 Пресслужба Зеленського напередодні звільнення ексберкутівців розсилала "методички", які відтворили "віддані пси" зі "Слуги народу" і сам президент, - журналіст Кутєпов

Про це в Facebook написав журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов, передає Цензор.НЕТ.
"Ви поклали болт на почуття мільйонів людей, випустивши на волю ймовірних убивць Небесної Сотні, по яких наступного року мав завершитися судовий процес. Замість вислухати аргументи проти, які можливо б змусили вас передумати, ви поширюєте гнилу й наскрізь брехливу маячню. Її в формі методички ваші люди розсилала в регіони, її передрукували найвідданіші пси зі "Слуги Народу". У моїй редакції подумали, що це може бути фейком. Але вчора ввечері, після зустрічі звільнених полонених, на брифінгу ви повторили її майже слово в слово. І про те, що готові міняти хоч 100 злочинців на 1 живого (але по беркутівцям не було вироків, вони ж навіть формально не засуджені), і про те, що "хіба мало було 6 років розслідувати" (навпаки, це рекордно швидкий суд у турбо-режимі, коли йдеться про подібні справи, там же 200 постраждалих, сотні свідків, тисячі документів, і це все якраз ішло до завершення). Які нафіг 5 років по закону Савченко? Їм світило довічне! Ви це розумієте?", - запитує президента Кутєпов.
Він спростовує одну тезу з "брехливої методички" - "не кажіть від імені родичів", приводячи посилання на матеріал з коментарями рідних Героїв Небесної Сотні.
"А ще ви назвали мене (і всіх, хто проти звільнення беркутівців) "прихильником старої влади". Юлія Мендель, в тій методичці, що ти розсилала в вотсап, так і написано. Так от учора серед тих, хто оточив СІЗО, було багато виборців Зеленського. І багато "ні за кого". Порохоботи називали мене зеленофілом тільки за те, що я завжди критикував їхнього Сивого Гетьмана за популізм і лицемірство, за розкол серед патріотів і жадібність. Я точно не порохобот і навряд чи колись ним стану. Але відучора можете записувати мене у персональні вороги Зеленського. Мене і ще тисячі таких, як я. Закопувати справи Майдану – це була критична помилка, яка обійдеться вам дуже дорого", - зазначає журналіст.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Зелебобіки як там кінець епохи бідності? Долар падає - ціни ростуть?!
Кінець епохи бідності 😂😂😂
кстати-тема продажи земли-из этой "оперы"...
После этого обмена я его окончательно и бесповоротно возненавидел.
Наталья Юсупова Блогер, волонтер
П'ять років йшли суди по вбивцям Небесної Сотні, хто ходив на ці суди та підтримував родичей загиблих??? Одиниці! Сьгодні кричите, що немає правосуддя, жалієте матерів розстріляних, а коли вони потребували народної підтримки всі ці роки, Ви де були?? Моє питання не стосується тих, хто був на війні. На суди приходили родичі та друзі, одиниці активістів, пости і коментарі були також одиничними, а зараз згадали?? Це лицемірство! Таке саме відбувається на судах, де знущаються з військових та волонтерів. Туди приходять побратими, рідні та друзі, чому Ви всі, хто волає в коментарях, не приходите підтримувати тих, за кого Ви кричите в інтернеті??? Тому, що всі сміливі тільки в себе вдома, два дні покричали, на третій день пішли різати олів'є та забули.
Нехай хтось зробить, тільки не Ви! Беркутівці - вбивці, чому за п`ять років їх не осудили??? Ніхто з нас, хто хоче повернення хлопців з полону, не підтримує вбивць, не смійте лити бруд на тих, в кого інша думка, ми думаємо про живих, поки що живих. Катованих, які знаходяться в жахливих умовах, з відбитими зубами та органами, це дійсно жах, хто знає і бачив тих, хто повернувся з полону.
Чого Ви ділити матерів хлопців, які загинули на Майдані і матерів, котрі роками чекають своїх дітей з полону?? Вони всі страждають! Знову влаштували інтернетні бої, а що в реалії? Хто з Вас поїхав підтримати активістів, щоб не випустили беркутню, хто?? Треба думати про живих і повертати їх додому, поки вони не стали ще однією сотнею.
Щодо мене, я вже звикла, що в мене плюють свої ж, коли моя думка інша. Плюйте, але я відверто кажу, що в мене на серці і все тут.
У нас с РФ уже были потепления: в 1709-1775 знищення російськими військами українського козацького 1932-33 голод де загинуло понад 6 млн чол. 1944 насильницьке виселення кримськотатарського народу з його історичної батьківщини - з Криму. 2013-2019...
І це тільки капля в морі.
это преступление.... это было первое пецино преступление как высшего должностного лица
А почему мальдивчанин за него встал горой - потому что оба украли миллионы на строительстве муниципального лагеря Виктория, где потом сгорели дети из-за отсутствия пожарной сигнализации, которая на бумаге была только. Вместе ленточку перерезали. А когда трагедия случилась, порошка не видно и не слышно было ни в Одессе, нигде по этому поводу. Зато когда лысого стали прессовать, он понял, что тот сдаст его с потрохами, и вписался.
censor.net.ua/photo_news/3052823/sud_otkazalsya_otstranit_ot_doljnosti_mera_odessy_truhanova_videofoto
Но в твоей методичке этого нет. Труханова выбрали одесситы, а суд его отпустил, потому что самый честный суд в мире, и порошенко ни при чём.
Эта контора никогда не врет, спроси хоть Igor Kalinin be66ad36 ,
он в курсе.
Чи то ми самі себе караємо??
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти.