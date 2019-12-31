 "Суттєво ускладнить здійснення правосуддя і дотримання права жертв на справедливість", - місія ООН про обмін беркутівців

Про це заявили в Моніторинговій місії Організації об'єднаних націй із прав людини в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми поділяємо занепокоєння жертв та родичів загиблих на Майдані. Передача п’яти співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними "республіками", суттєво ускладнить здійснення правосуддя та дотримання права жертв на справедливість. Раніше у цій же справі зусилля Генеральної прокуратури заочно притягнути до відповідальності інших співробітників "Беркута", які втекли з країни, виявилися безрезультатними", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127.
У межах обміну Україна передала в ОРДЛО обвинувачених у масових убивствах на Майдані в 2014 році колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" Олега Янишевського, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка, яких напередодні суд випустив з-під варти під особисте зобов'язання.
Иди закуси, отвлечешься от форума.
Почему спрашиваю.
Под СИЗО в день вывоза освобожденных о которых мы ничего не знаем и вина их не доказана,все они были в шлемах с одинаковым номером.
Жду ответа.
Аваков сделал выводы из проколов своего предшественника Захарченко.
И превзошел его.
Ситуация имеет только СУБЪЕКТИВНОЕ решение, кому-то нравится, кому-то нет.....
Как ПРАВИЛЬНО менять - разведчика на беркутовца или подрывника их Харькова?
Общество 31-дек, 00:249 3 292 0
https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/3925313320828078/
Вот эти две барышни - это те самые Ольга Терлецкая и Марина Волкова, которых планировали передать в рамках обмена пленными и которые отказались возвращаться в Украину.
Этих двоих внес в список великий переговорщик из ОП Ермак?
Это на них планировали обменять беркутню и харьковских террористов???
Вместо крымских татар Ермак захотел выменять этих?
Или их ему насильно в список всунули?
Интересно, какое оправдание будут придумывать теперь на Банковой?
"За сто лет, чекисты ничего не изобрели, ничего не создали, ничем не одарили народы, кроме насилия, репрессий, нищеты, войн, воровства и лжи! И все равно им покоряются, их боятся, им доверяют самое ценное - ресурсы, бюджет, настоящее страны и будущее детей! Умом все это не понять!"
Наталя - народний депутат України і заступник голови комітету у справах ветеранів.
Ще раз.
Це пише... Заступник ГОЛОВИ комітету ВР у справах ВЕТЕРАНІВ !!!!!!!
Единственным выходом, видится переброска групп уцелевших людей в безопасные районы согласившихся стран. Кстати о согласившихся, в любой момент безопасные развитые страны, могут стать объектами, требующими немедленной эвакуации, насколько это возможно и железные заборы дураков их не спасут.
Думаете паника? Уверен серьёзный прогноз. Хотя не прогнозист.