного віку набирати, чого там вже... Вік "бар міцва" настав - норм, дорослий вже ))
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Сдаётся,тут одно протянуто: у чинуши-папика СЫНОК-мажорик взошёл к возрасту и надо строить карьеру,а время смутное.Залезешь в политику-запятнан будешь нестабильной властью; рулить бизнес-опасно,на пороге 90-е в пуп дышат;за бугор-папику волновательно мотаться и бросить свой "бизнес" и приставить кого-доверять нужно на 100%,ну и т.д.А тут так можно и пропетлять.Дескать:страна нуждалась в ЗАЩИТЕ и мы-ГРУДЬЮ!!!Можем сесть на велосипед и готовы,даж,по волнам гнать Джеймс-Бондов. Так вот сынки парт-номенклатуры в Совке и пропетляли,тише воды,ниже травы,а сейчас рулят брыдлом и людей **********,кто знает цену их вложениям и прочим"героическим потугам".На этих ЩЕГЛОВ-внимание в первую очередь!!!!Даже в армии не служили!!Окуеть!Во,дожили!И мне-"Стоять!"
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Как по мне, так на оборот надо повышать возраст, и зарплату. А то к этим соплежуям ни кто ни какого уважения не проявляет.
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С 18 лет, если:
- отслужил срочную,
- имеет положительные характеристики,
- готов защищать народ Украины,
- знает законы и права граждан.
Или нет?
Есть желание власти, давно хотел поиздеваться на бабульками торгующими семечками ... - и вперед.
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Це пробивається дно дна..все лайно і так зосереджено в цієї установі, особливо ********* полюція...
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Ну так , бо в 20 молодь , як правило вже знаходить роботу за кордоном .
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вы им хоть приусы не давайте) у них стаж вождения 1 месяц на двоих. пусть в метро ездят или на великах
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мусора остаются мусорами. только далбаебы пойдут на этот доход. а именно они и нужны. по факту ********* становится меньше. Утро Сварога, Золотая эпоха Кали-Юги, ну вы знаете..
пора разрешать огнестрельное. Да только бандиты в погонах очкуют, что перевалят их, иже ******* мажорских отпрысков всей этой швали дорвавшейся до власти.
Свет идет бойся мразь
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Скоро после школы будут брать. Чтобы в армию не забрали...
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Подработка для студентов. А пиво им в атб продавать не будут.
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снова порохнятина на ветке Мінімальний вік для прийняття до патрульної поліції знизили до 18 років - Цензор.НЕТ 3079
а менты-понты рехВорма свинохряка!!!! Мінімальний вік для прийняття до патрульної поліції знизили до 18 років - Цензор.НЕТ 7539
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Отож - зебіли залишились тільки упороті. Мінімальний вік для прийняття до патрульної поліції знизили до 18 років - Цензор.НЕТ 8086
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Совсем охренели в патрульную службу с 18-ти.Эти молокососы в первую очередь встретятся с ядреными наркоманами,хулиганами и бандюками а стана их под нож.95-й квартал в патруль .
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Телок- сосок селфовых побольше,они порядок наведут
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ага школу закончил и сразу в стражи порядка. только незабудьте им тут же выдать служебную Тойоту, пистолет Форт с разрывными пулями, дубинку, шокер, смартфон с играми, наручники и коноплю (в лечебных целях). а учиться не надо! а на яух? итак все есть!
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Коли був перший набір в патрульну поліцію в Києві--конкурс був 17 чол на одне місце. Було відібрано кращих, з вищою освітою більше 60% , в основном ідейних і які хотіли змінити щось в нашому суспільстві. Пройшли курс навчання 4місяці де їх вчили канадці.американці. Цей генофонд-майже знищили,не тільки малими зарплатами а і відсутності реальних змін,та недоскональности законодавства. . Тому іідейні і кращі пішли,а зараз набираємо гнилу шмарклю. подумайте,чи може 18 річний і фізично і морально боротись з проявами насильства , чи має він достатньо знань,щоб адекватно вести себе з материми порушниками і просто дібілами.? Я говорю твердо --НІ.
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Зелені, чого ви там курите, чи нюхаєте?
Без проходження служби в ВСУ - яка нафіг поліція? То по "Жовтій газеті" набирайте, та тренуйте у Трускавці. Тільки не за мої гроші. Я, як полковник запасу "контори", буду посилати (чемно) у далекі краї т.я. заню їхні внутрішні накази та закон про МВС.
Зелені - ліки в аптеках України.
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2020-ый к нам мчится Новый год,
И всем нам он подарки прекрасные несет,
Откройте свои души и мысли, и сердца,
Пусть в них вольется радость, наполнив до конца.

