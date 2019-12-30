EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події
  11656  257
Матеріали за темою:
Все про:адвокат (706) Зеленський (3977) злочини проти Майдану (68)

 Захист виданих на обмін ексберкутівців просить Зеленського дати "адекватну правову оцінку" подіям Революції гідності

Адвокати колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілах на Інститутській у лютому 2014 року, яких 29 грудня видали в межах обміну, звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом переглянути події Революції Гідності та дати їм "адекватну правову оцінку".

Відповідне звернення адвокатів ексберкутівців — Стефана Решка, Олександра Горошинського та Ігоря Варфоломеєва — є у розпорядженні hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, під час обміну на Зеленського та самих екс-беркутівців — Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру — "вилилися тонни інформаційного бруду і закиди у зраді".

"Цим звернення ми хочемо, щоб хоча б ви, шостий президент України, гарант Конституції нарешті почули нас, і ми хочемо донести свою позицію публічно. Для наших підзахисних це рішення (взяти участь в обміні — ред.) було не менш складним, ніж для вас. Ключовою обставиною, що зумовила його прийняття, було не намагання уникнути відповідальності, а неможливість добитися справедливої оцінки дій наших підзахисних з боку ГПУ та суду. Сам факт включення їх до списків на обмін підтверджує, що справа політична", — йдеться у зверненні.

Читайте також: Обмін беркутівців не дасть закінчити справу проти них, яка 5 років слухалася в суді, - Закревська

Як зазначили адвокати, не всі громадяни України вважають події 2014 року Революцією Гідності, й буцім-то на непідконтрольній території "гостро сприймають несправедливість судового процесу" над тодішніми силовиками.

Захисники екс-беркутівців називають дискримінацією той факт, що активістів Євромайдану "звільнили від відповідальності", а натомість правоохоронцям влаштували "інквізицію".

Нагадуємо, 28 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід п'ятьом ексберкутівцям, обвинуваченим у розстрілах активістів на Інститутській в 2014 році. Утримання під вартою і домашній арешт їм замінено на особисте зобов'язання.

Читайте також: ГПУ після рішення суду щодо ексберкутівців: "Судовий розгляд буде продовжено"

29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Серед останніх - і п'ятеро екс-беркутівців. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168013
 
   
 Топ коментарі
 
Могу дать адекватную оценку защите беркутовцев : ПОШЛИ НАКУЙ!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
да никогда Зепрезидент не поведется на этот бред.
 показати весь коментар
 
Майданівська більша половина України остаточно зрозуміла яке зє ГА.
І повірте мені на слово, не простить виданих беркутів. Такщо хотів Зєлєпут рейтингу, а отримає дупіту. Це його злочин більший за газові угоди Юлі 2009 року.
 показати весь коментар
 
 
Как отметили адвокаты, не все граждане Украины считают события 2014 года Революцией достоинства, и вроде бы на неподконтрольной территории "остро воспринимают несправедливость судебного процесса" над тогдашними силовиками.Источник: https://censor.net.ua/n3168013

Пля, я аж слезу пустил Захист виданих на обмін ексберкутівців просить Зеленського дати "адекватну правову оцінку" подіям Революції гідності - Цензор.НЕТ 9172
 показати весь коментар
 
 
Любят бамбасята мусарню, они их дубинками насилуют, как Михаила Белика в 2012, а они их все равно любят.
 показати весь коментар
 
 
Янукович рулит через Портнова? Кто президент Украины?
 показати весь коментар
 
 
У Портнова і своєї касапської злості та ненависті до українців вистачить. Цей від яйця не зомліє, на нього треба заряд, як на дикого звіра.
 показати весь коментар
 
 
Адвокаты видно забыли, что силовики давали присягу и нарушили ее. В отличие от простых граждан, не дававших присяги о защите закона. Что вдвойне усугубляет вину присягнувших. И Беркут, в глазах народа, поставил себя вне закона после кровавого разгона студентов 30 ноября 2013 года.
 показати весь коментар
 
 
а ці беркути в сізо случайно не вступили в партію слуг зеленського народу, якщо так то це пояснює дії монобільшості від влади,
 показати весь коментар
 
Вони давали присягу народу, а не владі.
 показати весь коментар
 
Покажите мне хоть одного зебила в этой теме Захист виданих на обмін ексберкутівців просить Зеленського дати "адекватну правову оцінку" подіям Революції гідності - Цензор.НЕТ 8989
 показати весь коментар
 
