 Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Кіровоградщини.

Як встановило слідство, незаконну діяльність організував і здійснював житель Олександрійського району. З метою власного збагачення підприємливий ділок здійснив врізку в газопровід, з якої, за грошові кошти, здійснював заправку автотранспортних засобів населення м. Олександрії та Олександрійського району, в тому числі і громадського транспорту міста.

Правоохоронці на Кіровоградщині припинили діяльність семи нелегальних автозаправних станцій і автогазозаправних пунктів. За кожним фактом розпочато і триває досудове розслідування.

Стан справ у цій сфері прокурором області взято на особистий контроль.

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