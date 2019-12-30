EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  26012  462
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3977) обмін (601) полонені (713) Кутєпов (3)

 Пресслужба Зеленського напередодні звільнення ексберкутівців розсилала "методички", які відтворили "віддані пси" зі "Слуги народу" і сам президент, - журналіст Кутєпов

Замість того, щоб вислухати аргументи проти обміну ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі Майдану, президент України Володимир Зеленський поширює "гнилу і наскрізь брехливу маячню".

Про це в Facebook написав журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов, передає Цензор.НЕТ.

"Ви поклали болт на почуття мільйонів людей, випустивши на волю ймовірних убивць Небесної Сотні, по яких наступного року мав завершитися судовий процес. Замість вислухати аргументи проти, які можливо б змусили вас передумати, ви поширюєте гнилу й наскрізь брехливу маячню. Її в формі методички ваші люди розсилала в регіони, її передрукували найвідданіші пси зі "Слуги Народу". У моїй редакції подумали, що це може бути фейком. Але вчора ввечері, після зустрічі звільнених полонених, на брифінгу ви повторили її майже слово в слово. І про те, що готові міняти хоч 100 злочинців на 1 живого (але по беркутівцям не було вироків, вони ж навіть формально не засуджені), і про те, що "хіба мало було 6 років розслідувати" (навпаки, це рекордно швидкий суд у турбо-режимі, коли йдеться про подібні справи, там же 200 постраждалих, сотні свідків, тисячі документів, і це все якраз ішло до завершення). Які нафіг 5 років по закону Савченко? Їм світило довічне! Ви це розумієте?", - запитує президента Кутєпов.

Він спростовує одну тезу з "брехливої методички" - "не кажіть від імені родичів", приводячи посилання на матеріал з коментарями рідних Героїв Небесної Сотні.

"А ще ви назвали мене (і всіх, хто проти звільнення беркутівців) "прихильником старої влади". Юлія Мендель, в тій методичці, що ти розсилала в вотсап, так і написано. Так от учора серед тих, хто оточив СІЗО, було багато виборців Зеленського. І багато "ні за кого". Порохоботи називали мене зеленофілом тільки за те, що я завжди критикував їхнього Сивого Гетьмана за популізм і лицемірство, за розкол серед патріотів і жадібність. Я точно не порохобот і навряд чи колись ним стану. Але відучора можете записувати мене у персональні вороги Зеленського. Мене і ще тисячі таких, як я. Закопувати справи Майдану – це була критична помилка, яка обійдеться вам дуже дорого", - зазначає журналіст.

Пресслужба Зеленського напередодні звільнення ексберкутівців розсилала методички, які відтворили віддані пси зі Слуги народу і сам президент, - журналіст Кутєпов 01

Читайте також: Лутковська проти публікації даних осіб, яких передали Росії в рамках обміну 29 грудня

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168018
 
   
 Топ коментарі
 
кацапы и зебилы, отмечая 1 января, не забывайте, что вы празднуйте день рождения Бандеры!
 показати весь коментар
 
Зря это Зеленский сделал , зря ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
Поїзд вже пішов, ви схоже думаєте що сталась якась помилка в тому, що Поця залишився на пероні?
 показати весь коментар
 
 
А он и не на пероне , он в поезде ( тоесть остался и дальше в политике ) . Поэтому вся ********* ( кстати и х.йло в кремле тоже ) так психует ,, " кровь из носа" старается "высадить Петю с поезда " , а он не выходит . Петро занял львиную долю медиапространства , куда не глянь везде Петя , везде о нём говорят ,, сравнивают с " великим" Зю ,, на ФБ , в Твиттере, на всех интернет сайтах , тут на Цензоре ,, по ТВ , да ВЕЗДЕ . ! А ты говоришь - на пероне . ..
 показати весь коментар
 
 
коли президент стає депутатом від міноритарної партії то, простір в медіях він займає виключно за гроші. Реально, нікого крім плачених він не цікавить.
 показати весь коментар
 
Любой президент когда то уходит , ничего такого тут нет . А многие уходят вообще из политики , им даже депутатство не светит .Ну а про - нэ цикавыть ты расскажи кому нибудь но не мне . Даже тут , половина комментов на Цензоре посвящена обсуждению Петра . . Один лишь ты , вот уже настрочил возле меня с десяток комментов , и везде так или иначе упоминается Порох . Если кто то ,кого то нэ цикавыть , зачем о нём писать . ? .
 показати весь коментар
 
 
зато весь "Обблёваный" зелёной жидкостью...и следует в сторону "таёжнаго саюза"... Пресслужба Зеленського напередодні звільнення ексберкутівців розсилала "методички", які відтворили "віддані пси" зі "Слуги народу" і сам президент, - журналіст Кутєпов - Цензор.НЕТ 4185
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Завдячуючи тому що зробив поросьонко перед виборами. Вам то чтого хвилюватися, вас там зустрінуть як своїх.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ЗІ: Порошенко не дав засудити, а Зеленський врятував- два героя кацапії
 показати весь коментар
 
