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 Політика України
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Все про:Зеленський (3977) Герус (100) НКРЕКП (156)

 Зеленський підписав закон про приведення діяльності НКРЕКП у відповідність до вимог Конституції

Президент України підписав закон, який виконує рішення Конституційного суду і регулює діяльність НКРЕКП.

Про це написав у Facebook депутат від "Слуги народу", глава енергетичного комітету Ради Андрій Герус, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Необхідні зміни були обумовлені рішенням Конституційного суду про неконституційність деяких положень попереднього закону. Регулятор продовжуватиме свою роботу з 1 січня, зберігаючи і навіть посилюючи свою функціональну і фінансову незалежність, зокрема:

- регулятору не потрібно буде погоджувати свої рішення або перевірки монополістів з іншими органами влади (які раніше блокували деякі рішення або перевірки).

- публікацію рішень НКРЕКП в урядовому "Кур'єрі", що раніше давало можливість уряду блокувати рішення регулятора, скасовано. Рішення набиратимуть сили після публікацій на офіційній веб-сторінці НКРЕКП.

- право щодо призначення членів НКРЕКП президент України передав уряду, таким чином позбувшись частини повноважень, які мав попередній президент.

- нові члени НКРЕКП призначатимуться за результатами конкурсу, який проводитиме конкурсна комісія, призначена урядом. Трьох членів конкурсної комісії пропонуватиме комітет з питань енергетики і ЖКГ (таким чином буде забезпечено участь парламенту), по одному Мінекоенерго і Міністерство розвитку громад та регіонів. Уряд не має права впливати на рішення регулятора або звільняти його членів через ухвалені рішення", - повідомив Герус.

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Він підкреслив, що "незалежність передбачає відповідальність за свої рішення": "Упевнений, регулятор це розуміє, і буде своїми рішеннями вибудовувати і зміцнювати довіру суспільства до його тарифних і регуляторних рішень. Сьогодні регулятор має всі повноваження і ресурси для своєї ефективної роботи".

Герус також повідомив, що Зеленський підписав закон про відновлення діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз".

"Закон пропонує тимчасово, до 31 грудня 2022 року, зняти арешти і заборони відчуження майна Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у виконавчих провадженнях. Це допоможе "Чорноморнафтогазу" в міжнародних арбітражах ефективно відстоювати свої права щодо активів, які були захоплені Росією під час окупації АР Крим", - зазначив нардеп.

Зеленський підписав закон про приведення діяльності НКРЕКП у відповідність до вимог Конституції 01

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт 2490-1, спрямований на приведення діяльності Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) у відповідність до вимог Конституції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168016
 
   
 Топ коментарі
 
При обміні порушують Конституцію, а тут хочуть виконувати🐸 Тобто законів в Україні не існує.
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Цю контору Соєвий створив в обхід Конститиції України і
тому її рішення не легітимні за часи його мародерства..
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скоро діла підуть вгору і буде не 73%, а всі 90%! Ну 85 точно! Бо упьортих порохоботіків не ісправіть!
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Да они не порохоботы...
Порохоботов мало осталось...
Здесь рулят соево-мокшанские упыри... Этот точно из этих...
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схоже на те...почерк той самий - так само вони паплюжили Порошенка в 2014-18 роках.
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А кто же тогда ПОРОХОБОТЫ? СОЕВЫЕ БЛ ...ДИ ?
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Пишут для этого дебила изменения и он их подписывает не читая, 100 процентов. Потому как туп от рождения
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Цю контору Соєвий створив в обхід Конститиції України і
тому її рішення не легітимні за часи його мародерства..
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Воно й видно- соєво/кацапське хамство..
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Зеленки попей...зебил...и тебя попустит...
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Они только спамить могут. По сути ответа нет.
А создал Петя 27.08.2014.
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Уровень общения зашкаливает. Иди похмелись.
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (укр. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП) - является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины и подотчетным Верховной Раде Украины. Комиссия учреждена Указом Президента Украины № 715/2014 от 10 сентября 2014 года.[2]