 
адекватна правова оцінка: нічим новим грьобані бройлєри, т.з "бєркути" не були, класичні ескадрони смерті, плюс заражені ідеєю "узкого міра", що в свою чергу, перетворило їх на колабораційно-окупаційні підрозділи тіпа ССО РФ (мордору), чому тіпа? крапавий бірєт - вся х..ня... тварюки родом з ВВ. Лєнін. Сталін. Саратов. Уроди.(
 показати весь коментар
 
 
адекватная оценка - это то что убийцы небесной сотни показывают нам фак, террористы которые убили детей ухмыляются и празднуют победу, а дыровка которая убивала и пытала наших пленных - получает розы
 показати весь коментар
 
 
Скоро присвоят беркутовцам звания "Героев Квартала", с вручением орденов "Золотой Эбонитовой Палочки".
 показати весь коментар
 
 
Вот и сказочке конец!!! Думал, что в моем возрасте трудно чем-то удивить, ан нет!
 показати весь коментар
 
 
будешь удивлен-но это еще не конец Захист виданих на обмін ексберкутівців просить Зеленського дати "адекватну правову оцінку" подіям Революції гідності - Цензор.НЕТ 1085.концом будет распад недоимперии
 показати весь коментар
 
не о ком,а о чем...ибо раиська-понятие неодушевленное
 показати весь коментар
 
Помню, когда совок разваливался, то тоже станновато воспринимались любые факты, развенчивающие ореол святости идеалов и персонажей революции, но я был школьником и особо даже не заметил, как все поменялось.
 показати весь коментар
 
 
Вот почему-то когда совок разваливался мне не было странно. Еще 1983 году добровольно вышел из комсомола и уже тогда много знал о "святости" вождей.
 показати весь коментар
 
Не доверял тогда и не доверяю сейчас незнакомым людям, но слышать такие речи с телевизора тогда было неожиданно, даже для школьника.
 показати весь коментар
 
"добровольно вьішел из комсомола..." А хіба це було складно? Мене в восьмому класі (як і всіх) прийняли в комсомол, а після закінченні навчання я його просто викинула у вбиральню. У технікумі про комсомол ніхто й не згадував. У ньому зоставалися лише ті негідники, які мітили в кпсс.
 показати весь коментар
 
Вам повезло.) Я в институте вышел и сразу был призван в армию, и не просто призван, а для перевоспитания отправлен в строительные войска в Карелию (57 ВСО). Вы бывали на лесоповале в Карелии? Зря, очень даже романтично! 1985-1987 года. Зато узнал как люди живут в - 54.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
нарешті знайшлись адекватні люди
 показати весь коментар
 
Майдан - это преступление против Российской Империи и лично Владимира Путина.
Зеленский, в принципе, с этим согласен, но пока стесняется признаться - надо вначале разгромить патриотические силы в Украине. Портнов и зе-команда над этим работают.
 показати весь коментар
 
 
Новый глава ГБР взяла себе в заместители адвоката из фирмы, защищающей Януковича - СМИ

Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».«Глава ГБР Ирина Венедиктова уже завела в Госбюро будущих замов. Они ещё не назначены официально, но уже рулят. Так, одним из них стал бывший харьковский прокурор Александр Бабиков. Но более интересно то, что он в последние годы был (и является до сих пор) адвокатом фирмы Aver Lex, которая известна тем, что защищает Виктора Януковича. То есть он по-прежнему в статусе адвоката, но уже запрашивает у следователей ГБР различные дела», - говорится в сообщении.«Работа кипит. Бабиков вызывает следователей и требует предоставить ему уголовные производства и сделать по ним отчёт», - сказал источник в ГБР.
 показати весь коментар
 
 
А шо,цей,3.14дар судівська гілка влади, чи володіє Україною
 показати весь коментар
 
На фоне обмена беркутни Зеленским он может дать лишь одну правовую оценку: Россия начала войну против Украины в конце 2013 года. Затребовав на обмен беркутню, она это фактически признала. Это просто их солдаты, которых она послала в Украину убивать украинцев.
 показати весь коментар
 
 
За 6 лет не смогли доказать виновность?
По Закону максимальный срок расследования - полтора года! Может быть продлен, но не более чем на год.
 показати весь коментар
 
 
Бо незважаючи на всі історичні досягнення, Порох теж ковзав поміж ригівськими побратимами і волею народу, і ця його дволикість і породила недовіру до нього, призвела до реваншу, якому, до речі, він і не опинався фактично.
 показати весь коментар
 
люблю порохоботские истерики. то них рейтинг Зе растёт, а Пе - падает.
 показати весь коментар
 
Перед Майданом в януковича теж ріс рейтинг . А потім раз . І Ростов .
 показати весь коментар
 