 
одно дело-держать в застенках и оттягивать наказание-и другое дело-отпустить и ещё и "амнистировать"... а теперь представьте-через два месяца-выйти перед люди и со скорбным лицом "поминать" Героев Небесной Сотни...100% уверен-он струсит...Вы согласны...?!!! Пресслужба Зеленського напередодні звільнення ексберкутівців розсилала "методички", які відтворили "віддані пси" зі "Слуги народу" і сам президент, - журналіст Кутєпов - Цензор.НЕТ 2558
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ви точно, як зебіли виправдуєтеся.
 показати весь коментар
 
без них не було-б обміну...невже так складно зрозуміти...
 показати весь коментар
 
Судячи з коментів, ви не старий кінь, а старий віслюк!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну, так створюйте коаліцію промайданних сил та починайте роботу з населенням по областях або заткніть язики в дупу і чекайте до виборів.
 показати весь коментар
 
 
Немає сил читати новини. Господи, які ж ***@ни його вибрали. Яким же треба бути довбодятлом, щоб назло Пороху своїми руками привести до влади оце кремлівске кодло.
Зелебобіки як там кінець епохи бідності? Долар падає - ціни ростуть?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Яким треба було бути ідіотом, аби потопити всіх потенційних союзників і забезпечити перемогу кловунам. Але ума та поразка порохоботам не принесла це, по життю.
 показати весь коментар
 
 
Ага, тепер зебіли всіх будуть звинувачувати у своєму ідиотизмі.
Кінець епохи бідності 😂😂😂
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ви не чім не відрізняєтеся від зебілів- одна кров, одна каса.
 показати весь коментар
 
 
тупість та дебілізм ніколи не були гідністю...
 показати весь коментар
 
 
В чому полягала жадібність, якою цей журналюга Кутєпов дорікав Порошенку, і в чому полягає щедрість зеленського, до якого с цього приводу претензій нема? Шаріківщиною так і тхне.
 показати весь коментар
 
 
Кремлівська методичка! Зебіли пишуть те саме, бо вони і є ті самі кремлівські боти. Саме цікаве, що вони вже навіть не приховують своїх думок та намірів. От побачите, що після Нового року вони все почнуть казати відкритим текстом.
 показати весь коментар
 
 
А в УК Украины есть такая статья как "воспрепятствование правосудию". В США за это может быть импичмент.
 показати весь коментар
 
 
знаете-тут скажу как есть...знаю многих хороших людей которые голосовали за Зе...и их основной аргумент-"он же молодой,энергичный,ему надо дать шанс..." и приходит мысль-как же Зе их всех разом "сделал"...так украинцев не наё-ли со времён раздачи "ваучеров"...
кстати-тема продажи земли-из этой "оперы"... Пресслужба Зеленського напередодні звільнення ексберкутівців розсилала "методички", які відтворили "віддані пси" зі "Слуги народу" і сам президент, - журналіст Кутєпов - Цензор.НЕТ 7920
 показати весь коментар
 
 
Потрібно було запропонувати Вашим знайомим лягти на операційний стіл під скальпель якогось неука після 1 го курсу мед. училища, дали б йому шанс щось поправити в їхніх мізках.
 показати весь коментар
 
 
После первого обмена я (ненадолго) зауважал Зеленского, и появилась надежда, что он не такой уж и плохой.
После этого обмена я его окончательно и бесповоротно возненавидел.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
P.S. Но едва ли не сильнее я теперь ненавижу оффшорника, который сделал всё для победы клоуна. Лживая, лицемерная, жадная скотина. Одним словом - рыг. Бывших рыгов не бывает.
 показати весь коментар
 
 
Тебя как лоха развели на ненависть.Выдал всю гебнявую методичку.Вот из-за таких идиотов в стране контрреволюция.
 показати весь коментар
 
 
Ага, враги и предатели меня разводят на ненависть. После всего того, что они сделали, вообще-то, разводить не надо. А гебнявые методички - у тебя, мокша.
 показати весь коментар
 
Угу. Новая песня зебуинов-порошенко виноват в том,что я обосрался. Предсказуемо.
 показати весь коментар
 
 
Что характерно, кремлеботы прекрасно в курсе, кто у нас патриот Панамы, ни с кем не спутают.
 показати весь коментар
 
че-то ржу. так ты говоришь, от любви до ненависти один шаг? а с обменом моряков ты, стало быть, был согласен? ох-хо-хо... ребята, вам не голосовать надо, а больше работать физически. думать вы все равно никогда не научитесь.
 показати весь коментар
 
 
P.S. Но едва ли не сильнее я теперь ненавижу оффшорника, который сделал всё для победы клоуна. Лживая, лицемерная, жадная скотина. Одним словом - рыг. Бывших рыгов не бывает.
 показати весь коментар
 
Делаем простой вывод: когда начнётся третий Майдан, мусоров надо сразу валить. Без разговоров и сомнений. Превентивно. Если только посмеют быть не с народом.
 показати весь коментар
 
 
А де ви були останні п'ять років? Чому волаєте зараз?