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Таки вибачаюсь, був Янукович але чого Соєвий не
відмінив чи не привів до положень Конституції України, тільки підтвердив??
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КСУ визнав неконституційними окремі положення Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
13 червня 2019 року .
Надеюсь такой ответ понятен. У Порошенко не было в раде 226 голосов, как у Зеленского. И не прилично оскорблять наших президентов не гражданину Украины.
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А чего прячешься? Провоцируешь? Мнение мнением, а хамить не обязательно можно на ответку нарваться.
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Не ховаюсь, кацапчику..
Там працюю, "заробітчанин"- можна й так сказати,
контракт....))
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А! Сцыкло короче. Свалил со страны в тяжёлое время и учит как нам тут жить. Вас с Украины с 14 -го свалило полно и все такие "грамотные". Аж зло берёт. Сидишь в штатах, зарабатываешь и помалкивай. У меня таких знакомых полно по Европе, тоже советы дают. Да пошли вы!
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14-го року був і більше..
Не заздри, недолулугий!!
Завтра буду в Україні..
З Новим Роком!!
Та бувай..))
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Не надо. Тут таких как ты "недолулугих" полно. Оставайся там, здесь чище воздух будет. З Новим Роком!! Та бувай..))
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Створив може і соєвий, а ТЕС закривають при блазню. Так, він підписав закон про заборону транспортування електроенергії з росії, але вона і не потрібна, підприємства закриваються.
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як не нада? а людям, як телевізори дивитися? Свати там, чи ще щось цікаве.
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і шо? ошібкі молодості. Це ж не красти , а грати на піанінах - мистецтво.
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ну і що ж тут такого? оголена натура давно використовується в мистецтві.
ніц не розумію.
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Можно подумать воровство не искусство? Как, например, у януковища тоже были ошибки молодости. Так что ошибочки молодости стране очень дорого обходятся.
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не треба передьоргувать - воровство - не іскусство, а злочинна діяльність.
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Да что вы такое говорите? К любому делу, даже к воровству надо иметь талант. И конечно воспитание обществом. Когда ребёнок уже в школе знает что родители придут и порешают вопросы его успеваемости с учителем, вы думаете он в жизни позже не применит своё знание.
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Ага, ахметка торгує електрикою з європами за цінами нижче чим в Україні..
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Ну вам с США конечно виднее. А потому засунь своё мнение подальше и прочитай повнимательней что написано в статье. И нехер нести всякую чушь!
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Можливо...))
НЕ СУЩЕСТВУЕТ неправильного мнения! Все мнения имеют право существовать!
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Мнения? Может быть. А вот форма выражения твоего мнения у тебя попахивает слабоумием или сознательной провокацией.
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А чого Вовк ховається в европах, песцики??
Тільки спам у вас замість моску..
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Придет время и половина зеленого стада будет хаваться....в паРаше...
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При обміні порушують Конституцію, а тут хочуть виконувати🐸 Тобто законів в Україні не існує.
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Самое смешное, шо я читала в своей жизни, так это-таки *зельонский подписал закон* . А брачный контракт со своей ленкой-сепаршей оно не подписало?! А контракта по вылизыванию *уйлу?! Зеленский подписал закон о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции - Цензор.НЕТ 2974 Зеля, ты стратил. Вали куда-нибудь. Обещаем не догонять... Зеленский подписал закон о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции - Цензор.НЕТ 7247
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Почитал этого Cronos. UA. А не пошёл бы он в жопу. Пускай вопросы Трампу задаёт. В спам пиндоса!
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Какой это пиндос.Это кацапсина под прокси испражняется
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Сори! Трампа меняем на путина, пиндоса на москаля. Остальное остаётся актуальным.
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Ти проти Моїх податків на зброю для України??
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Я Громадянин України..)) Конечно я за твои налоги.
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Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Пусть с этим сначала разберётся
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НКРЕКП Украины была приведена в соответствии с Конституцией Украины
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в соответствии...с чем? простите......с Конституцией.?..угу...знакомое слово
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Зеленский подписал закон о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции 1937 года.
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