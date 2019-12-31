 Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу два обстріли, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

30 грудня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів зі снайперських гвинтівок. Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Учора, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Від початку доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ за добу 7 разів обстрілювали позиції українських воїнів. Втрат немає, - пресцентр ООС