Наталья Юсупова Блогер, волонтер





П'ять років йшли суди по вбивцям Небесної Сотні, хто ходив на ці суди та підтримував родичей загиблих??? Одиниці! Сьгодні кричите, що немає правосуддя, жалієте матерів розстріляних, а коли вони потребували народної підтримки всі ці роки, Ви де були?? Моє питання не стосується тих, хто був на війні. На суди приходили родичі та друзі, одиниці активістів, пости і коментарі були також одиничними, а зараз згадали?? Це лицемірство! Таке саме відбувається на судах, де знущаються з військових та волонтерів. Туди приходять побратими, рідні та друзі, чому Ви всі, хто волає в коментарях, не приходите підтримувати тих, за кого Ви кричите в інтернеті??? Тому, що всі сміливі тільки в себе вдома, два дні покричали, на третій день пішли різати олів'є та забули.

Нехай хтось зробить, тільки не Ви! Беркутівці - вбивці, чому за п`ять років їх не осудили??? Ніхто з нас, хто хоче повернення хлопців з полону, не підтримує вбивць, не смійте лити бруд на тих, в кого інша думка, ми думаємо про живих, поки що живих. Катованих, які знаходяться в жахливих умовах, з відбитими зубами та органами, це дійсно жах, хто знає і бачив тих, хто повернувся з полону.
Чого Ви ділити матерів хлопців, які загинули на Майдані і матерів, котрі роками чекають своїх дітей з полону?? Вони всі страждають! Знову влаштували інтернетні бої, а що в реалії? Хто з Вас поїхав підтримати активістів, щоб не випустили беркутню, хто?? Треба думати про живих і повертати їх додому, поки вони не стали ще однією сотнею.
Щодо мене, я вже звикла, що в мене плюють свої ж, коли моя думка інша. Плюйте, але я відверто кажу, що в мене на серці і все тут.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, шо вона ледь не порохоботкой була, хоч і Юліна кума
 показати весь коментар
 
 
пять лет шли следствие, судебный процесс. и все шло, как положено по закону. надо было на каждое заседание суда ходить и что делать? требовать введения смертной казни? турборежим нужен только для пиара, а если вас интересует результат, то надо все делать по закону. это касается и принятия законов, и судебных процессов. виноваты в том. что отдали "Беркут" не активисты, а власть! и именно она будет за это рано или поздно отвечать. в этом я уверен.
 показати весь коментар
 
Президент не должен предпринимать поступки серцем, он должен быть как кремень и никаких сантиментов и никакого жевания соплей, только жесткач и правда в чистом виде. Кто не хочет или боится - свободен!!!
 показати весь коментар
 
Зеленский, "свободен" это как раз тебя касается.
 показати весь коментар
 
 
"СОГЛАШЕНИЕ ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ". NYT НАЗВАЛА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПОТЕПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИЯХ УКРАИНЫ И РФ.
 показати весь коментар
 
Пака потепление, а потом будет писец какое потепление.
У нас с РФ уже были потепления: в 1709-1775 знищення російськими військами українського козацького 1932-33 голод де загинуло понад 6 млн чол. 1944 насильницьке виселення кримськотатарського народу з його історичної батьківщини - з Криму. 2013-2019...
І це тільки капля в морі.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Большинство всегда тупое...прежде чем орать о зраде и о несчастных матерях погибших поставьте себя на место матерей которые каждую минуту !!! Знают что их сын на подвале под пытками!!!и это годами!!! Мертвых не вернуть... И посмотрите на потдержку народа - нет ее у вас.все хотят мира.********* майданить.нехрен было Порошенко выбирать! Он все обосрал.а теперь говном приходите и успокоитесь
 показати весь коментар
 
Точно. За предыдущие пять лет однотуровые тоже нажрались так, что назад лезло.
 показати весь коментар
 
 
5лет ??? ещё когда галантерей не подписал присягу при всём чесном народе уже писал что
это преступление.... это было первое пецино преступление как высшего должностного лица
 показати весь коментар
 
Підтримую журналіста на всі сто!!!!!!!!!!!!!! Для мене Зеленський став виродком!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Методички для зеболів... Ну, я так і думав. У зе-даунів і кремлядєй одні і ті ж методи
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
походу обісрався тільки мародер. При чому рідким поносом
 показати весь коментар
 
