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 П'яний водій влаштував ДТП у Запорізькій області, 2 особи загинуло, - Нацполіція. ФОТО

У Запорізькій області внаслідок ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля двоє осіб загинуло, ще двох госпіталізовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Пяний водій влаштував ДТП у Запорізькій області, 2 особи загинуло, - Нацполіція 01

ДТП сталася на перехресті автодороги "Харків-Сімферополь" і дороги, що веде в с.Приморське Запорізького району.

Поліція встановила, що водій автомобіля "ВАЗ-2109" виїхав на перехрестя і зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz Atego 816L. Внаслідок аварії двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ", чоловіки 1979 і 1996 років народження померли під час надання медичної допомоги. Ще одного пасажира, чоловіка 1987 року народження, та водія автомобіля "ВАЗ" з отриманими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.

Пяний водій влаштував ДТП у Запорізькій області, 2 особи загинуло, - Нацполіція 02

"Крім того, встановлено, що водій легкового автомобіля, чоловік 1984 року народження, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Пяний водій влаштував ДТП у Запорізькій області, 2 особи загинуло, - Нацполіція 03

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168021
 
 
 Топ коментарі
 
Пора вводить налог на отсутствие мозгов!
Станем самой богатой страной в мире.
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А было бы достаточно полиции и у нее было достаточно полномочий, то если бы не остановился по требованию полиции, то пристрелили водителя и на одного живого больше было. Другим пьяным урок хороший был.
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ребята, Вы слепые или недалекие? 10-15% водил, 5 дней в неделю ездят пьяними. менты целыми днями на служ. машинах, решают свои меркантильные интересы. возят жен друзей знакомых детей в школу садик а в свободное от этого время стригут по 50-100 грн с жома патоки зерна дров.
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эту серию "таз"-ов точно надо отозвать, срочно!. ведь судя по фото, ни одна из полного комплекта подушек безопасности в нём не сработала.
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"бухать за рулем" надо отозвать тоже.
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А было бы достаточно полиции и у нее было достаточно полномочий, то если бы не остановился по требованию полиции, то пристрелили водителя и на одного живого больше было. Другим пьяным урок хороший был.
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Ну как бы задолбали останавливаться по их требованию, но пьяные постоянно ездят и как получается что их не останавливают, или останавливают но это ничего не меняет?
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Раз задолбали, то такие на ВАЗе въедут в тебя.
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Даже не сомневаюсь, их то почему то не остановят. И скажу вам почему: им как и мусорам насрать на законы.
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ребята, Вы слепые или недалекие? 10-15% водил, 5 дней в неделю ездят пьяними. менты целыми днями на служ. машинах, решают свои меркантильные интересы. возят жен друзей знакомых детей в школу садик а в свободное от этого время стригут по 50-100 грн с жома патоки зерна дров.
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Это абсолютно верно менты только пьяными и ездят, а вину на других только пытаются свалить.
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2 человека погибли... Водиле наверное штраф вкатают гривен 200.
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Давайте без маразма, посадят невиновного. Так было, есть и вероятнее всего и будет.
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от 5 до 10 лет , на поселении , ну и по половине срока УДО за хорошее поведение , это конечно если судье не занесут штук 10 , по штуке за год , а тогда 10 лет условно.
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Пора вводить налог на отсутствие мозгов!
Станем самой богатой страной в мире.
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И надо запретить ездить за рулем порохоботам, они вечно обкуренные и упитые.
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таз это ведро с болтами , а не евробляха
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Кто нибуть понял ситуацию по фотке???Такое впечатление что мерс выезжал с дополнительной и не пропустил,иначе откуда у ваза удар в правую сторону?
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На путинских говномашинах часто ездят полные отморозки.
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