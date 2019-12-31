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 Події, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (210) Кіровоградщина (179) прокуратура (2016)

 Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили незаконну врізку в газопровід і припинили діяльність семи нелегальних автозаправних пунктів у Кіровоградській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Кіровоградщини.

Як встановило слідство, незаконну діяльність організував і здійснював житель Олександрійського району. З метою власного збагачення підприємливий ділок здійснив врізку в газопровід, з якої, за грошові кошти, здійснював заправку автотранспортних засобів населення м. Олександрії та Олександрійського району, в тому числі і громадського транспорту міста.

Правоохоронці на Кіровоградщині припинили діяльність семи нелегальних автозаправних станцій і автогазозаправних пунктів. За кожним фактом розпочато і триває досудове розслідування.

Стан справ у цій сфері прокурором області взято на особистий контроль.

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Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура 01
Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура 02
Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура 03
Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168042
 
 
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Влада знає як отримувати бабло на кишеню Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7114
Піймав, отримав, випустив, піймав ....
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Незаконно користувались франшизою Укрнафта?
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Может кто лучше меня в этом разбирается, обьясните, врезка в метановую трубу, а колонка пропановая, в чем подвох.
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"Транспортируемый природный газ состоит в основном из метана (до 97%) с примесью азота, углекислого газа, этана, пропана, бутана и небольшого количества других компонентов. Природный газ, как и любой другой, может быть сжат при помощи компрессора до высокого давления. При этом занимаемый им объем значительно уменьшается. Миллиарды кубометров газа перекачиваются по трубам на тысячи километров. Такая пропускная способность достигается за счет высокого давления (до 8 МПа). Столь высокое давление газа в магистралях принимается из чисто экономических соображений в целях достижения оптимального соотношения между пропускной способностью газопровода и расходом энергии на перекачку газа [2].
В настоящее время компримированный (сжатый) природный газ используют в качестве моторного топлива, когда газ традиционно сжимается до давления 20-25 МПа, что приводит к сокращению объема в 200-250 раз. Сжижение природного газа по сравнению со сжатием позволяет уменьшить массу системы хранения в три-четыре раза и объем в 1,5-3 раза.
Сжиженный природный газ (СПГ) получается путем охлаждения до минус 162°C. В процессе сжижения плотность газа увеличивается почти в 600 раз, что повышает удобство хранения и транспортировки. Средняя плотность СПГ составляет 440 кг/м3. В жидкой форме природный газ не имеет способность взрываться или воспламеняться, а при испарении может воспламениться только в случае контакта с источником горения и если концентрация газа в воздухе будет составлять от 5% до 15%. СПГ хранится в криоцистернах, транспортируется на специализированных морских танкерах, для хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на регазификационных терминалах [3, 4].
Сжиженные газы нашли широкое применение благодаря экономичности их транспортировки при отсутствии трубопроводов в труднодоступные районы и вследствие удобства их хранения [5].
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так его наградить еще надо за рацуху, минизавод получается, и все же он не метан заправлял, а пропан, как он его из метана получил, заправочный пистолет на колонке пропановый.
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Днепропетровщину тоже не мешало бы прошерстить. 😡
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у нас то же парочку закрыли по полтавской , между Днепром и Петриковкой
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