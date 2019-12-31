 На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку поліції Києва у фейсбуці.

"29 грудня до столичної поліції від киянки надійшло повідомлення про те, що на острові Жуків у неналежних умовах перебувають тигри. Прибувши на місце, правоохоронці оглянули територію й виявили шість тигрів у вольєрах, які не відповідали умовам їхнього утримання", - йдеться в повідомленні





Поліцейські встановили, що за цією адресою зареєстрована приватна власність, яка охороняється, але господар там не проживає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

"Нині вирішується питання щодо влаштування тигрів до спецзакладу", - зазначили в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі державні цирки впродовж року припинять використовувати тварин у своїх виставах, - Бородянський