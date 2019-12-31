EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  1683  141
Все про:Кабмін (3160) земельна реформа (115) Гончарук_Олексій (427)

 Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду

Уряд працював і працює над тим, щоб люди відчули зміни не через 3-5 років, а вже зараз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ми ухвалили рішення, що дозволяє знизити суму в платіжках за тепло до 30%. До ініціативи долучилися вже понад 20 міст. Провели процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" за європейськими правилами. Підписали договір щодо транзиту газу на п'ять років з можливістю пролонгації", - повідомив прем'єр.

Також прем'єр зазначив, що за 1 день вдалося закрили понад 5300 гральних закладів по всій території України. Минулого тижня розпочали перевірки АЗС. Уже 621 АЗС перевірена і закрито 403 нелегальні заправки, демонтовано - 93.

"Схвалили програму медгарантій, що гарантуватиме людям безкоштовну допомогу під час пологів, лікування інсульту, інфаркту та ін. Передбачили на це 72 млрд грн (це майже 64% коштів, передбачених на охорону здоров’я на 2020 рік)… Передбачили в Держбюджеті доплату молодим вчителям у 2020 році - кожний вчитель зі стажем до 10 років отримає 21 тис. грн", - повідомив Гончарук.

За його словами, "це далеко не все".

"Нас цікавлять не формальні показники, а конкретні результати. 2019 рік - це наш підготовчий період для того, щоб 2020 рік став "роком ефективності"", - підсумував прем'єр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У 2020 потрібно побудувати 4 тис. км доріг, ми маємо зшити країну дорогами, - Гончарук. ВIДЕО

Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду 01
Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду 02
Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168046
 
 
 Топ коментарі
 
Шота не вижу зетипиллов с чепчиками. Скока пакращень шо просто канец зубажиння.
 показати весь коментар
 
Продовжити: побороли корупцію, знищили конрабанду, провели демополізацію, урізали алігархів....когда нєбуть потом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
в том то и дело, шо порохоботы могут себе заработать деньги
а зебили настолько тупы, шо сидят и ждут подачки от Малороса и компании
 показати весь коментар
 
И много вам БОТЫ платит порох? Или как всегда кидает, когда доходит до оплаты?
 показати весь коментар
 
Кацап, я не твой родич, и даже не брат тебе, пущай себе само бульки в мокшанских болотах.
 показати весь коментар
 
Це дійсно питання..

На..уя мені займатись посадкою буряків ,чи цибулі,якщо я візьму землю -10 000,для проформи її заораю(орати буду літом,коли для тракторів буде не сезон -позичу в сусідських фермерів задешево..) ?


візьму Уряду кредит (під 5-7-9) відсотків і відразу закладу в банк під 15.

Ні..уя не виросте,бо нічого не посадив ? А ПО,,УЙ..
-поясню,що взимку перемерзло ,а літом дощі були..

Апропо.. наступного сезону у фермерів,що розорились поряд прикуплю ще земельки..(точніше візьму закладену ними в банку з аукціону)..
 показати весь коментар
 
Это все - аферы Бени и Бурята. Получить много бабла сразу не напрягаясь. Клован в доле.
 показати весь коментар
 
" чтобы люди почувствовали изменения не через 3-5 лет, а уже сейчас."
Пакращення вже сьогодні було. Вже проходили. ВОНИ працюйуть.
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь теперешние "покращуватели" закончат как и предыдущие.
 показати весь коментар
 
 
Мы приняли решение, которое позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%.

гончарук бздит как и зеленский
персчитайте сумму в долларах, и шо получится?
 показати весь коментар
 
 
Какое решение? температура на улице +6. Естественно будет меньше газа сожжено - меньше и платежки. Но зетипиллы верят шо это Лошара постарался.
 показати весь коментар
 
 
так оно и "надышало" +6... ну от бога же )))
 показати весь коментар
 
 
Виходить по 300 грн на сім'ю . Множимо на 6 місяців і питаємо хто платить за свято нечуваної щедрості? Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду - Цензор.НЕТ 7732
Путін, Коломойський чи ми?
Якщо перші два то за так вони це робити не будуть.
Якщо ми то в чому прикол? Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду - Цензор.НЕТ 7732
 показати весь коментар
 
