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 Політика України
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Все про:Газпром (494) Зеленський (3977) транзит газу (150)

 Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання контракту на транзит російського газу в Європу з Росії через територію України терміном на п'ять років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.

"Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років, впродовж яких ми отримаємо щонайменше понад $7 мільярдів. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років. Українська ГТС буде завантажена, а це – енергетична безпека та добробут українців!", - написаd Зеленсmкий.

Президент уточнив, що мінімально гарантована прокачка територією України становитиме - 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.

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"Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці", - додав Зеленський.

Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168028
 
   
 Топ коментарі
 
2.5-3млрд. доларів в рік (це в кращому випадку). І відмовились від судових позовів на 12млрд.доларів. хз, сумнівна перемога.
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Чтобы получить 7 млрд долларов за транзит Зеленский отказался от 12 млрд долларов.
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Зебилы, вы зачем с кацапами торгуете? Украина подписала с Россией 5-летний контракт на транзит газа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2421 Украина подписала с Россией 5-летний контракт на транзит газа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3051
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Словосочетание зеленский и президент вызывает недоумение
А вообще не знаю наверное и как актёр го.но не говоря как о человеке
Невероятно как можно такое го.но было выбрать в президенты
Господа у вас разруха в головах
Надо делать выводы признавать ошибки и менять ситуацию
Надеюсь все будет Украина
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а Аваков разрешил Зеленскому такие заявления делать ?
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Як шкода, що ті, хто вміють керувати країною, вже працюють перукарями і таксистами. )))
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"Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці

Тимошенко,підписавши КАБАЛЬНИЙ 10-річний контракт з Х№лом говорила те саме..

«Любі мої, без цього контракту Україна замерзла б».





Особисто мені по..уй енергетична безпека Європи..Це їх проблеми...Ми не в ЄС.
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КАБАЛЬНИЙ 10-річний контракт для тих в кого немає мізків, а для тих хто має мізки не такий же він і кабальний, якщо можна вигравати суди.
в одному з попередніх постів було посилання
http://uainfo.org/blognews/1520000223-dbayliva-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko.html
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ні поразки,ні перемоги

Зеленский заявил вчера, что по контракту на транзит российского газа Украина получит более 7 млрд долларов за 5 лет.
Это 1,4 млрд в год.
Сейчас Украина зарабатывает на транзите около 3 млрд в год.
Учитывая, что объёмы транзита, исходя из оговорённых цифр (65-40-40-40-40) уменьшаться тоже примерно в 2 раза, то, получается, что ставка транзита остаётся на плюс-минус том же уровне, что и сейчас.
Но более точно можно будет сказать, посмотрев уже подписанный контракт.
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...ні поразки,ні перемоги... а этическую, точнее аморальную сторону вопроса, разлагающую общество, вы не посчитали?
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врахуйте,що Європа все одно би НАГНУЛА Україну на газовий контракт..Інше питання,що ми могли виторгувати значно кращі умови. просто затягуючи час.

Не все залежить від нас.
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Мы могли вообще не получить транзит, а получили на 5 лет, получили 3 ярда и ставку по европейской формуле. Но все равно зрада
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Чули..
чули..геніяльну демагогію Леді Ю...


"Якби не мій контракт -Україна би не виграла стокгольмський суд".. !
і мовчок про те,що врезультаті бабаюлька розвела Україну "на бабло"..
За різними оцінками від 32 до 90 млрд доларів.
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і шо тут такого, рогаті і так би підписали, їм нікуди дітися було, чи не перемога... краче бобочка кажи, коли свій ,Український Сланцевий газ розпочнете видобудовувати??
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Ай молодец Зеля! Не забудь Путлера с Новым годом поздравить!
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к сожалению уже поздравил,в то время,как москальная орда убивает на Донбассе наших Воинов! это лютый писец! Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4032
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20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2020 рік, одним із пунктів якого передбачені санкції проти будівельників газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік». Автори поправок пояснили вимогу бажанням захистити енергетичну безпеку Європи від Росії.
Отже, Україна має реальні шанси збільшити транзит газу до Європи через вітчизняну газо-транспортну систему.
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Предложения Украины были 10 летний контракт, прокачка 80. В итоге контракт на 5 лет прокачка первый год 65, последующие по 40. РФ выплатила по решению суда 2,9 миллиарда, Украина сняла претензий на 12 миллиардов,. Рф не сняла претензий на "взятку" Януковичу в размере 3 миллиардов к Украине. Ну вот такой вот "компромисс". Почти такой же как и обмен " всех на всех" - "всех установленных на всех установленных" когда отдали 120 преступников, а в обмен получили 70 разношерстного народа, и в добавок к этому в застенках ЛНРоДНРий еще осталось 300 наших заложников и в РФ не меньше. А гарант трезвонит о том что все "договоренности " по обмену выполнены, а газовый договор " супер победа". За дураков народ держит.
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Ви ще почуєте ці його "досягнення" сьогодні о 23-55. Уявляю, якого дурня він буде гуляти, називаючи свої обісрані штані - світовими досягненнями Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2733
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Важко оцінити...


Перемога чи поразка..

просто тому,що невідомо,яка буде ситуація через років 5 на газовому ринку..
думаю,газ буде не дорожчий,ніж зараз.. І російська частка у світовому виробництві впаде за рахунок перерозподілу світового ринку на користь сланцевого газу і в результаті навіть непрямих санкцій...
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..Ви ж, сподіваюсь не будете собі псувати Новий Рік , вислуховуючи ту дурість, що воно меле та буде молоти!?)))))
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Как раз на Вавочкин термин,и еще чтобы целый год это говно Порох опять разгребал
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О,якби люди слухали,що хрюкає поросенко в хліві.Це петюшку слухати над свинячою кліткою та Зраду співати- люди на них звертають увагу,коли вони зажарені на столі.

"Мы обеспечили непрерывный транзит российского газа через Украину на период до 15 лет. На газовых переговорах ЕС, России и Украины побеждают все". https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/everyone-is-a-winner-after-eu-russia-ukraine-gas-talks/
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Думку Юлі, або Кучеренка, або Дубіни ніхто не питав. Довірились двом пройдисвітам, які юзали Юлін договір, а мільони доларів по відсоткам від перемоги в Стокгольмі по Юліному договору клали собі в кишеню. Підозрюю, що їхній новий договір по газу - повна дупа. Бо замість трьох мільярдів доларів за транзит Україна за свою мережу буде отримувати рівно хрєн цілих, фіг десятих. Бо з прокачування 40 обов'язкових мільярдів кубів газу грошей вистачить лише на піддтримання системи в робочому стані. Але навіщо це Україні? Може вигідніше буде порізати ці магістралі на металобрухт? Все одно користі з неї нема?
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Про зубожіння у вас получалось жизнінніше ніж про транзит газу. Нестача швидких вуглеводів в організмі сказується Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8837
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Нда....
Тяжело с арифметикой у бывших учителей английского, выгнанных на пенсию....
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Уря! Уря! А потім загострення війни з лнр - днр і форсмажор. "Громадянська війна" зробить неможливим виконання цієї успішної угоди. І знов необхідно буде щось давати мордеру за вплив на "справедливий гнів народу Донбасу" "непереможна" армія якого вже шотий рік топче українські землі в Луганську і Донецьку. Тому, на мою думку, весь транзит стане в день запуску північної труби. А щодо підписання угод з мордером Лавров нам поясне що вони з ними зробили і в якому місці.
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Це не договір , а профанація, засуньте його фуйлу в дупу, падіння промвиробництва в Україні 7,5 % оце і є заслуга зенелохів, лайно і зрада, всіх у відставку.
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Кратко, ёмко и каждое утро начинаем с зарядки!
Раз-два, "лайно і зрада, всіх у відставку!"
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Бутусов переобулся в воздухе, беспринципное чмо, как и все журнашлюхи - уже такая подача, такие фоточки, Бубочка самый лучший!
тьфу, твари.

