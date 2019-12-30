 Українська шахістка Анна Музичук здобула срібну медаль чемпіонату світу з бліцу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Під час турніру, що пройшов у Росії, українська шахістка набрала 12,5 очка в 17-ти турах.
Переможницею з 13-ма очками стала уродженка Львова Катерина Лагно, яка виступає за Росію.
На третій позиції - китаянка Тань Джун (12). Саме вона переграла Музичук в останньому турі, позбавивши шансів поборотися за "золото".
Найращий результат з інших українок (18-й) показала одеситка Наталія Жукова - 10,5 очка.
Политиканипричем (почти цитата)
Те, що між зрадою та перемогою, зветься "зрадомога". Її різновиди - "зрадлива перемога" та "переможна зрада" (залежить від переваги того чи іншого компоненту).
В даному випадку елементу перемоги, мабуть, таки більше - власне срібна медаль. Але участь в турнірі на кацапії - зрадонька. Тому перемога - але зрадлива. Якось так.
С одной стороны рад...
С другой - зачем туда поехали?
Украинским спортсменам запретили ездить на соревнования в Россию.
Указ об этом подписал министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов.
"В соответствии с законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участия ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ"