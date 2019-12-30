 Захист виданих на обмін ексберкутівців просить Зеленського дати "адекватну правову оцінку" подіям Революції гідності

Відповідне звернення адвокатів ексберкутівців — Стефана Решка, Олександра Горошинського та Ігоря Варфоломеєва — є у розпорядженні hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
За їхніми словами, під час обміну на Зеленського та самих екс-беркутівців — Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру — "вилилися тонни інформаційного бруду і закиди у зраді".
"Цим звернення ми хочемо, щоб хоча б ви, шостий президент України, гарант Конституції нарешті почули нас, і ми хочемо донести свою позицію публічно. Для наших підзахисних це рішення (взяти участь в обміні — ред.) було не менш складним, ніж для вас. Ключовою обставиною, що зумовила його прийняття, було не намагання уникнути відповідальності, а неможливість добитися справедливої оцінки дій наших підзахисних з боку ГПУ та суду. Сам факт включення їх до списків на обмін підтверджує, що справа політична", — йдеться у зверненні.
Як зазначили адвокати, не всі громадяни України вважають події 2014 року Революцією Гідності, й буцім-то на непідконтрольній території "гостро сприймають несправедливість судового процесу" над тодішніми силовиками.
Захисники екс-беркутівців називають дискримінацією той факт, що активістів Євромайдану "звільнили від відповідальності", а натомість правоохоронцям влаштували "інквізицію".
Нагадуємо, 28 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід п'ятьом ексберкутівцям, обвинуваченим у розстрілах активістів на Інститутській в 2014 році. Утримання під вартою і домашній арешт їм замінено на особисте зобов'язання.
29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Серед останніх - і п'ятеро екс-беркутівців. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
І повірте мені на слово, не простить виданих беркутів. Такщо хотів Зєлєпут рейтингу, а отримає дупіту. Це його злочин більший за газові угоди Юлі 2009 року.
Пля, я аж слезу пустил
Зеленский, в принципе, с этим согласен, но пока стесняется признаться - надо вначале разгромить патриотические силы в Украине. Портнов и зе-команда над этим работают.
Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».«Глава ГБР Ирина Венедиктова уже завела в Госбюро будущих замов. Они ещё не назначены официально, но уже рулят. Так, одним из них стал бывший харьковский прокурор Александр Бабиков. Но более интересно то, что он в последние годы был (и является до сих пор) адвокатом фирмы Aver Lex, которая известна тем, что защищает Виктора Януковича. То есть он по-прежнему в статусе адвоката, но уже запрашивает у следователей ГБР различные дела», - говорится в сообщении.«Работа кипит. Бабиков вызывает следователей и требует предоставить ему уголовные производства и сделать по ним отчёт», - сказал источник в ГБР.
По Закону максимальный срок расследования - полтора года! Может быть продлен, но не более чем на год.
брешетпишет.
31 мая, 2013 У Януковича сегодня наивысший президентский рейтинг, - опрос Центра Разумкова
25 декабря 2013 Евромайдан поднял рейтинги Януковича, Кличко и Порошенко
брешетпишет. во первых за май страница не найдена, во вторых май это задолго до майдана. а 25 декабря - это уже месяц майдана.
https://zn.ua/POLITICS/u-yanukovicha-segodnya-naivysshiy-prezidentskiy-reyting-opros-centra-razumkova-123218_.html
Май - 73%
Октябрь - 53%
Декабрь - 43%
Растет конечно. в землю
"РОСІЯ ЗАБРАЛА "СВОЇХ": БУТУСОВ ОПУБЛІКУВАВ ДЕТАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКИХ ПЕРЕДАЛА УКРАЇНА, І ЩО ВОНИ ВЧИНИЛИ
https://www.5.ua/suspilstvo/rosiia-zabrala-svoikh-butusov-opublikuvav-detalnyi-perelik-zlochyntsiv-iakykh-peredala-ukrainai-shcho-vony-vchynyly-205588.html?fbclid=IwAR2GDhqwXwu7Tcvb5uuH1WhGcI9DgZZS45gE4JuEFGpRQLDBbr4FKAB_9GM
Антонина Бернат
Нашего зелёного гандончика даже проклинать уже нет сип. Он тупая ширма. Взгляните на Ермака - более типичной ФСБ-ной физиономии трудно найти. Как говорится, "во лбу звезда горит"... Мне кажется, он имеет полномочия в случае необходимости стрелять в затылок нашему херовому пианисту...
А беркутята, они и сегодня в каждом менте живут, мусорская школа у нас такая, они никогда не работали в рамках закона, они псы натасканные рвать, и я уверяю вас таких людей полно и сейчас в распоряжении Авакова и при необходимости они начнут делать все тоже самое, по приказу сверху. В этом и проблема, главная проблема всей структуры власти и силовой системы, от полицейского до высшего суда, никто из них не руководствуется законом в принятии тех или иных решений, это всегда команда сверху а мотивы выполнять эти команды по большей части одинаковы, деньги, работа, социальный статус, страх... Установки "закон", там нет даже на подсознательном уровне.