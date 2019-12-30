 Контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" на транзит укладено за принципом "качай або плати", - Вітренко

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Той факт, що ми підписали контракт на транзит за принципом "качай або плати" на п'ять років - є непересічною подією в таких умовах. Зауважу, що це перший випадок в історії України, коли "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". До цього часу тільки закупівлі газу у "Газпрому" покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати", - написав Вітренко.
Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.
"Останні п'ять з половиною років я постійно відчуваю ризик того, що якийсь некомпетентний або продажний можновладець свідомо або несвідомо зруйнує нашу юридичну позицію проти Газпрому. Декілька разів цей ризик майже реалізувався".
Респект Вітренку!
Чи те що Вітренко жіночого роду не та особа, для вас новина?
Посмотрели бы на визги кацапни под новый год.
щоб бюргери не нагліли.
Проблема у тому ,що пороздавали купу газових родовищ різним шуфричам "на майбутнє",котрі не розробляються...
у тому ,що даний пункт контракту абсолютно нікчемний..
зараз ситуація така,що для виконання міжнародних контрактів прописано власне штрафні санкції відносно мінімально можливих по цих контрактах об"ємів...