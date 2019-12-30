 Пресслужба Зеленського напередодні звільнення ексберкутівців розсилала "методички", які відтворили "віддані пси" зі "Слуги народу" і сам президент, - журналіст Кутєпов

Про це в Facebook написав журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов, передає Цензор.НЕТ.

"Ви поклали болт на почуття мільйонів людей, випустивши на волю ймовірних убивць Небесної Сотні, по яких наступного року мав завершитися судовий процес. Замість вислухати аргументи проти, які можливо б змусили вас передумати, ви поширюєте гнилу й наскрізь брехливу маячню. Її в формі методички ваші люди розсилала в регіони, її передрукували найвідданіші пси зі "Слуги Народу". У моїй редакції подумали, що це може бути фейком. Але вчора ввечері, після зустрічі звільнених полонених, на брифінгу ви повторили її майже слово в слово. І про те, що готові міняти хоч 100 злочинців на 1 живого (але по беркутівцям не було вироків, вони ж навіть формально не засуджені), і про те, що "хіба мало було 6 років розслідувати" (навпаки, це рекордно швидкий суд у турбо-режимі, коли йдеться про подібні справи, там же 200 постраждалих, сотні свідків, тисячі документів, і це все якраз ішло до завершення). Які нафіг 5 років по закону Савченко? Їм світило довічне! Ви це розумієте?", - запитує президента Кутєпов.

Він спростовує одну тезу з "брехливої методички" - "не кажіть від імені родичів", приводячи посилання на матеріал з коментарями рідних Героїв Небесної Сотні.

"А ще ви назвали мене (і всіх, хто проти звільнення беркутівців) "прихильником старої влади". Юлія Мендель, в тій методичці, що ти розсилала в вотсап, так і написано. Так от учора серед тих, хто оточив СІЗО, було багато виборців Зеленського. І багато "ні за кого". Порохоботи називали мене зеленофілом тільки за те, що я завжди критикував їхнього Сивого Гетьмана за популізм і лицемірство, за розкол серед патріотів і жадібність. Я точно не порохобот і навряд чи колись ним стану. Але відучора можете записувати мене у персональні вороги Зеленського. Мене і ще тисячі таких, як я. Закопувати справи Майдану – це була критична помилка, яка обійдеться вам дуже дорого", - зазначає журналіст.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.