Год Крысы пусть готовит сюрпризы каждый день,
Проблемы исчезают, а с ними - грусть и лень,
Идей, удач, успехов кружит вас хоровод,
Безоблачное счастье пусть каждый миг вас ждет.

Пусть планы и надежды вам не дают скучать,
Желаю целый год вам любить, творить, мечтать,
Желаю достигать вам побед, вершин, высот,
Пусть ждет вас самый яркий, прекрасный новый год!
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Коли був перший набір в патрульну поліцію в Києві--конкурс був 17 чол на одне місце. Було відібрано кращих, з вищою освітою більше 60% , в основном ідейних і які хотіли змінити щось в нашому суспільстві. Пройшли курс навчання 4місяці де їх вчили канадці.американці. Цей генофонд-майже знищили,не тільки малими зарплатами а і відсутності реальних змін,та недоскональности законодавства. . Тому іідейні і кращі пішли,а зараз набираємо гнилу шмарклю. подумайте,чи може 18 річний і фізично і морально боротись з проявами насильства , чи має він достатньо знань,щоб адекватно вести себе з материми порушниками і просто дібілами.? Я говорю твердо --НІ.
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перестреляют друг друга и окружающих к е@беням, поэтому до 21 года выдавать игрушечное оружие.
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В 18 давать оружие ...это перебор. (Опыт ношения табельного ствола 23 года) Армия другое, МВД это принятие решений в стрессовой ситуации, где вокруг простые люди, а не враги...
Это как быть родителем, надо созреть, а юношеский максимализм приведёт к убийству и тюремному сроку
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все правильно!
уже будучи 20-ти летним в карауле в армии чуть не стрельнул лезшего на меня в наглую деда.
до сих пор как вспомню, страшно становится - по глупости мог лишить человека жизни и себя занапастить.
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Этих дебилов не набирать, а сокращать раз в 10 надо!
При совдепии в райотделе работало меньше 10 рыл во главе с капитаном, редко майором и был какой то порядок.
Сейчас в райотделе больше десятка одних полковников!
Это ж как можно прокормить эту свору дармоедов?
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В западной Украине дармоеды идут в попы, а совсем тупые - в полицию.
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Авакову нужно пушечное мясо для грядущего Майдана -

этих пацанов он будет бросать под "молотовы" и снайперов добробатов
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в совке в милицию брали только после армии


и это было правильно
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Минимальный возраст для принятия в патрульную полицию понизили до 18 лет

К чему бы это???
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мао с 14 лет раздавал хунвэйбинам оружие и привилегии, пол-пот с 12 лет набирал "тигров" в свою "гвардию".
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Точно ! Реально с 14 бонабаку в муртазаки набирать нужно . Тогда мозги ещё не развитые , а всё остальное уже развивается в полный рост .самое оно .Мао был прав
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штыков не хватает у копов , а вот штабы забитые под завязку ( как в армии ) ,молодые люди
( тех которых я знаю ) не хотят служить из-за шатких перспектив , дело Олийныка висит над каждым ( кроме руководства ) , беспредел судов , все это одталкивает многох
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Да олийныку памятник поставить нужно .На улице дениса евсюкова ((
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Нужно брать в полицию до 70 лет, а то вон сколько бабок бездельничает по лавочкам
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Йохо!!! А якже колись необхідно було хоч якийсь стаж мати чи хоча б службу в армії?
Багато ці менти-панти напрацюють, аж уявити страшно. А хоч якесь там тестування з психології чи визначення ступеню нормальності там передбачено?
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В мєнти ідуть дєгєнерати-невдахи по життю!
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сйчас приезжали мусара и тупо закрыли дело. мусор он и в африке мусор.
увидел мусара , плюнь.
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