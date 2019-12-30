 Кравцов залишає посаду голови правління "Укрзалізниці"

Про це йдеться у новорічному зверненні Кравцова на сайті "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
"Останнім часом точилось багато розмов щодо начебто конфлікту "Укрзалізниці" та Міністерства інфраструктури. Але ми командні гравці з єдиною важливою метою - покращення стану "Укрзалізниці" і бажанням ефективної розбудови української інфраструктури. А це унеможливлює будь-які конфлікти і лишає місце виключно конструктивним відносинам.
Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні Наглядової Ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене", - заявив Кравцов.
Більше подробиць і коментарів глава "Укрзалізниці" пообіцяв розкрити після ухвалення всіх формальних рішень.
Він також зазначив, що за останні роки трансформація "Укрзалізниці" стала однією з наймасштабніших серед державних компаній, і підкреслив, що далі компанію чекає перехід на новий рівень.
Нагадуємо, Кабмін призначив Кравцова головою правління "Укрзалізниці" в січні 2019 року. Термін контракту з Кравцовим закінчується в 2021 році.
- Так! Так-так! Так-так-так!
Квітень, "Ура, хужє нє будєт, ми іх здєлаєм" + 5,2%,
травень, інаугурація, + 1,6%
червень - 2,3%,
липень - 0,2%, серпень - 1,7%,
вересень - 1,7%,
жовтень - 5%
листопад - 7,5%.
Штаб.
В Украине ушёл в отставку глава Украиной Железной Дороги (@Ukrzaliznytsia) Кравцов. Мы кажется зовём, кого президент @ZelenskyyUa назначит ему на смену:
Все киевляне и гости столицы знакомы с церковью прямо перед Южным вокзалом. Ее построил Кирпа в 2001 за деньги Министерства Транспорта, то есть за наши с Вами налоги. Эта «церковь» не имеет ничего общего к истории или потребностям церки в Украине, а просто является вопиющим символом коррупции, беззакония, своеволия и превышения служебных полномочий тогдашнего министра транспорта. ГПУ и НАБУ следует поднять все документы по этому строительству и принять решение по нецелевому использыванию бюджетных средств. Кроме того сегодня эта «церковь» - причина постоянных пробок и заторов перед Южным вокзалом, поэтому стоит поставить вопрос о ее демонтаже и переносе в другое место, чтобы использовать площадь под развязку, подезды, парковку и транспортные терминалы для общественного транспорта соединяющие город с вокзалом.
http://churchs.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=427:2011-01-19-22-19-53&catid=3:2010-09-03-18-31-43&Itemid=12
вместо своих тепловозов, электровозов
покупаем за десятки тыс км привоз чего стоит
,,менеджеры ,, очень идеально работают
каждые 2-3 месяца на 2-5 минут меняется расписание
это тонны бумаги на объявления
плюс обязательно несколько десятков людей
опаздывают на работу
взять пригородный будет длина 15 см.
всегда хватало 5см.
/это тоже тонны ленты для касс /плюс/
при загруженности ЖД процентов 40%
вместо своих тепловозов, электровозов
покупаем за десятки тыс км привоз чего стоит
,,менеджеры ,, очень идеально работают
каждые 2-3 месяца на 2-5 минут меняется расписание
это тонны бумаги на объявления
плюс обязательно несколько десятков людей
опаздывают на работу
взять пригородный будет длина 15 см.
всегда хватало 5см.
/это тоже тонны ленты для касс /плюс/
при загруженности ЖД процентов 40%