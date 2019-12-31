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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3977) Рябошапка Руслан (239) Гандзюк (419) Баканов Іван (102)

 Зеленський, Рябошапка і Баканов несуть відповідальність за розслідування вбивства Гандзюк, - активісти

Відповідальність за розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк несуть Президент України Володимир Зеленський, глава СБУ Іван Баканов і генпрокурор Руслан Рябошапка.

Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"У країні змінився президент, Генеральний прокурор, очільник СБУ, склад ВРУ. Не змінилось лише одне - замовники та організатори вбивства Каті досі на волі. За цей рік рідні та друзі Каті чули чимало обіцянок, нарікань та прохань "ще трішки почекати". Проте вже стало ясно, що за всіма цими словами ховалось банальне намагання злити справу", - зазначили активісти.

Активісти склали схему "людей, від яких вся країна чекає відповіді на запитання "Хто замовив Катю Гандзюк?" і які несуть повну відповідальність за справу Каті".

"Ми не допустимо, щоб вбивці нашої подруги уникли покарання. Запам'ятайте. Ми зробимо їхнє життя і життя тих, хто зливає справу, нестерпним", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фігурант справи Гандзюк Павловський знову не з'явився до суду: прокурор не заявив примусовий привід. ФОТОрепортаж

Зеленський, Рябошапка і Баканов несуть відповідальність за розслідування вбивства Гандзюк, - активісти 01
Зеленський, Рябошапка і Баканов несуть відповідальність за розслідування вбивства Гандзюк, - активісти 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168039
 
