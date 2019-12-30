 Узгодження МВФ нової програми кредитування на 5,5 млрд дол. для України - питання декількох місяців, - Гончарук

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна24", інформує Цензор.НЕТ.
Прем'єр повідомив, що питання остаточного рішення Міжнародного валютного фонду про відкриття для України нової трирічної програми на $5,5 млрд - "це питання декількох місяців".
"Це технічна робота, яка зараз триває ... Я не маю жодних сумнівів, що ми цю технічну роботу доведемо до кінця, проблем не буде", - заявив Гончарук.
Він зазначив, що МВФ дуже демонізоване через олігархічні ЗМІ, тоді як насправді співпраця з МВФ - "це про довіру і дешеві ресурси".
ВІН НЕМИНУЧИЙ.
Пірамідка кредитів, ОВДП будується давно
питання лише коли.РІК?ДВА ?
І якщо це буде "ісландський варіант" дефолту,то це ще непогано..
Але поки що йде до варіанту дефолту,коли всі ЗВР "спишуться",а Українські банки,у власності котрих буде заставлена земля в один момент стануть іноземними....
Для особливо активних українців власне безвіз..
Пенсіонери не особливо побунтують...
Сінгапур. 3 відсотки засіяної землі.один з азійських "тигрів"...
Україна- аграрна країна. і П..ЄЦ.
А ще країна ,де можна заробити інвесторам на "інвестиціях". 35 відсотків у 2019 - це дуже привабливо.
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Чим за борги розраховуватись будемо ?
Правильно.
Землею і гастарбайтерами..
в залог по укрземлю и дадут енти 5,5 - там не дураки без залога давать, ужо надавали 70 млрд долнгов висит на украите
как раз чере пару месяцев оная землица и пайдет в расход.
пока кровавая водичка не потечет с ентаго кабмина, ничего не
поменяется там
Коломойсккий сдигает дом Гонтаревой и совершает на нее покушение.
Ну в этот раз не получилось. Но вот сейчас уже наверняка...
Коломойский выигрывает промедуточное дело по Привату в суде.
Тогда это все случайно. А сейчас мы уже точно договорились.
Коломойский заявляет, что обязательно вернет себе Приват.
Согласование с МВФ программы кредитования - вопрос нескольких месяцев.
Коломойский буянит, а Зеленскому денег не дают. И какая между ними связь...
Лише щоб не приїзжати в Україну на допити.
Они ей почему-то верят, а не ЗЕ и Коломойскому.
а на..уя!?ПРИ ЗМІЦНЕННІ ГРИВНІ.
піди на рИНОК І НА ПРОТЯЗІ РОКУ ДОКУПИ ЦІ 5.5 ЛЯРДІВ.
ХОЧА..
ЯКЩО НБУ І МІНФІН КЕРОВАНІ З-ЗА КОРДОНУ,а прем"єр мавпочка на ланцюжку -тоді без варіантів