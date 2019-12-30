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 Політика України
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Все про:обмін (601) Лутковська (117) полонені (713)

 Лутковська проти публікації даних осіб, яких передали Росії в рамках обміну 29 грудня

Україні не варто публікувати повний список осіб, яких держава віддала в обмін на звільнення 76 українців із полону найманців РФ на Донбасі.

Про це заявила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я була б категоричним противником того, щоб публікувати повний список, враховуючи, що це персональні дані. І я не думаю, що всі ці люди встигли дати дозвіл на публікацію персональних даних і були б задоволені тим, що такі персональні дані публікують. А питання суспільного інтересу в цьому випадку ще не вивчене. Тому чесно скажу: не знаю!" - відповіла Лутковська на запитання про повний список осіб, яких Україна віддала російській стороні в обмін на звільнення полонених українських громадян.

Законодавство України дає право на розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо вона становить значний суспільний інтерес.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Серед тих, кого українська сторона передала найманцям РФ, п'ятеро колишніх співробітників "Беркута", яких звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168017
 
 
 Топ коментарі
 
то ми ще у вбивць маємо запитати дозволу на публікацію їх даних? Лутковская против публикации данных лиц, которых передали России в рамках обмена 29 декабря - Цензор.НЕТ 7435 тупа ригівська підстилка
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Засцяли оголосити кого передали, все одно дані про них спливуть
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Кстати, это мужчина или женщина? Меня терзают смутные сомнения!

А, впрочем, пусть её! Оно того не стОит, раз стоИт на страже интересов врагов Украины!
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Що за мантра про 73% українців, населення (з немовлятами)... (73% від кількості тих, хто прийшов на вибори), не прийшло 100% виборців на вибори. Якщо українців, то потрібно рахувати % від кількості усіх виборців на Україні. Це не 73% а 44,7% . Менше половини всіх виборців.

Виборці - це від 18 років.

Відкрийте сайт ЦВК:
Політична партія "Слуга народу" - за проголосувало 6 307 793 виборців - 20,9% от усіх виборців
Володимир Зеленський:
1 тур - за проголосувало 5 714 034 виборців - 18,9 % от усіх виборців
2 тур - за проголосувало 13 541 528 виборців - 44,7% от усіх виборців
Орієнтовна кількість усіх виборців на Україні 30 311 373. Все є на сайті ЦВК
Населення України 38-40 млн.
Не ганьбіть Україну, а краще дивитися по1 туру -18,9% від виборців.
"Ще не вмерла України ні слава ні воля!"
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Знаєте пані Лутковська, дути на воду не завжди корисно. Це ж злочінці? Чи ВЖЕ НІ? Їх розшукує Україна? Чи вже НІ? Вони терористи, вбивці, загарбники, зрадники etc..? Чи вже НІ? Хто вони є, пані Лутковська? Що Ви робите? Я, чесно, в ах....ує... від Вашоїб, кхм, "правозахисної діяльності"...
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Яка вона на х..й правозахниця? Ця курва ще при янику була, і продовжує своє безчинство при порошенку та зенському, мабуть тій падлі хтось допомагає. Фарбована лисиця, як не як.
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Обмен не равнозначный, поэтому и не хочет публикации. Мы отдали всех кто был, а они в основном вообще левых людей, при этом там еще 300 наших, на кого теперь их менять ?
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Регіоналка зовсім знахабніла від своєї безкарності... Зелепутін добряче вже насрав в Україні...
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посмотрите на это лицо не славянской национальности.
рыговская ватная шмульковска.
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"И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют."

