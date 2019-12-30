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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3977) Новий рік (157) привітання (448) Путін (3573)

 Путін не привітав Зеленського з Новим роком

Президент РФ Володимир Путін не привітав з Новим роком президентів України, Грузії, Польщі і країн Балтії.

Про це свідчить список привітань, опублікований пресслужбою Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

Путін направив привітання лідерам 41 країни, серед яких президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Бразилії Жаір Болсонаро, Королева Великої Британії Єлизавета II і прем'єр-міністр Борис Джонсон, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та інші.

До вітального списку не увійшли президенти України Володимир Зеленський і Грузії Саломе Зурабішвілі, а також лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії. При цьому, привітання отримали президенти невизнаних Абхазії та Південної Осетії.

Читайте також: Зеленський, Гончарук і Разумков привітали українців із Різдвом: "Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168019
 
   
 Топ коментарі
 
А Зеленский так старался понравится ху*лу : он и патриотов посадил, и кацапов и подкацапников выпустил,и 12 млрд $ подарил кацапам, и на Пороха дела заводит за то что тот не сдал Украину. А ху*ло Зеленского даже не поздравил
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"Об этом свидетельствует список прооздравлений, опубликованный пресс-службой Кремля, информирует Цензор.НЕТ."

Докатилися. Путін не привітав Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 2444
Ще й посилання надали на кремлівський сайт. Путін не привітав Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 1936
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Ще й - "прооздравлений"... Путін не привітав Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 6676
Чи не зарано святкувати почали?
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Зато Украина имеет для тупина новогодние пожелания -
Чтоб ты сдох в этом 2020!
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И шоб его видели в гробу у бельіх тапочках вместе с обижающим Зеукраинцев петрьільім петушарием.
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Звичайно. Адже *****- теж єврей, а у євреїв Новий рік святкують з 18 по 20 вересня.
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***** Орк чистопородный, какой там еврей. Евреев в рашке ненавидят в лучших традициях фашизма.
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пуйло не еврей, а типичный шабес гой, полезный идиот, стелящийся перед евреями.
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Ти десь бачив у євреїв поросячі очі? Звичайний удмурто-бурят.
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Да нах нам нужны и его поздравления и поздравления зеленый сопли? пусть своих родственников,порноактеров немецких фильмов для взрослых поздравляет-рыму и уродапроФФесора.
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Такого бути не може щоб не привітав. Там його фільми "Слуга народа" і "Папік" путінські канали почали крутити.
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А що ж так? Клоун так прогинався щоб отримати вітання від *****, навіть всіх терористів звільнив і така невдячність.
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Для порохоботов сюрприз - звонок другу еще никто не отменял...следим за новостями!
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Футбольні фани повинні впрвадити "Зеля - сцикло"
Напевно поздоровив путлера.
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недавно слышал фанатскую кричалку - спасибо жителям Кривбасса..... дежавю какое то правда?
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Только в этот раз ее могут кричать, только жители Львовской области, единственной в Украине, не поддержавшей зеленую плесень.
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За львівян не розписуйся хрюкавий-якщо твоє м.Бендери Придністровські пригнало сюди декілька поросенків-це ще не означає,що львівяне їх не запечуть та не зїдять у Новому Році.
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Порохоботы, вы такие порохоботы
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А ще ***** не ивітав президента Грузії Саломе Зурабішвілі - а вона до нього на парад збиралася їхати. Тепер напевно не поїде.
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кстати-Зе так и "атамстит"-еа парад вяликой пабеды не паедя...
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ну я надеюсь что зеля со своим куратором изей каломыйским пуйла то поздравили?
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Еще не праздник, а у Цензора уже появляются новые слова - "прооздравлений" Путін не привітав Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 7746