Вас, журнашлюх надо первыми мочить - первые виновники всей мерзости у нас в стране.
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Вот жеж лживый этот Зе!ленский, да и вся банда тоже. Как безвиз, томос, освобождение заложников, восстановление армии - так это был не Порошенко (при чем тут он ???!!!), это другие делали !. Зато теперь, только какой плюс есть, хоть и сомнительный, так тутже пиар Зе!ленскому. Это лжецы и манипуляторы, ребята, не жди от них ничего хорошего.
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Зеленский - барыга сраный. Торгует на крови.
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А может акценты нужно расставить по другому ?
Не "Украина подписала договор на транзит", а "Расия не достроила Северный поток-2" ?
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А якби добудували, то не підписали б чи що? Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3986
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Да уж, памятник хоть убрать можно, а этот с вами останется очень надолго. Те кто мог ещё бороться погибли в первые годы , остатки будут в изоляторах, а то ещё хуже ( если принимать во внимание слова Портного).
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Ньюсру, мать вашу, ру!

"Президенты России и Украины впервые за долгое время поздравили друг друга с Новым годом
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Сегодня в 20.00 слушаем на Прямом Порошенко
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«Как это понимать?»: На АвтоЗАЗе готовятся запустить производство российской Lada

https://replyua.net/avto/186568-kak-eto-ponimat-na-avtozaze-gotovyatsya-zapustit-proizvodstvo-rossiyskoy-lada.html
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Порохоботы очень напоминают Ольгинских тролей.
Они так же с ненавистью относятся к украинцам и оскорбляют так же.
Ольгинские троли называли украинцев кострюлеголовые и фашисты, а порохоботы называют зебилы.
Мне иногда кажется, что это одни и те же троли, просто разные методички.
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очень вероятно что порошенко их и нанял,очень знакомые оскорбления в адрес украинцев на российских сайтах и на цензоре
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Зеленский освободил Сенцова,це зрада
Зеелнский вернул заложников,це зрада
Зеленский вернул катера,це зрада
Зеленский вернул моряков,це зрада
курс гривны укрепляется,це зрада
Зеленский обеспецил транзит нефти,це зрада
Россия выплатит 3 млрд $,це зрада,

Верните порошенко он все вернет как быдло раньше
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зеленский освободил киллера это перемога
зеленский освободил терористов убивших подростков в Харькове -это перемога
зеленский освободил беркутов (которые никаким боком к ОРДЛО!!!) - это перемога
зеленский вернул таксистов, дискотечников, хрен знает кого отдав за каждого по -3/4 ********* - это перемога
зеленский отказался от всех к претензий к газпрому (сума которых на порядок больше чем ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ЗАРАБОТАТЬ НА ТРАНЗИТЕ) - это перемога
зеленский позволил ***** сохранить лицо и контрактные обязательства перед европой (сп2 нету и в помине, а значит можно было выкрутить руки ***** по полной еще и в убыток загнав) это перемога
отдал цемаха и сотоварищей за моряков, которых и так рашка должна была вернуть - это перемога...
...
следующие перемогы на очереди - на очередных "освобожденных" шахтеров обменяют пуск воды в крым, федерализацию Украины по *********** сценарию, снятие санкций с рашки и т.д. и т.п.
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лучше синица в руках чем журавель в небе. кто знает что это за такие 12 млрд.?
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12 млрд можно было еще не отсудить,это решает суд и гарантий нет,даже если бы отсудили,РФ могла бы ничего не заплатить и никто бы силой те деньги не забрал
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ярды заработанные на транзите тоже еще вилами по воде писанны.
достроят сп2 и рашка в очередной раз прокинет с договорами.
да и потоам 40 ярдов в год учитывая затраты на обслуживание гтс - чуть выше точки "замерзания", т.е. доходности.
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Недоумки шут и клоун вместе с шушарой аля Юзик и Богдан так раком нагнули украинцев, а те как быдло молчат и даже не мычат. Ещё хотят как в Европе жить, да в дерьме все время будете жить.
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та сколько можно уже этого зебильного популизма про количество кубометров, ёпт, цену транзита 1000 кубов в контракте, сцуки, обнародуйте...
30-40 млрд кубов это самоокупаемость ГТС ... а там уже не трудно посчитать , шо вы там кацапам напрощали и надарили...
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Впервые за последние 10 лет Беларусь и россия (кацапстан/москальщина) не смогли договориться по поставкам газа в Беларусь и не подписали газовый контракт! Прям сейчас, за несколько часов до НГ - Лукашенко дал команду прекратить переговоры с мокшанами и в срочном порядке найти альтернативные пути поставок газа в Беларусь).
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Не Україна а ***** коломойский на радість зебілоідам! А клоун-гандон!
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