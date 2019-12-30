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Все про:цирк (17) захист тварин (21) Бородянський Володимир (61) Міністерство культури, молоді та спорту (13)

 Усі державні цирки впродовж року припинять використовувати тварин у своїх виставах, - Бородянський

Державні цирки впродовж 2020 року припинять використовувати тварин у своїх виставах.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишиться в минулому ганебне для України явище використання тварин у цирку. Всі державні цирки впродовж року припинять використовувати тварин у циркових виставах. Зараз ми працюємо над рішеннями шляхів реабілітації цих тварин. Усі вони без винятку будуть передані реабілітаційним центрам", - заявив міністр.

Дивіться також: Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168027
 
   
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Когда роботы будут делать все работы за людей. Ждите.
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Тобто коли роботи почнуть створювати роботів на свій розсуд.
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А шо я уже могу в цирке увидеть джигитовку верхом на роботе?
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Не запретят!
Большинство из них делают вид, что работают.

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Животных нельзя, а зверей можно? Усі державні цирки впродовж року припинять використовувати тварин у своїх виставах, - Бородянський - Цензор.НЕТ 3240
Вот например, Куклачев - жестокое обращение с кошками?
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Ох і розвелося цих альтернативно обдарованих всяких бродянських,зєлєнских,та інших погано дресированих.... клдоунів і циркачів!
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, мать вашу, цирки....
А может их таки приватизировать?
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Медленно, но доходит. Осталось отменить зоопарки. Кому уж очень хоцца - канал дискавери или сафари в Африке.
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Вместо зоопарков должны быть заповедники - приезжай, смотри на животных, можешь покормить, можешь сфотографироваться, можешь поиграть им на музыкальном интструменте - в ютубе полно видео, как животные слушают музыку.
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есть видео, как коровьі на лугу интересуются гимнастикой )))) там девушка делала гимнастические упражнения и коровьі бростли жевать траву и пришли на нее смотреть. так что у них котелок варит и они понимают, что єто двуногое делает необьічньіе движения.
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Молодые бычки смотрели с видимым интересом.
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"можешь поиграть им на музыкальном интструменте"
и тут вы про политику?!
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На улице, кстати, не так уж и плохо - их будут кормить, будут подходить погладить - конечно, львы и тигры должны быть на каких-то поводках. А зимой им можно делать вольеры в торговых центрах - посмотреть на тигра будет приходить вся детвора.
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