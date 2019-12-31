 Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Кіровоградщини.
Як встановило слідство, незаконну діяльність організував і здійснював житель Олександрійського району. З метою власного збагачення підприємливий ділок здійснив врізку в газопровід, з якої, за грошові кошти, здійснював заправку автотранспортних засобів населення м. Олександрії та Олександрійського району, в тому числі і громадського транспорту міста.
Правоохоронці на Кіровоградщині припинили діяльність семи нелегальних автозаправних станцій і автогазозаправних пунктів. За кожним фактом розпочато і триває досудове розслідування.
Стан справ у цій сфері прокурором області взято на особистий контроль.
Піймав, отримав, випустив, піймав ....
В настоящее время компримированный (сжатый) природный газ используют в качестве моторного топлива, когда газ традиционно сжимается до давления 20-25 МПа, что приводит к сокращению объема в 200-250 раз. Сжижение природного газа по сравнению со сжатием позволяет уменьшить массу системы хранения в три-четыре раза и объем в 1,5-3 раза.
Сжиженный природный газ (СПГ) получается путем охлаждения до минус 162°C. В процессе сжижения плотность газа увеличивается почти в 600 раз, что повышает удобство хранения и транспортировки. Средняя плотность СПГ составляет 440 кг/м3. В жидкой форме природный газ не имеет способность взрываться или воспламеняться, а при испарении может воспламениться только в случае контакта с источником горения и если концентрация газа в воздухе будет составлять от 5% до 15%. СПГ хранится в криоцистернах, транспортируется на специализированных морских танкерах, для хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на регазификационных терминалах [3, 4].
Сжиженные газы нашли широкое применение благодаря экономичности их транспортировки при отсутствии трубопроводов в труднодоступные районы и вследствие удобства их хранения [5].