 Лутковська проти публікації даних осіб, яких передали Росії в рамках обміну 29 грудня

Про це заявила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я була б категоричним противником того, щоб публікувати повний список, враховуючи, що це персональні дані. І я не думаю, що всі ці люди встигли дати дозвіл на публікацію персональних даних і були б задоволені тим, що такі персональні дані публікують. А питання суспільного інтересу в цьому випадку ще не вивчене. Тому чесно скажу: не знаю!" - відповіла Лутковська на запитання про повний список осіб, яких Україна віддала російській стороні в обмін на звільнення полонених українських громадян.
Законодавство України дає право на розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо вона становить значний суспільний інтерес.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Серед тих, кого українська сторона передала найманцям РФ, п'ятеро колишніх співробітників "Беркута", яких звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 р.
А, впрочем, пусть её! Оно того не стОит, раз стоИт на страже интересов врагов Украины!
Виборці - це від 18 років.
Відкрийте сайт ЦВК:
Політична партія "Слуга народу" - за проголосувало 6 307 793 виборців - 20,9% от усіх виборців
Володимир Зеленський:
1 тур - за проголосувало 5 714 034 виборців - 18,9 % от усіх виборців
2 тур - за проголосувало 13 541 528 виборців - 44,7% от усіх виборців
Орієнтовна кількість усіх виборців на Україні 30 311 373. Все є на сайті ЦВК
Населення України 38-40 млн.
Не ганьбіть Україну, а краще дивитися по1 туру -18,9% від виборців.
"Ще не вмерла України ні слава ні воля!"
рыговская ватная шмульковска.
конченная, они убийцы!
эта **арь будет делать такую же амнистию.
Кто убивал украинцев, да ни кто (лутковская)
если всех озвучить...
хотя бубочку нужно было еще месяц назад сажать.
но когда потихонечку варят то критической массы не набирается.
таким темпом через годик будете усср в составе лаптестана.
Він має право як собака бути розстріляний і закопаний. БО ВІН НАЙМАНЕЦЬ.
Видно ця панянка себе також вважає російською найманкою, тому й піклується про захист прізвищ та власних даних бандитів. ЗАрплату такий "защітнік" має отримувати в росіїї.
Агент российских спецслужб, профессиональный киллер:
- Артур Денисултанов. Ранен при попытке покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве 1 июня 2017-го года. Благодаря реакции Амины, в тот раз ей удалось спасти Адама и себя саму. Денисултанов принимал участие в убийстве в Вене бежавшего из Чечни Умара Исраилова. Ранее власти Украины отказывались выставлять его на обмен, поскольку Денисултанов многое знает о российском терроризме, в том числе в Европе.
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Бойцы киевского «Беркута», обвиняемые в расстреле 48 героев Небесной сотни 20 февраля 2014-го года на улице Институтской в Киеве:
- Сергей Зинченко
- Павел Аброськин
- Сергей Тамтура
- Александр Маринченко
- Олег Янишевский. Заместитель командира киевского полка «Беркут» - обвиняется в передаче приказа на применение оружия утром 20-го февраля командиру штурмовой роты майору Садовнику. Участник АТО.
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Террористы, взорвавшие демонстрацию 22 февраля 2015-го в Харькове у Дворца спорта и убившие 4 человек (в том числе 15-летнего Даниила Дидыка, 18-летнего Николая Мельничука, майдановца Игоря Толмачева и милиционера Вадима Рыбальченко):
- Тетюцкий Виктор
- Башлыков Сергей
- Дворников Владимир
Все трое - участники Антимайдана в Киеве, участники столкновений 18-февраля 2014-го в районе Мариинского парка. Познакомились в больнице в Харькове, вступили в контакт с российскими спецслужбами, осуществили подрыв осколочной миной МОН-100, число жертв по счастливой случайности оказалось гораздо меньше, чем планировали убийцы. Ранее власти Украины отказывались выставлять этих детоубийц на обмен.
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Террористы группы «Мангуст», которые утром 9-го мая 2014-го штурмовали городское управление милиции Мариуполя и устроили бойню (в результате погибло 6 украинских милиционеров, добровольцев, нацгвардейцев, 3 мирных жителя, в бою было уничтожено 4 террориста):
- Дружинин Евгений, 1975 г.р., житель Мариуполя, позывной «Лис».
- Стельникович Александр, 1992 г.р., житель Мариуполя, позывной «Грек».
- Скрипник Виктор, 1987 г.р., позывной «Тарком».
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Террорист, подорвавший солдата миной в банке меда:
- Рубан Николай, 1951 г.р. В январе 2015-го передал мину, замаскированную под банку меда, солдату 17-й танковой бригады Александру Суслопарову. Боец погиб в результате взрыва, осталась одной жена и пятеро детей. Ранее власти Украины в обмене Рубана отказывали.
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Уголовный преступник, наемный убийца:
- Мисяк Максим, 1987 г.р., из Харькова. Застрелил в Харькове предпринимателя Ярослава Бысагу 1 августа 2013 года, а затем 9 марта 2014-го застрелил двух предпринимателей - Евгения Слоневского и Олега Литвинова. Причины - вымогательство и рэкет бандитской группировки Евгения Жилина, никаких политических мотивов не было. Очень красноречиво, что Россия требует выдачи обычного киллера. Наверняка это пролоббировала в Москве российская мафия.
