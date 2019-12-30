EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  16510  128
Матеріали за темою:
Все про:Болгарія (129) Турецький потік (26) транзит газу (150)

 З 1 січня Болгарія отримуватиме російський газ в обхід України

Болгарія з 1 січня 2020 року отримуватиме російський газ в обхід України і Румунії.

Про це повідомила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За словами Петкової, новий газопровід "Турецький потік" є конкурентнішим і передбачає зниження ціни на газ на 5% щороку.

"Ми змінюємо місце отримання газу з Росії. Причина - економічний вплив і кращі умови для болгарських споживачів", - сказала міністр.

З 1 січня Болгарія отримуватиме російський газ в обхід України 01

Читайте також: Болгарія будує газопровід в обхід України, - АР

Болгарія купує практично весь свій газ - близько 3 млрд кубометрів - у російській компанії "Газпром". З 2020 року країна сподівається диверсифікувати газопостачання і третину зі своїх газових потреб планує задовольняти за рахунок закупівель з Азербайджану.

Газопровід "Турецький потік" має дві гілки. Одна поставляє російський газ до Туреччини в обхід України, інша має на меті забезпечити газові потреби Болгарії, Греції та Північної Македонії. А в 2020 році її планують добудувати до кордону Сербії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168022
 
   
 Топ коментарі
 
начало строительства "Турецкого потока" - 10 октября 2016 г.

радуйся дальше, порохосос.
 показати весь коментар
 
в полночь 31 го я наполню рюмку
обожду минуты две ,чтоб наверняка
и отмечу в этот день самый светлый праздник
день рождения Степан Андреича.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Страх потеряли? Щас еще болгарский премьер получит пыжа от Штатов. И встанет ему кацапский газ поперек горла.
 показати весь коментар
 
 
Це буде. Після цього газ подорожчає.
 показати весь коментар
 
 
Неодмінно. Це ж було давно сплановано:
"При превышении мировой ценой на нефть отметки $250 за баррель цена газа превысит $1000 за тысячу кубометров, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он считает, что цена в тысячу долларов не будет сверхъестественной для рынка, поскольку у "Газпрома" уже есть прецеденты, когда в отдельные периоды и по отдельным контрактам цена превышала тысячу долларов за тысячу кубов."
https://www.vedomosti.ru/library/news/2008/07/03/amiller-gaz-mozhet-stoit-1000-za-1000-kubometrov



 показати весь коментар
 
 
Что же они "словацкий" не покупают? Надо, чтоб наш деятели-папередники им посоветовали, это ж так выгодно.
 показати весь коментар
 
Через Турцию типа дешевле транспортировать? Насколько я понял Украинский транзит был самый дешовый из существующих )))))
 показати весь коментар
 
Один порохосос опорожнился буквами …. +10З 1 січня Болгарія отримуватиме російський газ в обхід України - Цензор.НЕТ 7060 Vasyl Karmazyn Ура, зебіли! и тут же стайка таких же лишенцев его высеру возрадовалась ….
И этим ущербным всё едино что это проект 2016 года, что подписали и начали строительство ещё задолго до Зеленского, но за то при сывочёлом геньтьМАНЕ . Что тот же педро никак не воспротивился этому, мог бы лечь под бульдозер , что в 2016 году и в помине не было Зеленского при власти …… НО !!! Главное ляпнуть, главное серануть , а всё остальное не по чём ...
 показати весь коментар
 
 
у них такое призвание , воровать и помет метать.
отходы общества, сэр.(С)
 показати весь коментар
 
Надо зелёную ветку через Грузию в Украину дотянуть...
 показати весь коментар
 
 
если б это надо было, построили бы свою добычу газа а не ветки от куда то.
 показати весь коментар
 
pust pokupajet amerikansam eto neinteresno oni v Evropu i tak prosloj nedeli 17 karablej prodali tam po 155 tysiac v kazdom zyzenogo gaza.Amerikanci polnuju mocnost vkliucyt gde to 2022 godu
 показати весь коментар
 
чудеса под Новый год - никому в голову не приходит назвать болгар фашистами или там 3.14дорами, хотя они газ для себя покупают в обход укр ГТС. к чему бы это?..
 показати весь коментар
 
Как это никому? Я, по крайней мере могу. На фашистов не тянут, а п.доры это точно. Кто там в Евросоюзе ещё может быть? П.доры они и есть.
 показати весь коментар
 
выходит, что и ты, Лёша, тоже в п.доры хочешь? так в Конституции записано...
 показати весь коментар
 
Я не хочу к вам, прастити. Очень не хочу. А государством в котором я живу п.дары руководят, это правда. И ни для кого не секрет. И, возможно, из-за этого просто старого похотливого бородатого павиана Ерему заклевали - потому, что для него анал-табу. Видимо не политкорректная фраза, не соответствует "линии партии"
 показати весь коментар
 
Болгары как известно из истории самый продажный народ в мире.
 показати весь коментар
 
 
кто помогает турпотокам и раечке -- получит кучу ништяков от США)))
 показати весь коментар
 
 
от бл@дь весь мир долже Украине, а за газ платит конечный потребитель- обычные граждане.. чем меньше посредников, тем меньше платят- Украина посредник, цена за транзит ложится на плечи обычных налогоплательщиков. Украина воюет с россией, а газок тем не менее продолжает у них покупать и не важно реверсный или на прямую- один хрен деньги идут в россию, а они на эти денежки лугандон и даунбас подкармливают.
 показати весь коментар
 
Тут вообще не о чем говорить. Каждая страна имеет полное право проводить транзит и т.д. по любому маршруту, будь то из экономических соображений или чисто политических ( как в нашем случае) Тут все на решение страны поставщика и стран транзитеров. К этому нужно относится как к данности. Хотя понятно что все это делается с желанием нанести ущерб Украине, что очередной раз подтверждает что с востока и севера ( а сейчас де факто и с юга и частично с юго- запада) мы окружены враждебным государством и его сателлитами. И это тоже данность. Израиль тот вообще в полном окружении, но приспособился.
 показати весь коментар
 
Болгария будет получать российский газ в обход Украины...

Значит Украина должна разобрать на металлолом ветку, которая идет в болгарию.
 показати весь коментар
 
Братушкі що з них взяти З 1 січня Болгарія отримуватиме російський газ в обхід України - Цензор.НЕТ 2838

Для них Срасєя це святе ))
 показати весь коментар
 
денежки полученные от газпрома
надо не пускать на премии и проедание
а увеличить добычу собственного газа
это было бы по хозяйски
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору