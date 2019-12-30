 Усі державні цирки впродовж року припинять використовувати тварин у своїх виставах, - Бородянський

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишиться в минулому ганебне для України явище використання тварин у цирку. Всі державні цирки впродовж року припинять використовувати тварин у циркових виставах. Зараз ми працюємо над рішеннями шляхів реабілітації цих тварин. Усі вони без винятку будуть передані реабілітаційним центрам", - заявив міністр.

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