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Предатель группы 3-го полка спецназа, навел врага на группу подполковника Лысенко в селе Латышево 29 июля 2014-го, погибло 9 спецназовцев, одного застрелили в плену, 5 попало в плен:
- Бутрименко Николай, 1955 г.р. В 2014-м - депутат Шахтёрского райсовета от Партии регионов, глава агрохозяйства ООО «Имени Челюскинцев». В июне 2016-го арестован во время поездки за пенсией в Мариуполь.
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Наемники, воевавшие против Украины в составе российских оккупационных войск:
- Доронин Олег, 1991 г.р., из Нижневартовска, гражданин РФ. Был судим за уголовное преступление в РФ. Пытался поступить на службу в армию РФ, но сотрудники Ханты-Мансийского военкомата объяснили, что с судимостью заключают контракт только после службы в оккупационных войсках на Донбассе. Разведчик 1-го казачьего полка 2-го корпуса ВС РФ. 3 июля 2015-го взят в плен бойцами 54-й механизированной бригады под Попасной.
- Рафаэль Лусварги, 1984 г.р. Из Сан-Паулу, Бразилия. Авантюрист, бывший боец Французского иностранного легиона, дослужить до конца контракта не смог. Воевал в составе «Революционных вооруженных сил Колумбии» (ФАРК) против законного правительства. В сентябре 2014 через Москву приехал на Донбасс, был командиром группы «Викинг», сформированной из иностранцев, в составе 1 бригады 1-го корпуса ВС РФ, в апреле 2015-го ранен в ходе боев за Донецкий аэропорт. В ходе совместной операции МВД и СБУ был приглашен в Украину для занятия охранным бизнесом и задержан.
- Бирюков Вячеслав, 1990 г.р., позывной «Сява», наемник батальона «Восток», захвачен при освобождении Мариуполя в июне 14-го.
- Удовенко Игорь 1963 г.р.
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Один из организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014-го года, спровоцировавший столкновения и гибель 48 человек:
- Долженков Сергей, 1988 г.р. Прозвище «Капитан Какао». В 2009-2012 - оперуполномоченный городского управления милиции Одессы, сын генерала МВД Александра Долженкова, ректора Института внутренних дел. Из милиции уволился после скандала - в служебном кабинете в рабочее время Сергей Долженков был обнаружен при занятии сексом с несовершеннолетней девочкой. Активист Антимайдана, стал одним из руководителей бандформирования «Одесская дружина» и организаторов столкновений 2 мая 2014. Был арестован, но от обменов в 2014-м и в 2017-м отказывался, считая, что добьется оправдания. Его освободили из-под стражи еще 19 августа 2019-го.
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Террористы, члены Коммунистической партии, устроившие серию взрывов в Одессе в волонтерских центрах и офисе «Правого сектора»:
- Шевцов Александр, 1960 г.р.
- Подмазко Евгений, 1969 г.р.
- Фотьева Екатерина, 1979 г.р.
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Организатор взрыва у здания СБУ в Одессе в сентябре 2015-го года:
- Грубник Владимир, 1983 г.р. Врач-хирург Одесской городской клинической больницы №11.
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Террористы, совершившие подрыв поезда на железной дороге под Одессой в апреле 2015-го в составе «Одесского подполья»:
- Долгошея Руслан, 1973 г.р., с 2009 года начальник штаба «Войска верных казаков Черноморских имени Б. Хмельницкого», активный участник Антимайдана и антиукраинского лагеря на Куликовом поле.
- Долгошея Владислав, 1996 г.р. Сын Руслана.
- Мазур Олег, 1965 г.р.
- Селятенко Николай, 1967 г.р.
- Казанский Николай, 1967 г.р.
- Швед Вадим, 1967 г.р.
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Организатор террористической группы в Харькове:
- Игорь Джадан, 1964 г.р. Врач-терапевт, организатор ряда терактов в Харькове в 2014-м году. В тайнике хранил целый арсенал вооружения.
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Российский танкист, взят в бою на высоте 307,5 под Дебальцево:
- Руслан Гаджиев. Российский безработный, завербованный спецслужбами РФ для войны в Украине. Механик-водитель танка батальона 2-го корпуса ВС РФ «Август», атаковавшего опорный пункт «Валера» 25 января 2015-го. В бою пали смертью храбрых 7 украинских воинов, были уничтожены 3 российских танка и 8 наемников, Гаджиев взят в плен.
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич считает, что Зеленскому «разрешили» сделать обмен «дабы поддержать мнение населения о том, что он пытается эту проблему решить».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/29/12/2019/5e07b6cf9a7947788b863215?from=center
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич считает, что Зеленскому «разрешили» сделать обмен «дабы поддержать мнение населения о том, что он пытается эту проблему решить».
У той час коли Донецьк і Луганськ вже було захоплено російсько-терористичними військами і вже були перші сотні загиблих українських воїнів....
Зеленський ПРЯМО З МОСКВИ прикалується:"...российские войска стоят на границе, просто украинскую границу отодвигают немножко вперед..."
( Чисто News, випуск від 22 травня 2014-го)
Как-то Порошенко умудрялся и заложников возвращать, и «Газпром» наклонять, и убийц не освобождать прямо в зале суда. Нелогично получается: Зеленский одной рукой возлагает цветы погибшим на Институтской, а другой выписывает вольные их убийцам.