Об этом свидетельствует список прооздравлений, опубликованный пресс-службой Кремля, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3168019
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наверное в офисе богдана сечас сидят и дрожат и стучат зубами от страха при одной только мысли - неужели нас из кремля не поздравят? мы же столько сделали полезного.... ну неужели не поздравит....это просто ужас мы же все помрем....
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цікаво, чим після посадки Петра будуть займатись всі 10 порохоботів, які тут ізображають масовку?
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будуть чекати, коли наступний президент посаде зеленського. Він вже за 6 міс. на декілька років заробив, а далі - буде.
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Будут продолжать издеваться над вашей тупостью.
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Чекаємо, коли Фрейд усситься від кайфу. Памперси готові.
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Пуйло має на це повне право,адже це його рік....
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Заходити останнім часом на Цензор - це все одно що сонячно-кришталевим ранком 1 січня вийти на прикрашену памороззю вулицю, де лунким хрускотом віддаються кроки - і вступити в шоколадне риготиння.
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а потом паскальзнуться на зелёном льду...с какашками...
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Це алібі від фуйла , не чіпайте зестрибунця, він вам нічого не винен.
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Чему обрадовались порохоботы? Порошенко он тоже не поздравил.
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Порошенко не такой - УРА ПАТРИОТ, Правда ЗВЕЗДОБОЛ. Завтра по КРИВОМУ будет пидсумкы года подводить. Будет рассказывать, как они ОБОС........ лись. Их мало, но вони ого го. Только изоляция поможет.
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регулярно поздравлял и поздравляет...
правде в несколько необычном формате,
сквозь зубы и с дрожью в голосе ))))
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Ну и ладно! Моника на Нормандской встрече с ****** все симулировала! Путін не привітав Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 8073
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да забыл, наверное, в следующий раз поздравит. На втором сроке.
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І, як у нього нахабства вистачило? І це, після всього що один для другого зробив!
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Ай-ай-ай, какая же досада, и что же за это будет ему???
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боится, крыёныш, знает кремлядь, что нагадил
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Шоб ватный амператор ватного скомороха поздравлял - не бывало еще такого.
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и слава Богу... уж лучше быть голодным, чем с кем попало есть... поздравление педофила - это маркер непорядочности...
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Ты , курица, Галина бланка, не унижай президента Украины перед ******!

На создание имиджа' нестареющего мачо, который всех переиграл' рашка тратит миллиарды ежегодно, на самом деле это трусливый кровавый подонок, который нашему президенту в подметки не годится. Запомни это. Унижая президента Украины перед ******, ты унижаешь всех нас
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Зеленский ,с функцией,,унизить,, справляется гораздо лучше. Просто ваше генетическое слабоумие не позволяет оценить это в полном объеме
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Это у вас 'генетическое слабоумие', так как Зеленский унижает именно *****. Заставляя ***** подписывать контракты, обменивать пленных и тд. В данном случае это именно Украина в очередной раз нагнула рашку.
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О, ще один петялиз, втікач від покращень петра, обізвався.
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Информация о том, поздравил ли Путина Зеленский засекречена.
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Хотя бы путен не пиши с большой буквы, нельзя ж так откровенно высказывать свои приоритеты. Это ты, небось, была среди тех, кто звал его в 14 году и просил 'ввести войска'?
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Прикольно шо поздравил Джонсона, страна которого подверглась террористическим атакам с применением ядерных и химических материалов(Литвиненко, скрипали, много других)

Кому надо поздравление от смердящей крысы? наоборот - кого поздравил Путин - считать нужно подозрительными.
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Я думаю, что на Джонсона эта подозрительность не распространяется- наш человек)
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О, нет. там такой шлейф... партия Джонсона чет там запретила шоб МИ-6 дала разведданные о коммерсах британии, замеченных в связях с Москвой.
просто любой средне-большой бизнесмен шо был в Москве и вел там бизнес - вербуется(стараются завербовать)
Антиколорадос неплохо описал этого чудака и его деятельность. Там и финансирование партии от всяких "березовских" было и т.д.
КГБ реально преуспел в грязных делах по всему миру. Даже уважаю, но только за профессионализм. Вон, у нас министры обороны были тупо агентами Рашки.
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Было бы вверх цинизма, брехливой скотине, которая притащила войну в Украину, поздравлять президента противной стороны.
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Всі "звільнені" будуть судитися з Україною. Той же Цемах. Його били, кололи транквілізаторами, викрали... І всі інші.
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А блазень калєґу привітав, напевне ?
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По договоренности...??? Посмотрим политику мягких уговоров.