Тупо ,дико і підло говорити, чи навіть думати, тим хто говорить,що ми вибрали клоуна ,бо Порошенко такий і розтакий. Да на Порошенко навішали жиди і кацапсько-фсбешна мафія стільки фейков і брехні, що можна повірити. що він навіть Кенеді вбив. Тільки гниди не могли думати і робити аналіз ,що зробив корисного Порошенко. А що тепер. Методичкі.як при янику,повний провал на міжнародній сфері і в економіці. Брехня на брехні,при владі евреї ( для яких болтовня --професія)які думають за свою особисту наживу і кацапсько--комуняки,а також насаджається ненависть до патріотівУкраїни. Фсбешникі скрізь у вищих ешелонах влади.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дебальцево - фейк. Оно на самом деле под нашим контролем (ведь так записано в минских договорняках). И кровь на руках Порошенко - не кровь, а томатный сок. Ведь ***** никого не убивал, поэтому, когда ему руку пожимал оффшорник, он ничем не запачкался, это всё фейк. И артсклады взорвали подлые враги, а президент ни при чём и ничего не мог сделать. Это фейк, что он главнокомандующий и назначает начальников генштабов и прочую шелупень. Фейк, что он может их наказать и вообще что-то сделать. Миллиард баксов коту под хвост, но это фейк. Сожгли фейковые снаряды, которые всё равно нельзя было выстрелить по врагу. Шесть складов один за другим, методично. Утилизировали старый ненужный хлам, но только гниды этого не понимают. Насиров - фейк, на самом деле он сидит. Медведчук - фейк, на самом деле его вообще убили и выслали из страны. Семочко и Труханов - фейк, нет у них российских паспортов, они патриоты, и вообще, это не порошок их покрывал. Короче: вы всё врети, какие ваши доказательства, ихтамнет!
 показати весь коментар
 
 
Набір слів з методички фсб. Навскідку--Труханова вибирали одесити, а не призначав Порошенко. І так по кожному слові--для кацапських тролей ,головне побільше лайна.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Методичка, говоришь? А кто порешал всё в начале 2018 года, когда труха два месяца прятался за границей в "командировке", когда в 2017 году его стали брать за жабры, чтобы потом триумфально вернуться, и суд его отпустил? Путин, наверно?
А почему мальдивчанин за него встал горой - потому что оба украли миллионы на строительстве муниципального лагеря Виктория, где потом сгорели дети из-за отсутствия пожарной сигнализации, которая на бумаге была только. Вместе ленточку перерезали. А когда трагедия случилась, порошка не видно и не слышно было ни в Одессе, нигде по этому поводу. Зато когда лысого стали прессовать, он понял, что тот сдаст его с потрохами, и вписался.
censor.net.ua/photo_news/3052823/sud_otkazalsya_otstranit_ot_doljnosti_mera_odessy_truhanova_videofoto

Но в твоей методичке этого нет. Труханова выбрали одесситы, а суд его отпустил, потому что самый честный суд в мире, и порошенко ни при чём.
 показати весь коментар
 
Ну так а что методички фсб? Всьо норм.
Эта контора никогда не врет, спроси хоть Igor Kalinin be66ad36 ,
он в курсе.
 показати весь коментар
 
 
як би була зріла нація - не навішали б на вуха стільки локшини. Ідіотів не важко переконати і у "вальцманах", і у "мальдівах", і в "іловайській зраді".. "Благодатний грунт" всмоктав та перетравив весь бруд, нав"язаний з-за порєбріку, та ще й подякував.. Імбіцилам ніколи думати ніколи аналізувати..
 показати весь коментар
 
 
Ни хера Киндерсюрприз не понимает ..и не хочет понимать..Он слишком занят продвижением своего продакшн 95 на рашский рынок... А все препятствующие этому мелочи, типо - война, типо трагедии укрианцев, типо - сдача интерсов страны и страны в целом - для него ддосадные временные помехи перед прямой дорогой к прибылям... Собюственно, я не удивлюсь, если потом окажется, что 100 лярдов , за которые Беня продавал путину УКраину , уже Бене уплачены и Киндерсюроприз лишь исполнительный директор по усовиям сделки.
 показати весь коментар
 
 
Господь карає нас за чвари, за байдужість зеленськими і януковочами.....
Чи то ми самі себе караємо??
 показати весь коментар
 
 
От як що (не дай Бог) Зебенського бахнуть чи він втече до Ростова, то кремлівськи пропагандони будут верещати на весь світ: "Який гарний і перспективний през цей Зебенський, а майдануті націоналісти його відсторонили від влади" і будуть в ООН волати щоб завести в Україну миротворців (кацапських).

Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти.
 показати весь коментар
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору