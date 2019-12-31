 "Суттєво ускладнить здійснення правосуддя і дотримання права жертв на справедливість", - місія ООН про обмін беркутівців

Про це заявили в Моніторинговій місії Організації об'єднаних націй із прав людини в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми поділяємо занепокоєння жертв та родичів загиблих на Майдані. Передача п’яти співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними "республіками", суттєво ускладнить здійснення правосуддя та дотримання права жертв на справедливість. Раніше у цій же справі зусилля Генеральної прокуратури заочно притягнути до відповідальності інших співробітників "Беркута", які втекли з країни, виявилися безрезультатними", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127.

У межах обміну Україна передала в ОРДЛО обвинувачених у масових убивствах на Майдані в 2014 році колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" Олега Янишевського, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка, яких напередодні суд випустив з-під варти під особисте зобов'язання.

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