конченная, они убийцы!
эта **арь будет делать такую же амнистию.
Кто убивал украинцев, да ни кто (лутковская)
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*уки , где палач "тереза" из красноярска?????????
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А почему против? Должна же быть причина?
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там зеленые всех оптом слили кого ололо затребовало.
если всех озвучить...
хотя бубочку нужно было еще месяц назад сажать.
но когда потихонечку варят то критической массы не набирается.
таким темпом через годик будете усср в составе лаптестана.
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Кадри Януковича знову на місцях...Ну І де ця кур ва була, коли розстріляли Небесну Сотню?
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Курва фарбована. Яке вона п..да має право, таке робити?
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Так может этим гандонам-убийцам-террорсепаратюгам еще и компенсации и премии выписать, госпожа лутковская ? а не пошли бы корове в трещину, с такими своими хотелками?
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Всё что делает шмаркля и его команда должно быть для народа тайной за 7-ю печатями.
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Сейчас в Крыму фсб задержало двух мудаков с крыминальным прошлым,но они украинцы и под покровом ночи пытались перейти на материковую часть Украины не через пункт пропуска.Подрабатывали там чи шо? Надо бы обменять их на десяток беркутов.А шо?Они же наши люди!
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Прийдеться їм почекати доки не наловлять нових бройлерів.
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Попадья какой была сволочью, такой осталась.
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Якщо серед вас ще залишилися тупі чи наївні то, дозвольте в черговий раз вам нагадати що, серед української верхівки немає і не було жодного функціонера, який не поклонявся зорям Кремля. Всі ці тварі є залишками партійної номенклатури Радянського Союзу. Єдине що, їх стримує від об'єднання з ****** це, страх втратити місце біля годівниці. Вони прекрасно розуміють що, їм світить у випадку об'єднання. У ***** свій пул друзів і свої квитки на розподіл багатств і всі наші "олігархи" та чиновники їм в пуп не дихають. Те, що штовхає всіх наших "вельмишановних" від Москви є жадібність але вона ж їх і притягує. Бо в Москві для них втілилися великі можливості збагачення. Тому вони й танцюють і приносячи жертви, як папуаси навколо вогнища то наближаючись то відскакуючи. Намагаючись задобрити своє божество аби отримати благословення тут але не постішаючи в його царство.
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Ригівська падлюка, мабуть думала, що вона пофарбується у білявку та ми її не впізнаємо. ********* фсбешна.
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Пані Лутковська забула, що це війна !!!! Найманець не має жодних прав.
Він має право як собака бути розстріляний і закопаний. БО ВІН НАЙМАНЕЦЬ.
Видно ця панянка себе також вважає російською найманкою, тому й піклується про захист прізвищ та власних даних бандитів. ЗАрплату такий "защітнік" має отримувати в росіїї.
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Россия забрала «своих»: кого выдала на обмен Украина? Список преступников СПИСОК:
Агент российских спецслужб, профессиональный киллер:
- Артур Денисултанов. Ранен при попытке покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве 1 июня 2017-го года. Благодаря реакции Амины, в тот раз ей удалось спасти Адама и себя саму. Денисултанов принимал участие в убийстве в Вене бежавшего из Чечни Умара Исраилова. Ранее власти Украины отказывались выставлять его на обмен, поскольку Денисултанов многое знает о российском терроризме, в том числе в Европе.
__________________________________
Бойцы киевского «Беркута», обвиняемые в расстреле 48 героев Небесной сотни 20 февраля 2014-го года на улице Институтской в Киеве:
- Сергей Зинченко
- Павел Аброськин
- Сергей Тамтура
- Александр Маринченко
- Олег Янишевский. Заместитель командира киевского полка «Беркут» - обвиняется в передаче приказа на применение оружия утром 20-го февраля командиру штурмовой роты майору Садовнику. Участник АТО.
___________________________________
Террористы, взорвавшие демонстрацию 22 февраля 2015-го в Харькове у Дворца спорта и убившие 4 человек (в том числе 15-летнего Даниила Дидыка, 18-летнего Николая Мельничука, майдановца Игоря Толмачева и милиционера Вадима Рыбальченко):
- Тетюцкий Виктор
- Башлыков Сергей
- Дворников Владимир
Все трое - участники Антимайдана в Киеве, участники столкновений 18-февраля 2014-го в районе Мариинского парка. Познакомились в больнице в Харькове, вступили в контакт с российскими спецслужбами, осуществили подрыв осколочной миной МОН-100, число жертв по счастливой случайности оказалось гораздо меньше, чем планировали убийцы. Ранее власти Украины отказывались выставлять этих детоубийц на обмен.
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Террористы группы «Мангуст», которые утром 9-го мая 2014-го штурмовали городское управление милиции Мариуполя и устроили бойню (в результате погибло 6 украинских милиционеров, добровольцев, нацгвардейцев, 3 мирных жителя, в бою было уничтожено 4 террориста):
- Дружинин Евгений, 1975 г.р., житель Мариуполя, позывной «Лис».
- Стельникович Александр, 1992 г.р., житель Мариуполя, позывной «Грек».
- Скрипник Виктор, 1987 г.р., позывной «Тарком».
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Террорист, подорвавший солдата миной в банке меда:
- Рубан Николай, 1951 г.р. В январе 2015-го передал мину, замаскированную под банку меда, солдату 17-й танковой бригады Александру Суслопарову. Боец погиб в результате взрыва, осталась одной жена и пятеро детей. Ранее власти Украины в обмене Рубана отказывали.
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Уголовный преступник, наемный убийца:
- Мисяк Максим, 1987 г.р., из Харькова. Застрелил в Харькове предпринимателя Ярослава Бысагу 1 августа 2013 года, а затем 9 марта 2014-го застрелил двух предпринимателей - Евгения Слоневского и Олега Литвинова. Причины - вымогательство и рэкет бандитской группировки Евгения Жилина, никаких политических мотивов не было. Очень красноречиво, что Россия требует выдачи обычного киллера. Наверняка это пролоббировала в Москве российская мафия.
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Предатель группы 3-го полка спецназа, навел врага на группу подполковника Лысенко в селе Латышево 29 июля 2014-го, погибло 9 спецназовцев, одного застрелили в плену, 5 попало в плен:
- Бутрименко Николай, 1955 г.р. В 2014-м - депутат Шахтёрского райсовета от Партии регионов, глава агрохозяйства ООО «Имени Челюскинцев». В июне 2016-го арестован во время поездки за пенсией в Мариуполь.
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Наемники, воевавшие против Украины в составе российских оккупационных войск:
- Доронин Олег, 1991 г.р., из Нижневартовска, гражданин РФ. Был судим за уголовное преступление в РФ. Пытался поступить на службу в армию РФ, но сотрудники Ханты-Мансийского военкомата объяснили, что с судимостью заключают контракт только после службы в оккупационных войсках на Донбассе. Разведчик 1-го казачьего полка 2-го корпуса ВС РФ. 3 июля 2015-го взят в плен бойцами 54-й механизированной бригады под Попасной.
- Рафаэль Лусварги, 1984 г.р. Из Сан-Паулу, Бразилия. Авантюрист, бывший боец Французского иностранного легиона, дослужить до конца контракта не смог. Воевал в составе «Революционных вооруженных сил Колумбии» (ФАРК) против законного правительства. В сентябре 2014 через Москву приехал на Донбасс, был командиром группы «Викинг», сформированной из иностранцев, в составе 1 бригады 1-го корпуса ВС РФ, в апреле 2015-го ранен в ходе боев за Донецкий аэропорт. В ходе совместной операции МВД и СБУ был приглашен в Украину для занятия охранным бизнесом и задержан.
- Бирюков Вячеслав, 1990 г.р., позывной «Сява», наемник батальона «Восток», захвачен при освобождении Мариуполя в июне 14-го.
- Удовенко Игорь 1963 г.р.
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Один из организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014-го года, спровоцировавший столкновения и гибель 48 человек:
- Долженков Сергей, 1988 г.р. Прозвище «Капитан Какао». В 2009-2012 - оперуполномоченный городского управления милиции Одессы, сын генерала МВД Александра Долженкова, ректора Института внутренних дел. Из милиции уволился после скандала - в служебном кабинете в рабочее время Сергей Долженков был обнаружен при занятии сексом с несовершеннолетней девочкой. Активист Антимайдана, стал одним из руководителей бандформирования «Одесская дружина» и организаторов столкновений 2 мая 2014. Был арестован, но от обменов в 2014-м и в 2017-м отказывался, считая, что добьется оправдания. Его освободили из-под стражи еще 19 августа 2019-го.
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Террористы, члены Коммунистической партии, устроившие серию взрывов в Одессе в волонтерских центрах и офисе «Правого сектора»:
- Шевцов Александр, 1960 г.р.
- Подмазко Евгений, 1969 г.р.
- Фотьева Екатерина, 1979 г.р.
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Организатор взрыва у здания СБУ в Одессе в сентябре 2015-го года:
- Грубник Владимир, 1983 г.р. Врач-хирург Одесской городской клинической больницы №11.
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Террористы, совершившие подрыв поезда на железной дороге под Одессой в апреле 2015-го в составе «Одесского подполья»:
- Долгошея Руслан, 1973 г.р., с 2009 года начальник штаба «Войска верных казаков Черноморских имени Б. Хмельницкого», активный участник Антимайдана и антиукраинского лагеря на Куликовом поле.
- Долгошея Владислав, 1996 г.р. Сын Руслана.
- Мазур Олег, 1965 г.р.
- Селятенко Николай, 1967 г.р.
- Казанский Николай, 1967 г.р.
- Швед Вадим, 1967 г.р.
____________________________________________
Организатор террористической группы в Харькове:
- Игорь Джадан, 1964 г.р. Врач-терапевт, организатор ряда терактов в Харькове в 2014-м году. В тайнике хранил целый арсенал вооружения.
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Российский танкист, взят в бою на высоте 307,5 под Дебальцево:
- Руслан Гаджиев. Российский безработный, завербованный спецслужбами РФ для войны в Украине. Механик-водитель танка батальона 2-го корпуса ВС РФ «Август», атаковавшего опорный пункт «Валера» 25 января 2015-го. В бою пали смертью храбрых 7 украинских воинов, были уничтожены 3 российских танка и 8 наемников, Гаджиев взят в плен.

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич считает, что Зеленскому «разрешили» сделать обмен «дабы поддержать мнение населения о том, что он пытается эту проблему решить».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/29/12/2019/5e07b6cf9a7947788b863215?from=center
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич считает, что Зеленскому «разрешили» сделать обмен «дабы поддержать мнение населения о том, что он пытается эту проблему решить».
У той час коли Донецьк і Луганськ вже було захоплено російсько-терористичними військами і вже були перші сотні загиблих українських воїнів....


Зеленський ПРЯМО З МОСКВИ прикалується:"...российские войска стоят на границе, просто украинскую границу отодвигают немножко вперед..."

( Чисто News, випуск від 22 травня 2014-го)
Как-то Порошенко умудрялся и заложников возвращать, и «Газпром» наклонять, и убийц не освобождать прямо в зале суда. Нелогично получается: Зеленский одной рукой возлагает цветы погибшим на Институтской, а другой выписывает вольные их убийцам.
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