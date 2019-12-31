 Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Ми ухвалили рішення, що дозволяє знизити суму в платіжках за тепло до 30%. До ініціативи долучилися вже понад 20 міст. Провели процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" за європейськими правилами. Підписали договір щодо транзиту газу на п'ять років з можливістю пролонгації", - повідомив прем'єр.
Також прем'єр зазначив, що за 1 день вдалося закрили понад 5300 гральних закладів по всій території України. Минулого тижня розпочали перевірки АЗС. Уже 621 АЗС перевірена і закрито 403 нелегальні заправки, демонтовано - 93.
"Схвалили програму медгарантій, що гарантуватиме людям безкоштовну допомогу під час пологів, лікування інсульту, інфаркту та ін. Передбачили на це 72 млрд грн (це майже 64% коштів, передбачених на охорону здоров’я на 2020 рік)… Передбачили в Держбюджеті доплату молодим вчителям у 2020 році - кожний вчитель зі стажем до 10 років отримає 21 тис. грн", - повідомив Гончарук.
За його словами, "це далеко не все".
"Нас цікавлять не формальні показники, а конкретні результати. 2019 рік - це наш підготовчий період для того, щоб 2020 рік став "роком ефективності"", - підсумував прем'єр.
а зебили настолько тупы, шо сидят и ждут подачки от Малороса и компании
На..уя мені займатись посадкою буряків ,чи цибулі,якщо я візьму землю -10 000,для проформи її заораю(орати буду літом,коли для тракторів буде не сезон -позичу в сусідських фермерів задешево..) ?
візьму Уряду кредит (під 5-7-9) відсотків і відразу закладу в банк під 15.
Ні..уя не виросте,бо нічого не посадив ? А ПО,,УЙ..
-поясню,що взимку перемерзло ,а літом дощі були..
Апропо.. наступного сезону у фермерів,що розорились поряд прикуплю ще земельки..(точніше візьму закладену ними в банку з аукціону)..
Пакращення вже сьогодні було. Вже проходили. ВОНИ працюйуть.
гончарук бздит как и зеленский
персчитайте сумму в долларах, и шо получится?
Путін, Коломойський чи ми?
Якщо перші два то за так вони це робити не будуть.
Якщо ми то в чому прикол?
Що там зі змінами?
2) Путин Миротворец и партнер Запада.
3) отпущенные террористы.
4) реабилитация сепарни.
5) Аресты военных и добровольцев
6) увеличение гос долга на 1 млрд долл США
7) 7,5% падения пром производства..
8) остановка бюдженыхизатрат кроме социальных.
9) Господи!!!!! Где же достижения????
@tZEinform
Йозеф Геббельс "Мы будем врать, врать, врать - что то да останется !"
Гончарук - Геббельсу - "Это вы то будете врать? Это мы будем врать, врать, врать ! И ничего не останется !"