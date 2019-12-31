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 Політика України
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Все про:Беркут (345) обмін (601) ООН (1320) злочини проти Майдану (68)

 "Суттєво ускладнить здійснення правосуддя і дотримання права жертв на справедливість", - місія ООН про обмін беркутівців

Передача в ОРДЛО п'ятьох екс-беркутівців, яких обвинувачують у розстрілах на Майдані, ускладнить здійснення правосуддя і дотримання права жертв на справедливість.

Про це заявили в Моніторинговій місії Організації об'єднаних націй із прав людини в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми поділяємо занепокоєння жертв та родичів загиблих на Майдані. Передача п’яти співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними "республіками", суттєво ускладнить здійснення правосуддя та дотримання права жертв на справедливість. Раніше у цій же справі зусилля Генеральної прокуратури заочно притягнути до відповідальності інших співробітників "Беркута", які втекли з країни, виявилися безрезультатними", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби у мене було 100 беркутівців, я б їх віддав, щоб повернути 1 живого українського розвідника, - Зеленський

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127.

У межах обміну Україна передала в ОРДЛО обвинувачених у масових убивствах на Майдані в 2014 році колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" Олега Янишевського, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка, яких напередодні суд випустив з-під варти під особисте зобов'язання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінських угодах і документах Нормандського формату немає жодного слова про обмін беркутівців, - Гриценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168032
 
   
 Топ коментарі
 
Все воно знало і все робило свідомо. А знаючи що йде на злочин робило все тихо крито, не допустивши журналістів до висвітлення. Всю інформацію про обмін українські журналісти брали з російських каналів, а наших допустили тільки тоді коли в аеропорту приземлявся літак.
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Гевульт! Місія ООН - порохоботи!!!111!1 "Существенно усложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость", - миссия ООН про обмен беркутовцев - Цензор.НЕТ 2193
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да врёт они всё, бубочка сделал всё как хуило хотел, ну не будет же два особых вована врать друг другу - зебилята, поздравляю, вы прикольно выглядите.
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Дед, ты дупля не нарезаешь в том, что вбрасываешь.
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оооооо , ковырялка замурчала ….. а как "пела" по началу, как "пела" ….. общественно-политический форум ….. обсуждаем ….. и тут консерва вскрылась …..
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Да-да, консерва ))
Иди закуси, отвлечешься от форума.
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Алла скажите а как можно идинтифицировать силовика в шлеме?
Почему спрашиваю.
Под СИЗО в день вывоза освобожденных о которых мы ничего не знаем и вина их не доказана,все они были в шлемах с одинаковым номером.

Жду ответа.
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Никак. Я выкладывала на форуме фото оттуда.
Аваков сделал выводы из проколов своего предшественника Захарченко.
И превзошел его.
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Кто, какое ведомство должно было следить за соблюдением Садовником домашнего ареста?
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ТАК ОБЪЯВИТЕ ИХ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК !!! А КТО НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ООН !!!
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Организация Объединенного Ничто лучше бы озаботилась нарушениями Будапештского меморандума
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Бессмысленное блеяние....
Ситуация имеет только СУБЪЕКТИВНОЕ решение, кому-то нравится, кому-то нет.....
Как ПРАВИЛЬНО менять - разведчика на беркутовца или подрывника их Харькова?
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но рейтинг-то поднялся! пацан сказал - пацан сделал, хотели обмен - вот он вам, и кого волнует, что выдали весь обменный фонд и еще кое-кого впридачу, так сказать, на посошок, кто вспомнит, что среди обменяных гражданских добрая половина случайных людей, которые были "отловлены" специально для обмена, а кто обеспокоится очередным насилием над законом, над правом или правами людей...., главное, картинка в телевизоре и красивый ракурс на фоне самолета с освобожденными...
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Ну что такое ООН по сравнению с хйлом и пианистом-подхйловником?
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Вот эти две "барышни" отказались сегодня возвращаться в Украину. Это на них меняли беркутню? видео
Общество 31-дек, 00:249 3 292 0
https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/3925313320828078/

Вот эти две барышни - это те самые Ольга Терлецкая и Марина Волкова, которых планировали передать в рамках обмена пленными и которые отказались возвращаться в Украину.
Этих двоих внес в список великий переговорщик из ОП Ермак?
Это на них планировали обменять беркутню и харьковских террористов???
Вместо крымских татар Ермак захотел выменять этих?
Или их ему насильно в список всунули?
Интересно, какое оправдание будут придумывать теперь на Банковой?
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Эхо России
"За сто лет, чекисты ничего не изобрели, ничего не создали, ничем не одарили народы, кроме насилия, репрессий, нищеты, войн, воровства и лжи! И все равно им покоряются, их боятся, им доверяют самое ценное - ресурсы, бюджет, настоящее страны и будущее детей! Умом все это не понять!"
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пост Наталі Королевської.
Наталя - народний депутат України і заступник голови комітету у справах ветеранів.
Ще раз.
Це пише... Заступник ГОЛОВИ комітету ВР у справах ВЕТЕРАНІВ !!!!!!!

"Суттєво ускладнить здійснення правосуддя і дотримання права жертв на справедливість", - місія ООН про обмін беркутівців - Цензор.НЕТ 7515
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Миссия ООН? В этом году 2020 миссия ООН будет особо ответственной. Судя по Цензору, люди просто не понимают, где происходят основные события. Исходя из катастрофы в Австралии(развитая страна!), собственный флот!, именно ООН потребуется перестройка в логистике спасения беженцев. Как показывают события, люди не могут организоваться перед угрозой зелёных(кстати в который раз!), которые уже тотально!!! их уничтожают.
Единственным выходом, видится переброска групп уцелевших людей в безопасные районы согласившихся стран. Кстати о согласившихся, в любой момент безопасные развитые страны, могут стать объектами, требующими немедленной эвакуации, насколько это возможно и железные заборы дураков их не спасут.
Думаете паника? Уверен серьёзный прогноз. Хотя не прогнозист.
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Передача беркутовцев, причем, граждан Украины - это вмешательство Путина во внутренние дела страны! Конечно, если их освобождение это было желание Путина, а не освобождение преступников под шумок, ведь России их не передали!
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Опять порохоботы из ООН ополчились на народного президента!!! Руки прочь!!!
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