   
 Топ коментарі
 
У них віждповідальність лише перед власним шефом. А у ЗЄ-йла вагомі лише слова ХУ-йла.
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Кто же посадит заказчиков - они же спонсоры нынешней власти Это не волонтёрам дела белыми нитками шить
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Volodymyr Dubovyi14 ч.
З папірця Президента Порошенко: «Пачєму нє сідят убійци Майдана?», яких сам відпустить, ну це аже не новина. Бреше, як та моська, закінчуючи «пачєму канфєткі рашен кушают **апалчєнци**?» То Порох мав би відповісти: «а чому окупанти та терористи дивляться серіал «Свати»?Дивляться ж! Кілька днів тому Вова продав в РФ свій новий серіал «Папік». Як же він міг такий скарб забрати у власного народу і продати собакам!?! Бо він зажерливий барига. Зеленський звинуватив Пороха у всьому чим він сам є. Цей феномен був помічений і вперше описаний Зигмундом Фрейдом, він так і назвав його übertragung, що можна перекласти як «підсвідоме перенесення». 2) Цікава деталь. Між Порошенко та Зеленським стоїть охоронець Зеленського. Ми не бачимо **жодних** охоронців діючого Президента. Та Вова просто сцикло! Таке враження, неначе боїться, що Порох за його відверті оббріхування дасть йому в око. Навіть кандидати в президенти США, при всіх загрозах, не витягують своїх охоронців наперед сцени. Бо то ганьба і виборцям покаже їх слабкими боягузами. Володимир ще цього не соромиться.
Згадаємо апофеоз реалізації страхів Зеленського, коли він до смерті перелякався двох дівчат Марусю та Софію, що за день і обшуки провели вночі. Джорж Майкл колись в 2002 присвятив пісню «Shoot the dog» («пристреліть собаку») президенту Джорджу Бушу в кліпові фігурує Білий Дім. І уявляєте! У нього Буш так і не провів обшук вдома..
3) За Зеленським стоїть Кошовий, вбраний (якщо можна так сказати) в одяг рашин бренду pо...y. От скажіть, що Зеленський не міг сказати: «Жека, ти мєня пазоріш пєрєд ізбіратєлямі». Але нащо? «русскіє матом нє ругаюцца, рускіє матом разгаварівают». Це індикатор не лише бидляцької натури Кошового, це ознака хамськоі особистості самого кандидата в президенти.
Отже, шановні пацієнти, діагноз: брехло, сцикло, хамло. Присилайте фоточки ...
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Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру вручили подозрение в его возможной причастности к смерти активистки Екатерины Гандзюк.
48-летний Владислав Мангер родился в Киеве, а учился в Херсоне в мореходном училище.
В 2012 году стал вице-президентом Федерации бокса Украины
По данным СМИ, был членом Партии регионов и работал помощником народного депутата от этой же партии Алексея Журавко.
В 2013 году стал членом партии "Батькивщина".
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зайдіть панове на сторінку Лоха у фейсбук і здивуйтесь там купа народу його підтримують
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Прозрів? Та ще на виборах 73% було! Нікому крім тих, хто кормиться, не потрібні старі бариги які тільки торгували Україною і ситоячи на тракторі декларували казочки!
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шо ця публіка може нести, окрім мішка на спині
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хоча як на диво тих хто проти не блокують. в усякому разі мі допис як і багато інших негативних дописів присутні.
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5 ноября 2018г МВД сообщило, что выполнило все следственные действия по своему производству.
По их данным, всего в рамках расследования опросили 367 свидетелей, назначили 21 судебную экспертизу, 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.
Также МВД приняло решение передать производство в СБУ.
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Еврокривосудие длящееся годами, максимум посадят шестерок, а заказчики как обычно, останутся на свободе.
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Зайшов, перевірив: Живе пороВшива помийка
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Зеленскому необходимо было провести полный аудит Украины, которая досталась ему после мародера: ОВГЗ, Укроборонпром, реструктуризация долгов, резонансные дела и т.д. Все, что натворил Порошенко, теперь вешают на Зеленского, против него идет война на уничтожение. Парень, он, конечно, воспитанный - не мы подписывали Минские соглашения бла-бла, а надо - Порошенко сам написал минские угоды, пытался протолкнуть в Конституцию, но мы менять Конституцию в угоду внешним силам не будем.
Если Зеленский не проявит твердость, его съедят, причем порошенковские ресурсы его мочат в экстазе с медведчуковскими. Порошенко сознательно расшатывает ситуацию в Украине изнутри, чтобы его, уголовного и государственного преступника, не трогали.
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Та успокойся и стань ногами на пол, а не балдой по нем дрыгаешь! Петя уже бы давно граты расшатывал в камере, а не ситуацию в Украине. А , скорее всего. давно бы матонул в Испанию, или необьятную сибирскую тайгу. где бы его только китайцы и смогли бы найти! Одна шобла - Порошенко и Зеленский!
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А що? Порошенко і Свинарчуки ще не сидять? А то я, як лохи вибрали вибрали не-лоха за новинами не слідкую?
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Якщо не, то я вас вітаю, вас знову розвели, а вас попереджували... Критини...
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Безусловно, порошенко и его команда никакой ответственности ни за что нести не должны: ни за убийства активистов, ни за взорванные склады с оружием, ни за котлы, ни за выпущенных без всякого обмена беркутовцев садовника и др,НИ ЗА ЧТО ОНИ ОТВЕЧАТЬ ТЕПЕРЬ НЕ ДОЛЖНЫ! Во всем виноват Зеленский.
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А шо ж вы думали, еще 5 лет за все будет отвечать Порошенко? Нет уж, теперь сами!
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Так он за 5 лет нашкодил и ни за что не ответил
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Зюзи шкодят в турборежиме, причем в объятиях ************* кровопийцы
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Ты паскуда бери Порошенка и иди в Россию майданить.
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Зюзя уже поздравил убийцу украинцев с Новым годом. Так что зюзефаны собирайтесь, берите зюзю и звиздуйте с ним в расею праздновать
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Сегодня в 20.00 слушаем на Прямом Порошенко!
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Спасибо дед Трофим,что предупредил.Приготовлю жидкость для протирания экрана.Плевать буду точно,если случайно кто нибудь включит.
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Що ви хочете з Зелинського? Дибіли. Звертайтесь одразу до Коломомійского, чи хочаб до Богдана. Схеми вони малюють? Кретини. Підітріться тою схемою...
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Дристар,а может и к Фирташу обратиться?Если олигарх ставит на службу себе олигарха,то этот олигарх покруче.
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а пэтька свыномародер с юрком дурком чем занимались 3 года.. .им было некогда. тем более что свын заказчик
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Ну 3 года это перебор, бо на Катю напали в июле 2018 года , т.е. год и пару месяцев назад .
Другой вопрос , что когда вышло следствие на губернатора и депутата от ББП вдруг (через 4 месяца) исполнитель начал говорить шо организатор ему по пьяни проболтал про какого-то Славика ... Главный Славик на Херсонщине по оказии не был из ББП , а был из Батькивщины и его было не жалко назначить главным подозреваемым (заказчиком) . Токмо киевскому судье подобные неожиданные признания отморозка не показались шибко достоверными ...

Вот и возникает вопрос ... чего ждут активисты - реальных обвиняемых или назначенных властью ?!
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Президент Вова, ты уже столько раз нарушил закон и Конституцию, что прийдет время и сядешь, если не сбежишь, а сбежать тебе не дадим. Вырисовывется картина, что ты совсем не дурк а чистый враг а врагов нужно уничтожать, На кону независимость а не Клоун

https://www.youtube.com/watch?v=TcdVxtrmFwE
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Купили клована за долю малую, і воно несеться до своєї прірви.
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Поганому танцору яйця заважаюють,так і вашому криворогому піаністу щось заважає,продасть козел Україну,за гешефт для себе.
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"Зеленский, Рябошапка и Баканов несут ответственность за расследование убийства Гандзюк" - когда коллективная ответственность, не отвечает никто.
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Зеленский, Рябошапка и Баканов несут ответственность...ничего они не несут. Шо с них можно будет спросить? -А я думал шо так будет лучше и предал свою страну....И шо нам из них? Обоссаные кальсоны снять? Отвечать будут зетипиллы. все скопом.
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