Доктрина Герхарда Шредера заключалась в том, что Германия должна мягко влиять на Россию, способствуя инвестициям и демократическим преобразованиям.
Спустя 15 лет любопытно наблюдать, где с этой политикой оказались немецкие компании и где сам Шредер.Напомним, что ...более 2 тыс.!! немецких компаний покинули Россию за последний год.
Но...Шредер по прежнему на месте.
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Эхо России. «Будем утешать себя тем, что худшее, наверное, впереди»
30 декабря, 2019 - 21:40

- Каков ваш прогноз на 2020 год? Во-первых, в плане уровня жизни в России. Во-вторых, в плане налоговой политики. В-третьих, экономического положения России. И в-четвертых, стоит ли ожидать кризис, который в течение 2019 года несколько раз прогнозировали?

- Мировой экономический кризис обязательно будет, цикличность мирового экономического развития никто не отменял. Но, скорее всего, не в 2020 году, а где-то в 2021. Пузыри сформировались, они лопаются, как правило, в самое неподходящее время. В целом уже в мировой экономике идет тренд на замедление. Рост мирового ВВП в 3% - это самый низкий показатель после мирового кризиса в 2009 году. И он продолжает замедляться. А инерция - это важный фактор, который нужно учитывать. Для России это важно, потому что замедление мировой экономики - это снижение цен на энергоносители. Трубопроводов мы, конечно, понастроим. Но чем мы будем их заполнять при снижающемся спросе на углеводороды? А он будет снижаться. И не только потому что мировая экономика замедляется. Но и в связи с климатическим фактором. Посмотрите на Москву, что происходит с погодой в декабре 2019 года. Это очень тревожно. Климатический фактор - глобальное потепление - означает, что рост потребления углеводородов будет замедляться. С другой стороны, растут издержки на то, чтобы переключаться на другие источники энергии.
Есть и другие факторы, которые будут понижать темпы мировой экономики. Мы видим, как растет социальная протестная активность. Этот год был показательным в этом смысле: Чили, Эквадор, Боливия, Ливан, Франция, Гонконг - там везде мощно прозвучали протесты. В общем проблемы в мировой экономике неизбежно нарастают.
Что касается России, то, похоже, санкции будут усиливаться. Таким образом, внешние факторы для российской экономики неблагоприятные. Кроме того, в 2020 год мы входим в состоянии стагнации. А для нашей громоздкой экономики это имеет значение. У такой экономики сила инерции велика. Одно дело, когда вы раскочегарились и можно год проскочить в темпе. Другое дело - медленно вползли. При этом структурно экономика осталась прежней - она сырьевая. Делаются попытки перестроить. Но проблема в том, что для осуществления серьезной перестройки банально необходимо время. Мы завязли в структурных диспропорциях, это еще больше усугубляет проблемы нашей экономики.
Отсюда вывод: будем болтаться около ноля. В большой минус не сорвемся. То есть будет та же самая стагнация, что в уходящем году, только в чуть худшем виде. Уровень жизни людей также будет стагнировать, и я напомню, что последние годы он только снижался. Но будем утешать себя тем, что худшее, наверное, впереди. Так что 2020 год - еще не самый страшный.
Не хотелось бы, конечно, заканчивать разговор на такой ноте. Поэтому не будем забывать о том, что все кризисы проходят, даже будущие.
Евгений Сеньшин
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ЭТО Ж КАКОЙ ПОЗОР ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ХЙЛА !!!
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Обидели маленького. Плакать будет. Он же так хотел встречи.
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Ху.....й.......ло не привітало з новим роком свою шестьорку зелену шмарклю !
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с валадимером валадимеровичем... Во как.
Ты чего так подобострасно, все с заглавной буквы? Уважаешь что ли *****, старого ботоксного Сцарька-педофила, чтоб он подохло страшной, мучительной смертью?
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"Путин не поздравил Зеленского с Новым годом"
....еще не вечер...в запасе еще 12часов и ..две минуты..уже одна..
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"Президент РФ Владимир Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины, Грузии, Польши и стран Балтии."

А как Грузия пыталась жопой повилять!

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока что не определилась со своим участием в торжествах по случаю Дня Победы в Москве "
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Я хочу всім нагадати що Зеленський спочатку привітав Путіна з Новим Роком а потім всіх українців. ( і це після 14 тис загиблих)https://www.facebook.com/
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