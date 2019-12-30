 З 1 січня Болгарія отримуватиме російський газ в обхід України

Про це повідомила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За словами Петкової, новий газопровід "Турецький потік" є конкурентнішим і передбачає зниження ціни на газ на 5% щороку.
"Ми змінюємо місце отримання газу з Росії. Причина - економічний вплив і кращі умови для болгарських споживачів", - сказала міністр.
Болгарія купує практично весь свій газ - близько 3 млрд кубометрів - у російській компанії "Газпром". З 2020 року країна сподівається диверсифікувати газопостачання і третину зі своїх газових потреб планує задовольняти за рахунок закупівель з Азербайджану.
Газопровід "Турецький потік" має дві гілки. Одна поставляє російський газ до Туреччини в обхід України, інша має на меті забезпечити газові потреби Болгарії, Греції та Північної Македонії. А в 2020 році її планують добудувати до кордону Сербії.
"При превышении мировой ценой на нефть отметки $250 за баррель цена газа превысит $1000 за тысячу кубометров, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он считает, что цена в тысячу долларов не будет сверхъестественной для рынка, поскольку у "Газпрома" уже есть прецеденты, когда в отдельные периоды и по отдельным контрактам цена превышала тысячу долларов за тысячу кубов."
https://www.vedomosti.ru/library/news/2008/07/03/amiller-gaz-mozhet-stoit-1000-za-1000-kubometrov
И этим ущербным всё едино что это проект 2016 года, что подписали и начали строительство ещё задолго до Зеленского, но за то при сывочёлом геньтьМАНЕ . Что тот же педро никак не воспротивился этому, мог бы лечь под бульдозер , что в 2016 году и в помине не было Зеленского при власти …… НО !!! Главное ляпнуть, главное серануть , а всё остальное не по чём ...
отходы общества, сэр.(С)
Значит Украина должна разобрать на металлолом ветку, которая идет в болгарию.
Для них Срасєя це святе ))
надо не пускать на премии и проедание
а увеличить добычу собственного газа
это было бы по хозяйски