 
Изменения начнутся только после посадки порошенко и его кума медведчука....
 показати весь коментар
 
 
Да. Только вот шота бздит Зеро садить. Не догадываешся почему?
 показати весь коментар
 
Почнуться і закінчаться бо ви обрали цих вилупків аби посадити пороха з смердведчуком, ваші надії марні 73%відсоткові, ці двоє ніколи сидіти не будуть особливо останній...
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего они начнутся...когда начнут сажать зеленое стадо...а это рвно или поздно произойдет...
 показати весь коментар
 
 
Аплодую. А їх не посадять.
Що там зі змінами? Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду - Цензор.НЕТ 4056
 показати весь коментар
 
А также.. Увеличения обязательного платежа ( для субсидиантов с 1 мая 2020 г) ровно на треть 33,3% независимо от дохода ( было 600 гр станет 800, было 1000 станет 1330). Индексация пенсий в марте 2020 ( что должна производиться автоматически) практически отменена, и заменена ( планируемая) на повышение для тех кому за 80. ( а бубнили что пенсионная реформа супер справедлива, и учитывается только стаж и коэффициент зарплаты, сначала "попередники" разделили людей коэффициеном на стаж, теперь эти по возрасту делят) Цены на ЖКХ поднимается с 1.01 не смотря на бравурные заявление власти. Цены в магазинах зашкаливают и растут как на дрожжах, хоть курс гривны поднялся ( а раньше нас убеждали что цены растут из за падения курса), а на кой мне курс если все дорожает в гривнах. Введение с 1.01 практически абонплаты за газ по всей стране. Ну и дальше по списку.. "досягнень".
 показати весь коментар
 
 
Зато з расеєй усе у шоколаді, у перспективі може навіть нам дозволять увійти у склад расєї, звісно якщо 73%відсоткові продовжать дружньо обирати зелёнського...
 показати весь коментар
 
 
А где пункт про ликвидацию 200 тис. народа в абортариях и 300 тис. населения в эмиграцию.
 показати весь коментар
 
 
поки ПП "грабував на мільярди", був ріст економіки - прийшли "немародери" бюджет випарувався кудись за 6 місяців - це при тому, шо було випущено ОВГЗ на рекордні суми, так "небариги" ще випотрошили місцеві бюджети на 53 млрд а потім створили штаб спасіння уй... ними економіки Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду - Цензор.НЕТ 5750
 показати весь коментар
 
 
С+8 милиардов до -51 за пол года. Все остальное зеленые сопли на уши зебуинов.
 показати весь коментар
 
Не пали контору. Это все детали далеко продуманного плана от великого ыканамизда Гончарука по борьбе с наследием Гройсмана и удешевлением стоимости земли перед продажей.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня в 20.00 на Прямом слушаем Порошенко
 показати весь коментар
 
Пусть озвучит тариф на транзит, и мы увидим результат их "работы", а так это филькина грамота. Что касается земельного вопроса, так это просто-напросто диребан территорий вместе с недрами. А "медгарантии" так и вовсе химера, пшик.
 показати весь коментар
 
 
1) 80 млрд грн дыра в бюджете.
2) Путин Миротворец и партнер Запада.
3) отпущенные террористы.
4) реабилитация сепарни.
5) Аресты военных и добровольцев
6) увеличение гос долга на 1 млрд долл США
7) 7,5% падения пром производства..
8) остановка бюдженыхизатрат кроме социальных.
9) Господи!!!!! Где же достижения????
 показати весь коментар
 
 
В новом году верните жемчужину "Мотор Сич" государству, это будет огромным достижением нынешней власти.
 показати весь коментар
 
tZE inform
@tZEinform
Йозеф Геббельс "Мы будем врать, врать, врать - что то да останется !"
Гончарук - Геббельсу - "Это вы то будете врать? Это мы будем врать, врать, врать ! И ничего не останется !"
 показати весь коментар
 
 
сколько еще нам лапшу на уши будет вешать этот "мальчик"на самокате, дебил и дебилы те кто ему поверит
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору