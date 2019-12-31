EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Економіка
  17948  130
Матеріали за темою:
Все про:Газпром (494) Нафтогаз (674) транзит газу (150)

 У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту

НАК "Нафтогаз", Оператор ГТС України і ПАТ "Газпром" підписали пакет угод для забезпечення транзиту російського газу в ЄС через територію України в найближчі п'ять років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Сьогодні у Відні представники НАК "Нафтогаз України", Оператора ГТС України та ПАТ "Газпром" підписали угоди, необхідні для продовження транзиту російського газу територією України до 2024 року включно", - йдеться в повідомленні.

До пакету угод входять:

  • Міжоператорська угода між Оператором ГТС України (ОГТСУ) та Газпромом, яка визначає технічні регламенти і правила взаємодії між операторами суміжних мереж (interconnection agreement).
  • Договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом, у якому зафіксовані умови та обсяги транзиту на найближчі п’ять років.
  • Мирова угода між Нафтогазом та Газпромом, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив "Нафтогазу" підписати з "Газпромом" угоди про транспортування газу і про врегулювання суперечок

Угоди передбачають:

  • виплату Газпромом 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу від грудня 2017 та лютого 2018 року. Нафтогаз отримав ці кошти 27 грудня 2019 р.;
  • відкликання всіх арбітражних судових позовів, за якими не прийняті кінцеві рішення;
  • зняття арештів на майно, активи і грошові кошти Газпрому, а також відмова у майбутньому від всіх можливих претензій та позовів за контрактами січня 2009 року;
  • мінімальні обсяги транзиту за роками зафіксовані у наступних розмірах: 2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021 – 2024 роки – по 40 млрд куб. м газу щорічно.

"Газпром" висловив зацікавленість у можливості в майбутньому відновити поставки газу в Україну з урахуванням принципу формування вартості газу на базі ціни європейського хабу NCG. Питання про постачання газу не є частиною пакетних домовленостей, підкреслили в "Нафтогазі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський

Підписані угоди також не стосуються питання судових позовів підприємств групи "Нафтогаз" проти Російської Федерації щодо захоплених активів групи в окупованому Криму.

У НАК "Нафтогаз" зазначили, що за результатами підписання угод Україна отримає гарантований дохід від транзиту на найближчі п’ять років. Визначеність щодо майбутнього транзиту надає нові можливості розвитку газового ринку країни та продовження реформ в енергетиці, збереження робочих місць у галузі транспортування газу та майбутні замовлення для українських виробників промислового обладнання, пов’язані з технічною підтримкою роботи української ГТС. Також будуть зменшені курсові ризики, пов’язані з недоотриманням значних валютних надходжень.

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168031
 
   
 Топ коментарі
 
снятие арестов на имущество, активы и денежные средства Газпрома, а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009 г.;Источник: https://censor.net.ua/n3168031

Хріновий пункт....
 показати весь коментар
 
40 млрд куб. м газа ежегодно.Источник: https://censor.net.ua/n3168031

это себестоимость содержания трубы на год, так что прыбыли НОЛЬ.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Шалоубао лоатхщдфо флоатс цдокедя. Зрозумів, порохобот? Рахувати навчись, "бухгалтер"! У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту - Цензор.НЕТ 1140
 показати весь коментар
 
Ай-вай-вай Вань, а ще казав що ще восени вилікувався від ЗЕбілізму, а воно он бач рецидив стався, псіханув... Бережи Вань здоровЛя, а то хто-ж тоді престарілу Зубожілу бабцю Вону доглядати буде, якщо такий її опікун як ти гигнеться? У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту - Цензор.НЕТ 369 У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту - Цензор.НЕТ 859
 показати весь коментар
 
Про які п"ять років мова, якщо з 2020 по 2024 рівно... 4 роки, га, З"****** ??? У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту - Цензор.НЕТ 9663
 показати весь коментар
 
в твоём селе математику не учат ?

Договор действует 2020-й год полностью, затем 2021, 2022, 2023, и 2024-й тоже весь - сколько это по-твоему ?
 показати весь коментар
 
 
Синку, з усього видно, що на вашому хуторі не знайомі не тільки з математикою, але й з арифметикою не дружать, бо як би дружили, то знали б, що арифметика вже сама є наукою точною і не тільки не потребує, а й не терпить додаткових поточнень.
В даному випадку повинно бути задекларовано, що контракт укладений до 2025 року, без усіляких поточнень на кшталт "включно" чи "невключно". А якщо у звіті зграї клована фігурують такі поточнення, то слід очикувати від них якихось підлянок.
І час їх проявить. У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту - Цензор.НЕТ 8128
Зрозуміло тобі, нє, неук ??? У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту - Цензор.НЕТ 4187
 показати весь коментар
 
 
Мальчік, іди до школи... Вчися читати дослівно, а не через слово. До 24-го включно, а зараз на пальцях порахуй
 показати весь коментар
 
 
С начала 2020 по начало 2024 - 4 года. Плюс весь 2024год.
 показати весь коментар
 
 
А в 2024 небо падёт на Землю, поэтому что будет потом - всё равно?
 показати весь коментар
 
 
При Порошенко виграли ,а при зебілах відмовляємся. При Порошенко пенсія повисилась більше ніж на 100%,а при зебілах на 7-23грн. , а обіцяли на 74--750грн. І то це "повишення " було заплановано при Порошенко.. При Порошенко субсидія 2287грн, при зебілах---307 грн. Долар падає , а ціни ростуть. як сказав Коболєв за пять років дохід за транзит буде 7 млрд дол. ( а зебіл-мінстр набрехав за 15 млрд дол0, а втрачаємо в два рази більше. Покращення вже сьогодні.
 показати весь коментар
 
 
беня тебе всё расскажет.... если расскажет конечно.....
 показати весь коментар
 
При Порошенко пенсія повисилась більше ніж на 100%,

Средняя пенсия на Украине в 2013 - 1508 гр, курс - 8,1, итого - 186 долларов.
Средняя пенсия на Украине в 2018 - 2645 гр, курс - 27,5, итого - 96 долларов.



При Порохе пенсия уменьшилась в два раза - с 186 дол до 96 дол.


 показати весь коментар
 
беня тебе всё расскажет если расскажет конечно.......
 показати весь коментар
 
согласен! цена-это самое интересное.
но вроде бы ЕС покупает газ на границе Украины и *********,а дальше уже транзит по европейским ценам
 показати весь коментар
 
При Порошенко виграли ,а при зебілах відмовляємся. При Порошенко пенсія повисилась більше ніж на 100%,а при зебілах на 7-23грн. , а обіцяли на 74--750грн. І то це "повишення " було заплановано при Порошенко.. При Порошенко субсидія 2287грн, при зебілах---307 грн. Долар падає , а ціни ростуть. як сказав Коболєв за пять років дохід за транзит буде 7 млрд дол. ( а зебіл-мінстр набрехав за 15 млрд дол0, а втрачаємо в два рази більше. Покращення вже сьогодні.
 показати весь коментар
 
 
Газпром рулит и вертит. Интересно что у них есть на наших что они так лихо их подмяли под себя. Не озвучен даже тариф на транзит. Видно есть что скрывать. Каждодневная сдача интересов Украины.
 показати весь коментар
 
 
Интересно что у них есть на наших что они так лихо их подмяли под себя.


газопровод Ямал - Европа

газопровод Голубой Поток
газопровод Северный Поток-1,
газопровод Турецкий Поток-1,
газопровод Турецкий Поток -2,
газопровод Северный Поток-2

И все эти трубы - в обход Украины. Теперь понятно? Первую - Ямал-Европа - запустили 20 лет назад, а до сих пор не доходит, к чему бы это.
 показати весь коментар
 
дела жыдовские они такие.... там добазарились а ваше дело терпеть как завещал жыдовский
бог
 показати весь коментар
 
Зелену шмарклю до кримінальної відповідальеості з усіма його слугами уродів!!! Геть російських окупантів і їх посібників!!!
 показати весь коментар
 
Впервые за последние 10 лет Беларусь и россия (кацапстан/москальщина) не смогли договориться по поставкам газа в Беларусь и не подписали газовый контракт! Прям сейчас, за несколько часов до НГ - Лукашенко дал команду прекратить переговоры с мокшанами и в срочном порядке найти альтернативные пути поставок газа в Беларусь).
 показати весь коментар
 
Я впевнено знаю одне: будь-який договір з Росією не вартий паперу, на якому він надрукований. Путін обов'язково обмане. Як? Наприклад, буде твердити, що Україна краде газ або вигадає ще щось. Зацікавленість Зе зрозуміла: протриматися каденцію. Не спеціалісти судити не можуть, але і їм ясно: прокачка 40 це підтримка системи плюс невеликий дохід. Знов все, щоб підтримати рейтинг Зе.
 показати весь коментар
 
У Порошенко возмутились газовому контракту с РФ. Сообщают, что за счёт Украины спасли Россию.

С завтрашнего дня у него нет депутатской неприкосновенности. Поместите его уже, наконец, в следственный изолятор.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору