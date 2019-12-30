 Путін не привітав Зеленського з Новим роком

Про це свідчить список привітань, опублікований пресслужбою Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

Путін направив привітання лідерам 41 країни, серед яких президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Бразилії Жаір Болсонаро, Королева Великої Британії Єлизавета II і прем'єр-міністр Борис Джонсон, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та інші.

До вітального списку не увійшли президенти України Володимир Зеленський і Грузії Саломе Зурабішвілі, а також лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії. При цьому, привітання отримали президенти невизнаних Абхазії та Південної Осетії.

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