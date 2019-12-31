 Зеленський, Рябошапка і Баканов несуть відповідальність за розслідування вбивства Гандзюк, - активісти

Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.
"У країні змінився президент, Генеральний прокурор, очільник СБУ, склад ВРУ. Не змінилось лише одне - замовники та організатори вбивства Каті досі на волі. За цей рік рідні та друзі Каті чули чимало обіцянок, нарікань та прохань "ще трішки почекати". Проте вже стало ясно, що за всіма цими словами ховалось банальне намагання злити справу", - зазначили активісти.
Активісти склали схему "людей, від яких вся країна чекає відповіді на запитання "Хто замовив Катю Гандзюк?" і які несуть повну відповідальність за справу Каті".
"Ми не допустимо, щоб вбивці нашої подруги уникли покарання. Запам'ятайте. Ми зробимо їхнє життя і життя тих, хто зливає справу, нестерпним", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
48-летний Владислав Мангер родился в Киеве, а учился в Херсоне в мореходном училище.
В 2012 году стал вице-президентом Федерации бокса Украины
По данным СМИ, был членом Партии регионов и работал помощником народного депутата от этой же партии Алексея Журавко.
В 2013 году стал членом партии "Батькивщина".
По их данным, всего в рамках расследования опросили 367 свидетелей, назначили 21 судебную экспертизу, 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.
Также МВД приняло решение передать производство в СБУ.
Если Зеленский не проявит твердость, его съедят, причем порошенковские ресурсы его мочат в экстазе с медведчуковскими. Порошенко сознательно расшатывает ситуацию в Украине изнутри, чтобы его, уголовного и государственного преступника, не трогали.
Другой вопрос , что когда вышло следствие на губернатора и депутата от ББП вдруг (через 4 месяца) исполнитель начал говорить шо организатор ему по пьяни проболтал про какого-то Славика ... Главный Славик на Херсонщине по оказии не был из ББП , а был из Батькивщины и его было не жалко назначить главным подозреваемым (заказчиком) . Токмо киевскому судье подобные неожиданные признания отморозка не показались шибко достоверными ...
Вот и возникает вопрос ... чего ждут активисты - реальных обвиняемых или назначенных властью ?!
https://www.youtube.com/watch?v=TcdVxtrmFwE