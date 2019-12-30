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Все про:звільнення (756) Укрзалізниця (871) Кравцов Євген (96)

 Кравцов залишає посаду голови правління "Укрзалізниці"

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов звернувся до Наглядової ради компанії з проханням припинити контракт у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Про це йдеться у новорічному зверненні Кравцова на сайті "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом точилось багато розмов щодо начебто конфлікту "Укрзалізниці" та Міністерства інфраструктури. Але ми командні гравці з єдиною важливою метою - покращення стану "Укрзалізниці" і бажанням ефективної розбудови української інфраструктури. А це унеможливлює будь-які конфлікти і лишає місце виключно конструктивним відносинам.

Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні Наглядової Ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене", - заявив Кравцов.

Читайте також: "Укрзалізниця" придбає ще 40 локомотивів General Electric, - Кравцов

Більше подробиць і коментарів глава "Укрзалізниці" пообіцяв розкрити після ухвалення всіх формальних рішень.

Він також зазначив, що за останні роки трансформація "Укрзалізниці" стала однією з наймасштабніших серед державних компаній, і підкреслив, що далі компанію чекає перехід на новий рівень.

Нагадуємо, Кабмін призначив Кравцова головою правління "Укрзалізниці" в січні 2019 року. Термін контракту з Кравцовим закінчується в 2021 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створення вертикалей, централізація послуг, система замовлень пасажирських перевезень, - Кравцов розповів про реформу "Укрзалізниці"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168023
 
   
 Топ коментарі
 
Як угробити промисловість. Рецепт Зе-виборця.

Квітень, "Ура, хужє нє будєт, ми іх здєлаєм" + 5,2%,
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Скільки вже їх було рехворматорів керівників Укрзалізниці. І все залишається по старому. Все преходяще, а корупція в УКраїні вічна.
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згинув черговий герой в нерівній битві з згуртованими рядами залізничників Кравцов уходит с поста главы правления "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 2489
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Угу, ЖД мост еле достроили, а Дарниций вокзал так и стоит.
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Вы забыли Караваевы Дачи, уникальный комплекс, Южный вокзал с переходом с выходом на все перроны, красивую площадь с церковью..... И вообще, Кирпу любили, он с самых низов поднялся, хоть биографию его Почитайте.... Тьху, манагеры эффективные....
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Ну, ещё множество вокзалов отремонтировал, страхованием занимался, но где украл, там таки украл.
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Ну честно говоря, а чем ю шин се хуже того же томоса?
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юшин се не хуже, просто томос лучше, как атеист тебе говорю
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На підвищення. Нужний корєш для Зє. Рехворматор.
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аля луцик - разваливатель-рехВорматор гпу )) и алкопрокуВор
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еще бы рыжее чмо коболев ушел с нафтогаза....
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- Ви працювали на Укрзалізниці?
- Так! Так-так! Так-так-так!
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Як угробити промисловість. Рецепт Зе-виборця.

Квітень, "Ура, хужє нє будєт, ми іх здєлаєм" + 5,2%,
травень, інаугурація, + 1,6%
червень - 2,3%,
липень - 0,2%, серпень - 1,7%,
вересень - 1,7%,
жовтень - 5%
листопад - 7,5%.
Штаб.
 показати весь коментар
 
 
Зелебобіки тебе спамлять. Правда очі коле.
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А что там Серлещ? И дальше будет с коррупцией боротся в Укрзализныци?
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Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF 2 ч.2 часа назад



В Украине ушёл в отставку глава Украиной Железной Дороги (@Ukrzaliznytsia) Кравцов. Мы кажется зовём, кого президент @ZelenskyyUa назначит ему на смену:

Кравцов залишає посаду голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 4200
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"Церковь» имени Кирпы

Все киевляне и гости столицы знакомы с церковью прямо перед Южным вокзалом. Ее построил Кирпа в 2001 за деньги Министерства Транспорта, то есть за наши с Вами налоги. Эта «церковь» не имеет ничего общего к истории или потребностям церки в Украине, а просто является вопиющим символом коррупции, беззакония, своеволия и превышения служебных полномочий тогдашнего министра транспорта. ГПУ и НАБУ следует поднять все документы по этому строительству и принять решение по нецелевому использыванию бюджетных средств. Кроме того сегодня эта «церковь» - причина постоянных пробок и заторов перед Южным вокзалом, поэтому стоит поставить вопрос о ее демонтаже и переносе в другое место, чтобы использовать площадь под развязку, подезды, парковку и транспортные терминалы для общественного транспорта соединяющие город с вокзалом.
http://churchs.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=427:2011-01-19-22-19-53&catid=3:2010-09-03-18-31-43&Itemid=12
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шо такое лям не получил - или убедился что она безнадежна
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довели подвижной состав до ,,ручки,,
вместо своих тепловозов, электровозов
покупаем за десятки тыс км привоз чего стоит
,,менеджеры ,, очень идеально работают
каждые 2-3 месяца на 2-5 минут меняется расписание
это тонны бумаги на объявления
плюс обязательно несколько десятков людей
опаздывают на работу
взять пригородный будет длина 15 см.
всегда хватало 5см.
/это тоже тонны ленты для касс /плюс/
при загруженности ЖД процентов 40%
 показати весь коментар
 
довели подвижной состав до ,,ручки,,
вместо своих тепловозов, электровозов
покупаем за десятки тыс км привоз чего стоит
,,менеджеры ,, очень идеально работают
каждые 2-3 месяца на 2-5 минут меняется расписание
это тонны бумаги на объявления
плюс обязательно несколько десятков людей
опаздывают на работу
взять пригородный будет длина 15 см.
всегда хватало 5см.
/это тоже тонны ленты для касс /плюс/
при загруженности ЖД процентов 40%
 показати весь коментар
 
И кем же он ушел - монтером пути, или проводником? Может, даже начальником поезда?
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