 
нет. перед Майданом в януковича рейтинг падал. как у Пе. А потім раз, і в Ростов .
 показати весь коментар
 
Кто-то тут неправду брешет пишет. во первых за май страница не найдена, во вторых май это задолго до майдана. а 25 декабря - это уже месяц майдана.
 показати весь коментар
 
Ну, извините, писал с планшета, там вставлять ссылки та еще морока. Могли бы фразу У "Януковича сегодня наивысший президентский рейтинг, - опрос Центра Разумкова" вставить в поисковик и найти.
https://zn.ua/POLITICS/u-yanukovicha-segodnya-naivysshiy-prezidentskiy-reyting-opros-centra-razumkova-123218_.html
 показати весь коментар
 
От цікаво, а рейтинг Кличка з чого, з його кулаків, чи з червоного радянського прапора? Бо він ніколи не був українським патріотом, ні його партія.
 показати весь коментар
 
Замовте опитування в центрі Разумкова з цього питання і оплатіть послугу і будете знати відповідь. Або замовте опитування в іншій аненціі.
 показати весь коментар
 
 
Рейтинг ЗЕ:
Май - 73%
Октябрь - 53%
Декабрь - 43%
Растет конечно. Захист виданих на обмін ексберкутівців просить Зеленського дати "адекватну правову оцінку" подіям Революції гідності - Цензор.НЕТ 5549 в землю
 показати весь коментар
 
 
Они выполняют свою работу. Они правы. Зеля - лох.
 показати весь коментар
 
 
Це "невинні жертви" обміну???!!!

"РОСІЯ ЗАБРАЛА "СВОЇХ": БУТУСОВ ОПУБЛІКУВАВ ДЕТАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКИХ ПЕРЕДАЛА УКРАЇНА, І ЩО ВОНИ ВЧИНИЛИ
https://www.5.ua/suspilstvo/rosiia-zabrala-svoikh-butusov-opublikuvav-detalnyi-perelik-zlochyntsiv-iakykh-peredala-ukrainai-shcho-vony-vchynyly-205588.html?fbclid=IwAR2GDhqwXwu7Tcvb5uuH1WhGcI9DgZZS45gE4JuEFGpRQLDBbr4FKAB_9GM
 показати весь коментар
 
По темі:

Антонина Бернат
Нашего зелёного гандончика даже проклинать уже нет сип. Он тупая ширма. Взгляните на Ермака - более типичной ФСБ-ной физиономии трудно найти. Как говорится, "во лбу звезда горит"... Мне кажется, он имеет полномочия в случае необходимости стрелять в затылок нашему херовому пианисту...
 показати весь коментар
 
 
Ті так звані захисники є агентами Кремля. СБУ їх має негайно заарештувати.
 показати весь коментар
 
Київ віддав на обмін російського танкіста Гаджиєва, який убив 8 бійців ЗСУ на опорнику "Валєра".
 показати весь коментар
 
 
Так какая оценка, выступили против банды олигархов, вернули банду олигархов, все революции в Украине по сути своей революции против "воров в законе", политический вектор ,там евроинтеграция и прочее это скорее способ , или видение пути решения проблемы, чем сама проблема, все майданы использовались как внешними врагами, так и внутренними в коалиции с внешними, простая подмена понятий, запудрили мозг, подлили масла в огонь, спровоцировали бойню, в этих делах нет равных мастерам с востока, я не сомневаюсь шо пятак свой русские сунули и замесили это тесто именно они, там полная картина от поддержки СМИ, специально созданных под этот сценарий, таких как 112-й канал, так и привлечение криминальных групп, спецслужб РФ и прямое управление силовиками. Но в целом, общее настроение протестам всегда задавали олигархи, они были первопричиной и они же становились выгодополучателями, умело использовав стихию революции, рукотворной революции.
А беркутята, они и сегодня в каждом менте живут, мусорская школа у нас такая, они никогда не работали в рамках закона, они псы натасканные рвать, и я уверяю вас таких людей полно и сейчас в распоряжении Авакова и при необходимости они начнут делать все тоже самое, по приказу сверху. В этом и проблема, главная проблема всей структуры власти и силовой системы, от полицейского до высшего суда, никто из них не руководствуется законом в принятии тех или иных решений, это всегда команда сверху а мотивы выполнять эти команды по большей части одинаковы, деньги, работа, социальный статус, страх... Установки "закон", там нет даже на подсознательном уровне.
 показати весь коментар
 
Назвать убийц? То, что их отпустили, не значит что они не убивали!
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору