 Українська шахістка Анна Музичук здобула срібну медаль чемпіонату світу з бліцу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час турніру, що пройшов у Росії, українська шахістка набрала 12,5 очка в 17-ти турах.

Переможницею з 13-ма очками стала уродженка Львова Катерина Лагно, яка виступає за Росію.

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На третій позиції - китаянка Тань Джун (12). Саме вона переграла Музичук в останньому турі, позбавивши шансів поборотися за "золото".

Найращий результат з інших українок (18-й) показала одеситка Наталія Жукова - 10,5 очка.