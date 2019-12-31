 Мінімальний вік для прийняття до патрульної поліції знизили до 18 років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Львівської області.

"Новий рік - нові можливості! Тепер ще більше шансів до нас потрапити на службу! Тобі 18 років і ти відчуваєш, що можеш долучитися до змін на краще? Приєднуйся", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що з урахуванням тих, хто на лікарняному і у відпустці, в Києві бракує 50% патрульних поліцейських.

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