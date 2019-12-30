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Все про:шахи (61) Музичук Анна (5)

 Українська шахістка Анна Музичук здобула срібну медаль чемпіонату світу з бліцу

Українка Анна Музичук здобула срібну медаль чемпіонату світу з бліцу King Salman World Blitz Championship 2019.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час турніру, що пройшов у Росії, українська шахістка набрала 12,5 очка в 17-ти турах.

Переможницею з 13-ма очками стала уродженка Львова Катерина Лагно, яка виступає за Росію.

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На третій позиції - китаянка Тань Джун (12). Саме вона переграла Музичук в останньому турі, позбавивши шансів поборотися за "золото".

Найращий результат з інших українок (18-й) показала одеситка Наталія Жукова - 10,5 очка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168015
 
   
 Топ коментарі
 
лагно перекинулось к кацапам... такое лагно... Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по блицу - Цензор.НЕТ 2549
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Прочла сейчас ее биографию. После Львова жила в Краматорске, потом в Донецке, потом во Франции. Гражданство рф - с июля 2014 г. Награждена на россии медалью "За заслуги перед отечеством" Считает себя наполовину русской.
Политиканипричем (почти цитата)
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УРоженка Львова..пипец и за кацапов..такая же гнида как и Богданчик..вот из за таких манкуртов перебежчиков козломордые дегенераты потом будут визжать что это рузькая падебила !!
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лагно перекинулось к кацапам... такое лагно... Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по блицу - Цензор.НЕТ 2549
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да и ехать на турнир в парашу тоже не камильфо
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УРоженка Львова..пипец и за кацапов..такая же гнида как и Богданчик..вот из за таких манкуртов перебежчиков козломордые дегенераты потом будут визжать что это рузькая падебила !!
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Прочла сейчас ее биографию. После Львова жила в Краматорске, потом в Донецке, потом во Франции. Гражданство рф - с июля 2014 г. Награждена на россии медалью "За заслуги перед отечеством" Считает себя наполовину русской.
Политиканипричем (почти цитата)
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«Для меня, наполовину русской, разговаривающей на русском языке и просто помнящей нашу историю, Россия так же близка, как и Украина. Единственное, что хотела бы подчеркнуть - мой переход никак не связан с политической ситуацией в Украине»
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Ну, да. Ваша цитата - полная, но не вижу разночтения с моей. Суть - та же... Українська шахістка Анна Музичук здобула срібну медаль чемпіонату світу з бліцу - Цензор.НЕТ 3853
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разговаривать на русском это не значит быть русским и любить родину этого языка Мордор, до кацапов это не доходит, они не могут понять что например говорящий по английски не должен быть англичанином и любить Англию он может быть австралийцем американцем канадцем или страны англоязычных стран африки их всех связывает один язык-английский но каждый может по какой то причине ненавидит страну откуда произошел язык- Англию тоже самое в Украине если говорят на русском они не должны становится "своими" как думают кацапы так как русскоязычные, они могут ненавидить россию при этом отлично говорить по русски
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Вранье. Во всех этих англоязычных странах основным народом, стержнем, являются англосаксы. Они основали эти страны, а английский их родной язык. Тогда как для украинцев русский чужой. Хотя русские безусловно имеют отношение к становлению Украины, теперь это все относится к вредной кремлевской пропаганде.
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их немало ватниц со Львова еще добавь мисс Львова Наталья Болюх что жаловалась кацапскому первому как ее гнобят недавно
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Поздравляю, горжусь, но хотелось бы прояснить ситуацию... зебил (точне, его на 100% рыбья шапка) вчера отпустил без приговора пернатых из беркутамана... так вот, вопрос...
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Что она делала в России? Лабуде и Куек нельзя, а ей можно?
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Хороший вопрос. Двуличие зашкаливает. Если всем то всем. А то кто то ровнее, а кто то козёл отпущения выходит..
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Так она ж там прославляла, и престиж поднимала, и флагом махала, и вышиванке играла, и прочее бла-бла-бла. Спорт - вне политики (в переводе: мне пох"р ваша война)
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Лагно потеряла высокое звание украинки, играя за РФ, а вот Кунис и Сикорский - наше все!
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львів це помийна москальська яма разом з содовим мером...
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Так. Там добряче попрацювали кремлівські заплічних справ фахівці.
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Правильно робили предкі, що не випускали жидів з їхнього кварталу у Львові!
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Дивно що ЦН не подав новину " два перших місця посіли львів'янки".
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Для багатьох форумчан ця новина - цу-цванг...
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Ніт, ця ситуація зветься "зрадлива перемога".
Те, що між зрадою та перемогою, зветься "зрадомога". Її різновиди - "зрадлива перемога" та "переможна зрада" (залежить від переваги того чи іншого компоненту).
В даному випадку елементу перемоги, мабуть, таки більше - власне срібна медаль. Але участь в турнірі на кацапії - зрадонька. Тому перемога - але зрадлива. Якось так.
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Вообще-то не нужно перекладывать груз моральной ответственности на плечи спортсменов. Они ведь не самовольно поехали на чемпионат мира. Завоевала серебро - молодец!
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Лариса, если будь честным, то я сам в неопределенности...
С одной стороны рад...
С другой - зачем туда поехали?
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Если быть честной, то я хотела поставить лайк под статьей, но мне помешала львовянка, завоевавшая золото. Трудно сейчас определиться с жёсткой позицией. Вот сейчас другая тема есть: идет обмен. С одной стороны радостно, что Украина освобождает своих,а с другой...Разные мысли посещают...Но эта тема слишком серьезная, чтобы "рубить с плеча".
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Это не так, спортсмены ездят туда самовольно, несмотря на запрет.

Украинским спортсменам запретили ездить на соревнования в Россию.

Указ об этом подписал министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов.

"В соответствии с законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участия ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ"
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Перепрошую панове! Не чіпляйте лайно до істиних Львівлян!
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