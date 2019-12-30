 Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.
"Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років, впродовж яких ми отримаємо щонайменше понад $7 мільярдів. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років. Українська ГТС буде завантажена, а це – енергетична безпека та добробут українців!", - написаd Зеленсmкий.
Президент уточнив, що мінімально гарантована прокачка територією України становитиме - 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.
"Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці", - додав Зеленський.
А вообще не знаю наверное и как актёр го.но не говоря как о человеке
Невероятно как можно такое го.но было выбрать в президенты
Господа у вас разруха в головах
Надо делать выводы признавать ошибки и менять ситуацию
Надеюсь все будет Украина
Тимошенко,підписавши КАБАЛЬНИЙ 10-річний контракт з Х№лом говорила те саме..
«Любі мої, без цього контракту Україна замерзла б».
Особисто мені по..уй енергетична безпека Європи..Це їх проблеми...Ми не в ЄС.
в одному з попередніх постів було посилання
http://uainfo.org/blognews/1520000223-dbayliva-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko.html
Зеленский заявил вчера, что по контракту на транзит российского газа Украина получит более 7 млрд долларов за 5 лет.
Это 1,4 млрд в год.
Сейчас Украина зарабатывает на транзите около 3 млрд в год.
Учитывая, что объёмы транзита, исходя из оговорённых цифр (65-40-40-40-40) уменьшаться тоже примерно в 2 раза, то, получается, что ставка транзита остаётся на плюс-минус том же уровне, что и сейчас.
Но более точно можно будет сказать, посмотрев уже подписанный контракт.
Не все залежить від нас.
чули..геніяльну демагогію Леді Ю...
"Якби не мій контракт -Україна би не виграла стокгольмський суд".. !
і мовчок про те,що врезультаті бабаюлька розвела Україну "на бабло"..
За різними оцінками від 32 до 90 млрд доларів.
Отже, Україна має реальні шанси збільшити транзит газу до Європи через вітчизняну газо-транспортну систему.
Перемога чи поразка..
просто тому,що невідомо,яка буде ситуація через років 5 на газовому ринку..
думаю,газ буде не дорожчий,ніж зараз.. І російська частка у світовому виробництві впаде за рахунок перерозподілу світового ринку на користь сланцевого газу і в результаті навіть непрямих санкцій...
"Мы обеспечили непрерывный транзит российского газа через Украину на период до 15 лет. На газовых переговорах ЕС, России и Украины побеждают все". https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/everyone-is-a-winner-after-eu-russia-ukraine-gas-talks/
Тяжело с арифметикой у бывших учителей английского, выгнанных на пенсию....
Раз-два, "лайно і зрада, всіх у відставку!"
тьфу, твари.
Вас, журнашлюх надо первыми мочить - первые виновники всей мерзости у нас в стране.
Не "Украина подписала договор на транзит", а "Расия не достроила Северный поток-2" ?
"Президенты России и Украины впервые за долгое время поздравили друг друга с Новым годом
https://replyua.net/avto/186568-kak-eto-ponimat-na-avtozaze-gotovyatsya-zapustit-proizvodstvo-rossiyskoy-lada.html
Они так же с ненавистью относятся к украинцам и оскорбляют так же.
Ольгинские троли называли украинцев кострюлеголовые и фашисты, а порохоботы называют зебилы.
Мне иногда кажется, что это одни и те же троли, просто разные методички.
Зеелнский вернул заложников,це зрада
Зеленский вернул катера,це зрада
Зеленский вернул моряков,це зрада
курс гривны укрепляется,це зрада
Зеленский обеспецил транзит нефти,це зрада
Россия выплатит 3 млрд $,це зрада,
Верните порошенко он все вернет как быдло раньше
зеленский освободил терористов убивших подростков в Харькове -это перемога
зеленский освободил беркутов (которые никаким боком к ОРДЛО!!!) - это перемога
зеленский вернул таксистов, дискотечников, хрен знает кого отдав за каждого по -3/4 ********* - это перемога
зеленский отказался от всех к претензий к газпрому (сума которых на порядок больше чем ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ЗАРАБОТАТЬ НА ТРАНЗИТЕ) - это перемога
зеленский позволил ***** сохранить лицо и контрактные обязательства перед европой (сп2 нету и в помине, а значит можно было выкрутить руки ***** по полной еще и в убыток загнав) это перемога
отдал цемаха и сотоварищей за моряков, которых и так рашка должна была вернуть - это перемога...
...
следующие перемогы на очереди - на очередных "освобожденных" шахтеров обменяют пуск воды в крым, федерализацию Украины по *********** сценарию, снятие санкций с рашки и т.д. и т.п.
достроят сп2 и рашка в очередной раз прокинет с договорами.
да и потоам 40 ярдов в год учитывая затраты на обслуживание гтс - чуть выше точки "замерзания", т.е. доходности.
30-40 млрд кубов это самоокупаемость ГТС ... а там уже не трудно посчитать , шо вы там кацапам напрощали и надарили...